Marit fra Laksevåg vant 2,9 millioner i Joker

En utflyttet bergenser ble Joker-millionær lørdag.

Marit Tronvold Tengelsen ble trukket ut som Joker-kandidat lørdag. 73-åringen er opprinnelig fra Laksevåg i Bergen, men bor nå i Arendal i Agder.

Lørdag stakk den utflyttede bergenseren av med nøyaktig 2 962 000 kroner.

Kvinnen var sikret 592 000 kroner i inngangspremie, men kunne vinne nesten tre millioner kroner hvis hun gjorde de rette valgene opp og ned.

- Er jeg trukket ut som Joker-kandidat? Er det helt seriøst? Å Guri, utbrøt Tengelsen da Norsk tipping tok kontakt med henne.

Spillefrist for Joker er hver onsdag og lørdag kl. 18.00

Bergenseren, som har gjort arendalitt av seg, satt sammen med mannen og sønnen da hun fikk telefonen fra Hamar.

Det ble en kort TV-opptreden for paret som har vært gift i over 50 år. Jokeren dukket nemlig opp allerede på første tallet.

- Vi ler og ler, men jeg kommer sikkert til å gråte mer også. Jeg tror verken det blir særlig mye mat eller søvn i natt, men det går helt fint. Det kan vi ta igjen senere, sa den ferske Joker-millionæren.

Premien skulle Tengelsen bruke på familien og reising når det blir mulig.

- Vi svever på skyer, sa hun.

Vinnersjanse Joker

Lotterispillet Joker er basert på spillerkortnummeret, og det er trekning to ganger ukentlig - i forbindelse med Lotto-trekning lørdag og Vikinglotto-trekning onsdag. Førstepremievinneren trekkes tilfeldig ut blant alle som har spilt i hver spilleomgang. Sannsynligheten for å bli trukket ut har derfor en sammenheng med hvor mange som deltar. Tar vi en gjennomsnittslørdag, ligger antall deltakere på ca. 550 000. Det betyr at sannsynlighet for å bli trukket ut lørdag er ca. 1:550 000. For en gjennomsnittsonsdag, ligger derimot antall deltakere på ca. 300 000, som da gir en vinnersjanse onsdag på ca. 1:300 000. Les mer om vinnersjanse for Joker her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2020: 3 340 155

Antall førstepremieutbetalinger i 2020: 105

Antall millionærer i 2020: 73

Høyeste premieutbetaling i 2020: 4 463 000 kr