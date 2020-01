Marius Lindvik vinner Hoppuka

Marius Lindvik har levert sensasjonel i den tysk/østerrikske Hoppuka. I kveld hopper han for sammenlagtseieren i Bischofshofen.

Mandagens langoddsprogram har sitt soleklare høydepunkt i avslutningsrennet i den tysk/østerrikske hoppuka i Bischofshofen der Marius Lindvik er i posisjon til å vinne sammenlagt. På fotballfronten er det knyttet enorm interesse til Zlatan Ibrahimovics tilbakekomst til Serie A når Milan tar imot Sampdoria i ettermiddag. Det er solgt over 60 000 billetter til den kampen. Det spilles fem kamper i Serie A i dag og i FA-cupen er det duket for 3. runde kamp mellom Arsenal og Leeds.

Hoppuka 2019/20 - Marius Lindvik vinner - 2,25 (spillestopp kl 16.00)

Lørdag lanserte vi kometen og hoppukedebutanten Marius Lindvik som vinner av rennet i Innsbruck og 21-åringen han leverte. Tross blytunge forhold i andre omgangen, beholdt han ledelsen etter 1. omgang og vant 1,3 poeng foran Dawid Kubacki (som også hadde meget tunge forhold i 2. omgang).

Fire mann kan vinne sammenlagt

Kubacki leder Hoppuka etter de tre første rennene og han har 9,1 poeng ned til Marius Lindvik på 2. plass. Men også Karl Geiger på 3. plass (13,3 poeng opp til Kubacki) og ikke minst Ryoyu Kobayashi på 4. plass (13,7 poeng bak Kubacki) er innenfor rekkevidde til sammenlagtseieren før dagens avslutningsrenn i Bischofshofen.

Jevn kvalifisering

I gårsdagens kvalifisering var Lindvik nest best av de fire, og endte på 9. plass 3,9 poeng bak kvalifiseringsvinneren Stefan Kraft. Lindvik hadde tunge forhold i sitt hopp, faktisk enda tyngre forhold enn Kubacki som endte på 13. plass. Lindvik slo Kubacki med 5,9 poeng i kvalifiseringen og enkel matematikk tilsiere jo da, at han tar seg forbi Kubacki med slik avstand i to hopp. Ryoyu Kobayashi var ekstremt uheldig med vindforholdene i begge omgangene i Innsbruck lørdag og er kun 4,6 poeng bak Lindvik. Japaneren endte på 6. plass i gårsdagens kvalifisering, 1,9 poeng foran Lindvik.

Dawid Kubacki er ikke den som rader opp seire og det er han som har presset foran seg i kveld. Marius Lindvik ser veldig avslappet ut og dersom ikke han er for uheldig med vindforholden, er det svært gode sjanser for at Marius Lindvik tar en sensasjonell sammenlagtseier i Hoppuka.

2,25 er oddsen på Marius og det er fin odds og spilles.

