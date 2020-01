Marius Lindvik vinner lørdagens hopprenn i Innsbruck

Sensasjonsmannen Marius Lindvik er faktisk favoritt til å vinne lørdagens tredje renn i den tysk/østerrikske hoppuka i Innsbruck.

Det er en herlig sportshelg vi har foran oss. I England er det tradisjonen tro 3. runde i FA-cupen som spilles den første helgen i januar. Både la Liga og Serie A starter opp igjen denne helgen etter 14 dagers julepause, mens det er cup i Frankrike. Tour de Ski har sin nest siste etappe med sprint for både kvinner og menn. Det er også klart for det tredje rennet i den tysk/østerrikse hoppuka. I tillegg er det verdenscup slalåm for kvinner og menn i Zagreb. På hockeyfronten er det semifinaler i junior-VM og noen kamper i SHL. I NHL spilles det fem kamper lørdag kveld og sju kamper natt til søndag.

Hopp Innsbruck - Marius Lindvik vinner - 3,00 (spillestopp kl 12.30)

Sensasjonell utvikling i Hoppuka etter nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Debutanten Marius Lindvik er faktisk ikke sjanseløs til å vinne sammenlagt, etter sin strålende hopping i nyttårshopprennet. At han som debutant og 21-åring maktet å stå igjen som leder etter 1. omgang og stå imot presset og hoppe hjem seieren i 2. omgang, var intet mindre enn imponerende.

Marius Lindvik hadde også det lengste hoppet i 1. omgang i åpningsrennet i Oberstdorf, men "fusket" med nedslaget da og hadde fine forhold og var likevel kun på 6. plass etter 1. omgang. I 2. omgang hadde han ikke flaks med forholdene og falt ned til 10. plass. Han er på 4. plass i sammendraget og har 18,9 poeng opp til ledende Ryoyu Kobayashi. Det er kanskje vel mye, men får Marius Lindvik maks klaff i sine fire siste hopp, er det ikke umulig.

I fredagens kvalifisering hoppet ikke Marius Lindvik lengst, men han hoppet best og var 2,1 poeng foran Stefan Kraft som hoppet en meter lenger under bedre forhold. Lindvik ser helt rå ut om dagen og hvem hadde trodd før Hoppuka at Marius Lindvik skulle stå til 3 i odds til å vinne rennet i Innsbruck lørdag. Slik jeg ser det skal han være klar favoritt og dersom han ikke er uheldig med vindforholdene, må det være meget god sjanse for at han vinner igjen.

Vi trår til og setter pengene på at Norges nye hoppstjerne Marius Lindvik tar sin andre strake seier i Hoppuka.

