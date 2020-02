Marte Olsbu Røiseland blir VM-dronning

Marte Olsbu Røiseland har allerede tatt to VM-gull. Søndag er hun storfavoritt til å vinne jaktstarten i Anterselva

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det spilles to kamper i Premier League, og det spilles flere svært interessante kamper i både Serie A og La Liga. I tillegg er det kamper i både Bundesliga og Ligue 1. Det er også masse herlig vintersport. I VM i skiskyting er det jaktstart både for kvinner og menn. I Kulm er det verdenscup skiflyging, og i Ski de Tour er det jakstart for både kvinner og menn. Det er kamper i eliteserien i håndball både for menn og kvinner. På hockeyfronten er det tre kamper i Get-ligaen her hjemme og ni kamper i NHL hhv søndag kveld og natt til mandag.

VM skiskyting - jaktstart kvinner - Marte Olsbu Røiseland tar gull - 1,70 (spillestopp kl 12.55)

Norge innledet som ventet med gull på torsdagens åpningsdistanse i VM i skiskyting. Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø gikk på det norske vinnerlaget i mixed-stafett. Fredag tok Marte Olsbu Røiseland sitt første individuelle VM-gull da hun vant sprinten for jentene. Lørdag ble det norsk nedtur. For første gang siden VM i 1997 ble de norske herreløperne uten medalje på sprint. Totalt er det 12 medaljeøvelser i VM, det er fem medaljeøvelser for både menn og kvinner, i tillegg til torsdagens mixed-stafett og neste torsdags single mixed stafett.

Har et klart forsprang på hovedkonkurrentene

Marte Olsbu Røiseland tok sitt første individuelle VM-gull da hun vant sprinten fredag. Til tross for en strafferunde var hun 6,8 sekunder foran amerikanske Susan Dunklee i mål. Tsjekkiske Charvatova tok en meget overraskende bronse og var 21,3 sekunder bak. Ingen av de to er store trusler for Marte i dagens jaktstart. Den største trusselen er nok tyske Denise Hermann som tross tre strafferunder "kun" er 30,5 sekunder bak.

Har prioritert VM-forberedelser

Marte Olsbu Røiseland har hatt et klart fokus på VM denne sesongen. Derfor har hun stått over noen av verdenscuphelgene tidligere i vinter. Men hun trives veldig godt i Anterselva. Forrige sesong ble hun nummer tre på sprinten og nummer fire på den påfølgende jaktstarten. Så ble det 10. plass på fellesstarten. Denne sesongen stod hun med en verdenscupseier før fredagens VM-gull. Det var på sprinten i Oberhof i den første helgen i januar. Da var hun 33 sekunder foran toeren Denise Herrmann i mål.

Forrige sesong vant hun både sprinten og den påfølgende jaktstarten i tsjekkiske Nove Mesto i desember. I fjorårets VM i Østersund pådro hun seg fire bom på sprinten og endte helt nede på 25. plass. Og tross fire bom på den påfølgende jaktstarten gikk hun seg opp 21. plasser til 4. plass. Men hun tok ingen individuell VM-medalje da.

Marte Olsbu Røiseland gikk en strålende førsteetappe på torsdagens mixedstafett, hun gikk en strålende sprint fredag til VM-gull. Hun starter først i dag og har over 30 sekunder ned til Denise Herrmann. Skytemessig har hun sett stabil ut hele sesongen. Det går mot nok et VM-gull for Marte Olsbu Røiseland i dag.

1,70 i odds er helt greit og spilles.

