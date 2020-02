Marte Olsbu Røiseland skal knuse Wierer og Herrmann

Marte Olsbu Røiseland, Dorothea Wierer og Denise Herrmann er de største gullfavorittene på søndagens fellesstart.

Det er en strålende sportssøndag vi har foran oss. Det spilles tre kamper i Premier League og VM i skiskyting avsluttes med fellesstarter både for kvinner og menn. Ellers er det godt med kamper fra både Serie A, La Liga, Bundesliga og Ligue 1. I Trondheim er det klart for siste etappe i Ski de Tour og her er det jaktstart for både menn og kvinner.

VM skiskyting - fellesstart kvinner - Marte Olsbu Røiseland tar gull - 4,75 (spillestopp kl 12.24)

Det ble en vanvittig spennende kvinnestafett lørdag og så slett ikke bra ut for Norge når Tiril Eckhoff måtte ut i strafferunde etter stående på den 3. etappen. Norge var likevel klart med i gullkampen når Marte Olsbu Røiseland gikk ut på siste etappe. Kom likt inn med Hanna Øberg til siste stående, blåste alle fem blinkene rett ned, mens Øberg sprakk og havnet i strafferunde. Det var en ren maktdemonstrasjon av Marte.

VM i skiskyting avsluttes med fellesstart for både menn og kvinner i dag. Dorothea Wierer er satt til favoritt, mens Marte Olsbu Røiseland er nestfavoritt. I vår verden er Olsbu Røiseland den klare favoritten. Sørlandsjenta står med fire gull og to bronsemedaljer hittil i VM. Hun har gull på mixed stafett, single mixed stafett, kvinnestafetten og sprinten. I tillegg til bronse både på jaktstarten og på 15 km.

Olsbu Røiseland råsterk på standplass

Marte Olsbu Røiseland er stinn i selvtillit og hun er veldig stødig på standplass. Det er avviklet tre fellesstarter denne sesongen, og det har vært ulike vinnere hver gang. Hanna Øberg vant generalprøven i Pokljuka, men Øberg har skutt seg bort på alle individuelle øvelsene i VM. Marte tok 6. plassen i Pokljuka, men er i sitt livs form nå.

4,75 på at Marte Olsbu Røiseland tar gull i dag og blir den store VM-dronningen er flott odds og spilles.

