Marte Olsbu Røiseland vinner fellesstarten

Marte Olsbu Røiseland var knusende overlegen på torsdagens sprint i Oberhof. I dag er hun favoritt til å vinne fellesstarten.

En herlig sportssøndag venter og det er et omfattende langoddsprogram vi har foran oss. I Premier League spilles det to kamper, mens det er seks kamper i Serie A. Det er finale i den spanske supercupen mellom Real Madrid og Atletico Madrid i Saudi-Arabia og er det også flere kamper i Ligue 1. I håndball-VM er det full action og en ekstremt spennende kamp mellom Norge og Frankrike søndag kveld. I tillegg er det slalåm for menn i Adelboden og i Oberhof er fellesstart skiskyting for både menn og kvinner. I Dresden er lagsprint for både kvinner og menn i langrenn. Dessuten er det hopp for kvinner i Sapporo og hopp menn fra Val di Fiemme.

Skiskyting fellesstart kvinner Oberhof - Marte Olsbu Røiseland vinner - 3,75 (spillestopp kl 12.40)

De norske skiskytterne har virkelig tatt for seg denne sesongen både på herresiden og kvinnesiden. Lørdag ble det stafettseire for både menn og kvinner. I dag er det fellesstart for begge kjønn og spesielt blant jentene må det være gode norske vinnersjanser. Tiril Eckhoff gjorde rent bord i Annecy og vant alle de tre individuelle løpene der rett før jul. Hun vant også jaktstarten i Hochfilzen uken før.

Marte Olsbu Røiseland stod over løpene i Annecy, men de som lurten på om hun hadde mistet formen, fikk svar så det holdt. Olsbu Røiseland skjøt feilfritt på torsdagens sprint i Oberhof og nærmest knuste konkurrentene og var hele 33,1 sekunder foran toeren Denise Hermann. Viste også strålende form på gårsdagens stafett.

Langrennsmessig har hun en voldsom motor og hun leverer også på standplass. Marte Olsbu Røiseland er med rette favoritt på søndagens fellesstart i Oberhof. 3,75 i vinnerodds er slett ikke verst betalt og spilles.