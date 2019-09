Martin Ødegaard kan skyve Real Madrid ned fra tabelltoppen

Søndagens oddsprogram byr bare på én kamp fra Premier League, Leicester - Newcastle, men det er full rulle i både i den norske eliteserien og i OBOS-ligaen. I tillegg spilles det kamper i italiensk Serie A, i tysk 1. Bundesliga og i Allsvenskan. Ellers serveres det en godbit fra La Liga til kvelds, da skal Martin Ødegaard og Real Sociedad i aksjon på bortebane mot Sevilla.

NB! Onsdag er det ca 116 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Sevilla - Real Sociedad 1,80 - 3,45 - 3,75 B (spillestopp kl. 2055)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Høytflyvende Real Sociedad vil med tre poeng på Ramón Sánchez Pijuán ta over tabelltoppen i La Liga, men det er enklere sagt enn gjort, spesielt siden de har slitt på bortebane mot Sevilla. Baskerne har kun vunnet én av de seks siste bortekampene her.

Sevilla fikk en fantastisk start på sesongen. Etter tre seire og én uavgjort på de fire første serierundene så det ut til at Julen Lopetegui sitt lag skulle kjempe om tittelen denne sesongen. Men etter to tap på rad mot Real Madrid (0-1) og Eibar (2-3) i løpet av den siste uken, så har Andalucia-laget falt ned til åttendeplass. I den siste kampen mot Eibar ledet Sevilla 2-0 etter 33 minutter, men baskerne snudde kampen og vant 3-2. Det var første gang i Lopetegui sin managerkarriere at han tapte etter at laget han har ledet.

Real Sociedad og Martin Ødegaard er den store positive overraskelsen i La Liga denne sesongen. Laget fra Baskerland ligger på femteplass før søndagens kamper. De har like mange poeng som Barcelona, og de er to poeng bak serieleder Real Madrid, som spilte 0-0 mot byrival Atletico Madrid lørdag kveld. Imanol Alguacil sine menn kommer fra en overbevisende 3-0-seier mot Deportivo Alavés i midtuke, alle tre målene kom i første omgang. Sociedad har nå tre seire på rad etter tapet i baskerderbyet mot Athletic Bilbao. Det alle snakket om etter seieren mot Alavés var Martin Ødegaards fabelaktige mågivende pasning på 1–0-målet. Det var en lekkerbisken, og det er denne typen prestasjoner som får spansk presse ti å hylle nordmannen opp i skyene.

Real Sociedad er virkelig i dytten, men Sánchez Pizjuán har alltid vært en vanskelig stadion å ta poeng på. Før denne kampen har Sevilla fått seg et par slag i trynet, og jeg gjestene kan ta alle tre poengene her. 3,75 i odds på formsterke Sociedad er spennende.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!