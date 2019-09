Martin Ødegaard skal skinne igjen

Det er et flott langoddsprogram vi har foran oss torsdag. Her hjemme skal de to siste kvartfinalene spilles, etter at Ranheim og Haugesund ble klare for semifinaler onsdag. I La Liga er Martin Ødegaard og hans Real Sociedad på jakt etter tre nye poeng hjemme mot Alaves, totalt spilles det tre kamper i La Liga torsdag. Det spilles også kamp i Serie A. På hockeyfronten er full runde i Eliteserien her hjemme og i den svenske toppserien SHL.

Real Sociedad - Alaves - pause/fulltid H/H - 2,50 (spillestopp kl 20.55)

Det har vært en nærmest sammenhengende opptur for Martin Ødegaard etter at han ankom Real Sociedad før denne sesongen. Baskerlaget innledet med strake bortekamper, men kom seg bra ut av disse med fire poeng. 0-2 tapet mot Athletic Bilbao er fortsatt lagets eneste tap denne sesongen. Både Ødegaard og Real Sociedad var meget opplagte i sesongens første hjemmekamp forrige lørdag og vant 2-0. Søndag imponerte Sociedad påny og vant 3-1 borte over Espanyol. Med tre poeng i kveld vil Real Sociedad innta 2. plassen i La Liga.

Alaves har ikke hatt noen god innledning. De står med fem poeng etter rekken 1-2-2 på de fem første seriekampene, og tre av disse er spilt hjemme. 1-0 seieren hjemme mot Levante i seriepremieren er fortsatt lagets eneste seier. 1-1 mot Getafe og 0-2 tap for Athletic Bilbao i de to første bortekampene. Kan i det minste glede seg over tilnærmet skadefritt mannskap.

Real Sociedad har vunnet to av de tre siste tilsvarende på Reale Arena i San Sebastian og ved begge de tilfellene ledet også laget til pause. Med tanke på at hjemmeoddsen i kveld, er labre 1,63 fester vi oss heller ved pause/fulltid H/H. Det betales med klart mer interessante 2,50 i odds. Vi tror på ny opptur for Martin Ødegaard og hans Real Sociedad i kveld.