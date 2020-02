Martin Ødegaard fortsetter å skinne i La Liga

Martin Ødegaard og Real Sociedad er kun tre poeng unna Champions League og står med tre strake hjemmeseire. Fredag kveld venter bortesvake Valladolid.

Det er to klare høydepunktet på fredagens langoddsprogram. Real Sociedad og Martin Ødegaard har hjemmekamp mot Valladolid i La Liga og i Premier League er det kamp mellom Norwich og Leicester.

Real Sociedad - Valladolid - pause/fulltid H/H - 2,25 (spillestopp kl 20.55)

Kun tre poeng opp til Champions League

Tre seire på de fire siste seriekampene for Real Sociedad og Martin Ødegaard, samtlige av de seirene er kommet på hjemmebane og fredag kveld venter den fjerde hjemmekampen på de fem siste seriekampene for Real. Borte er de to siste kampene tapt, men Real Sociedad henger veldig godt med i kampen om Champions League-plassene (som går til de fire øverste lagene). Ligger på 6. plass før helgens serierunde med 40 poeng og har kun tre poeng opp til den viktige 4. plassen. Solide 7-2-3 på hjemmebane. Fredag er Portu tilbake etter karantene, mens Diego Llorente og Asier Illarramendi er de to eneste spillerne på skadelisten.

Valladolid er svake borte

Valladolid dro nytte av en tidlig utvisning for Espanyol i hjemmekampen forrige søndag, men scoret seiersmålet først tre minutter på overtid og vant 2-1. Det var kun den tredje hjemmeseieren det(3-7-2), men samtidig har de kun to hjemmetap. Også på bortebane er det kun blitt tre seire, men her er det til gjengjeld blitt seks tap. Totalt viser bortetallene 3-4-6 så langt. Kan stille mer eller mindre skadefritt.

Real Sociedad stor favoritt

Real Sociedad er i form og skal ha veldig gode vinnersjanser her. 1,48 er som det er og for snaut til å lansere som et singelspill. Så vi ser heller på pause/fulltid. I fire av sine sju seire på hjemmebane har Real Sociedad også ledet til pause, mens det har stått uavgjort i de tre øvrige. For Valladolids del har det stått uavgjort i tre av de seks bortekampene de har tapt til pause, mens de har lagt under også til pause i de tre øvrige. Det betyr at det er omtrent 50/50 sjanse for H/H eller U/H til pause. Oddsmessig er det dog betydelig høyere odds på U/H og derfor lander vi på det objektet til smakfulle 3,75 i odds.

