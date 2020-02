Martin Ødegaard og Real Sociedad vinner igjen

Martin Ødegaard var strålende for Real Sociedad i torsdagens cupkamp mot Real Madrid. Søndag er det hjemmekamp mot Athletic Bilbao i La Liga.

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på to kamper i Premier League. I Spania er det en rekke interessante oppgjør i La Liga og i Italia er det blant annet klart for klassikeren Inter - Milan søndag kveld. I Bundesliga er det toppkamp mellom Bayern München og RB Leipzig og det er også spennende kamper i Ligue 1 i Frankrike. Her hjemme er det flere kamper i Eliteserien i håndball for kvinner. Vinteridretten byr blant annet på verdenscup langrenn fra Falun, paralellslalåm for gutta i Chamonix og verdenscup hopp for menn i tyske Willingen.

Real Sociedad - Athletic Bilbao H 2,05 (spillestopp kl 13.55)

La Liga og møte mellom to lag som opplevde stor suksess i Copa del Rey i midtuken.

Real Sociedad og Martin Ødegaard med 4-3 seier borte over Real Madrid og klar for semifinale. I serien har det vært mer variable saker i det siste, med tre tap på de fire siste. Trener Imanol Alguacil valgte å starte med både Martin Ødegård og Mikel Oyarzabal på benken i sist søndags bortekamp mot Leganes. Hete Alexander Isak sendte Sociedad tidlig foran med 1-0, men fire minutter på overtid scoret Oscar Rodriguez seiersmålet for hjemmelaget og sørget for 2-1 seier til Leganes.

Real Sociedad ligger på 8. plass med 34 poeng, men har kun fem poeng opp til 4. plassen. Godkjente 5-2-3 hjemme. Diego Llorente og Asier Illaramendi er eneste spillere ute med skade.

Athletic Bilbao med 1-0 scoring på overtid hjemme mot Barcelona i Copa del Rey torsdag og også videre til semifinale. Kun en seier på de åtte siste seriekampene (1-5-2) og svært moderate 1-7-3 på bortebane. Har skuffet med 0-0 mot Eibar, 1-1 mot Celta Vigo og 0-2 tap for Getafe i de tre siste hjemmekampene. Står med totalt 31 poeng og har ikke mer enn åtte poeng opp til Sevilla på 4. plass. Inigo Martinez soner karantene.

2-1 og 3-1 til Real Sociedad i tilsvarende kamp i San Sebastian de to foregående sesongene. 2,05 på hjemmeseier er greit betalt og spilles.

