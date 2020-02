Martin Ødegaard sender Sociedad et skritt nærmere Champions League

Martin Ødegaard og lagkameratene i Real Sociedad kan klatre opp til den viktige fjerdeplassen i La Liga med tre poeng mot Valencia.

Lørdagens langoddsprogram yr blant annet på London-derbyet mellom Chelsea og Tottenham, i tillegg til toppoppgjøret mellom Leicester og Manchester City. Det er også full serierunde i Championship, League One og League Two. I La Liga skal Martin Ødegaard og Real Sociedad møte Valencia hjemme i Baskerland. I Anterselva det er klart for stafetter i VM i skiskyting og i Ski de Tour er det sprint for kvinner og menn.

Lørdag er det ca. 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 1800 Lever kupongen her!

Real Sociedad - Valencia 1,67 - 3,80 - 4,00 H (spillestopp kl. 18.25)

Kampene har kommet tett som hagel for Martin Ødegaard og Real Sociedad de siste ukene, takket være at de har tatt seg til Copa Del Rey-semifinalene. Derfor var det beleilig at La Liga-kampen mot Eibar som skulle vært spilt forrige helg på utsatt grunn av luftforurensing.

Sociedad var ustabile i første halvdel av sesongen, men de har virkelig hevet seg de siste ukene. Nå har de muligheten til å ta seg både til den spanske cupfinalen og kjempe om en topp fire-plassering.

Imanol Alguacils mannskap har vunnet seks av de syv siste kampene i alle turneringer. De har i denne perioden blant annet vunnet 2-1 i baskerderbyet mot erkerivalene Athletic Bilbao. Det virker ganske sannsynlig at Sociedad også vil møte baskernaboen i Copa Del Rey-finalen, etter at begge lagene vant den første semifinalen. Men lørdag rettes alt fokuset mot La Liga.

Martin Ødegaard og lagkameratene ligger på åttendeplass før hjemmekampen mot Valencia, bare tre poeng bak tabellfirer Atletico Madrid. Det passer dem bra at de har én kamp til gode på de andre lagene som kjemper om en Champions League-plass. Lørdagens match mot Valencia kan bli en sekspoengskamp i jakten på en plass i Champions League, siden gjestene ligger på plassen foran dem på tabellen.

Fem strake hjemmeseire

Valencia har vært en ekkel motstander for Sociedad de siste sesongene. Baskerne har nemig ikke vunnet noen av de fem siste kampene mot gjestene, uansett bane.

Men: Sociedad er i form, og de kan bryte den negative trenden lørdag. Martin Ødegaard og lagkameratene har vunnet fem strake hjemmekamper i alle turneringen, og de har tatt ti poeng på de fem siste La Liga-kampene på Reale Arena.

For Valencia har 2020 vært en katastrofe så langt. Albert Celades’ lag fikk bank av Real Madrid i Supercopa-semifinalen i Saudi-Arabia i forrige måned, og de røk også ut av Copa Del Rey etter at de tapte 1-2 mot Granada. Formen i La Liga er heller ingenting å skryte av. De har nemlig gått på to stortap i de to siste bortekampene mot Mallorca (1-4) og Getafe (0-3). Da det så ut som om det ikke kunne bli verre, ble de overkjørt av Atalanta i Champions League og tapte 1-4.

Valencia-toppscorer er suspendert

Med toppscorer Maxi Gomez suspendert virker det lite sannsynlig at Valencia skal ta poeng i Baskerland. Svenske Alexander Isak og norske Martin Ødegaard herjer i Spania. Siden 14. desember har Alexander Isak gjort 12 mål på like mange kamper. Samarbeidet med Martin Ødegaard er en viktig årsak til svenskens suksess.

Vi tror den skandinaviske duoen vil fikse en ny seier til Sociedad Oddsen på hjemmeseier er 1,67. Det er litt tynt som singelspill, så vi bruker den i en dobbel sammen med hjemmseier til Burnley.

Burnley - Bournemouth 2,05 - 3,30 - 3,45 H (spillestopp kl. 15.55)

Burnleys klatring på Premier League-tabellen fortsatte sist helg etter 2-1-seieren mot Southampton. Med seieren plasserte de seg midt på tabellen sammen med Arsenal. The Clarets' seieren var den tredje på fire ligakamper. De er nå ubeseiret i de fire siste kampene på rad, og det gjør dem til ett av formlagene i Premier League. Burnely slo Leicester City og Manchester United, i tillegg spilte de uavgjort mot Arsenal like før vinterpausen i en kamp der the Clarets hadde fortjent å ta alle tre poengene. Burnley fortsatt der de slapp før vinterpausen, da de vant 2-1 på St. Mary's Stadium mot Southampton forrige helg.

Elendige på bortebane

Bournemouth har vunnet to av de tre siste ligakampene, men begge seirene kom hjemme på Vitality Stadium. På bortebane har Eddie Howes menn vært svake. The Cherries har tapt de fire siste Premier League-kampene på rad, og de har tapt syv av de åtte siste bortekampene siden tidlig i november. I denne perioden har de blant annet gåt på smeller mot nedrykksrivalene Crystal Palace, Brighton, West Ham og Norwich City. Nå skal de til Turf Moor, hvor de bare har vunnet én av de siste elleve kampene.

Prestasjonene til Bournemouth på bortebane gir ikke grunn til å stole på dem.

Lørdagens dobbelttips er Real Sociedad + Burnley. Denne dobbeln gir 3,42 i odds. Spillestopp er klokken 15.55.

