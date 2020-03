Martin Ødegaards gamle trener sliter i Kazan

Leonid Slutsky tok over Rubin Kazan i desember, men han har ikke fått skikk på laget. Vi tror Rubin taper Arsenal Tula i dag.

Coronaviruset preger naturligvis fotball-Europa og både Serie A og La Liga er innstilt inntil videre. Fredag formiddag kom også beskjeden om at alle kamper i de fire øverste divisjonene i England utsettes og at Premier League pauses 2. april, og fredag ettermiddag ble det klart at Bundesliga også tar pause. Fotballen ruller imidlertid videre i Tyrkia, Russland, Mexico og Argentina, ihvertfall foreløpig.

Arsenal Tula - Rubin Kazan H 2,25 (spillestopp kl 16.55)



Arsenal Tula tapte mot Orenburg forrige helg, men de ligger fortsatt helt oppe på sjetteplass på tabellen.

Igor Cherevchenkos menn har vunnet tre av de fire sist kampene, og de skal ha gode muligheter til å ta tre poeng hjemme mot et Rubin Kazan-lag som er helt ute av form.

Rubin Kazan under nedrykksstreken

Den tidligere russiske landslagssjefen Leonid Slutsky returnerte til russisk fotbal i desember. Han signerte en femårskontrakt med Rubin i desember. Før vinterpausen lå Kazan-laget nede på en skuffende 13.-plass i den russiske Premier League. Med Slutsky på sidelinjen har nedturen fortsatt. Nå er Rubin under nedrykksstreken - på 15.-plass.

Rubin Kazan har ennå ikke vunnet en kamp og heller ikke scoret i de to kampene Slutsky har ledet laget. Russeren var treneren til Martin Ødegaard fra august 2018 til mai 2019 da Real Madrid-spilleren var utlånt til Vitesse Arnhem, men han fikk fyken i den nederlandske klubben i desember. Slutsky har tidligere trent det russiske landslaget og CSKA Moskva, og han hadde også et kort opphold i engelske Hull City i 2017. Det ble ingen suksess.

Tula er i form

Det ser ikke ut til at han har fått skikk på Kazan i løpet av vinterpausen. Rubin er i trøbbel i ligaen. Bortestatistikken er depressiv lesning. Rubin står uten seier i de ti siste bortekampene. Fem av de seks siste kampene på fremmed gress har endt med poengdeling.og de har ikke vunnet noen av de fire siste kampene på bortebane mot Tula. Fasiten viser 0-3-1.

Vi tror ikke de vinner denne gangen heller. Tula viser fin form. De har vunnet tre av de fire siste kampene. De knuste Lokomotiv Moskva hele 4-0 her i forrige hjemmekamp. Vi tar de tar en ny seier mot et formsvakt Rubin-lag i dag.

