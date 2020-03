Mathias Normann og Rostov bryter mareritt-statistikk

Mathias Normann og Rostov imponerer på hjemmebane denne sesongen.

Stort sett alle fotballigaene i Europa har tatt pause grunnet koronaviruset. Men i Russland og Tyrkia fortsetter fotballen inntil videre. Utenfor Europa er det også full rulle i Mexico, Argentina, Brasil, Chile og i Australia, ihvertfall foreløpig.

FK Rostov - Lokomotiv Moskva H 2,05 (spillestopp kl 16.55)

Toppoppgjør i den russiske toppdivisjonen. Mathias Normann og FC Rostov ligger på tredjeplass i den russiske Premier League á poeng med Lokomotiv Moskva, men de er foran gjestene fra hovedstaden på målforskjellen.

FC Rostov vant 3-2 mot CSKA Moskva i forrige serierunde. De er dermed ubeseiret i de fire siste kampene. Valery Karpins menn er solide på hjemmebane, hvor de står uten tap i elleve av de tolv siste kampene.

Normann tilbake etter suspensjon

Mathias Normann var supendert da Rostov slo CSKA Moskva 3-2 sist mandag. Lofotværingen var innom Lofoten, Bodø/Glimt og Alta før han ble solgt til Premier League-klubben Brighton. Etter å ha vært utlånt til Molde en periode fra 2017 til 2018, havnet han i russisk fotball.

Den norske landslagsspilleren har imponert stort for Rostov denne sesongen og har i sterk grad bidratt til at laget kjemper helt i tetsjiktet av tabellen. 23-åringen fra Svolvær er tilbake på midtbanen hos den russiske klubben i søndagens kamp mot Lokomotiv Moskva.

Denne gangen er den allsidige midtbanespilleren Danil Glebov suspendert etter å ha fått sitt fjerde gule kort for sesongen i kampen mot CSKA. Dmitriy Chistyakov fikk en mell i forrige serierunden og er usikker til søndagens kamp. Aleksey Ionov og Arseni Logashov er begge fortsatt ute med skader.

Lokomotiv er også ubeseiret etter vinterpausen, og de håper den statistikken vedvarer etter besøket i Rostov-on-Don. Gjestene har imponert på bortebane denne sesongen. De har plukket 21 poeng på elleve bortekamper så langt, og det gjør dem til det nest beste bortelaget i den russiske toppdivisjonen.

Ni kamper uten tap mot Rostov

Før bortekampen mot Rostov er Lokomotiv Moskva ubeseiret i ni av de siste ti bortematchene, og de har også unngått tap i ni av de siste ti kampene mot Rostov i alle turneringer.

Den georgiske Solomon Kvirkvelia fikk rødt kort i forrige serierunden mot FK Akhmat, men det er kansellert. Lagets kaptein, kroaten Vedran Corluka, fikk en muskelskade i forrige seriekamp, og er usikker søndagens bortematch Anton Miranchuk og Jefferson Fárfan er på vei tilbake fra skader, men rekker trolig ikke denne kampen. At Fárfan må stå over kampen er gode nyheter for Rostov. Han scoret nemlig begge målene da Lokomotiv slo Rostov 2-1 på bortebane sist sesong.

Lokomotiv Moskva har kun ett poeng på de to siste bortekampene, men mest bekymringsverdig er det at de står uten scoring i begge kampene. De tapte 0-4 mot Arsenal Tula og spilte 0-0 mot Zenit i de to siste bortekampene. Rostov har vunnet de to siste kampene mot Moskva-lag som har kommet på besøk, og de står med 7-2-1 på hjemme på Olimp-2. Vi tror de tar sin tredje hjemmeseier på rad mot et Moskva-lag søndag. Oddsen på Rostov-seier er 2,05. Det er greit nok.

