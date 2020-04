Megafavoritten går på en smell

FC Kuktosh slitt mot FK Khujand, men vi tror ikke de taper på onsdag. Vi liker oddsen på uavgjort.

Det har vært full stopp for fotballen rundt omkring i verden i flere uker, men i den gamle Sovjet-republikken Tadjikistan har ligaen akkurat startet. Republikken i Sentral-Asia er et av få land hvor det fortsatt spilles fotball i toppdivisjonen.

FC Kuktosh - FK Khujand 4,20- 3,75 - 1,55 U (spillestopp kl. 14.55)

Den tadsjikistanske ligaen ble etablert i 1992. Det er åtte klubber i toppdivisjonen. CSKA Pomir Dushanbe ble de første ligamesterne, men FC Istiklol har vunnet ligaen de seks siste sesongene på rad.



Kuktosh endte på femteplass i ligaen sist sesong, mens Khujand tok andreplassen bak det overlegne hovedstadslaget FC Istiklol. Denne sesongen har Kuktosh fåptt den beste starten, men de har en elendig statistikk mot Khujand i toppdivisjonen i Tadsjikistan. Gjestene har vunnet de seks siste kampene mot Kuktosh, men vi tror vertene kan skape problemer for Khujand hjemme på Rudaki Stadium.

Hjemmelaget er ubeseiret

Kuktosh startet 2020-sesongen i Vysshaya Liga med å spille 0-0 hjemme mot Regar-TadAZ. Rakhmatullo Fuzailovs menn feide deretter Istaravshan av banen da de vant 3-0. Sobirdzhon Kholmatov stanget inn det første målet i det 79 minutt. Azizbek Sultonov utnyttet en keepertabbe, og Daler Edgorov scoret på et frispark fra Khikmatullo Rasulov Det var en imponernde avslutning på kampen, og resultatet vil antakeligvis gi Kuktosh selvtillit før hjemmekampen mot Khujand. Kuktosh er nå ubeseiret i fem kamper på rad i toppdivisjonen i Tadsjikistan.

Sobirdzhon Kholmatov og Azizbek Sultonov kom begge inn fra benken mot Istaravshan, og de vil muligens få sjansen fra start i onsdagens kamp.

Khujand slo CSKA Pomir 3-1 i sesongåpningen. Andrey Sidorov og Khurshed Beknazarov scoret de to første målene, før Manuchekhr Akhmedovs straffespark fastsatte sluttresultatet i det 90. minutt.

Overraskende tap

I forrige serierunde gikk Nikola Lazarevics lag på et overraskende 2-3-tap mot Khatlon. De lå under 0-2 etter de første 45 minuttene, men en scoring fra Sanzhar Rikhsiboev ga dem nytt håp tidlig i andre omgang. De klarte likevel aldri å snu kampen. Dilshod Bozorov 2-3-mål kom altfor sent. Khujand står nå med tap i tre av de fire siste ligakampene.

Venstreback Manuchekhr Akhmedov startet forrige match etter at han kom inn å scoret i den første kampen. Dilshod Bozorov scoret i sist serierunde, og han banker på døren for en plass i startelleveren.

Khujand har dominert kampene mot Kuktosh siden 2018. De står med seks seire på rad og 15-5 i målforskjell. De er store favoritter, men vi tror Kuktosh kan ta ett poeng i denne hjemmekampen. De viser bedre form enn gjestene. Oddsen på uavgjort er 4,10. Det mener vi er spillbart.

