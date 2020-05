Menn vinner de største pengepremiene. Men ikke i dette spillet

Det er kun i ett av spillene hos Norsk Tipping at en kvinne har vunnet den høyeste premien i 2020.

Sportspill har sett på hvordan de største premiene i åtte av spillene hos Norsk Tipping fordeler seg kjønnsmessig så langt i år. Statistikken viser oppsiktsvekkende forskjeller.

Det er nemlig langt fra likestilling når det kommer til hvor toppgevinstene tar veien.

I Lotto, Vikinglotto og Eurojackpot, hvor det spilles om de største summene, har menn stukket av med alle de høyeste premiene.

335 millioner kroner i Vikinglotto-potten onsdag. Lever kupongen her!

Det er kun i et av spillene en kvinne har vunnet den største gevinsten i år. En kvinne fra Dovre i Innlandet vant 4,1 millioner kroner i Joker i januar.

I de andre store spillene hos Norsk Tipping er det menn som dominerer topplistene. Det er menn som har vunnet alle de fem største premiene både i Eurojackpot og i Vikinglotto. Også i Lotto, som tradisjonet sett har vært et spill hvor mange kvinner deltar, har menn vunnet de tre største premiene i 2020.

125 nordmenn har vunnet millionpremier i Eurojackpot, Lotto og Vikinglotto, men kvinnene har kun vunnet 43 av millionpremiene.

De fem største premiene i Eurojackpot i 2020:

50.873.335, mann ukjent

27.103.215, mann Lunner, Innlandet

10.841.010, mann Oslo

10.674.150, mann Oslo

10.185.355, mann Vestvågøy, Nordland

20 av 27 millionpremier i 2020 har endt opp på kontoen til menn.

De fem største premiene i Vikinglotto i 2020:

7.307.700, mann Trondheim, Trøndelag

5.860.200, mann Trondheim, Trøndelag

5.504.840, mann Lyngen, Troms og Finnmark

2.993.105, mann Fredrikstad, Viken

2.553.415, mann, Lørenskog, Viken

Seks av syv millionpremier i 2020 har havnet i lommeboken til menn

335 millioner kroner i Vikinglotto-potten onsdag. Lever kupongen her!

De fem største premiene i Lotto i 2020:

15.223.060, mann Hamar, Innlandet

15.163.180, mann Arendal , Agder

14.408.175, mann Sandnes, Rogaland

14.401.670, kvinne Fjord, Møre og Romsdal

14.338.990, mann Oslo

56 av 91 millionvinnere i Lotto så langt i 2020 er menn.

De fem største premier i Joker 2020:

4.125.000, kvinne Dovre, Innlandet

3.809.000, mann Vågan, Nordland

3.257.000, mann Nordre Follo, Viken

3.251.000, mann Asker, Viken

3.146.000, mann Haugesund, Rogaland

Keno har kun én millionvinner i 2020. En mann fra Øygarden i nye Vestland vant to millioner kroner i slutten av mars.

I Nabolaget er topp-premien én million kroner, og så langt i år har ni kvinner og elleve menn vunnet hovedpremien.

Vinnersannsynlighet Joker

Lotterispillet Joker er basert på spillerkortnummeret, og det er trekning to ganger ukentlig - i forbindelse med Lotto-trekning lørdag og Vikinglotto-trekning onsdag. Førstepremievinneren trekkes tilfeldig ut blant alle som har spilt i hver spilleomgang. Sannsynligheten for å bli trukket ut har derfor en sammenheng med hvor mange som deltar. Tar vi en gjennomsnittslørdag, ligger antall deltakere på ca. 500.000. Det betyr at sannsynlighet for å bli trukket ut er ca. 1:500.000. For en gjennomsnittsonsdag, ligger derimot antall deltakere på ca. 350.000, som da gir en vinnersannsynlighet på ca. 1:350.000.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 3 331 463

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 104

Antall millionærer i 2019: 73

Høyeste premieutbetaling i 2019: 5 860 000 kr