Mer bortetrøbbel for storklubben

Dinamo Minsk er et av storlagene i Hviterussland, men de har fått en dårlig start på sesongen. På bortebane sliter hovedstadslaget.

Fotballen begynner gradvis åpnes opp igjen. Søndag morgen spilles det fem kamper i den sørkoreanske K-ligaen. I Hviterussland har det aldri vært fotballpause, og søndag spilles det fire kamper der.

Dinamo Brest - Dinamo Minsk 2,05 - 3,05 - 3,15 H (spilestopp kl. 18.55)

De regjerende ligamesterne, Dinamo Brest, slo tilbake etter to tap på rad da de banket Belshina 3-0 i forrige serierunde. Dinamo Brest tapte 0-1 borte mot Vitebsk og gikk på et skuffende 0-2-tap hjemme mot Soligorsk, men de håper å ta sin andre seier på rad hjemme mot Dinamo Minsk søndag.

Brest har sviktet på hjemmebane

Dinamo Brest ligger nede på en anonym niendeplass på tabellen før helgens kamper. Før sesongen var det neppe der de hadde planer om å ligge etter syv serierunder. Det er først og fremst på hjemmebane de har sviktet.

Laget har kun vunnet én av de fire første hjemmekampene. Samtidig har de regjerende ligamesterne kun tapt to av de siste tolv kampene foran egne fans.

Dinamo Minsk er virkelig ille ute å kjøre. De falt ned til 13.-plass på tabellen etter 1-2-tapet mot Slutsk sist helg. Dinamo Minsk er ingen hvem som helst i hviterussisk fotball. De var den eneste klubben fra Den hviterussiske sosialistiske sovjetrepublikk som noensinne spilte i den sovjetiske toppdivisjonen. Klubben spilte der 39 av 54 sesonger, og vant ligaen i 1982.

Klubben har også vunnet den hviterussiske eliteserien syv ganger og den hviterussiske cupen tre ganger.

Storklubben fra hovedstaden hadde to seire på rad før tapet mot Slutsk forrige heg. De hadde slått Neman Grodno og nyopprykkede Smolevichi, men begge klubbene er bunnlag i toppdivisjonen. 3-1-seieren mot Smolevichi er Dinamo Minsk eneste borteseier på de siste åtte bortekampene. Gjestene har imidlertid kun tapt én av de fire siste kampene her. Vi tror borteproblemene fortsetter for Dinamo Minsk, og at de taper i Brest. Oddsen på hjemmeseier er 2,05.

