Mer Liverpool-jubel på søndagskupongen

Serieleder Liverpool tar imot svakt plasserte West Bromwich hjemme på Anfield søndag. Det blir også et av holdepunktene på ukens søndagskupong.

De tre første kampene på årets siste søndagskupong er hentet fra Premier League. I de ni siste kampene får vi stifte bekjentskap med lagene i Italiensk Serie B.

Bonuspotten er på 650 000 kroner og innleveringsfristen er klokka 14:55 søndag.





1. Wolverhampton - Tottenham

Wolverhampton har tapt tre av sine siste fire og har 2-0-3 siste fem. Totalt har det blitt 20 poeng etter 14 kamper (6-2-6), noe som plasserer de gule og svarte på 11. plass på tabellen før det tøffe juleprogrammet tar fatt for deres del. Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-2 i en kamp som ble spilt like før jul i fjor, mens de slo tilbake og vant 3-2 da de gjestet Spurs på deres nye stadion i mars like før koronautbruddet. Otto og Jimenez er begge fortsatt ute, mens Dendoncker er usikker.

Tottenham tok seg greit videre til semifinalen i ligacupen onsdag da et reservepreget Stoke fra nivået under ble slått 3-1 på bortebane. Dermed venter Brentford i semifinalen like over nyttår. Etter en flott start og tabelltopp i Premier League, har det nå blitt 0-1-2 på de siste tre og en 6. plass på ligatabellen med 25 poeng, seks poeng bak Liverpool som topper. Sist helg skuffet de med å tape 0-2 hjemme mot Leicester. Lo Celso og Tanganga mangler, mens det er usikkert om Bale blir klar.

Tror UB skal holde på begge de to kupongforslagene søndag.

2. Liverpool - West Bromwich

Liverpool topper nå Premier League fire poeng foran Leicester før kampene 2. juledag etter to strake seire og pene 6-4-0 på de siste ti i ligaen. Sist sesongs mestere kommer fra en knusende 7-0 seier borte over Crystal Palace forrige helg bare dager etter at Tottenham ble slått 2-1 på overtid i toppkampen hjemme på Anfield. Dette er klubbenes første møte i ligasammenheng her siden desember 2017, sist gjestene var oppe. Da endte det 0-0. Van Dijk, Gomez, Jota og Tsimikas er helt sikkert ute, mens det er et håp om at Milner, Shaqiri og Thiago snart er tilbake.

Det ble ikke noe hyggelig gjensyn med Premier League for manager Sam Allardyce etter at han tok over WBA bare timer etter at laget klarte 1-1 borte mot Manchester City like før jul. I manager-legendens første kamp for sin nye klubb røk de 0-3 hjemme mot Aston Villa i lokaloppgjøret hjemme på The Hawthorns. Det betyr at nykommeren er nest sist med sju poeng etter stygge 1-4-9 så langt og 0-1-3 siste fire. Seieren kom hjemme over tabelljumbo Sheffield United i november. Livermore soner for det røde kortet sist, mens Pereira er tilbake etter selv å ha sonet av samme årsak. Robson-Kanu, Townsend og Bartley er alle på skadelista. Fem poeng skiller opp til trygg grunn før denne runden.

Vi tviler på noe Allardyce-mirakel på Anfield søndag kveld. H.

3. West Ham - Brighton

Tilsvarende møte forrige sesong endte 3-3 i begynnelsen av februar i år, mens det endte 1-1 da lagene møttes tidlig i sesongen på sørkysten. West Ham kan se tilbake på en brukbar start på sesongen med 21 poeng etter 14 kamper (6-3-5). Det plasserer London-klubben på 10. plass på tabellen. Etter en flott periode med tre strake seire i november, har det nå blitt 1-1-2 på de siste fire. Mandag røk de 0-3 borte mot Chelsea i lokaloppgjøret på Stamford Bridge. Masuaku, Lanzini og Antonio mangler trolig fortsatt.

Brighton berget til slutt ett poeng hjemme mot tabelljumbo Sheffield United forrige søndag i en kamp som endte 1-1. Graham Potters mannskap ligger dermed på 17. plass med tolv poeng før juleprogrammet nå starter. Fem strake uten seier: 0-3-2. To poeng skiller ned til Fulham under streken (spiller 2. juledag). Andone, Lamptey og Izquierdo er ute.

Naturlig at West Ham blir favoritter på hjemmebane, men vi halvgarderer oppgjøret. HU i London.

4. Venezia - Salernitana

De ni siste kampene er hentet fra nivå to i Italia. Det endte 1-0 her sist sesong. Venezia er nummer sju med 23 poeng etter 14 runder (6-5-3) og står med 1-2-0 på sine siste tre. I forrige runde spilte de 0-0 borte mot Cosenza.

Salernitana har fått en pangstart på inneværende sesong og topper noe overraskende Serie B med 28 poeng i øyeblikket, like foran Empoli, Cittadella og SPAL som følger hakk i hæl. Det har blitt 2-2-1 på de siste fem etter en periode med fem av seks mulige seire før det. Mandag vant de 2-1 hjemme over jumboen Virtus Entella.

Venezia møter riktignok serielederen, men gjestene har overprestert veldig så langt denne sesongen og er ikke i samme form nå. Tror klart mest på hjemmeseier. H på 96-rekkeren og HU på det største kupongforslaget.

5. Frosinone - Pordenone

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 0-1 i en kamp som ble spilt så seint som i sommer. Positiv start av vertene, som for øvrig trenes av Alessandro Nesta. De er oppe på 5. plass med 24 før dette oppgjøret, men kommer fra et godtgående Cittadella-lag to dager før julaften. 7-3-4 er fasiten så langt når sesongen nå nærmer seg halvspilt.

Pordenone befinner seg midt på tabellen på en 12. plass med 17 poeng etter 14 runder av Serie B. Hele åtte av 14 kamper har endt med poengdeling (3-8-3) til nå. Tirsdag røk de 1-2 hjemme for Cremonese.

HU i kamp fem. Alltid en viss U-fare med Pordenone involvert.

6. Ascoli - SPAL

Dette er klubbenes første møte i ligasammenheng siden 2017. Ascoli sliter i feil ende av tabellen og ligger nest sist med fattige sju poeng etter 14 runder (1-3-10). Stygge 0-2-8 på de siste ti og seks poeng opp til Pescara på kvalik er tallenes tale før denne runden. Tirsdag tapte de 0-2 borte mot Monza, lagets tredje strake tap.

SPAL rykket ned fra Serie A i sommer, men har kommet godt i gang med inneværende sesong og ligger på 4. plass med 26 poeng i øyeblikket. To poeng skiller opp til serieleder Salernitana som noe overraskende topper ligaen. Sist ble det 1-0 hjemme over Lecce, og lagets første trepoenger på fire runder.

Tror SPAL fikser dette mot den formsvake nestjumboen. B i kamp seks.

7. Lecce - Vicenza

Disse to klubbene har ikke møtt hverandre i ligasammenheng på ti år, den gang også i Serie B. Lecce er nede på nivå to og er inne en småtung periode nå med to strake nederlag. Totalt har det blitt 5-6-3 og 21 poeng så langt, noe som plasserer laget på 7. plass på tabellen. Sist røk de 0-1 borte mot SPAL.

Vicenza ligger plassen foran vertene med 23 poeng (6-5-3) og kommer fra to strake uavgjort og har totalt tre poengdelinger på sine siste fem. Tirsdag spilte de 0-0 borte mot Cosenza.

Har klart mest tro på Lecce på hjemmebane og markerer for H.

8. Chievo Verona - Cittadella

Denne kampen blir trukket.

9. Cosenza - Pisa

Tilsvarende møte mellom disse to forrige sesong endte 2-1 i en kamp som ble spilt så seint som i juli år. Cosenza rykket opp via Play Off i 2018 og har innledet denne sesongen på en 16. plass med 13 poeng (2-7-5) før dette oppgjøret. Kommer fra en målløs kamp hjemme mot Venezia to dager før julaften og har 1-2-2 på sine siste fem.

Pisa har fem kamper på rad uten tap og småpene 3-2-0 i den perioden. Ligger på 11. plass med 18 poeng i øyeblikket - tirsdag ble det 2-2 hjemme mot ChievoVerona sist laget var i aksjon.

Prøver en småfrekk H i Cosenza.

10. Virtus Entella - Pescara

Et realt bunnoppgjør. Det endte 2-0 her sist sesong i en kamp som ble spilt i februar i år like før koronautbruddet sist vinter. Vertene er sist med fem fattige poeng og venter fortsatt på sin første seier: 0-5-9. De seks siste har alle endt med tap, mandag røk de 1-2 borte mot serieleder Salernitana.

Pescara har heller ikke imponert i høst og vinter og befinner seg nede på 17. plass med tolv poeng før møtet med tabelljumboen søndag. 1-2-0 siste tre og tirsdag delte de poengene i 1-1 kampen hjemme mot Brescia.

Vi helgarderer bunnoppgjøret. HUB.

11. Brescia - Empoli

Brescia har 4-6-4 på sine 14 første kamper av inneværende sesong og ligger med det på 10. plass på tabellen med 18 poeng i et slags ingenmannsland akkurat nå, men sesongen er fortsatt ikke halvspilt. Fem på rad uten tap: 2-3-0. Tirsdag spilte de 1-1 borte mot Pescara.

Empoli er oppe på en finfin 2. plass med 27 poeng, poenget bak Salernitana som noe overraskende topper tabellen til jul. Har ei solid rekke på åtte kamper uten tap, men fem av disse har alle endt med poengdeling (3-5-0). Som på tirsdag da de spilte 0-0 hjemme mot Reggiana.

Disse to lagene møttes i den italiensk cupen i Empoli i november. Da endte det med 3-0 seier til Empoli. Spiller HU på det minste kupongforslaget, men helgarderer oppgjøret på det største.

12. Cremonese - Monza Brianza

Dette er faktisk første gang disse to klubbene møtes i ligasammenheng siden slutten av 90-tallet. Cremonese er nummer 14 på tabellen med 15 poeng etter 3-6-5 på de første 14 kampene av sesongen. Har to strake seire og kommer fra 2-1 borte over Pordenone tidligere denne uken.

Monza er oppe på en pen 6. plass så langt og har kommet veldig godt i gang. 6-5-3 og 23 poeng er fasiten så langt etter at de slo svakt plasserte Ascoli 2-0 hjemme i forrige runde. Tre seire og to tap på de siste fem.

UB på 96-rekkeren, men på det største forslaget tar vi oss råd til helgardering.

Sportspills 96-rekker:

1. Wolverhampton - Tottenham UB

2. Liverpool - West Bromwich H

3. West Ham - Brighton HU

4. Venezia - Salernitana H

5. Frosinone - Pordenone HU

6. Ascoli - SPAL B

7. Lecce - Vicenza H

8. Chievo Verona - Cittadella H

9. Cosenza - Pisa H

10. Virtus Entella - Pescara HUB

11. Brescia - Empoli HU

12. Cremonese - Monza Brianza UB





Sportspills 432-rekker:

1. Wolverhampton - Tottenham UB

2. Liverpool - West Bromwich H

3. West Ham - Brighton HU

4. Venezia - Salernitana HU

5. Frosinone - Pordenone HU

6. Ascoli - SPAL B

7. Lecce - Vicenza H

8. Chievo Verona - Cittadella H

9. Cosenza - Pisa H

10. Virtus Entella - Pescara HUB

11. Brescia - Empoli HUB

12. Cremonese - Monza Brianza HUB