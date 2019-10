Mer trøbbel i vente for Leeds

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Vi har en herlig midtuke foran oss på Langoddsen og allerede tirsdag er det åtte kamper fra Champions League på langoddsprogrammet. I tillegg er det midtukerunde i Championship i England og det spilles sju kamper i kveld. Også i League One og League Two er det midtukerunder, ergo er det et omfattende program i kveld. Legg så til 10 kamper i NHL natt til onsdag og tirsdag kveld er det kamp i Get-ligaen mellom Manglerud Star og Storhamar.

Preston - Leeds H 3,30 (spillestopp kl 20.40)

Til tross for kun en seier på bortebane (1-2-3) og 0-1 tap borte mot svakt plasserte Reading lørdag, ligger Preston på en flott 6. plass i Championship. Det skyldes knallsterke 5-1-0 hjemme på Deepdale. Preston er inne i sin femte strake sesong i Championship og endte på 11. plass de to første sesongene, tok så 7. plass sesongen 2017/18, mens det endte med 14. plass forrige sesong. Har levert bra på hjemmebane i alle disse sesongene. Manager Alex Neil kan glede seg over ingen nye skader eller karantene, men kaptein Tom Clarke og Louis Molt er begge langtidsskadd.

Leeds hadde direkte opprykk inne i det lengste forrige sesong, men med fem tap på de ti siste seriekampene endte det med playoff og intet opprykk. Innledet flott også denne sesongen med 4-1-0 på de fem første seriekampene. Men har ikke bedre enn 3-1-3 på de sju neste og ligger på 2. plass med 23 poeng. Det er tett i toppen og ned til Fulham på 10. plass, skiller det ikke mer enn fire poeng. Vant sine fire første bortekamper, men har røket 0-1 for Charlton og 1-2 for Millwall i sine to siste bortekamper. Viktige Pablo Hernandez er ikke med i kveld, og kaptein Liam Cooper er fortsatt ute.

3-1 og 0-2 i de to siste tilsvarende på Deepdale. Preston har levert strålende på hjemmebane hittil denne sesongen, mens Leeds har tapt sine to siste bortekamper. Slik oddsene er satt i kveldens kamp, er det uten tvil hjemmeoddsen som lokker. 3,30 på Preston er flott odds og spilles.

