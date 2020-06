Mer trøbbel i vente for Martin Ødegaard og Real Sociedad

Real Sociedad og Martin Ødegaard har kun tatt ett poeng på sine to første kamper etter coronapausen. I kveld venter en tøff hjemmekamp mot Real Madrid.

Seks kamper fra 2. serierunde i Eliteserien, tre kamper fra Premier League, to kamper fra Liga og La Liga-oppgjøret mellom Real Sociedad og Real Madrid er ingrediensene på søndagens herlige tippekupong. Bonuspotten ble utløst på lørdagens tippekupong og er derfor på "kun" ca 375 000 på søndagskupongen. Innleveringsfristen er kl 14.55.

1. Brann - Viking

Strålende sesongstart for Brann borte mot Haugesund onsdag kveld, da kaptein Daniel Pedersen headet inn 2-1 målet på overtid. Det var et fullt fortjent seier for et Brann-lag det har vært vanskelig å plassere før sesongstart. Petter Strand, Fredrik Haugen, Bismar Acosta og Gilli Rolantsson startet alle på benken i den kampen. Det forteller at Lars Arne Nilsen rår over en bred tropp. Meget skuffende 9. plass forrige sesong. Midtstopperparet mot Haugesund Ole Martin Kolskogen og Vegard Forren måtte begge ut underveis i kampen, og sjekkes nærmere kampstart.

Viking på sin side overrasket stort etter opprykket fra OBOS-ligaen i 2018. Mange spådde laget rett ned igjen, men laget endte på en flott 5. plass og vant også cupfinalen i desember. Ledet både 1-0 og 2-1 hjemme mot Bodø/Glimt i sin seriepremiere tirsdag, men endte opp med å tape 2-4. Hadde ikke bedre enn 4-4-7 på bortebane forrige sesong. Bjarne Berntsen må fortsatt unnvære Yann-Erik de Lanlay, ellers er det ingen endringer for Viking.

1-5 endte tilsvarende kamp på Brann stadion i siste serierunde forrige sesong. Nå tror vi på revansje for Brann og nøyer oss med halvgardering. HU.

2. Bodø/Glimt - Haugesund

Til tross for at Glimt har mistet Håkon Evjen, Amor Layouni og keeper Ricardo Friedrich etter fjorårets suksessong, er Glimt regnet i toppen også denne sesongen. Fikk en kanonstart borte mot Viking tirsdag og snudde 1-2 til en overbevisende 4-2 seier. Knallsterke 10-4-1 hjemme på Aspmyra forrige sesong. Midtstopper Marius Lode er usikker, ellers ingen problemer for Glimt.

Haugesund med langt under pari i seriepremieren og tapte fortjent 1-2 hjemme mot Brann onsdag kveld. Skapte i tillegg foruroligende få målsjanser og må heve seg kraftig om det skal bli poeng søndag. 4-7-4 totalt på bortebane forrige sesong. Thore Pedersen krasjet med Taino Teniste på overtid hjemme mot Brann og er usikker. Ellers ingen endringer for FKH.

Det endte 2-2 i tilsvarende oppgjør på Aspmyra forrige sesong. Slik Glimt så ut tirsdag, må det være gode muligheter for hjemmeseier her. H.

3. Kristiansund - Aalesund

Flott seriepremiere for Kristiansund med et velfortjent poeng på Lerkendal tirsdag kveld. Christian Michelsens gutter var sterke på sin intime hjemmebane forrige sesong (8-4-3), men søndag blir det ikke 4000 hjemmetilhengere til å backe opp. Ingen nye fravær for Kristiansund etter åpningskampen mot RBK.

Aalesund hang mye bedre med hjemme mot Molde i sin seriepremiere, enn sluttsifrene 1-4 skulle indikere. Brente straffespark på stillingen 0-1 og tok ikke vare på sine sjanser. 10-4-1 på bortebane i OBOS-ligaen forrige sesong. Kaptein Fredrik Carlsen ble skadet mot Molde og rekker ikke kampen.

Det endte 1-1 i tilsvarende oppgjør sist begge var i Eliteserien i 2017-sesongen. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Sandefjord - Start

Herlig sesongstart for nedrykkstippede Sandefjord med 2-1 seier borte over Odd tirsdag kveld. Rykket som kjent opp til Eliteserien sammen med Aalesund etter forrige sesong. Hadde meget solide 12-2-1 da. Har vært et heislag det siste tiåret og endte helt sist i Eliteserien i 2018-sesongen og rykket da ned sammen med Start. Ingen endringer med mannskapet fra åpningskampen.

Start med en ok seriepremiere hjemme mot Strømsgodset, en kamp som endte 2-2 og ett poeng til hvert av lagene var trolig korrekt utfall. Er tippet på nedre halvdel denne sesongen etter sitt dramatiske opprykk i fjor høst da de slo ut Lillestrøm i opprykks/nedrykkskvaliken. Viktige spillere er fortsatt ute med skade, men ellers ingen endringer med mannskapet fra åpningskampen.

0-0 i tilsvarende kamp i Sandefjord i OBOS-ligaen i fjor, 4-1 seier til Sandefjord i tilsvarende kamp i Eliteserien i 2018-sesongen. Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Strømsgodset - Odd

Brukbar seriepremiere for Strømsgodset med 2-2 og ett poeng borte mot Start onsdag kveld. Lars Jørgen Salvesen fortsatte der han slapp i fjor høst og stod for ett av målene. Godset er tippet rundt 10. plass av ekspertene før sesongen. Har ikke vært like gode hjemme på Marienlyst som de pleier de to siste sesongene. 5-4-6 i 2018-sesongen og 6-3-6 i fjorårssesongen. Henrik Pedersen kan stille med uforandret tropp fra åpningskampen.

Odd med en skrekkelig seriepremiere hjemme mot Sandefjord tirsdag kveld. Fredrik Oldrup Jensen og trener Dag-Eilev Fagermo er begge forsvunnet til Vålerenga, og toppscorer Torgeir Børven er solgt til Rosenborg. Jan Frode Nornnes og Odd kan få en tung sesong med slike spiller- og trenertap. Meget svake 3-4-8 på bortebane forrige sesong. Elba Rashani er fremdeles ute med skade.

Det står 2-1-1 på de fire siste tilsvarende i Drammen. Odd var svake mot Sandefjord og får nok trøbbel mot Godset også. H.

6. Vålerenga - Stabæk

Dag Eilev Fagermo fikk en perfekt seriestart som ny trener for Vålerenga med 1-0 seier borte mot Sarpsborg 08 tirsdag kveld. Vålerenga er tippet i toppen denne sesongen, men ikke som gullkandidat. Fredrik Oldrup Jensen er en strålende forsterkning. Endte på en meget skuffende 10. plass forrige sesong, men hadde i det minste anstendige 6-4-5 hjemme på Intility Arena. Johan Lædre Bjørdal rakk ikke åpningskampen, men kan være tilbake søndag.

Stabæk med en sesongåpning på det jevne med 0-0 hjemme mot Mjøndalen. Skapte ikke allverden i den kampen. Tar vi med de siste åtte seriekampene forrige sesong, var det Stabæks niende strake seriekamp uten tap (4-5-0). Dog ikke bedre enn 5-3-7 på bortebane forrige sesong. Ingen endringer for Stabæk.

1-2-1 på de fire siste tilsvarende i Intility/Ullevaal. Nå tror vi klart mest på hjemmeseier. H.

7. Newcastle - Sheffield United

Onsdag var Premier League endelig i gang igjen etter coronapausen med kampen Aston Villa - Sheffield United (0-0). Før helgens kamper har alle lag ni seriekamper igjen å spille og det skal spilles to serierunder i uken.

Newcastle med svake 2-4-4 på sine ti siste seriekamper før coronapausen. Ligger på 13. plass med 35 poeng og har åtte poeng ned til Bournemouth under streken. Kun tre av 14 fjorten hjemmekamper er tapt (5-6-3), men søndag vil ikke Newcastle dra nytte av sitt entusiastiske hjemmepublikum. Jetro Willems og Jack Colback er fortsatt ute, mens Ciaran Clark og Paul Dummett er ferdigspilt for sesongen.

Nyopprykkede Sheffield United ble fradømt er opplagt mål i hengekampen borte mot Aston Villa onsdag og måtte derfor nøye seg med ett poeng. Fire poeng skiller opp til Chelsea på 4. plass. Ligger på 6. plass med 44 poeng. Kun to av fjorten bortekamper er tapt (4-8-2). Chris Wilder kan glede seg over et stort sett skadefritt mannskap.

Vrien kamp dette. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

8. Aston Villa - Chelsea

Nyopprykkede Aston Villa måtte nøye seg med ett poeng i onsdagens første Premier League-kamp på tre måneder. Det var en hengekamp. Med likt antall kamper ligger Aston Villa nest sist med 26 poeng, men det er kun ett poeng opp til Watford på sikker plass. Moderate 5-3-6 på hjemmebane. Ørjar Nydal kan miste keeperplassen til Pepe Reina, etter en svak kamp mot Sheffield United.

Chelsea med 2-3-1 på sine seks siste seriekamper før coronapausen og holden den viktige 4. plassen med 48 poeng. Det er to poeng ned til Manchester United på 5. plass og Chelsea har en kamp mindre spilt. Samtidig er det fem poeng opp til Leicester på 3. plass. Klart godkjente 7-3-4 på bortebane. Jorginho soner karantene, ellers ser det bra ut for Chelsea.

Aston Villa er i trøbbel og får det tøft mot sterke Chelsea. UB.

9. Everton - Liverpool

Søndagens store kamp i Premier League. Det er 10 år siden Everton sist slo Liverpool (17. oktober 2010) og de 22 påfølgende oppgjørene mellom lagene har enten endt med Liverpool-seier eller med uavgjort.

Skuffende sesong av Everton som ligger helt nede på 12. plass med 37 poeng. Variable 2-2-2 på sine seks siste seriekamper før coronapausen, og leverer som vanlig klart best hjemme på Goodison Park med 7-4-3 hittil. Fabian Delph og Yerry Mina er begge usikre, mesn Theo Walcott ikke blir klar.

Liverpool med cruisekontroll mot sitt første seriemesterkap på evigheter. Med ni serierunder igjen å spille er avstanden ned til Manchester City på hele 22 poeng. Gikk på sesongens første serietap i siste bortekamp (0-3 mot Watford), men har uansett levert en helt sykt bra sesong med 27-1-1 totalt. Borte er 12 av 14 kamper vunnet. Nathaniel Clyne har vært ute store deler av sesongen og er fortsatt skadet. Heller ikke Shaqiri rekker kampen. Det er som vanlig litt spekulasjon rundt Mohamed Salah, som ikke har trent for fullt denne uken. Men goalgetteren blir nok klar.

Tre av de fire siste tilsvarende på Goodison har endt med poengdeling. Everton vinner neppe nå heller, men uavgjort er trolig like sannsynlig som borteseier. UB.

10. Atalanta - Sassuolo

I Italia spilles de første seriekampene i Serie A etter coronapausen lørdag. Det er åtte lag som kun har spilt 25 seriekamper og dermed er det to kamper lørdag og to kamper søndag. I Coppa Italia er som kjent både semifinalereturene og finalen blitt spilt den siste uken.

Atalanta på en flott 4. plass med 48 poeng og har tre poeng ned til Roma på 5. plass, men altså en kamp tilgode. Er som kjent også kvalifisert for kvartfinale i Champions League, det sluttspillet skal avvikles i august. 4-1-1 på sine seks siste seriekamper før coronpausen. Men har faktisk tapt fire av tolv hjemmekamper (6-2-4). Hjemmelaget kan stille helt skadefritt.

Sassuolo på 11. plass med 32 poeng og har dermed sju poeng ned til Lecce under streken. I likhet med Atalanta viste Sassuolo flott form før coronapausen med 4-1-1 på sine seks siste seriekamper. Dog beskjedne 3-4-5 totalt på bortebane.

Hjemmeseier i tilsvarende kamp de to foregående sesongene. H.

11. Inter - Sampdoria

Inter har allerede fått en kamp i beina, da de forrige lørdag spilte returkamp i semifinalen borte mot Napoli. Den kampen endte 1-1, etter at Napoli hadde vunnet 1-0 på San Siro i første kamp. Dermed ingen cupfinale på Inter (Napoli vant forøvrig finalen onsdag etter straffesparkkonkurranse mot Juventus). Ni poeng opp til serieleder Juventus for Inter, men de har en kamp mindre spilt. Viste svak form før coronapausen og vant kun to av sine sju siste seriekamper (2-3-2). Totalt fine 7-4-1 hjemme på San Siro. Antonio Conte kan glede seg over tilnærmet skadefritt mannskap.

Sampdoria med en svært skuffende sesong og er til de grader involvert i nedrykkstriden. Står med kun 26 poeng og det er bare ett poeng ned til Lecce under streken. 2-1-3 på sine seks siste seriekamper før coronapausen. Svake 3-1-7 på elleve spilte bortekamper. Ingen nevneverdige fravær for Sampdoria heller.

3-0-1 på de fire siste tilsvarende i Milano. Topp sjanse for Inter igjen. H.

12. Real Sociedad - Real Madrid

Høyinteressant kveldskamp fra La Liga avrunder søndagskupongen. Real Sociedad med skuffende 1-1 hjemme mot Osasuna og et enda mer skuffende 0-2 tap borte mot Alaves torsdag i sine to første seriekamper etter coronapausen. Har dermed falt til 6. plass med 47 poeng, men det er fortsatt bare ett poeng opp til den meget viktige 4. plassen. Solide 8-3-3 hjemme i San Sebastian. Joseba Zaldua soner karantene etter sitt røde kort mot Alaves, mens Martin Ødegaard er usikker etter å ha pådratt seg en smell mot Alaves.

Zinedine Zidane kan glede seg over at Eden Hazard ble friskmeldt under coronapausen og Real Madrid med to overbevisende hjemmeseire i sine to første seriekamper etter coronapausen. 3-1 mot Eibar forrige søndag og 3-0 mot Valencia torsdag kveld. Det betyr at avstanden opp til serieleder Barcelona er på tre poeng, i og med at Barcelona måtte nøye seg med 0-0 borte mot Sevilla fredag kveld. Med seier i kveld overtar Real Madrid tabelltoppen, grunnet bedre innbyrdes resultat.

Tapte faktisk sine to siste bortekamper før coronapausen (1-2 mot Betis og 0-1 mot Levante), men har ellers klart godkjente 7-4-3 på bortebane. Isco, Lucas Vazquez, Nacho og Luka Jovic rekker ikke kampen, men de fleste av disse ville neppe startet uansett.

Etter tre strake Real Madrid-seire i tilsvarende kamp, slo Real Sociedad tilbake forrige sesong og vant 3-1. Nedadgående formutvikling for Real Sociedad og med en friskmeldt Eden Hazard i stadig bedre form for Real Madrid, tror vi ikke bortelaget taper denne kampen. UB.

