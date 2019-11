Messi vinner ikke alene

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Det er naturligvis den pågående EM-kvalifiseringen som dominerer fredagens langoddsprogram. Det er totalt åtte kamper på menyen i kveld. Norge spiller som kjent hjemme mot Færøeyene. I tillegg er det noen privatlandskamper, blant annet prestisjeoppgjør mellom Brasil og Argentina i Riyahd. På hockeyfronten er det fire kamper i Hockeyallsvenskan, mens Oilers tar imot Narvik her hjemme i Get-ligaen. Natt til lørdag spilles det fem kamper i NHL.

Brasil - Argentina H 2,20 (spillestopp kl 17.55)

Privatlandskamp, spilles i Saudi-Arabia. Lionel Messi er tilbake i troppen til Argentina, og han er sannsynligvis i startelleveren i fredagens privatlandskamp mot Brasil. De søramerikanske rivalene møtes i den saudiarabiske hovedstaden Riyadh. Messi har ikke spilt for landslaget siden han ble utvist i Copa America-bronsefinalen mot Chile i juli.

Den 32 år gamle Barcelona-stjernen fikk tre måneders utestengelse fordi han hevdet at Copa America-turneringen var korrupt. Argentinas landslagssjef Lionel Scaloni har tatt ut en sterk tropp til den prestisjefylte kampen mot Brasil, men han har utelatt PSG-spillerne Angel Di Maria og Mauro Icardi.

Likevel har de et knippe imponerende offensive spillere. Leo Messi, Sergio Aguero, Lucas Alario, Lautaro Martinez og Paulo Dybala er alle angrepspillere i verdensklasse, men defensivt har ikke det argentinske laget overbevist. Det illustrerer også de to kampene i oktober, hvor de scoret åtte mål og slapp inn tre.

Bra form for Argentina

Argentina er ubeseiret i fem kamper på rad før fredagens privatlandskamp mot erkerivalen i Saudi-Arabia. Det er den lengste rekken uten tap på to år for dem. De banket Ecuador hele 6-1 i den siste kampen sin. De har dermed slått tilbake på en overbevisende måte etter den svake innsatsen i Copa America.

Brasil under landslagssjef Tite har på sin side skuffet etter Copa America-seieren. De står med tre uavgjorte og ett tap på de fire kampene sine. I de to siste har de spilt 1-1 mot henholdsvis Senegal og Nigeria. De har ikke opplevd å spille så mange kamper på rad uten seier siden de spilte fem uavgjorte kamper på rad mellom november 2003 og mai 2004. Den gangen var det en 3-1-seier mot Argentina som fikk dem tilbake på vinnersporet. Det kan også skje i kveld.

Neymar er fortsatt ute etter at Paris St-Germain-spissen pådro seg en strekkskade i Brasils 1-1-kamp mot Nigeria 13 oktober, men Manchester City-angriperen Gabriel Jesus er i troppen.

Dette er det første møte mellom de søramerikanske gigantene siden Brasil slo Argentina 2-0 i Copa America-semifinalen. Brasilianerne vant finalen på hjemmebane, og Jesus scoret det første målet i 2-0-seieren mot Peru før han ble utvist etter å ha fått to gule kort. 22-åringen har nå sonet en tomåneders utestengelse etter å ha kranglet med dommeren før han skubbet vekk VAR-utstyret.

Brasil har ikke vunnet i de fire siste kampene siden De tapte 0-1 mot Peru i september, mens Argentina er ubeseiret i perioden Messi har vært utestengt Ecuador ble banket 6-1 i forrige måned. Jesus kan møte lagkameratene fra City, Sergio Aguero og Nicolas Otamendi.

Brasilianerne trenger et godt resultat etter svake resultater i landskampene etter Copa America-seieren. Brasil er de regjerende søramerikanske mesterne etter Copa America-triumfen i sommer. De gikk til topps i turneringen, til tross for at de manglet Neymar.

Brasil har et spennende lag. Rodrygo er tatt ut i troppen etter Champions League hat-tricket sitt for Real Madrid tidligere denne måneden. Han er en av seks spillere i troppen som kan få sin debut. Aston Villa-duoen Douglas Luiz og Wesley er to av de andre. Tite har også tatt ut Premier League-spillerne Alisson Becker, Willian, Fabinho, Roberto Firmino og Richarlison, i tillegg til Jesus.

Argentina skal egentlig møte Uruguay i Tel Aviv mandag, men kampen kan bli avlyst på grunn av uroen i Israel. Spørsmålet er om det vil ha noen innvirkning på laguttaket til fredagens kamp. Brasil skal etter planen spille mot Sør-Korea i Abu Dhabi på tirsdag. Det er siste kampen deres før den søramerikanske VM-kvalifiseringen starter i mars. De trenger å snu skuten i disse to treningskampene.

Brasil har overtaket på rivalene. De har vunnet seks av de åtte siste kampene mot Argentina, og de har kun tapt én gang i denne perioden.

Brasil har fortsatt et mer komplett lag enn sine søramerikanske rivaler, men de har skuffet både spillemessig og resultatmessig siden Copa America. Det virker som Argentina er i flytsonen, og at Messi og Agüero er tilbake vil neppe svekke laget. Vi tror det blir en jevnspilt kamp i Saudi-Arabia, men jeg sitter med en følelse av at Brasil vinner her. 2,20 i odds på Brasil er ok.

