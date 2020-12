Midtbane-stjernene redder United i Champions League

Siden Bruno Fernandes kom til United har han vært direkte involvert i 36 mål i løpet av sine 38 kamper. Nå har portugiseren og Paul Pogba funnet tonen. Det er dårlig nytt for Leipzig.

Tirsdag kveld skal det avgjøres hvilke to lag som går videre fra gruppe H i Champions League. Leipzig holdt liv i håpet om å gå videre i Champions League etter en dramatisk 4-3-seier mot Istanbul Basaksehir. Resultatet gjorde at Julian Nagelsmanns menn er garantert Europa League-fotball etter nyttår, men seier i den siste gruppespill-kampen vil sende dem til åttendelsfinalene i Champions League for andre sesongen på rad. Uavgjort kan også tilstrekkelig mot United, men da må Thomas Tuchels Paris Saint-Germain tape mot Basaksehir, som virker lite sannsynlig.

Die Roten Bullen vil gå til topps i gruppen hvis de vinner, og PSG ikke gjør det.

For Manchester United er det enkelt. De må ta poeng borte mot RB Leipzig for å unngå å havne i Europa League. Vi tror de klarer det. Ole Gunnar Solskjærs mannskap vinner.

RB Leipzig - Manchester United 2,50 - 3,60 - 2,50 B (spillestopp tirsdag kl. 20.55)

Champions League, gruppe H. Leipzig varmet opp til den avgjørende gruppespill-kampen med en målfest mot de regjerende Champions League-mesterne Bayern München. De ledet to ganger, og en stund så det ut som Leipzig skulle få med seg alle poengene fra Allianz Arena, men kampen endte 3-3.

Leipzig er fortsatt på andreplass i Bundesliga – to poeng bak Bayern München, to poeng foran Borussia Dortmund. De ligger på tredjeplass i sin Champions League-gruppe, og matematikken før kampen mot Manchester United er enkel. Leipzig må vinne.

Avgjørende uke for United

Spiller Manchester United som de gjorde i 1. omgang mot West Ham i helgen, vil de få problemer mot Leipzig.

De første 45 minuttene på London Stadium var forferdig dårlig, men det var et helt annet United-lag som viste seg frem i andre omgang. Da Bruno Fernandes og Marcus Rashford ble byttet inn våknet United, og de snudde 0-1 til 3-1-seier.

Det betyr at Ole Gunnar Solskjærs menn har vunnet de ni siste bortekampene i Premier League. De har ikke tapt borte i ligaen siden januar. Det er godt å ta med seg når de går inn i en uke som kan definere resten av sesongen.

Ole Gunnar Solskjærs menn skal først til Tyskland for å møte RB Leipzig i den siste gruppespill-kampen i Champions League, hvor de må ha ett poeng for å sikre avansement. Deretter er det klart for byderby mot Manchester City på Old Trafford lørdag. Tre poeng i den kampen kan gi dem et fire poengs forsprang på byrivalene.

- Vi har ikke råd til å tape og vi kan ikke være fornøyde med tap eller uavgjort. Vi må være dårlige tapere, og alltid ville vinne. Samme om det er 1-0 eller 6-5. Vi må vinne. Det er det vi vil, sa Paul Pogba til Manchester Evening News etter kampen mot West Ham.

Stjerneduoen har funnet tonen igjen

Paul Pogba og Bruno Fernandes startet ti av Uniteds 13 kamper i alle turneringer, ofte med Nemanja Matic som defensivt anker, og det fungerte umiddelbart.

United vant syv kamper, spilte to uavgjort og tapte kun én, og både Pogba og Fernandes storspilte da United sikret tredjeplassen i Premier League.

Pogba, spesielt, så mer tilfreds ut enn han hadde gjort på lang tid på Old Trafford, og det virket som han ble inspirert av å spille sammen med Fernandes.

Denne sesongen, derimot, har de ikke fungert like bra sammen - før på lørdag. Pogba og Fernandes har startet sammen i fire kamper. Det har endt med tre tap mot Crystal Palace, Tottenham og Arsenal.

I de siste 45 minuttene på London Stadium viste stjernespillerne imidlertid at samarbeidet mellom dem kan bli viktig for United.

Diamant-formasjon på midten?

Ole Gunnar Solskjær kan bruke flere kombinasjoner på midtbanen denne sesongen etter at Donny van de Beek kom fra Ajax, men når de har dagen så er Pogba og Fernandes Uniteds beste midtbanespillere. Uten tvil. Kombinasjonene de viste i siste halvtimen mot West Ham var bevis nok. Solskjær trenger Fernandes og Pogba i form når han mangler Fred.

Nemanja Matic satt på benken i London, men han kan ta den defensive midtbanerollen mot Leipzig. Da kan Scott McTominay og Pogba spille foran ham, og med Fernandes som en slags hengende spiss i diamantformasjonen.

Fernandes har vist gang på gang denne sesongen hvor viktig han er for United, men Pogba har ikke levert på toppnivå før i lørdagens kamp i hovedstaden. Det lover godt før den viktige kampen i Leipzig. Å forsøke å safe inn et uavgjort-resultat er neppe aktuelt.

Leipzig må vinne, og kjenner vi dem rett vil de gå offensivt til verks. Det vil kunne gi store rom til United. Samtidig mangler tyskerne den viktige stopperen Dayot Upamecano som er suspendert. Han vil bli savnet.

Leipzig er ubeseiret i 25 av 28 hjemmekamper i alle turneringer under Julian Nagelsmann. De har blant annet vunnet mot Basaksehir og PSG i gruppespillet. United på sin side har tapt de to siste gangene de har spilt i Tyskland, og de må klare seg uten suspnedrte Fred i denne kampen.

United banket Leipzig 5-0 på Old Trafford, og med midtbanestjernene Pogba og Fernandes i form, tror vi United kan vinne i Tyskland. Oddsen på United-seier 2,50.

