Midtukekupong med åtte Champions League-kamper

Ukens midtukekupong byr på åtte kamper fra gruppespillet i Champions League og fire kamper fra midtukerunden i engelsk Championship. Det betyr at alle kampene spilles onsdag (i og med at det ikke er med kamper fra torsdagens Europa League,slik det har vært tidligere). Innleveringsfristen er kl 18.50. Bonuspotten ble utløst på søndagens tippekupong og dermed er denne tilbake på scratch og det er ca 140 000 kr i denne på midtukekupongen. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. PSV Eindhoven - Tottenham

Midtukekupongen innledes med en viktig kamp i gruppe B, der en eventuell taper av denne kampen, er ute av kampen om sluttspillet. Begge lagene står med null poeng etter de to første rundene, mens Barcelona og Inter står med seks poeng.

PSV innledet borte mot Barcelona og selv om den kampen endte med 0-4 tap, hang PSV mye bedre med enn det sluttresultatet indikerer. Tre av Barcelonas mål kom det siste kvarteret. I hjemmekampen mot Inter sist tok PSV ledelsen 1-0, men endte opp med å tape 1-2 i en jevnspilt kamp. Hjemme i Eredivisie har PSV feid all motstand til side og vunnet samtlige ni seriekamper hittil. PSV har kun Ryan Thomas ute med skade, men har til gjengjeld heller ikke spilt denne sesongen.

Tottenham er i trøbbel etter å ha tapt sine to første. Ledet 1-0 borte mot Inter i åpningskampen,men endte opp med å tape 1-2. Var sjanseløse hjemme mot Barcelona sist og tapte 2-4. Slik resultatene har vært hittil, må nok Tottenham ha tre poeng her, for å kunne avansere til sluttspillet. I premier league tok laget sin femte strake seier i helgen, da West Ham ble slått 1-0 borte. Tottenham var også med i Champions League forrige sesong, vant sin gruppe, men røk for Juventus i åttedelsfinalen. Mandag kveld er det toppkamp hjemme mot Manchester City i Premier League. Danny Rose, Dele Alli og Jan Vertonghen er fortsatte ute med skader for Spurs, men både Christian Eriksen og Mousa Dembele var tilbake i lørdagens seriekamp mot West Ham.

PSV Eindhoven er ikke sjanseløse i denne. Vi tar med alle tegn. HUB.

2. Club Brügge - Monaco

Denne er fra gruppe A og begge disse lagene står uten poeng på sine to første i gruppen som ellers består av Borussia Dortmund og Atletico Madrid.

Club Brügge var ikke langt unna poeng i åpningskampen hjemme mot Borussia Dortmund, men måtte se at Christian Pulisic scoret seiersmålet for tyskerne fem minutter før full tid. I den andre kampen borte mot Atletico Madrid endte det med 1-3 tap. Med kun ett poeng på de to siste seriekampene, har Brügge måtte gi fra seg serieledelsen til Genk. Solide 5-1-0 på seks spilte hjemmekamper. Arnaut Danjuma Groeneveld og Brandon Baiye er usikre for hjemmelaget, men det er samtidig de eneste skadebekymringene.

Monaco innledet med 1-2 tap hjemme for Atletico Madrid og måtte tåle 0-3 tap borte mot Borussia Dortmund i den andre runden. Nå venter dobbeltoppgjør mot Club Brügge. Står med skrekkelige 1-3-6 på sine ti første seriekamper. Nyansatt manager Thierry Henry måtte se at laget tapte 1-2 borte for Strasbourg i helgen i hans premiere som ny manager. I den kampen måtte Radamel Falcao ut med skade etter 37 minutter og han bir neppe friskmeldt til denne.

Club Brügge var fullt på høyde med Borussia Dortmund i åpningskampen hjemme. Monaco har ikke form og mangler Falcao. HU.

3. Liverpool - Røde Stjerne

Liverpool måtte se seg slått 0-1 av Napoli for tre uker siden og det er dermed fortsatt helt uvisst hvem av Liverpool, PSG og Napoli som tar seg videre fra denne gruppa. Liverpool er fortsatt uten tap i Premier League og tok en enkel seier borte mot Huddersfield i helgen. Overbeviste hjemme mot PSG i den første gruppespillkampen. Naby Keita og Jordan Henderson spiller definitivt ikke onsdagens kamp, mens Sadio Mane kan være aktuell igjen etter å ha mistet lørdagens seriekamp mot Huddersfield.

Røde Stjerne innledet med et overraskende hjemmepoeng mot Napoli, men som ventet fikk laget juling borte mot PSG. Stjernegalleriet til PSG ga seg ikke før det stod 6-1. Det er forøvrig ikke solgt billetter til bortesupporterne til denne kampen, da Røde Stjerne er straffet av UEFA for insidenter til playoffkampen borte mot RB Salzburg tidligere i høst. Den viktige kantspilleren Marko Marin mister kampen for bortelaget.

Liverpool blir i særklasse midtukekupongens aller største favoritt og det skal være grønt lys for hjemmeseier på Anfield. H.



4. Paris Saint-Germain - Napoli

PSG måtte seg slått 2-3 borte mot Liverpool i åpningsrunden, men likevel må PSG se seg som den største favoritten til å ta seg videre fra denne gruppa. Feier inn må i de hjemlige seriekampene og har notert seg for 37 mål på de ti første seriekampene. Alle er vunnet og PSG har allerede forlatt konkurrentene i Ligue 1 på toppen av tabellen. 24-2 i målforskjell på seks spilte hjemmekamper. Moste Røde Stjerne 6-1 i hjemmekampen i forrige runde av gruppespillet. Gianluigi Buffon er klar til spill etter å ha sonet karantene i de to første Champions League-rundene og ellers ser det bra ut for hjemmelaget.

Napoli har sett bedre og bedre utover denne sesongen og tok en overbevisende 3-0 seier borte mot Udinese i helgens seriekamp. Det var lagets femte seier på rad i Serie A og samtlige har vært tomålsseire eller mer.Tok en fortjent 1-0 seier hjemme mot Liverpool i forrige runde, men rotet altså bort to svært viktige poeng i åpningskampen borte mot Røde Stjerne. Det kan bli skjebnesvangert all den tid både Liverpool og PSG med aller største sannsynlighet tar seks poeng mot Røde Stjerne. Carlo Ancelotti har alle spillerne som startet mot Liverpool tilgjengelig og mønstre kanskje samme startoppstilling igjen.

Det er vanskelig å se for seg at Napoli slår PSG i Paris. Og dette lukter hjemmeseier. H.



5. Barcelona - Inter

Toppkamp i gruppe B der begge disse står med full pott etter de to første rundene.

Barcelona har surret litt i starten av La Liga-sesongen og gikk faktisk en periode på fire kamper uten seier, før laget satte skapet på plass hjemme mot daværende serieleder Sevilla lørdag. Det var ikke så overraskende for oss som så lagets bortekamp mot Valencia i serierunden før.Den kampen endte riktignok 1-1, men andreomgangen der var som å se gode gamle Barcelona igjen. Den nye brassen Arthur har fått tillit i de to siste kampene og ser ut som en meget god tilvekst på Barcas midtbane. Dessverre for Barcelona så er Lionel Messi ute i tre ukers tid etter å ha skadet armen lørdag. Samuel Umtiti og Thomas Vermalen er fortsatte ute med skader.

Inter la på til sin femte strake ligaseier da Mauro Icardi headet inn seiersmålet to minutter på overtid i byderbyet mot Milan søndag kveld. Har avansert til 3. plass på tabellen nå og står med 19 poeng, det betyr at det er seks poeng opp til serieleder Juventus. 2-1 hjemme over Tottenham og 2-1 borte mot PSV i de to første gruppespillkampene. Viktige Radja Nainggolan måtte ut med skade mot Milan og rekker ikke onsdagens kamp på Camp Nou. Også Ivan Perisic og Marcelo Brozovic pådro seg smeller i søndagens oppgjør og er usikre til onsdagens kamp.

Barcelona må altså klare seg uten Lionel Messi, men vinner likevel? H.

6. Borussia Dortmund - Atletico Madrid

Borussia Dortmund innledet forrige sesong knallsterkt og stod med 19 poeng etter de sju første seriekampene, men gikk så i veggen. Også denne sesongen har Borussia Dortmund innledet knallsterkt og laget står med 6-2-0 på de åtte første serierundene og topper Bundesliga med tre poeng ned til Borussia Mönchengladbach på 2. plass. Har også vunnet begge gruppespillkampene i Champions League topper gruppen. Midtstopper Manuel Akanji er fortsatt ute med skade.

Også Atletico Madrid har vunnet begge gruppespillkampene, men det har ikke gått helt på skinner i La Liga. Står med 4-4-1 på de ni første seriekampene og ligger på 5.plass, dog kun to poeng bak serieleder Barcelona. Kun en av fem bortekamper er vunnet, mens tre har endt med poengdeling, blant annet mot Villarreal sist lørdag. Verken Diego Godin eller Diego Costa startet helgens seriekamp mot Villarreal, men begge antas å starte i kveld.

Det er ingen tvil om at Atletico Madrid er kapable til å å ta alle poengene i Tyskland. Vi bruker alle tegn. HUB (U på 96-rekkeren).

7. Galatasaray - Schalke 04

De to siste gruppespillkampene på midtukekupongen er begge hentet fra gruppe D, det som uten tvil er den svakeste gruppen.

Galatasaray innledet med en forventet hjemmeseier mot Lokomotiv Moskva og ga seg ikke før det stod 0-3. Men som vanlig for tyrkiske lag,så sliter de mer på bortebane og Galatarasay røk 0-1 for Porto i andre runde. Men ingen lag har full pott i denne gruppa og med seier onsdag, er Galatasaray med igjen for fullt. Badou Ndiaye sonet karantene mot Porto, men midtbanespilleren er tilbake onsdag.

Katastrofal sesongstart for Schalke 04 i Bundesliga. Seks av de åtte første seriekampene er tapt og laget ligger nest sist med kun seks poeng. Innledet sesongen med fem strake tap, men tok så to seire før landslagspausen. Den pausen ble åpenbart ikke brukt godt, lørdag ble det 0-2 tap hjemme for Werder Bremen. Har slitt og sliter fortsatt med en del skader i troppen. Førstekeeper Ralf Fährmann, forsvarsspilleren Naldo (startet helgens seriekamp), forsvarsspilleren Baba (to seriekamper fra start), og spissen Franco Di Santo (tre seriekamper fra start) er uaktuelle.

Galatasaray har fordel av hjemmebane og unngår trolig tap. HU.

8. Lokomotiv Moskva - FC Porto

Lokomotiv Moskva ser ut til å være det svakeste laget i denne gruppa. Innledet med 0-3 tap borte mot Galatasaray og måtte tåle et sent baklengsmål i hjemmemøtet mot Schalke 04 i den andre runden og står uten poeng etter de to første rundene. Lokomotiv Moskva har innledet brukbart i hjemlig serie og ligger på 4.plass etter de 11 første serierundene med 18 poeng og er ubeseiret på de fem første hjemmekampene (3-2-0). Fedor Smolov og Jefferson Farfan er helt sikkert ute, mens Aleksandr Kolomeytsev og Maciej Rybus er usikre.

Rutinerte Porto fikset ett poeng borte mot Schalke 04 i åpningsrunden og vant som forventet hjemme mot Galatasaray i den andre runden og har skaffet seg et godt utgangspunkt for avansement. Tapte toppoppgjøret borte mot Benfica i den siste serierunden i hjemlig liga og måtte gi fra seg serieledelsen til nettopp Benfica. Riechedly Bazoer er klar igjen etter en måneds fravær.

Lokomotiv Moskva er ikke sjanseløse her og vi helgarderer. HUB (UB på 96-rekkeren).

9. Leeds - Ipswich

De fire siste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra engelsk Championship der det er midtukerunde.

Leeds innledet sesongen strålende og var uten tap på sine åtte første seriekamper (5-3-0). Men nå er det motgang for Leeds som kun har tatt en seier på sine fem siste seriekamper (1-2-2). Har dermed falt ned til 4. plass på tabellen og står med 23 poeng. Det er likevel ikke mer enn to poeng opp til ledende Middlesbrough (før denne midtukerunden). 3-2-1 hjemme på Anfield. Jack Harrison, Luke Ayling og Pablo Hernandez er alle tilgjengelige igjen for manager Bielsa. Det er også midtstopper Pontus Jansson som er tilbake fra Sverige etter å ha blitt pappa.

Tabelljumbo Ipswich står med kun en seier på sine 13 første seriekamper.Den seieren kom meget overraskende nok borte mot Swansea nest sist (3-2). I helgen var det tilbake til gamle synder, da det ble 0-2 tap hjemme mot Queens Park Rangers. Står med ni poeng og sbake 1-1-4 på sine seks første bortekamper. Ipswich har ingen nye skader eller karantener.

5-1-1 på de sju siste tilsvarende. Leeds blir blant midtukekupongens aller største favoritter og kommer seg tilbake igjen på vinnersporet onsdag, tror vi. H.

10. Bristol City - Hull

Etter en svak periode med 0-2-3 på fem kamper, ble det en litt overraskende borteseier for Bristol City lørdag med 1-0 seier mot normalt hjemmesterke Brentford. Avanserte dermed til 10. plass på tabellen og står med 19 poeng. Det er meget jevnt i Championship hittil og det skiller kun seks poeng opp til serieleder Middlesbrough før midtukerunden. Ustabile 2-2-2 på seks spilte hjemmekamper. Forsvarsspilleren Nathan Baker må testes nærmere kampstart.

Hull med kaptein Markus Henriksen som en sentral brikke må trolig belage seg på bunnstrid også denne sesongen. Ligger nest sist med fattige ni poeng etter de 13 første seriekampene og kun to seire. Hadde meget svake 4-8-11 på bortebane forrige seong og har innledet på samme nivå denne sesongen med 1-1-4 hittil. Borteseieren kom i fjerde serierunde mot svakt plasserte Rotherham (2-3). Svake 0-2-4 på de seks siste seriekampene gjør at laget ligger nederst på formtabellen. Dan Batty er usikker etter å ha skadet kneet i lørdagens hjemmekamp mot Preston. Evandro og Stephen Kingsley er uaktuelle.

Kun ett tilsvarende oppgjør i løpet av de siste sesongene. Det var forrige sesong og da endte med oppsiktsvekkende 5-5. Hjemmelaget bør unngå tap her og vi nøyer oss med halvgardering. HU.



11. West Bromwich - Derby

Toppoppgjør på the Hawthorns. Hjemmelaget er i særklasse laget som scorer mest i Championship og 31 scoringer er det ingen andre lag som matcher. 18 baklengsmål er samtidig flest av topp ti-lagene. Etter en meget sterk periode med 5-2-0 på sju kamper, måtte Albion tåle bortetap mot meget hjemmesterke Wigan lørdag (0-1). Innledet sesongen med å tape 1-2 hjemme for Bolton,men de fem neste hjemmekampene har alle endt med seire og spreke 19-5 i målforskjell på disse. Midtbanespilleren Jake Livermore soner karantene, mens forsvarsspilleren Craig Dawson er usikker.

Frank Lampard og Derby har variert noe i prestasjonene og står med 6-3-4 og 21 poeng totalt. Ligger på 5. plass, men det er på hjemmebane laget har prestert klart best (4-2-1). Borte er halvparten av kampene tapt (2-1-3). Og det er heller ikke de beste lagene de har tapt for. Både mot Bolton og Rotherham ble det 0-1 tap. Craig Brysen måtte ut med skade i lørdagens hjemmekamp mot Sheffield United og mister onsdagens kamp. George Evans og Joe Ledley er fortsatt ute.

West Bromwich er kanskje det sterkeste laget i Championship, og spesielt på hjemmebane. De slår nok tilbake etter lørdagens tap. Vi spiller hjemmeseier. H.

12. Bolton - Nottingham Forest

Kupongen avsluttes i Bolton. Før sesongstart var ekspertene enige om at Bolton var blant de svakeste lagene i divisjonen og flere eksperter trakk fram Nottingham Forest som en av opprykksfavorittene. Etter 13 serierunder skiller det tre poeng mellom lagene i bortelagets favør, så eksperttipsene har ikke slått til foreløpig.

Bolton innledet faktisk sesongen med ti poeng på de fire første seriekampene, men står nå kun med en seier på de ni siste seriekampene (1-3-5). Totalt 2-1-3 på hjemmebane for Bolton som berget plassen i siste serierunde forrige sesong. 35 år gamle Gary O'Neill (m) skadet seg i lørdagens bortekamp mot Rotherham og mister onsdagens hjemmekamp.

Nottingham Forest har kun to tap denne sesongen, men samtidige kun fire seire. 4-7-2 totalt og 19 poeng. Meget skuffende hjemmetap mot Norwich lørdag. Var tidlig i ledelsen 1-0 i den kampen, men endte opp med å tape 1-2. 1-4-1 på sine seks første bortekamper. 5-5-13 sesongen 2017/18 på bortebane og meget svake 2-5-16 i sesongen 2016/17 forteller om at Forest har slitt på bortebane de foregående sesongene. Jack Robinson er tilbake etter å ha sonet karantene mot Norwich lørdag.

Tilsvarende kamp forrige sesong var i siste serierunde da Bolton måtte vinne for å berge plassen og vant gjorde de med 3-2. Denne er vrien, men Forest har vist seg meget vanskelig å slå denne sesongen. UB.

