Midtukekupong med Champions League

Det er en herlig midtukekupong som venter denne onsdagen. Alle åtte gruppespillkampene i Champions League finnes på kupongen.

Det er en herlig midtukekupong vi har foran oss denne uken. Den består av åtte kamper fra gruppespillet i Champions League, hengekampen i Eliteserien mellom Odd og Viking, toppoppgjøret i OBOS-ligaen mellom Sogndal og Lillestrøm og avsluttes med to kamper fra midtukerunden i Championship. Bonuspotten er på ca 1,5 mill kr. Merk at innleveringsfristen er kl 18.50.

Onsdag er det ca 164 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

1. Odd - Viking

Denne kampen ble utsatt fordi Veton Betisha testet positivt på corona og hele Viking-laget ble satt i karantene.

Variable 2-2-2 på de seks siste seriekampene for Odd og skuffende med kun 1-1 hjemme mot Sarpsborg 08 lørdag kveld. Skiens-laget er i ferd med å tape terreng i medaljekampen. Seier i denne hengekampen vil sende laget opp på 42 poeng, i så fall vil det være tre poeng opp til Rosenborg på bronseplassen. Solide 7-2-2 hjemme i Skien. Fredrik Semb og Steffen Hagen er begge ute med langtidsskader. Telemarksavisa melder om følgende startellever for Odd i kveld: Sondre Rossbach - Espen Ruud, Odin Bjørtuft, Vebjørn Hoff, John Kitolano - Joshua Kitolano, Filip Rønningen Jørgensen, Markus Kaasa - Vladimir Rodic, Mushaga Bakenga, Elba Rashani.

Viking med 1-1 borte mot Stabæk søndag, men etter en meget sterk periode med fem strake seire, er det kun blitt to poeng på de tre siste seriekampene for Bjarne Berntsen mannskap. Det til tross for at to av disse er spilt hjemme på SR-bank Arena. Er litt i ingenmannsland på tabellen med sine 30 poeng. Det er 11 poeng ned til kvalifiseringsplassen, men samtidig hele 15 poeng opp til 3. plassen. Brukbare 4-3-4 på bortebane.

3-2-2 på de sju siste tilsvarende i Skien. Vi tror ikke Odd taper denne. HU.

2. Sogndal - Lillestrøm

Det er midtukerunde i OBOS-ligaen og den desiderte toppkampen avvikles på Fosshaugane Campus.

Trøblet periode for Sogndal nå som har spilt fire av sine seks siste seriekamper på bortebane. Det har gitt tre ettmålstap og ett poeng mot Strømmen sist lørdag (1-1). Totaldominerte hjemme mot Jerv forrige onsdag, men vant likevel "bare" 1-0. I hjemmekampen før det endte det med 1-1 mot serieleder Tromsø. Knallsterke 9-1-1 hjemme på Fosshaugane. Ligger på 3. plass med 44 poeng og har ett poeng opp til Lillestrøm på 2. plass, mens det er fem poeng opp til serieleder Tromsø.

Et meget efffektivt Lillestrøm med 3-0 hjemme mot serieleder Tromsø søndag, en kamp som likegodt kunne endt med borteseier. Røk 0-2 borte mot Raufoss forrige onsdag, men står med meget solide 8-1-1 på sine ti siste seriekamper. Holder altså andreplassen og ett poeng foran Sogndal og har i tillegg en kamp mindre spilt enn både Tromsø og Sogndal. I tillegg er fire av lagets sju gjenstående kamper hjemme på Åråsen. LSK har de siste dagene fått noen skader på trening. Det gjør at klubben ikke tar noen annen sjanse enn å registrere Frode Kippe som spiller igjen, før bortekampen mot Sogndal. Det melder Romerikes Blad. Men Kippe er ikke aktuell for startoppstillingen, kun som backup.

Lillestrøm lever nok veldig godt med poengdeling i denne, og det oser poengdeling i Sogndal. U.



3. Istanbul Basaksehir - Manchester United

Tredje runde i gruppespillet og tyrkiske Istanbul Basaksehir står både uten poeng og scoringer etter de to første rundene. Innledet med 0-2 tap borte mot RB Leipzig og holdt PSG til 0-0 til midtveis i andre omgang, i hjemmekampen i Istanbul forrige onsdag. Tidligere Liverpool-spiller Martin Skrtel og tidligere Manchester United-spillet Rafael er blant de mest kjente spillerne. I tillegg får trolig Demba Ba sjansen fra start ettersom Enzo Crivelli måtte ut med skade tidlig i helgens seriekamp mot Konyaspor.

Det er ikke lett å bli kloke på Manchester United denne sesongen. Middels prestasjoner både hjemme mot Chelsea forrige lørdag (0-0) og mot Arsenal søndag (tap 0-1), men solid 5-0 seier hjemme mot RB Leipzig i gruppespillet forrige onsdag. Innledet som kjent gruppespillet med 2-1 seier borte mot PSG og har skaffet seg et glitrende utgangspunkt for avansement til sluttspillet. Allerede lørdag venter en meget viktig bortekamp mot Everton i Premier League, der United er havnet bakpå med svake 2-1-3 på sine seks første seriekamper.

Ole Gunnar Solskjær vil nok rotere litt på sitt lag til onsdagens kamp og ikke umulig at Istanbul kan få noe med seg fra denne. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Zenit St. Petersburg - Lazio

Fryktelig skuffende gruppespill for russiske Zenit så langt. Var best hjemme mot Club Brügge i åpningskampen, men tapte likevel 1-2. Hang godt med borte mot Borussia Dortmund forrige onsdag og holdt 0-0 til snaue kvarteret gjenstod, men endte opp med 0-2 tap. Mannskapsmessig ser det bra ut, bortsett fra Malcolm som fortsatt er ute med skade.

Lazio med knallsterk 3-1 seier hjemme mot Borussia Dortmund i åpningsrunden, men måtte nøye seg med 1-1 borte mot Club Brügge sist onsdag. Lå under 2-3 borte mot Torino langt inn i overtiden i søndagens seriekamp, men straffemål av Ciro Immobile og 4-3 scoring åtte minutter på overtid av Caicedo sikret tre poeng.

Zenit St. Petersburg er bedre enn det poengfangsten indikerer og er slett ikke sjanseløs her. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Chelsea - Rennes

Etter et par 0-0 kamper (hjemme mot Sevilla i første gruppespillrunde) og mot Manchester United borte forrige lørdag i Premier League, har Chelsea pøst inn mål den siste uken. Forrige onsdag med overbevisende 4-0 borte mot russiske Krasnodar i Champions League og lørdag ble det 3-0 seier borte mot Burnley i Premier League. Tar et langt steg mot sluttspill med tre poeng onsdag kveld.

Franske Rennes med skuffende 1-1 hjemme mot Krasnodar i åpningsrunden og hederlige 0-1 tap borte mot Sevilla forrige onsdag. Glimrende innledning i Ligue 1 med 5-3-1 på de ni første seriekampene og foreløpig 3. plass.

Chelsea blir blant midtukekupongens største favoritter og blir også en av våre sikre. H.

6. Sevilla - FK Krasnodar

Sommerens vinner av Europa League, var sett på som en klar utfordrer i kampen om seriegullet i la Liga denne sesongen. Men har innledet svakt og kun vunnet to av sine seks første seriekamper. Lørdag gikk faktisk laget på sitt tredje strake tap, da det ble 1-2 borte mot Athletic Bilbao. I gruppespillet har imidlertid Sevilla leverte med fire poeng på de to første. Sterkt bortepoeng mot Chelsea i åpningsrunden og 1-0 seier hjemme mot Rennes forrige onsdag.

Krasnodar med overraskende poeng borte mot Rennes i åpningsrunden, men fikk så hatten passet hjemme mot Chelsea forrige onsdag og røk hele 0-4. Heller ikke i hjemlig liga leverer laget spesielt bra. Etter 13 serierunder er Krasnodar helt nede på 10. plass og tre av de fire siste seriekampene er tapt.

Sevilla blir naturlig nok storfavoritter på midtukekupongen og ikke lett å argumentere for annet enn hjemmeseier i denne. H.



Onsdag er det ca 164 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

7. Club Brügge - Borussia Dortmund

Kanonstart for Club Brügge i denne gruppa med fire poeng på de to første gruppespillkampene. Innledet med 2-1 seier borte over Zenit St. Petersburg og fulgte opp med 1-1 hjemme mot Lazio forrige onsdag. Ikke like sterkt i hjemlig liga med 4. plass og 20 poeng etter de 11 første serierundene. Har mer eller mindre skadefritt mannskap.

Borussia Dortmund pøser inn mål på hjemmebane og vant kontrollert 2-0 hjemme mot Zenit forrige onsdag. Røk 1-3 borte mot Lazio i den første runden og har faktisk ikke scoret mer enn tre mål på tre bortekamper i Bundesliga. Erling Braut Haaland spilte ikke i lørdagens bortekamp mot Arminia Bielefeld, men er tilbake onsdag. Det er neppe lørdagens tomålsscorer Mark Hummels som trolig må stå over med skade, for å være klar til lørdagens storkamp hjemme mot Bayern München i Bundesliga.

Club Brügge viste mot Lazio at de ikke er noen bløff, og ikke gitt at Borussia Dortmund vinner denne. UB.



8. Barcelona - Dynamo Kiev

Ingen perfekt start for Barcelona i La Liga og lørdag måtte de nøye seg med 1-1 borte mot Alaves. De seks første seriekampene har ikke gitt mer enn åtte poeng. I gruppespillet i Champions League har det gått på skinner hittil. Først 5-1 hjemme mot Ferencvaros og bunnsolid 2-0 seier borte mot Juventus forrige onsdag. Philippe Coutinho og Samuel Umtiti er fortsatt ute med skade, førstekeeper Marc-Andre ter Stegen er tilbake i trening.

Dynamo Kiev er hardt rammet av covid-19 og vil mangle minst ni spillere til onsdagens kamp. 0-2 tap hjemme mot Juventus i åpningsrunden, mens en 2-0 ledelse ble til 2-2 borte mot Ferencvaros sist onsdag. Serhiy Sydorchuk ble utvist i den kampen og soner karantene.

Et coronasvekket bortelag mot hjemmesterke Barcelona ender garantert med hjemmeseier. H.

9. Ferencvaros - Juventus

Tokmac Nguen og hans Ferencvaros tapte riktignok 1-5 borte mot Barcelona i åpningsrunden, men ungarerne hang mye bedre med i den kampen enn det sluttresultatet indikerer. Vi hadde derfor litt feeling for laget hjemme mot Dynamo Kiev forrige onsdag, men de kom bakpå 0-2. Dynamo fikk så en mann utvist og Ferencvaros kom tilbake til 2-2. Det ser veldig bra ut med mannskapet.

Cristiano Ronaldo var endelig tilbake etter coronasmitte i helgens seriekamp borte mot Spezia og markerte seg direkte med to scoringer i kampen som Juve vant 4-1. Tapte som kjent 0-2 hjemme mot Barcelona sist onsdag, men vant 2-0 borte mot Dynamo Kiev i åpningsrunden. Chiellini er fortsatt ute, mens Merih Demiral soner karantene etter å ha blitt utvist mot Barcelona.

Juventus er naturligvis store favoritter, og dem er det en del av på midtukekupongen. Vi tar med en halvgardering i denne. UB.

Onsdag er det ca 164 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

10. RB Leipzig - Paris Saint-Germain

RB Leipzig innledet gruppespillet med 2-0 seier hjemme over Istanbul Basaksehir og var ventet å gi Manchester United kamp om poengene på Old Trafford. Kamp var det også i 75 minutter. United var 1-0 foran på det tidspunktet, men scoret fire ganger til i løpet av det siste kvarteret. Ergo endte Leipzig opp med å tape 0-5 i det som var en jevnspilt kamp i tre fjerdedeler av kampen. Røk 0-1 borte mot Borussia Mönchengladbach i Bundesliga i helgen og mistet dermed også sereieledelsen i hjemlig liga. Tre hjemmekamper i Bundesliga har gitt tre seire.

Paris Saint-Germain mangler nok fortsatt noe på toppnivået fra forrige sesong. Innledet gruppespillet med 1-2 tap hjemme for Manchester United i en jevnspilt kamp. Gjorde jobben borte mot Istanbul Basaksehir forrige onsdag med 2-0 seier etter to scoringer av Moise Kean. Har svært tunge fravær foran onsdagens bortekamp. Fra tidligere er Neymar, Marco Veratti, Mauro Icardi, Juan Bernat og Julian Draxler ute med skade. I søndagens seriekamp borte mot Nantes måtte også Kylian Mbappe ut med skade og han er også bekreftet ute til onsdagens kamp. Men Leandro Paredes er med i troppen som har reist til Leipzig.

Tirsdag ettermiddag viser folkerekka 22-28-50. Med svært tunge fravær for PSG er det en tvilsom favoritt. Vi nøyer oss med HU.

11. Reading - Preston

For tredje uke på rad er det midtukerunde i Championship og de to siste kampene på midtukekupongen er hentet derfra. Etter sensasjonelle 7-1-0 på de åtte første seriekampene, lå det et Reading-tap i luften og fredag kveld kom det. Borte mot Coventry ble det 2-3 tap. Men vil lede Championship også ettet midtukerunden, uansett utfall av onsdagens kamp. Reading har fire poeng ned til Swansea på 2. plass. Hjemme står Reading med fire strake seire og har fortsatt tilgode å slippe inn baklengsmål.

Normalt hjemmesterke Preston med en mildt sagt spesiell sesonginnledning. Samtlige fem kamper hjemme på Deepdale er tapt, senest med 1-2 mot Birmingham lørdag. Borte står laget med ti poeng på fire spilte. Høykapable Brentford er blant lagene som er slått og mot Norwich ble det 2-2.

Fire strake hjemmeseire i de fire siste tilsvarende, men det føles mer åpent nå. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

12. Derby - Queens Park Rangers

Skuffende sesongstart for Derby som etter ni seriekamper kun står med seks poeng. Men det er klar bedring å spore og laget kommer nå fra tre strake 1-1 kamper. Var faktisk best borte mot Bournemouth lørdag. Har vært meget solide på hjemmebane de siste sesongene, men etter fire spilte hjemmekamper denne sesongen står Derby med kun ett poeng og kun en scoring.

Queens Park Rangers med moderate 2-4-3 på sine ni første seriekamper. 3-2 seier hjemme mot Cardiff lørdag og foreløpig er det hjemme på Loftus Road laget presterer best (2-2-1). Borte er det kun blitt to poeng (0-2-2) på fire spilte.

Derby skal være favoritt her og det står 4-1-0 på de fem siste tilsvarende. H.

96-rekker:

1. Odd - Viking HU

2. Sogndal - Lillestrøm U

3. Istanbul Basaksehir - Manchester United UB

4. Zenit St. Petersburg - Lazio U

5. Chelsea - Rennes H

6. Sevilla - FK Krasnodar H

7. Club Brugge - Borussia Dortmund UB

8. Barcelona - Dynamo Kiev H

9. Ferencvaros TC - Juventus UB

10. RB Leipzig - Paris Saint-Germain HU

11. Reading - Preston HUB

12. Derby - Queens PR H

432-rekker:

1. Odd - Viking HU

2. Sogndal - Lillestrøm U

3. Istanbul Basaksehir - Manchester United HUB

4. Zenit St. Petersburg - Lazio HUB

5. Chelsea - Rennes H

6. Sevilla - FK Krasnodar H

7. Club Brugge - Borussia Dortmund UB

8. Barcelona - Dynamo Kiev H

9. Ferencvaros TC - Juventus UB

10. RB Leipzig - Paris Saint-Germain HU

11. Reading - Preston HUB

12. Derby - Queens PR H