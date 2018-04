Midtukekupong med Europa League

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

På grunn av et magert kamputvalg onsdag, har Norsk Tipping valgt å flytte ukens midtukekupong til torsdag/fredag. Kun fire av kampene spilles torsdag, de resterende åtte spilles fredag. Kupongen består av norsk supercup mellom Lillestrøm og Rosenborg, begge semifinalene i Europa League, en kamp fra Championship, en kamp fra La Liga, en kamp fra Bundesliga, en kamp fra Ligue 1, en kamp fra Ligue 2, en kamp fra dansk superliga, en semifinale fra den danske cupen og en kamp fra Allsvenskan. Bonuspotten vokser og er på ca 2,3 mill kr, og innleveringsfristen er kl 18.25 torsdag kveld. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper.

1. Lillestrøm - Rosenborg

Denne spilles torsdag. Mesterfinale på Åråsen mellom fjorårets cupmester og fjorårets seriemester og denne kampen skulle altså vært spilt uken før seriestart.

Ingen pangstart på årets Eliteserie for LSK, som søndag måtte tåle sesongens første hjemmetap da det ble skuffende 0-1 mot Ranheim. Arne Erlandsens disipler står med 1-1-4 på de seks første seriekampene og har tapt samtlige tre bortekamper. 2-2 hjemme mot Sarpsborg 08 og 1-0 seier mot Start i de to øvrige hjemmekampene som er spilt.

Rosenborg har kun imponert i en av sesongens seks seriekamper hittil og det var hjemme mot Molde tredje sist som endte med 4-0 seier. Gjorde en svak opptreden borte mot Bodø/Glimt i forrige bortekamp, men vant 1-0. 1-1 mot Odd og tap 0-1 mot Sarpsborg 08 i de to øvrige bortekampene. RBK-trener Kåre Ingebrigtsen har vært helt tydelig på at han ikke kommer til å stille med toppet lag torsdag, han har mye mer fok

0-1-8 på de ni siste tilsvarende seriekampene på Åråsen, men torsdag kan det bli LSK-seier, ikke minst siden Ingebrigtsen tydelig har sagt at denne kampen ikke har topp prioritet hos RBK. HUB.

2. Arsenal - Atletico Madrid

Denne spilles torsdag. De to klart største favorittene til å vinne Europa League denne sesongen, ble altså trukket mot hverandre i semifinalen.

Til tross for en svært skuffende ligasesong, er det fortsatt godt håp om at Arsenal kan ta hjem Europa League. I Premier League har Arsenal vært elendige på bortebane gjennom hele sesongen og står med 3-4-9 på sine 16 spilte bortekamper. Hjemme på Emirates er det helt andre boller, med 14-2-2 totalt. Mesut Ozil, Petr Cech og Jack Wilshere spilte ikke mot West Ham søndag, men alle skal være klare i kveld, i likhet med Sead Kolasinac. Pierre Emerick Aubameyang er som kjent cuptied, mens Henrikh Mkhitaryan og Mohamed Elneny er skadet.

Atletico Madrid gjorde et skuffende gruppespill i Champions League i høst og måtte nøye seg med 3. plassen i sin gruppe. Men har tatt seg greit til denne semifinalen, selv om det ble 0-1 tap borte for Sporting Lisboa i returkampen i kvartfinalen der laget ledet 2-0 etter første møte. Har faktisk kun tatt ett poeng på de fire siste bortekampene i La Liga. 0-1 tap mot Barcelona, 1-2 tap mot Villarreal, 1-1 mot Real Madrid og svake 0-3 mot Real Sociedad i helgen. Totalt 9-4-4 på bortebane. Filipe Luis og Juanfran er ute for Atletico.

Arsenal har levert kanonbra hjemme på Emirates gjennom hele sesongen. Vi tror ikke de taper dette første oppgjøret. HU.

3. Marseille - Salzburg

Denne spilles torsdag. Marseille har tatt seg av Braga, Athletic Bilbao og RB Leipzig på veien mot semifinale. I hjemlig Ligue 1 er laget involvert i en meget spennende kamp om topp tre. Serieleder PSG er 21 poeng foran Marseille på 4. plass. Kun de tre beste kvalifiserer seg for høstens Champions League. Monaco på 2. plass står med 70 poeng, mens Lyon på 3. plass og Marseille på 4. plass står med 69 poeng, når det gjenstår fire serierunder. Marseille har et ganske overkommelig program igjen, men det har også Monaco og Lyon. 10-5-2 på hjemmebane i serien, og Marseille vant også hjemmekampene sine både 16-delsfinalen, i åttedelsfinalen og i kvartfinalen. Boubacar Kamara, Steve Mandanda og Hiroki Sakai er ute for Marseille.

Østerrikske Salzburg med en fantastisk snuoperasjon hjemme mot Lazio i returmøtet i kvartfinalen. tapte da bortekampen 2-4, kom under 0-1 tidlig i andre omgang i hjemmereturen, men endte opp med å vinne 4-1. Gode lag som Real Sociedad og Borussia Dortmund ble eliminert i de to foregående rundene og Salzburg slo faktisk Dortmund på bortebane. Har elleve poengs forsprang i den hjemlige ligaen. Salzburg kan stille helt skadefritt.

Marseille skal uansett stå som favoritter i dette første semifinaleoppgjøret i Marseille, men Salzburg er istand til å vinne også i Marseille. HUB.

4. Fulham - Sunderland

Denne spilles fredag. Ettersom Cardiff røk 1-3 borte mot Derby tirsdag kveld, har Fulham kun ett poeng opp til Cardiff på andreplass og direkte opprykk når det gjenstår to serierunder i Championship. Godtgående Fulham har ikke tapt en seriekamp siden 16. desember i fjor og det tapet kom av alle ting borte mot tabelljumbo Sunderland (1-2). Siden den gang har laget spilt 22 seriekamper på rad uten tap (17-5-0) og avansert voldsomt på tabellen. Avslutter borte mot Birmingham, men er altså avhengig av at Cardiff enten avgir poeng borte mot Hull eller hjemme mot Reading i de to siste, for å kunne nå direkte opprykk. Bunnsolide 12-8-2 på hjemmebane. Fulham-manager Slavisa Jokanovic kan stille med uendret startellever og har kun Floyd Ayite på skadelisten.

Etter et meget skuffende 1-2 tap hjemme for Burton forrige lørdag, er det kun syltynn teori som kan berge Sunderland fra nedrykk for andre året på rad. Med to serierunder igjen å spille, er det seks poeng opp til Bolton, men samtidig også fire poeng opp til Barnsley og Burton på de to andre nedrykksplassene. Så selv om Sunderland skulle vinne sine to siste, så må også Bolton tape sine to siste. Totalt står Sunderland med 4-9-9 på bortebane. Duncan Whitmore, James Vaughan, Robbin Ruler, Tyias Browning, Bryan Oviedo og Donald Love er alle uaktuelle for Sunderland.

Fulham er i eventyrlig form og har fortsatt muligheten til direkte opprykk. Selv et desperat Sunderland, klarer ikke å stoppe Fulham fredag. H.

5. Levante - Sevilla

Denne spilles fredag. Med mandagens råsterke 3-1 seier borte mot Athletic Bilbao, tok Levante et kvantesprang mot ny kontrakt i La Liga. Fire serierunder før slutt har Levante ni poeng ned til Deportivo La Coruna på den øverste nedrykksplassen. Har i aller høyeste grad skjønt alvoret og står med kun ett tap på de åtte siste seriekampene og hele fem seire (5-2-1). På hjemmebane er det blitt tre seire i de tre siste.

Sevilla fikk juling så det holdt mot et meget opplagt Barcelona i sist lørdags finale av Copa Del Rey og røk 0-5. Med en kamp tilgode på de fleste lagene rundt seg, ligger laget på 7. plass (den siste plassen som gir Europa league) med totalt 48 poeng. Bedrøvelige 6-1-10 på bortebane.

2-2-1 på de fem siste tilsvarende. Vi tror ikke Levante taper denne. HU.

6. Hoffenheim - Hannover 96

Denne spilles fredag. Tysk Bundesliga og startkampen i den tredje siste serierunden. Unge Julian Nagelsmann (kun 30 år gammel) har fått veldig mye ros for trenerjobben han har utført med Hoffenheim. Tre serierunder før slutt er laget i posisjon til å ta seg inne blant topp fire (de fire øverste får plass i Champions League fra høsten av). Står med 49 poeng og har kun to poeng opp til Bayer Leverkusen på 4. plass. Har to av sine tre siste hjemme på Rhein-Neckar-Arena der laget står med flotte 9-4-2 denne sesongen. Råsterke 5-2 borte mot RB Leipzig sist helg.

Nyopprykkede Hannover 96 står med 36 poeng tre serierunder før slutt og har med det seks poeng ned til Freiburg på kvalikplass. med tanke på at også Mainz og Wolfsburg på plassene foran Freiburg står med 30 poeng, skal det svært mye til for at Hannover skal havne i nedrykkstrøbbel. Men borte presterer laget meget svakt og kun to bortekamper er vunnet denne sesongen (2-6-7). Formen er dessuten meget svak, kun en seier på de ni siste seriekampene (1-2-6).

Fromsterke og hjemmesterke Hoffenheim jakter Champions League og får tillit som en våre sikre på midtukekupongen. H.

7. Aberdeen - Hearts

Denne spilles fredag. Sluttspill i Skottland. Formsterke Aberdeen med fire seire på sine fem siste seriekamper og ligger a poeng med Rangers. Solide 10-2-4 på hjemmebane denne sesongen.

Hearts er 19 poeng bak Aberdeen og står med moderate 4-6-8 på bortebane. Har ikke det helt store å spille for heller med tanke på avstanden opp.

0-0 i tilsvarende seriekampe tidligere i sesongen, men Aberdeen har klart mer å spille for nå. H.

8. Montpellier - Saint-Etienne

Denne spilles fredag. Montpellier som pussig nok står med 5-8-4 både på hjemmebane og bortebane denne sesongen, tapte den meget viktige bortekampen mot Nice søndag med 0-1 og er dermed fire poeng bak nettopp Nice på 5. plass. Den plassen gir Europa League-plass. Mellom Nice og Montpellier ligger også St Etienne på 49 poeng og Rennes på 48 poeng. Nice har tøffe bortekamper igjen mot både Marseille og Lyon, så løpet er ikke kjørt. Uavgjortspesialisten Montpellier står med seks poengdelinger på sine ti siste seriekamper (2-6-2).

St. Etienne har strålende form og snudde 0-1 til 2-1 seier hjemme mot nedrykkstruede Troyes søndag. Er uten tap på sine ti siste seriekamper (5-5-0) og har altså kun ett poeng opp til Nice på den viktige 5. plassen. 6-3-8 er dog ikke allverdens til bortetall.

Forholdsvis hjemmesterke Montpellier må unngå tap her for å holde liv i Europadrømmen, men bortelaget er i form nå. HUB.

9. Sochaux - Lorient

Denne spilles fredag. Ligue 2 i Frankrike og her skal det spilles 38 serierunder. De aller fleste lagene har spilt 35 seriekamper. De to beste rykker opp, mens lagene tre til fem spiller playoff. De to nederste rykker direkte ned til National, mens laget som ender tredje sist må spille kvalik.

Meget hjemmesterke Sochaux (10-2-5) kan verken rykke opp eller rykke ned og etter 35 spilte seriekamper står laget med 53 poeng. Formen er dog slett ikke verst og laget står uten tap på sine seks siste seriekamper (2-4-0).

Da er mer spenning for Lorient som ligger på 8. plass med 56 poeng. Det skiller kun to poeng opp til Brest på playoff når begge lagene har tre seriekamper igjen å spille. men fire tap på de fem siste seriekampene betyr at formen er svak. Heller ikke bortetallene har vært sterke denne sesongen (6-3-8).

Til tross for at hjemmelaget har lite å spille for, har de vist klart best form i det siste og hjemme er Sochaux sterke. HU.

10. AC Horsens - FC København

Denne spilles fredag. Mesterskapssluttspill i Danmark. AC Horsens ligger helt sist i denne topp seks-gruppa og har kun tatt ett poeng på de fem siste seriekampene. Men kun to tap på hjemmebane og både Brøndby og Nordsjælland er holdt til uavgjort her de siste månedene. Mathias Kristensen er skadet, mens Jesse Joronen er usikker.

FC København er sjanseløs til å kjempe om seriegullet denne sesongen, men har los på FC Nordsjælland på 3. plass. Har tapt sine bortekamper mot gullkandidatene FC Midtjylland og Brøndby i det siste, men stort sett vunnet resten. 5-2-8 er dog svake bortetall. Erik Johansson var endelig tilbake i startoppstillingen igjen søndag hjemme mot netttopp AC Horsens etter sitt lange skadefravær. Både Pieros Sotiriou og Robin Olsen er på vei tilbake etter sine skadefravær og kan være aktuelle allerede fredag.

Det endte 1-1 i tilsvarende seriemøte tidligere i sesongen og AC Horsens har altså kun tapt to av sine 15 hjemmekamper denne sesongen. UB.

11. Brøndby - FC Midtjylland

Denne spilles torsdag. Semifinale i cupen mellom Danmarks to klart beste lag denne sesongen. Fem serierunder før slutt har Brøndby skaffet seg en luke på fem poeng og så sent som forrige torsdag vant Brøndby 3-2 borte mot FC Midtjylland i serien. Det var den tredje av tre mulige seire over FC Midtjylland denne sesongen, og to av dem har blitt spilt i Herning. Lagene møttes i seriepremieren på Brøndby stadion og da vant hjemmelaget 4-0. Råsterke 13-2-0 på hjemmebane i serien denne sesongen. Torsdag er Kamil Wilczeks tilbake etter karantene, mens Christian Nørgaard kan være tilbake etter skade.

FC Midtjylland ledet 2-0 hjemme mot Brøndby forrige torsdag, men endte altså opp med å tape 2-3. I helgen måtte laget avgi ytterligere to poeng til Brøndby da det ble 3-3 borte mot Aalborg og fem serierunder før slutt, er det plutselig fem poeng opp til Brøndby. Har tapt alle tre innbyrdes mot Brøndby denne sesongen. Men 10-3-3 er uansett sterke bortetall. Zsolt Korcsmar og Rilwan Hassan er begge fortsatt ute, mens viktige Paul Onuachu er på vei tilbake.

Brøndby skal stå som klare favoritter her og er normalt til å stole på hjemme i København. H.

12. AIK - Sirius

Denne spilles fredag. Solid start for Rikard Norlings AIK som er ubeseiret etter de fem første seriekampene. Samtlige tre hjemmekamper er vunnet med 2-0 mot hvv Dalkurd, Djurgården og IFK Gøteborg. Mens begge bortekampene har endt med 1-1 mot hhv Malmö og Ørebro, så AIK har ikke hatt et veldig enkelt kampprogram i sesonginnledningen. Viktige Robert Lundström måtte ut med skade mot IFK søndag og er dessverre for AIK ute for resten av sesongen. Førstekeeper Oscar Linner ble skadet på trening onsdag og er ute hele vårsesongen.

Sirius er ikke laget som glitrer offensivt. Har kun scoret to ganger på sine fire første seriekamper, men fått med seg en seier. Innledet med 1-3 tap borte for Hammarby, før laget tok en litt flatterende 1-0 seier borte mot Elfsborg. Så ble det 0-0 hjemme mot Häcken, før det ble 0-1 tap borte mot IFK Norrköping i helgen. Førstekeeper Joshua Wicks ble tatt for doping for et par uker siden og dermed er det keepertrener Karim Fegrouche som har ståt i mål i de to siste kampene, men han har gjort det bra og kun sluppet inn ett mål. Sirius oppnådde 6-4-5 på bortebane forrige sesong.

1-0 vant AIK i tilsvarende møte forrige sesong og det skal vært meget gode seierssjanser for AIK også nå. H.

