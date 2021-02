Midtukekupong med Europa League

Det er 12 returkamper fra 16-delsfinalen i Europa League som gjelder på torsdagens midtukekupong.

Også denne uken avvikles midtukekupongen på en torsdag. Det er returkamper å 16-delsfinalen i Europa League som gjelder og samtlige tolv kamper er hentet fra Europa League. Bonuspotten er på ca 750 000 kr. Innleveringsfrist er kl 18.50.

Fredag er det ca 347 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00.



1. Hoffenheim - Molde

Det første oppgjøret ble spilt på Villarreals hjemmebane i Spania og endte overraskende nok 3-3, etter at Hoffenheim ledet 3-1 tidlig i 2. omgang.

Returkampen spilles på Hoffenheims hjemmebane. Hjemmelaget har aldri tidligere kommet seg til åttedelsfinale i Europa League, men må ha en gyllen sjanse nå. Fem seire og en uavgjorrt i gruppespillet, der de øvrige lagene var Røde Stjerne, Slovan Liberec og Gent. Ikke hatt en veldig god sesong i Bundesliga og ligger på 11. plass. Andrej Kramaric var tilbake etter skade i helgens seriekamp og styrker naturligvis Hoffenheim foran kveldens returmøte.

Molde var heldige som fikk med seg 3-3 fra første møte. Hoffenheim brente straffe på stillingen 3-1 i andre omgang og var klart best i den kampen. Er som kjent utenfor sesong og hadde nok av matchen forrige torsdag. Sterkt uansett å ta seg videre fra gruppespillet. Stian Gregersen soner karantene for gule kort.

Hoffenheim skal uansett vært store favoritter i returoppgjøret på hjemmebane. H.

2. Arsenal - Benfica

Det endte 1-1 i det første oppgjøret forrige torsdag. Den kampen ble spilt på Stadio Olimpico i Roma. Returkampen spilles i Pireus i Hellas, så det er ikke snakk om hjemmebanefordel for Arsenal.

Arsenal var i realiteten sjanseløse hjemme mot Manchester City i Premier League søndag kveld selv om de kun tapte 0-1. Har uansett vært klart forbedret den siste måneden og Mikal Arteta kan glede seg over nesten skadefritt mannskap. Thomas Partey har vært ute en periode med skade, men er tilbake i trening og kan bli klar. Midtstopper Rob Holding pådro seg en smell mot Manchester City er er uaktuell.

Benfica hang veldig godt med Arsenal i det første møtet og er ingen novise i europacupsammenheng. Har riktignok skuffet en del i hjemlig liga der laget er helt nede på 4. plass, hele 15 poeng bak serieleder Sporting Lisboa. Jardel og Almeida er fortsatt ute for Benfica.

Vi tror mest på Arsenal, men setter HU både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

3. Napoli - Granada

Napoli fortsette å underprestere på bortebane og røk 0-2 i bortemøtet sist torsdag. Det var faktisk lagets sjette strake bortetap. Det går vesentlig bedre hjemme på Diego Armando Maradona stadium i Napoli. Der står laget med 7-1-3 i seriespillet denne sesongen. Helt nede på en skuffende 7. plass i Serie A. Dries Mertens er fortsatt blant spillerne som er ute med skade.

Granada er for første gang med i Europa og de tok seg greit videre fra gruppespillet der de kun tapte en kamp. Har levert bra i La Liga også denne sesongen, men da fortrinnsvis på hjemmebane (6-3-3). Ikke bedre enn 2-3-7 på 12 spilte bortekamper i La Liga.

Napoli har en jobb å gjøre i returkampen, men må finne seg i et meget klart favorittstempel. H.

4. Ajax - Lille

Bunnsolid av Ajax og snu 0-1 til 2-1 seier i Lille forrige torsdag og det var lite å si på at Ajax vant. De var nemlig klart best. Går som vanlig sterkt i hjemlig Eredivisie, der de topper tabellen med seks poeng ned til PSV Eindhoven på 2. plass. Var som kjent i semifinalen av Champions League for to sesonger siden, der de var en hårsbredd fra å nå finalen. Andre Onana soner karantene, mens Ryan Gravenberch som misset forrige ukes kamp, er tilbake etter karantene.

Lille topper litt overraskende Ligue 1 etter 26 serierunder og har tre poeng ned til Lyon på 2. plass og fire poeng ned til PSG på 3. plass. Solide 9-3-1 på bortebane i seriespillet, men har et meget tøft utgangspunkt foran returkampen i Amsterdam. Kan i det minste glede seg over tilnærmet skadefritt mannskap.

Ajax har et strålende utgangspunkt, men trenger ikke å vinne for å ta seg videre til åttedelsfinalen. HU.

5. Rangers - Royal Antwerp

Det ble høydramatiske sluttminutter i det første oppgjøret i Antwerpen forrige torsdag. Sju minutter før full tid ledet hjemmelaget 3-2, men to Rangers-scoringer i sluttminuttene sørget for borteseier og 4-3 til Rangers som dermed har et strålende utgangspunkt foran returmøtet på Ibrox. Rangers går som toget i hjemlig Premiership og er ubeseiret etter 30 spilte kamper og hjemme på Ibrox er samtlige 15 hjemmekamper vunnet.

Royal Antwerp tok seg videre fra gruppe J sammen med Tottenham og vant fire av seks kamper i gruppespillet. Ligger på 2. plass i hjemlig belgisk serie, men er hele 15 poeng bak den suverene serielederen Club Brügge. Ikke bedre enn 7-2-5 på bortebane i seriespillet. Abdoulaye Seck ble utvist i det første møtet og soner følgelig karantene torsdag.

Rangers har vært formidable på hjemmebane denne sesongen og blir en av våre sikre på midtukekupongen. H.

6. Villarreal - Salzburg

Strålende utgangspunkt for Villarreal etter en knallsterk 2-0 seier i bortemøtet i Østerrike forrige torsdag. Var best i det meste i den kampen og har en strålende mulighet til å ta seg til åttedelsfinale. Har vært i semifinalen i Europa league tre ganger tidligere og har altså god erfaring fra dette nivået.

Salzburg er ikke på samme nivå som da de tok seg til semifinale i Europa League i 2017/18-sesongen, men de er fortsatt best i østerriksk serie. Topper tabellen etter 18 serierrunder og har seks poeng ned til Rapid Wien på 2. plass.

Villarreal har 2-0 å gå på, og vil nok kontrollere denne kampen, men ikke gitt at de vinner hjemmekampen, siden de ikke trenger det. HU.

7. PSV Eindhoven - Olympiakos

Ikke overraskende at PSV Eindhoven fikk trøbbel borte mot uhyre hjemmesterke Olympiakos i det første møtet. De kom riktignok tilbake både på 0-1 og 1-2, men endte opp med 2-4 tap. Scoringene gjør uansett at de videre til åttedelsfinale både med 2-0 seier og 3-1 seier på bortemålsregelen. PSV har ikke vært i åttedelsfinale siden 2011/12-sesongen. Ibrahim Sangare soner karantene for gule kort.

Olympiakos kom inn i Europa League-sluttspillet som treer i Champions League-gruppespillet. Var i gruppe med Manchester City, Porto og Marseille og tok kun tre poeng på de seks kampene, men det var nok til å ende foran Marseille. Tapte alle bortekampene i gruppespillet. Ruben Semedo er tilbake etter karantene.

PSV Eindhoven har tross 2-4 tap i første kamp, fortsatt en god sjanse til å ta seg videre. H.

8. Leicester - Slavia Praha

Leicester skal si seg svært godt fornøyd med at kom unna med 0-0 i bortemøtet i den tsjekkiske hovedstaden sist torsdag. Slavia Praha var best i den kampen og hadde fortjent å vinne. Brendan Rodgers stilte med toppet lag i den kampen. Nå er det hjemmebane som gjelder for Leicester som fortsetter å imponere i Premier League, der de ligger på 3. plass med 49 poeng og er a poeng med Manchester United på 2. plass. James Maddison er ute med skade, mens Kelechi Iheanacho soner karantene. James Justin, Ayoze Perez, Dennis Praet og Wesley Fofana er alle fortsatt ute med skader.

Slavia Praha tok seg greit videre fra gruppespillet, men begge kampene de tapte der var på bortebane. Slo riktignok Bayer Leverkusen 1-0 hjemme, men røk hele 0-4 borte mot tyskerne. Tomas Holes måtte ut med skade i det første oppgjøret og spilte heller ikke helgens seriekamp for Slavia Praha og er usikker til kveldens kamp.

Leicester er blant midtukekupongens største favoritter, men har sentrale spillere ute og har tapt fem av tolv seriekamper på King Power Stadium denne sesongen. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Milan - Røde Stjerne

Det går ikke på skinner for Milan for tiden etter en ellers sterk sesong. Tapte hel 0-3 mot Inter i søndagens byderby i Serie A, og har mistet serieledelsen til nettopp Inter. Ledet 2-1 i Beograd i bortemøtet når hjemmelaget fikk en mann utvist, men presterte likevel å slippe inn ett mål og kampen endte 2-2. Ibrahim Diaz er ute, mens Jens Petter Hauge som kjent ikke kom med i 25-mannstroppen til Milan i sluttspillet i Europa League.

Røde Stjerne ergrer seg nok over at de ikke klarte å skaffe seg et bedre utgangspunkt. I og med at Milan scoret to mål, er det nok å vinne 1-0 eller 2-1 på San Siro. Tok seg greit videre som gruppetoer med 11 poeng i gruppe med Hoffenheim, Slovan Liberec og Gent. Men vant kun en av bortekampene og det var mot Gent som ikke tok ett poeng i den gruppa. Milan Rodic ble utvist i forrige møte og soner følgelig karantene i kveld.

Milan blir nok midtukekupongens aller største favoritt og roter seg ikke bort her. H.

10. Bayer Leverkusen - Young Boys

Bayer Leverkusen opplever en formsvikt i Bundesliga der kun en av de fem siste seriekampene er vunnet (1-2-2) og de har således falt ned til 5. plass. Var i kjempetrøbbel i bortemøtet sist torsdag, der de lå under 0-3 til pause. Men tok seg kraftig sammen etter pause og scoret tre mål på de første 25 minuttene og var tilbake på 3-3. Men endte tilslutt opp med å tape 3-4.

Young Boys ergrer seg nok over at de ikke klarte å holde på sin 3-0 ledelse sist torsdag. Har vært totalt overlegne i den sveitsiske serien denne sesongen og står med kruttsterke 15-5-1 på de 21 første serierundene. Har hele 18 poeng ned til Basel på 2. plass. Ubeseiret på sesongen ti første bortekamper (7-3-0).

Det er ikke gitt at Bayer Leverkusen fikser dette i returkampen hjemme i Leverkusen. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

11. Club Brügge - Dynamo Kiev

Sterkt av Club Brügge å få med seg 1-1 fra Kiev sist torsdag. Den overlegne belgiske serielederen har således et flott utgangspunkt foran hjemmereturen. Har røket ut i 16-delsfinalen de to foregående sesongene, men har gode sjanser til å ta seg videre til åttedelsfinalen nå. Er suverene hjemme i Belgia, der har 15 poeng ned til Royal Antwerp på 2. plass når 27 serierunder er spilt.

Dynamo Kiev kom inn i 16-delsfinalen etter å ha blitt treer i gruppespillet i Champions League. I gruppe med Juventus, Barcelona og Ferencvaros ble det fire poeng, de poengene kom mot Ferencvaros. Topper den ukrainske serien etter 15 serierunder med ett poeng ned til Shaktar Donetsk på 2. plass.

Vi tror med på Club Brügge og setter H på 96-rekkeren, men HUB på 432-rekkeren.

12. Roma - Sporting Braga

Perfekt bortekamp av Roma i Portugal sist torsdag. Lot Braga styre spillet og kontret inn to mål og har et strålende utgangspunkt foran returkampen hjemme på Stadio Olimpico med 2-0 med seg fra første oppgjør. Er fortsatt ubeseiret på hjemmebane i Serie A med 9-3-0 på de tolv første hjemmekampene og slo blant sterke Young Boys 3-1 på hjemmebane i gruppespillet.

Braga med et vanskelig utgangspunkt etter 0-2 i hjemmekampen sist torsdag. Ligger på 3. plass i hjemlig portugisisk serie med 43 poeng, men har 11 poeng opp til serieleder Sporting Lisboa. Fire av ti bortekamper er tapt. Kun ett tap i gruppespillet, det var til gjengjeld hele 0-4 mot Leicester. Ricardo Esgaio ble utvist forrige torsdag og må sone karantene i kveld.

Roma må ikke vinne i kveld for å ta seg videre. Vi spiller HU både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Hoffenheim - Molde H

2. Arsenal - Benfica HU

3. Napoli - Granada H

4. Ajax - Lille HU

5. Rangers - Royal Antwerp H

6. Villarreal - FC Salzburg HU

7. PSV Eindhoven - Olympiakos H

8. Leicester - Slavia Praha HU

9. Milan - Røde Stjerne H

10. Bayer Leverkusen - Young Boys HUB

11. Club Brugge - Dynamo Kiev H

12. Roma - Sporting Braga HU

432-rekker:

1. Hoffenheim - Molde H

2. Arsenal - Benfica HU

3. Napoli - Granada H

4. Ajax - Lille HU

5. Rangers - Royal Antwerp H

6. Villarreal - FC Salzburg HU

7. PSV Eindhoven - Olympiakos H

8. Leicester - Slavia Praha HUB

9. Milan - Røde Stjerne H

10. Bayer Leverkusen - Young Boys HUB

11. Club Brugge - Dynamo Kiev HUB

12. Roma - Sporting Braga HU