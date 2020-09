Midtukekupong med full runde i OBOS-ligaen

Det er midtukekupong på en tirsdag denne uken og merk at innleveringsfristen er allerede kl 16.55.

Ukens midtukekupong avvikles allerede tirsdag. Det skyldes Nations League og fire av kampene på midtukekupongen er da også hentet fra Nations League. I tillegg er det full serierunde og åtte kamper fra OBOS-ligaen her hjemme. Bonuspotten er på ca 1,2 mill kr og merk at innleveringsfristen er allerede kl 16.55 tirsdag.

1. Grorud - Stjørdals-Blink

Etter ti dagers pause, er det klart for full serierunde i OBOS-ligaen igjen tirsdag. Det er spilt 13 serierunder.

Nyopprykkede Grorud har klart seg veldig bra og står med 5-4-4 på de 13 kampene som er spilt. Ligger på en flott 7. plass med 19 poeng og er altså a poeng med Åsana på playoff og 6. plass. Er faktisk uten tap på sine fem siste seriekamper (2-3-0) og spesielt hjemme i Oslo har Grorud levert bra (4-1-2).

Stjørdals/Blink rykket også opp til OBOS-ligaen før denne sesongen og har også levert sterkt. Ligger på 8. plass med 18 poeng, kun ett poeng bak Grorud. Står med 5-3-5 totalt og står med like variable 2-2-2 på sine seks siste seriekamper. Skuffet med 0-1 tap hjemme mot HamKam sist, overrasket med 1-0 seier borte mot KFUM Oslo i siste bortekamp og tre av seks bortekamper er vunnet.

Grorud blir ganske store favoritter på midtukekupongen, men vi merker oss at Blink vant sist de spilte i Oslo. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. KFUM Oslo - Tromsø

Etter en meget solid første sesong i OBOS-ligaen, var det visse forventninger til KFUM før denne sesongen. De har dog skuffet hittil, men slo til med en meget overraskende 1-0 seier borte mot Ranheim i siste serierunde. Fortjent var det kanskje ikke, men den seieren gjorde nok godt for laget som kun hadde tatt ett poeng på de fem foregående seriekampene. Totalt 3-2-2 på hjemmebane, men kun to poeng på de fire siste hjemmekampene (0-2-2) og røk 0-1 for Stjørdals-Blink i forrige hjemmekamp.

Forhåndsfavoritt Tromsø innledet med åtte strake seire, men gikk deretter på to strake bortetap og poengdeling hjemme mot Sogndal. Har kommet seg tilbake på vinnersporet og vunnet begge de to siste. Topper dermed OBOS-ligaen med fire poeng ned til Ranheim på 2. plass og sju poeng ned til Sogndal på 3. plass. Totalt 4-0-2 på bortebane.

KFUM fikk seg nok en opptur med seieren borte mot Ranheim sist, men vi tror ikke de tar tre poeng hjemme mot serielederen. UB.

3. HamKam - Raufoss

Rekdal-effekten har kommet for HamKam som står med sju poeng på fire kamper etter at Rekdal overtok treneransvaret. Men til tross for to seire på de tre siste seriekampene. ligger fortsatt HamKam helt sist med sine 10 poeng. Men det er kun ett poeng opp til sikker plass. Har fortsatt tilgode å vinne hjemme på Briskeby og står med skrekkelig svake 0-2-4 på hjemmebane.

Raufoss med 3-1 seier hjemme mot Åsane i siste serierunde og fortsetter å levere hjemme på Toten. Er ubeseiret på sine seks første hjemmekamper (3-3-0), men er dessverre ditto svake borte. Der er det kun blitt to poeng på sju kamper (0-2-5).

HamKam har tilgode å vinne hjemme, men Raufoss nesten bare har tapt borte. På tide med en trepoenger på hjemmebane for HamKam nå og vi gir hamarsingene full tillit på midtukekupongen. H.

4. Lillestrøm - Ranheim

Høyinteressant toppkamp på Åråsen.

"Alle" mente Lillestrøm skulle rykke opp før sesongen, men trenerduoen Geir Bakke/Petter Myhre har ikke lyktes med laget, ihvertfall ikke hittil. 5-5-3 på de 13 første seriekampene og hele 11 poeng opp til serieleder Tromsø og sju poeng opp til Ranheim på den viktige 2. plassen. Er riktignok ubeseiret på sine seks siste, men kun to seire på de fem siste. Imponerte ikke hjemme mot Strømmen nest sist og måtte nøye seg med 0-0 borte mot Øygarden sist. Hjemme på Åråsen er kun to av seks kamper vunnet. Bjørn Bergmann Sigurdarsson får sitt LSK-comeback i kveld, forutsatt at lisensen blir klar. Espen Granås er hentet fra Ullensaker/Kisa. Kontrakten til Tobias Salquist er terminert.

Ranheim gjorde det meste rett hjemme mot KFUM Oslo sist, men maktet ikke å score mål og gikk på et overraskende 0-1 tap. Har uansett levert bunnsolid hittil og ligger på 2. plass med 27 poeng. 4-0-2 på bortebane. Fikk juling av Sogndal i nest siste bortekamp (0-4), men reiste seg mesterlig i neste bortekamp med 6-1 seier mot Jerv.

Begge lagene rykket som kjent ned fra Eliteserien etter fjorårets sesong. De to siste tilsvarende oppgjørene mellom lagene på Åråsen, har således begge vært i Eliteserien. LSK vant 2-1 i fjor, mens Ranheim vant 1-0 i 2018-sesongen.

Åpen toppkamp dette, men Lillestrøm blir forsterket med Sigurdarsson. Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Sandnes Ulf - Kongsvinger

Steffen Landro har gjort det bra som trener for Ulf og etter 13 serierunder, ligger Sandnes Ulf på 4. plass med 21 poeng. Men formen viser ikke bedre enn 2-1-3 på de seks siste. Sandnes Ulf har vært klart best hjemme på nye Østerhus Arena med 5-1-1 på sju spilte. Borte er kun en av seks kamper vunnet (2-1-3).

Kongsvinger med en skuffende første halvdel og kun 13 poeng hittil. Men litt bedring i det siste. 2-0 seier borte mot Ullensaker/Kisa nest sist og holdt formsterke Sogndal til 0-0 hjemme på Gjemselunden i siste serierunde. Dog er det kun to poeng ned til nedrykkstreken. Svake 6-1-8 på bortebane forrige sesong, moderate 2-2-3 på sine sju første bortekamper denne sesongen. Per-Magnus Steiring er hentet fra Sogndal, Mahmoud Laham er hentet fra Strømmen og Jan Martin Hoel Andersen fra Øygarden siden forrige kamp.

Det er verd å merke seg at Kongsvinger har vunnet borte mot Sandnes Ulf de tre foregående sesongene. HB.

6. Sogndal - Strømmen

Sogndal innledet sesongen med to overbevisende seire, før de like overraskende gikk på tre strake tap. Eirik Bakkes unge mannskap har slått kraftig tilbake og er nå ubeseiret på sine åtte siste seriekamper (5-3-0). Ligger på 3. plass med 24 poeng og har kun tre poeng opp til Ranheim på 2. plass. Bortsett fra arbeidsulykken hjemme mot Sandnes Ulf i fjerde seierunde (tap 0-2), er de fem øvrige hjemmekampene vunnet.

Strømmen som ventet i bunnstriden og står med 11 poeng på sine 13 første. Det skal tillegges at laget også er trukket tre poeng, så totalen viser 4-2-7. 4-1-1 hjemme på Strømmen, som tradisjonelt sliter på bortebane. Kun ett poeng er tatt på de sju første bortekampene.

5-1 og 4-2 til Sogndal i tilsvarende kamp på Fosshaugane Campus de to foregående sesongene. Sogndal blir blant midtukekupongens aller største favoritter og bør innfro mot svært bortesvake Strømmen. H.

7. Ullensaker/Kisa - Øygarden

Meget viktig bunnoppgjør på Jessheim. Trond Fredriksen overlever neppe om Kisa-trener dersom de taper denne. Ull/Kisa på kvalifiseringsplass med kun 11 poeng. Hederlig 1-2 tap borte mot Tromsø i siste serierunde, og ni av elleve poeng er kommet på hjemmebane.

Øygarden i likhet med Ull/Kisa med 2-5-6 på sine første seriekamper. Holdt Lillestrøm til 0-0 hjemme i siste serierunde og har kun ett tap på sine fire siste seriekamper. Svake 1-2-4 på sju spilte bortekamper. Toppscorer Jan Martin Hoel Andersen ble før helgen solgt til Kongsvinger.

Normalt hjemmesterke Ullensaker/Kisa må ha gode vinnersjanser mot et svekket bortelag. H.

8. Åsane - Jerv

Etter en flott periode med fem seriekampere uten tap, gikk Åsane på sitt første bortetap i siste serierunde. Ustoppelige Henrik Udahl sendte Åsane i ledelsen allerede etter tre minutter borte mot Raufoss, men hjemmelaget snudde kampen og vant 3-1. Men Åsane er fortsatt på 6. plass med sine 19 poeng.

Jerv slo til med en overraskende 1-0 seier hjemme mot Tromsø fjerde sist, men har deretter gått på tre strake tap. 1-6 hjemme mot Ranheim nest sist og 2-5 borte mot Strømmen sist, forteller at Arne Sandstøs lag sliter defensivt om dagen. Ligger på 10. plass med 15 poeng og er som vanlig ikke veldig skarpe på bortebane (1-1-3 hittil).

På den annen side har ikke Åsane bedre enn 2-2-3 hjemme på Myrmæl. Likevel tror vi mest på hjemmelaget i denne. HU.

9. Danmark - England

De fire siste kampene på midukekupongen er alle hentet fra Nations League.

Kasper Hjulmand fikk ingen pangstart som ny dansk landslagssjef etter Åge Hareide. Det endte med 0-2 tap hjemme for Belgia i Danmarks første kamp på høyeste gruppenivå i Nations League. De vant sin gruppe i divisjon B i forrige utgave og rykket dermed opp til divisjon A. Danmark er som kjent allerede klare for EM-sluttspillet neste sommer. Hjulmand gir sannsynligvis tillit til de samme elleve mot England.

England på sin side hadde trøbbel med å bryte ned Island i sin første kamp lørdag og måtte har straffespark for å score. Raheem Sterling satt denne sikkert, men England fikk like etter straffe imot. Den brente Birkir Bjarnason og det endte med 1-0 seier til England. Gareth Southgate må unnvære Kyle Walker tirsdag, da han ble utvist mot Island. Mandag ble både Mason Greenwood og Phil Foden utelatt fra troppen, etter brudd på smittevernreglene. Harry Maguire, Jordan Henderson og Marcus Rashford er heller ikke med i kveldens kamp.

Danmark er definitivt et bedre lag enn Island og danskene er ikke sjanseløse i denne. Vi markerer for HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

10. Belgia - Island

Bunnsolid bortekamp av Belgia mot Danmark og 2-0 seier. Det vrimler av klassespillere i Belgia og nå er det i tillegg hjemmebane. Skadeplagede Eden Hazard satt på benken gjennom hele kampen, men landslagstrener Robert Martinez vil trolig gi Hazard noe spilletid tirsdag. Kevin De Bruyne var ikke med i troppen lørdag, men han er tilbake nå og starter trolig kampen. Med andre ord er det trolig et enda sterkere Belgia som entrer banen i Brussel tirsdag kveld.

Island med en knallsterk hjemmekamp mot England lørdag, men måtte altså tåle 0-1 tap da Birkir Bjarnason brente straffe på overtid. Sverrir Ingason ble utvist i den kampen og soner følgelig karantene.

Belgia blir midtukekupongens største favoritt og vinner normalt denne veldig greit. H.

11. Sverige - Portugal

Sverige skapte nesten ingen verdens ting hjemme mot Frankrike lørdag kveld og tapte fortjent 0-1. Supertalentet Dejan Kulusevski fikk kun nøye seg med ett innhopp og gjorde ingen vesentlig forskjell. Han kan få startplass i tirsdagens hjemmekamp. Ellers er det ingen endringer for landslagssjef Janne Andersson.

Portugal med en imponerende 4-1 seier hjemme mot Kroatia lørdag, uten at Cristiano Ronaldo var i troppen. Han er tilbake til tirsdagens kamp og starter trolig kampen. Evigunge Pepe holder fortsatt koken i de bakre rekker, fremover på banen vrimler det av klassespillere for Portugal. Portugal som altså vant den første utgaven av Nations League.

Sverige på hjemmebane er likevel en tøff motstander og det lukter veldig poengdeling av denne. U.

12. Frankrike - Kroatia

Frankrike innledet denne utgaven av Nations League med en sterk 1-0 seier borte mot Sverige lørdag. Kylian Mbappe scoret seiersmålet, mens Antoine Griezmann brente et straffespark i 2. omgang. Paul Pogba var ikke med mot Sverige, da han har testet positivt på Covid-19 og han er heller ikke med tirsdag. Mandag ble det kjent at Mbappe har testet positivt for corona, så han er ikke med i kveld.

Kroatia fikk det som ventet tøft borte mot Portugal lørdag, uten sine to stjernespillere Ivan Rakitic og Luka Modric. De mangler også her. Ivan Perisic og Marcelo Brozovic startet begge den kampen på benken, de er ventet å starte denne.

Likevel skal Frankrike stå som klar favoritt på hjemmebane. Blir veldig store favoritter, og de er det en god del av på midtukekupongen. Vi halvgarderer denne. HU.

