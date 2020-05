Midtukekupong med gullkamp i Bundesliga

Storkampen Borussia Dortmund mot Bayern Munchen er en av ni kamper fra Bundesliga på ukens midtukekupong.

Gigantoppgjøret mellom Borussia Dortmund og Bayern Munchen en en av ni kamper fra Bundesliga på første midtukekupongen etter koronapausen. Så er det tre kamper fra 2. Bundesliga. Dortmund - Bayern spilles allerede tirsdag. Innleveringsfristen er tirsdag kl 18.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

32 millioner kroner i Vikinglotto-potten onsdag. Lever kupongen her!

1. Borussia Dortmund — Bayern München

Toppoppgjør på Signal Iduna Park. Denne kampen kan avgjøre hvem som tar Bundesliga-tittelen. Bayern München, som har vunnet Bundesliga syv sesonger på rad, er i førersetet når den tyske ligaen nærmer seg slutten. Med syv serierunder igjen er avstanden til erkerivalene Borussia Dortmund fire poeng, og med seier vil Bayern øke forspranget til syv poeng.

Dortmund er i god form. Etter helgens 2-0-seier mot Wolfsburg har Erling Braut Haaland og lagkameratene seks seire på rad. De har scoret 15 mål i denne perioden, men enda mer imponerende er det at de kun har sluppet inn ett mål. På hjemmebane er Dortmund ubeseiret siden april 2019. De har vunnet elleve av de siste 14 kampene på på hjemmebane. Men hjemmebanefordelen ikke like stor uten 80 000 tilskuere på Signal Iduna Park.

Viaplay sender kampen direkte. Klikk på denne lenken for å se kampen.

Bayern Munchen viser også sensasjonell bra form. De har hevet seg betraktelig etter den trege starten, men gjestene har nå vunnet tolv av 13 Bundesligakamper, og de er ubeseiret i 17 kamper på rad. Laget har vunnet 16 av dem, og 5-2-seieren mot Eintracht Frankfurt i helgen viste hvilken kapasitet de har offensivt. Hjemmebanefordelen har vært viktig i oppgjørene mellom Dortmund og Bayern de siste årene. Laget som har hatt spilt hjemmehar vunnet de fem siste kampene, men siden tirsdagens match spilles foran tomme tribuner vil ikke Dortmund ha samme fordelen denne gangen.

En ting vi ialfall kan forvente når disse to klubbene barker sammen er mål. De seks siste Bundesliga-klassikerne har inneholdt 29 mål totalt. I alle de seks siste kampene har det vært scoret minst fire mål, så mye tyder på at det blir god underholdning.

Å spile hjemme vil uansett bety litt for Dortmund, selv om de ikke har supportene i ryggen. Jadon Sancho er ventet tilbake i startelleveren tirsdag kveld, og det vil gjøre laget enda farligere offensivt. Dortmund har kun tapt én av de siste syv hjemmekampene mot Bayern. Dortmund har ikke råd til å tape denne kampen. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkkeren.

Klikk her for å levere tippekupongen!

2. Werder Bremen — Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen tok en viktig seier borte mot Freiburg i helgen De tre poengene gir laget nytt håp om å overleve i Bundesliga. Det var lagets første seier på åtte kamper, og det var bare den femte seieren denne sesongen. Rune Bratseths gamle klubb har fortsatt seks poeng opp til trygg plass, og hjemmeformen gir grunn til bekymring. Florian Kohfeldts mannskap har kun tatt fem av poeng på tolv hjemmekamper, og de har bare scoret ni av 29 mål på Weserstadion. Det gjør dem til ligaens dårligste hjemmelag. Resultatene mot de beste lagene i Tyskland gir heller ingen grunn til optimisme før tirsdagens kamp. Bremen har spilt åtte kamper mot topp fem-lagene i toppdivisjonen denne sesongen og har kun tatt to poeng. Samtidig har de sluppet inn 25 mål. Det gir et snitt på 3,12 mål per kamp. Det er bare en uke siden de tapte 1-4 hjemme mot Leverkusen.

Viaplay sender kampen direkte. Klikk på denne lenken for å se kampen.

Gladbach gikk også på en smell mot Leverkusen. De tapte 1-3 mot dem helgen, men vi tror Gladbach kommer tilbake på vinnersporet i tirsdagens kamp mot et hjemmesvakt Werder-lag. Det er ikke mange lag som viser samme form som Leverkusen i øyeblikket, og Gladbach kunne fått med seg poeng fra lørdagens kamp om de hadde vært mer effektive foran mål. De vant skuddstatistikken 17-14 mot Leverkusen, og klarer de å skape like mye mot Bremen vil de vinne. M'gladbach har vist glimrende form på bortebane. De har vunnet de tre siste kampene mot Fortuna Dusseldorf, Augsburg og Eintracht Frankfurt, og de har scoret ti mål. Marcus Thuram, Alassane Plea og Lars Stindl kan skremme vannet av et hvilket som helst forsvar. Det har de også vist denne sesongen.

Werder har tatt 16 poeng på bortebane, men kun fem hjemme i Bremen. Werder får kjørt seg mot et Champions League-jagende Gladbach-lag. Gladbach har spilt ti kamper mot de seks bunnlagene i Bundesliga, og de har vunnet alle. De slo Werder 3-1 i november, og vi tror de tar en ny seier her. B

3. Bayer Leverkusen — Wolfsburg

Liverpool-aktuelle Kai Havertz herjet igjen for for Bayer Leverkusen da de slo Borussia Monchengladbach 3-1 i helgen og fortsatte den fantastiske formen mot Wolfsburg. Leverkusen har nå vunnet begge kampene etter koronapausen i Bundesliga, og de er ubeseiret i de syv siste kampene, hvorav seks av dem er vunnet. De har den femte beste hjemmestatistikken i den tyske toppdivisjonen. Fasiten viser at Leverkusen har tatt 25 poeng på 13 kamper hjemme på BayArena. På hjemmebane har de kun tapt to kamper i ligaen denne sesongen - mot Gladbach og Hertha Berlin. Selv om Havertz, som har scoret 14 mål så langt, har stjålet overskriftene etter de siste kampene, har Leverkusen flere offensive spillere som Wolfsburg må passe seg for. Både Kevin Volland og Lucas Alario, har scoret et tosifret antall mål denne sesongen i alle turneringer.

Viaplay sender kampen direkte. Klikk på denne lenken for å se kampen.

Wolfsburg tapte 0-2 mot titteljagende Borussia Dortmund lørdag Det betyr at ulvene kun vunnet én av de fire siste kampene. De har slitt mot storlagene i Bundesliga denne sesongen. På syv kamper mot topp fem-lagene - Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach og Leipzig – har de kun vunnet én kamp. De tapte blant annet 0-2 mot Bayer Leverkusen i det omvendte oppgjøret i november. Wolfsburg har vunnet seks av 13 kamper på bortebane så langt, men seirene kom mot Hertha Berlin, Mainz, Eintracht Frankfurt, Paderborn, Hoffenheim og Augsburg, som alle er midt på tabellen-lag.

Bayer Leverkusen har vunnet tre av de fire siste møtene mellom disse to lagene, og de har bare tapt én av de siste åtte lagene. Vertene skal ta alle tre poengene i denne kampen. H

Klikk her for å levere tippekupongen!

4. Eintracht Frankfurt — Freiburg

To måneders koronapause har ikke hjulpet Eintracht Frankfurt til å snu den negative trenden. Etter to stortapt mot Gladbach og Bayern Munchen har Frankfurt fem tap på rad. Laget fra finansbyen har sluppet inn åtte mål i kampene mot Gladbach og Bayern, og det svake forsvarsspillet gjør at vi tror de vil få problemer mot Freiburg, som er ni poeng foran dem på tabellen og fortsatt har en realitisk mulighet til å skaffe seg en Europa League-plass neste sesong.

Nå skal det sies at Frankfurt er bedre på hjemmebane. Det viser også statistikken. 21 av 28 poeng er tatt hjemme på Commerzbank-Arena, men de siste kampene har vist at laget mangler selvtillit og bare fire lag har flere tap enn dem denne sesongen (14 på 26 kamper). Portugisiske Andre Silva, som har scoret fire mål på de seks siste kampene han har startet, er en kvalitetsspiller, og hvis Freiburg kan klare å stoppe ham så burde de ha gode muigheter til å unngå tap, iallfall. Freiburg gikk på et overraskende 0-1-tap hjemme mot nedrykkstruede Werder Bremen. Christian Streichs menn styrte kampen, hadde syv skudd på mål og fikk et mål annullert. I den første kampen etter koronapausen spilte 1-1 borte mot Leipzig, også i den kampen fikk de et mål annullert mot slutten av kampen. Det er kun topp seks-lagene i ligaen som har sluppet inn færre mål enn dem denne sesongen. Freiburg har også spilt uavgjort mot Leverkusen og Schalke, og de tapte kun 0-1 på bortebane mot tittelutfordrer Dortmund.

Viaplay sender kampen direkte. Klikk på denne lenken for å se kampen.

Det har vært scoret 47 mål i Frankfurts 13 hjemmekamper denne sesongen, mens Freiburg har vist at de har evnen til å tette igjen bakover på bortebane. Gjestene har vist at de er et vanskelig lag å bryte ned. Det viser også statistikken De har kun sluppet inn ett mål i åtte av sine 14 bortekamper. Denne kampen ligger an til å bli jevn. Frankfurt står med fem strake tap. Et velorganiserte Freiburg-lag vil være i stand til å frustrere Frankfurt, som de slo 1-0 tidligere denne sesongen. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. RB Leipzig — Hertha Berlin

Etter den skuffende 1-1-kampen mot Freiburg på hjemmebane sist helg, slo RB Leipzig tilbake på bortebane mot Mainz søndag. De valset over vertene og vant til slutt 5-0. Liverpool-aktuelle Timo Werner scoret hat-trick i kampen. Dermed har han scoret seks må på to kamper mot Mainz Han scoret også hat-trick da de banket Die Nullfunfer 8-0 hjemme tidligere denne sesongen. Seieren gjorde at RB Leipzig klatret opp igjen på tredjeplass på tabellen, og siden Dortmund og Bayern møtes tirsdag vil denne kampen gi dem en mulighet til å korte inn på forspranget til de to i toppen.

Viaplay sender kampen direkte. Klikk på denne lenken for å se kampen.

Men Hertha Berlin blir ingen walkover. Gjestene har fått en pangstart etter koronapausen. Først kjørte de over Hoffenheim og vant 3-0, og de fulgte opp med å ta en enda mer sensasjonel 4-0-seier i byderbyet mot Union Berlin fredag. Bruno Labbadia har virkelig fått en drømmestart som ny Hertha-sjef. Hovedstadsklubben har nå scoret tolv må på de fire siste ligakampene, og de har kun gått målløs av banen i én av de siste syv kampene. RB Leipzig har imidlertid den offensive slagkraften som skal til for å gi Hertha en nesestyver. Vertene har scoret imponerende 68 mål i Bundesliga, og de er stinn av selvtillit etter søndagens 5-0-seier mot Mainz.

RB Leipzig har muligens den beste defensive statistikken i ligaen, men de har sluppet inn mål i elleve av 13 hjemmekamper denne sesongen. Selv har de scoret i samtlige liga kamper på Red Bull Arena Dette kan bli et fyrverkeri av en kamp, men vi tror Champions League-jagende Leipzig tar alle tre poengene. De har tross alt ikke tapt hjemme siden september. H

6. Hoffenheim — FC Köln

Hoffenheim fortsetter å falle på tabellen etter etter at Bundesliga kom i gang igjen, og vi tror de får problemer hjemme mot FC Köln. Vertene ble overkjørt av Hertha Berlin i forrige hjemmekamp hvor de tapte 0-3, og de klarte bare uavgjort mot tabelljumbo Paderborn. Fasiten viser at de er uten seier i de syv siste ligakampene. Defensivt har det klabbet skikkelig for Hoffenheim etter koronapausen. Mot Hertha slet midtstopper Kevin Akpoguma, og mot Paderborn var det bosniske Ermin Bicakcic som var skyld i utligningsmålet. Hoffenheim har sluppet inn mål i de ni siste på Rhein-Neckar-Arena. Hjemmestatistikken viser deprimerende åtte tap på 14 kamper i Bundesliga. Kun Werder Bremen og Paderborn i bunnen av tabellen har tapt flere hjemmekamper enn dem.

Viaplay sender kampen direkte. Klikk på denne lenken for å se kampen.

FC Köln, som rykket opp fra 2. Bundesliga sist sesong, var ventet å kjempe rundt nedrykksstreken denne sesongen, og de hadde stø kurs mot nedrykkssumpen til midten av desember. Da snudde det for the Billy Goats, som er lagets kallenavn. De vant åtte av 14 kamper før sesongen tok pause og klatret opp ti midten av tabellen. I den første kampen etter koronapausen rotet de vekk en tomålsledelse mot Mainz, og måtte ta til takke med ett poeng. I helgen var det FC Köln sin tur til å slå tilbake etter en svak start. De lå under 0-2 mot Fortuna Dusseldorf, men etter en sterk sluttspurt klarte de 2-2. På bortebane har de vunnet tre av de fem siste kampene. Bortetapene kom mot formlagene Borussia Dortmund og M'gladbach.

Hoffenheim vant det omvendte oppgjøret 2-1 i november, men da var formen til FC Köln skral. Det er fristende å gå for en dristig B, men denne kampen er åpen. Vi helgarderer. Vi spiller HUB på både 96-rekkeren og 432-rekkeren.

7. Fortuna Düsseldorf — Schalke 04

At Schalke tapte mot rivalene Borussia Dortmund i Ruhr-derbyet kom ikke veldig overraskende, men 0-3-tapet mot Augsburg i helgen kom som et sjokk og alarmkokkene er begynt å ringe i Gelsenkirchen. Schalke lot laget fra Bayern komme til ni skuddsjanser, og syv av dem på mål, og enda en gang virket de tannløse fremover på banen. Tapet mot Augsburg var ikke bare det fjerde tapet på fire kamper, men de har også sluppet inn 16 mål i denne perioden. David Wagners vinkling mellom å bruke tre og fire spillere i forsvaret har tydelig vært skadelig for Schalke-laget. På bortebane har de sluppet inn 22 mål på 13 kamper, og det har hatt betydning for resultatene. De har kun vunnet fire bortekamper - mot Paderborn, Leipzig, Augsburg og Werder Bremen. Ale fire seirene kom mellom september og november. Borteformen er katastrofal. De er uten seier i de syv siste bortekampene.

Schalkes defensive problemer har vært et gjennomgangstema hele sesongen, men offensivt har de vært skapere. Tapet mot Dortmund var det femte bortetapet på rad hvor de ikke klarte å score. Wagners mannskap har faktisk gått målløs av banen i elleve av 27 ligakamper denne sesongen. Ingen lag har gått av banen uten å score i så mange kamper. At de sliter offensivt understrekes av at midtbanespilleren Suat Serdar er toppscorer. Han har scoret syv mål.

Viaplay sender kampen direkte. Klikk på denne lenken for å se kampen.

Fortuna Dusseldorf har virkelig våknet etter at Uwe Rösler tok over, men selv om de kun har tapt én av åtte kamper etter den tidligere eliteserietreneren kom til klubben ligger laget fortsatt på nedrykkskvalik. På søndag hadde de FC Köln på gaffelen da de ledet 2-0, men kampen avslørte de defensive problemene hos Fortuna Dermed endte kampen 2-2.

Det omvendte møtet melom disse to lagene endte 3-3 i november, og selv om Fortuna vanligvis er mer solid bakover hjemme på Esprit Arena, så kan dette bli en jevnspilt kamp. De fire siste kampene til Dusseldorf har endt uavgjort. Uwe Rösler har fått skikk på Fortuna, og vi tror ikke at de taper mot et Scahlke-ag som er helt ute av form. HU

8. Union Berlin — Mainz



Det begynner å bli tett i bunnen av Bundesliga, og denne kampen er viktig både for Union Berlin og Mainz som begge er ute av form og nærmer seg faretruende nedrykksstreken. Union Berlin fikk juling av byrival Hertha på fredag. De tapte 0-4 i Berlin-derbyet. Laget står nå uten seier i de fire siste kampene. Mainz på sin side har kun vunnet tre av de siste 13 kampene, og de ble ydmyket av Leipzig og tapte 0-5 på hjemmebane søndag.

Viaplay sender kampen direkte. Klikk på denne lenken for å se kampen.

Union Berlin er favoritter siden de spiller på hjemmebane, men de har tapt tre av de siste fem kampene på Stadion An der Alten Försterei, og spille uten tilskuere på tribunen er en ulempe for et lag som har lidenskapelige supportere som løfter dem frem. Det er ikke lett å plukke en vinner i denne kampen siden begge lagene er inne i en tung periode, og begge tapte stort i forrige serierunde. Union Berlin slo Mainz 3-2 på Opel Arena i november, og med to forsvar som tydelig mangler evnen til å tette igjen bakover kan det bli en målrik match i den tyske hovedstaden onsdag. De 13 bortekampene ti Mainz har inneholdt 55 mål. Det gir et snitt på 4,2 mål per kamp. Når vi vet at Union Berlin har scoret to mål i seks av de siste ni hjemmekampene, så tyder alt på at det kan bli stor underholdning i Berlin.

Ingen av lagene har råd til å tape denne kampen. Synes U virker mest sannsynlig, men Union Berlin spiller på hjemmebane. Det skal man ikke helt kimse av, publikum eller ei. Vi spiller H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

Klikk her for å levere tippekupongen!

9. Augsburg — Paderborn

Etter fire tap på rad var det ikke mange som hadde troen på Augsburg før søndagens bortekamp mot Schalke, men Bayern-klubben banket Schalke og vant 3-0. Med tre poeng mot bunnlaget Paderborn vil de kunne ta et langt steg vekk fra nedrykksgjørmen. Selv om Augsburg slo Schalke, så er ikke formen noe å skryte av. Samtidig skal det sies at de har hatt et tøft kampprogram. I fire av de siste fem kampene har de møtt topp seks-lag. Før onsdagens kamp ligger de ni poeng over de direkte nedrykksplassene, og tre poeng mot Paderborn vil gjøre at de kun er fire poeng bak en plass i Europa neste sesong.

Paderborn virker fortapt De har kun tatt 18 poeng på 27 kamper denne sesongen, og før kampen mot Augsburg har de ni poeng opp ti trygg grunn med bare syv kamper igjen av sesongen. De står uten seier i de åtte siste kampene, og det er vanskelig å se for seg at de skal klare å tette gapet frem til lagene over nedrykksstreken. Ingen lag har tapt flere kamper enn Paderborn denne sesongen, og fem av de 17 tapene har kommet i de åtte siste kampene. De har også en dårlig statistikk mot Augsburg Tabeljumboen har tapt fire av de seks siste kampene mot dem.

Viaplay sender kampen direkte. Klikk på denne lenken for å se kampen.

Augsburg har ikke akkurat overbevist på eget gress De har kun vunnet fem av 13 ligakamper hjemme i Bayern, men de har vunnet fem av seks kamper mot lag på nedre halvdel av Bundesliga-tabellen. De levert også en imponerende kamp mot Schalke på søndag. Vi tror de tar tre nye poeng her. H

10. Greuther Fürth — Osnabrück

Norske Håvard Nielsen scoret begge målene da Greuther Fürth spilte 2-2 mot Hamburger SV i forrige hjemmekamp.

Osnabruck synker stadig nærmere nedrykksplassene. Før tirsdagens kamp er de kun to poeng foran Karlsruher som ligger på direkte nedrykksplass. Formen er elendig. De har ikke vunnet en ligakmap siden midten av desember. Osnabruck står uten seier i ti kamper på rad, hvorav seks av dem er tapt. De tok et sterkt poeng mot serieleder Arminia Biefeld i den første kampen etter koronapausen, men tapte 2-4 sist mot Hannover. Den kampen viste hvor sårbare de er defensivt Statistikken er brutal. De har kun klart å holde nullen i én av de siste ti kampene og de har sluppet inn 14 mål i løpet av de fire siste kampene. På bortebane har de vært skrekkelig dårlige De har kun vunnet to bortekamper hele sesongen. De slo Sandhausen tidlig i sesongen og slo overrraskende Holstein Kiel i desember. De har vært i overkant avhengig av en spiller offensivt. Marcos Alvarez har scoret 11 av de 35 ligamålene til klubben denne sesongen.

Med problemer i begge ender av banen, tror vi gjestene får trøbbel mot Greuther Fürthsom er ubeseiret i de fire siste kampene. Tre av kampene har riktignok endt uavgjort, og seieren kom mot Stuttgart som jakter opprykk. Greuther Furth har også imponert på hjemmebane denne sesongen. Syv av ti seire har kommet på eget gress, hvor de har scoret 21 mål.

Faktum er at de kun har tapt to kamper på Sportpark Ronhof, hvor de har scoret to mål eller mer i fem av de siste seks kampene. Håvard Niesen og lagkameratene taper ikke denne matchen. HU

11. Erzgebirge Aue — Darmstadt 98

Bare opprykksjagende Stuttgart har tatt flere poeng på hjemmebane denne sesongen enn Erzgebirge Aue, som kun har tapt én av 13 ligakamper hjemme på Erzgebirgsstadion. De lilla har plukket 30 av 38 poeng hjemme i sin egen hule De har blant annet slått tabelltoer Hamburg 3-0 her, og de har spilt uavgjort mot serieleder Arminia Bielfield og opprykksfavoritt Stuttgart. Erzgebirge Aue har scoret tre må eller mer i syv av 13 kamper på eget gress, og de har også vist at de kan tette igjen bakover. De har nemlig holdt nullen i fem hjemmekamper. Det er kun ett poeng som skiller Aue og Dramstadt før tirsdagens kamp, men vi tror vertene vil dra fordel av å spille hjemme, selv uten fans på tribunen.

Darmstadt har vist strålende form. De har bare tapt én av de siste tolv ligakampene, men det eneste tapet i denne perioden kom i forrige bortekamp mot nedrykkstruede Karlsruher. Det var en skuffende forestilling Det var et tamt Darmstadt-lag som ikke hadde et eneste skudd på mål. De innbyrdes møtene mellom Aue og Darmstadt har vært svært jevne. Fem av de seks siste kampene mellom disse har endt med 1-0-seire. Det blir en ny jevnspit affære. HU

12. St. Pauli — Heidenheim



St. Pauli har en plass på øvre halvdel innen rekkevidde, og de håper at den gode hjemmeformen skal hjelpe dem mot opprykksjagende Heidenheim onsdag. St. Pauli er antakeligvis svært glade over å være tilbake i Hamburg tirsdag etter at de tapte 0-4 mot Damstadt i helgen. Det var Leo Skiri Østigård og lagkameratene sitt største tap denne sesongen. Nordmannen har spilt seg inn i startelleveren til St. Pauli.

På Millerntor-Stadion har St. Pauli vært vanskelige å slå. 1-0-seieren mot Nurnberg i den første kampen etter koronapausen gjorde at de nå er ubeseiret i seks hjemmekamper på rad. St. Pauli har faktisk kun tapt to hjemmekamper siden august i fjor. Det blir ikke enkelt for Heidenheim å ta poeng i Hamburg. Laget som ligger på fjerdeplass har ikke overbevist som gjester. De har kun scoret seks ganger på de ti siste bortekampene.

St. Pauli er ubeseiret i seks kamper på rad på Millerntor-Stadion. Vi tror vertene vinner. H

Sportspill 96-rekker

1. Borussia Dortmund—Bayern München HU

2. Werder Bremen—Borussia Mönchengladbach B

3. Bayer 04 Leverkusen—VfL Wolfsburg H

4. Eintracht Frankfurt—Freiburg UB

5. RB Leipzig—Hertha Berlin HU

6. TSG 1899 Hoffenheim—1. FC Köln HUB

7. Fortuna Düsseldorf—Schalke 04 HU

8. FC Union Berlin—1. FSV Mainz 05 H

9. Augsburg—SC Paderborn H

10. Greuther Fürth—VfL Osnabrück H

11. Erzgebirge Aue—SV Darmstadt 98 HU

12. St. Pauli—1. FC Heidenheim 18 H

Sportspills 432-rekker

1. Borussia Dortmund—Bayern München HU

2. Werder Bremen—Borussia Mönchengladbach B

3. Bayer 04 Leverkusen—VfL Wolfsburg H

4. Eintracht Frankfurt—Freiburg UB

5. RB Leipzig—Hertha Berlin HU

6. TSG 1899 Hoffenheim—1. FC Köln HUB

7. Fortuna Düsseldorf—Schalke 04 HU

8. FC Union Berlin—1. FSV Mainz 05 H

9. Augsburg—SC Paderborn H

10. Greuther Fürth—VfL Osnabrück H

11. Erzgebirge Aue—SV Darmstadt 98 H

12. St. Pauli—1. FC Heidenheim 18 HU

Klikk her for å levere tippekupongen!