Midtukekupong med Nations League

Landslagspausen gjør at midtukekupongen som vanlig blir flyttet til fredager. Fredagens tippekupong består av seks kamper fra Nations League, en kamp fra League Two i England, fire kamper fra irsk premier division og avsluttes med en kamp fra segunda i Spania. Bonuspotten ble utløst på søndagskupongen og en tipper tok med seg hele 2 430 180 kr på 12 rette. Det betyr at denne er tilbake på scratch og på ca 100 000 kr på midtukekupongen. Innleveringsfrist er kl 20.40. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Kroatia - England

Midtukekupongen innledes med en storkamp fra gruppe 4 i divisjon 1 i Nations League. Kroatia gjorde et fantastisk bra VM og kom seg altså helt til finale. Der ble det tap 2-4 for Frankrike i finalen. Danijel Subašić, Mario Mandžukić og Vedran Ćorluka har gitt seg på landslaget, mens både Luka Modric og Ivan Rakitic er med videre. Fikk dog juling så det holdt borte mot Spania i sin åpningskamp i Nations League og røk 0-6. Viktige Dejan Lovren og Ante Rebic var ikke med mot Spania, men begge er tilbake til fredagens kamp. Men samtidig er både Sime Vrsaljko og Marcelo Brozovic ute fra den kampen grunnet skader.

Også England gjorde et flott Vm-sluttspill i sommer. Tok seg helt til semifinale der laget røk 1-2 for nettopp Kroatia etter ekstraomganger. England tapte i likhet med Kroatia sin åpningskamp mot Spania. Det var hjemme og det ble 1-2 tap. Ergo er begge lagene nullet av Spania i Nations League. Dele Alli, Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek, Luke Shaw og James Tarkowski er alle uaktuelle til fredagens kamp. Det kan blant annet gi debut for Ben Chilwell. Harry Kane og Raheem Sterling leder som i VM offensiven for England.

Kampen spilles forøvrig for tomme tribuner. Det oser poendeling av denne. U.



2. Belgia - Sveits

Belgia gjorde et flott VM i Russland i sommer og kom seg helt til semfinalen. Der ble det tap mot Frankrike med 0-1. Røk i kvartfinalen mot Wales i EM 2016. Er i divisjon A i Nations League i gruppe med Island og Sveits og innledet i den turneringen med å banke Island 3-0 borte. Har i tillegg feid over Skottland med 4-0 etter VM-finalen, også det på bortebane. Kevin de Bruyne er på vei tilbake og satt på benken for Manchester City i forrige helgs seriekamp, men det spørs om landslagstrener Roberto Martinez bruker de Bruyne fredag. Ellers er Jan Vertonghen ute med langtidsskade.

Sveits gjorde et bra VM-sluttspill og tok seg videre til åttedelsfinale sammen med Brasil fra sin gruppe, men i åttedelsfinalen ble det 0-1 tap mot Sverige. Knuste Island 6-0 hjemme i sin åpningskamp i Nations League. Sveits har ingen fravær av betydning før fredagens kamp i Brussel.

Belgia blir store favoritter på tippekupongen og vi gir laget full tillit. H.

3. Østerrike - Nord-Irland

Denne kampen er fra gruppe 3 i divisjon 2 og her er det Bosnia som er det tredje laget.

Østerrike kom seg ikke til sluttspillet til VM i sommer, etter å ha blitt nummer fire i sin kvalifiseringsgruppe. Østerrike stod med sju strake seire før det ble 0-3 tap for Brasil i den siste landskampen 10. juni. Slo deretter et meget reservepreget Sverige med 2-0 hjemme 6. september. Innledet Nations League med å tape en jevnspilt kamp borte mot Bosnia med 0-1. Marko Arnautovic leder an offensiven, mens David Alaba er en annen profil på Østerrike.

Nord-Irland tok seg til playoff i VM-kvaliken, men etter 0-1 hjemme for Sveits i det første playoffoppgjøret ble det vanskelig og returkampen i Sveits endte 0-0. Innledet Nations League med et skuffende 1-2 tap hjemme for Bosnia og er under veritabelt poengpress før denne bortekampen i Wien. Viktige Kyle Lafferty er ikke med til Østerrike, ei heller Niall McGinn og Jamie Ward.

Denne bør Østerrike fikse. H.

4. Estland - Finland

Denne er hentet fra gruppe 2 i divisjon C og i disse gruppene er det stort sett fire land med. Estland er ikke kjent for å være med i målrike oppgjør og har innledet Nations League med to strake 0-1 tap. Først ble det 0-1 hjemme mot Hellas og deretter 0-1 tap borte mot nettopp Finland.

Finland har derimot fått een strålende start på sin Nations League. Innledet med en viktig 1-0 seier hjemme mot Ungarn og vant altså deretter 1-0 hjemme mot Estland. Finland er ikke kjent som noe stort bortelag, men fikk faktisk med seg ett poeng borte mot Kroatia i VM-kvaliken i fjor høst.

Det er ikke utenkelig at Estland kan ta alle poengene i denne. HUB.

5. Hellas - Ungarn

Også denne er hentet fra gruppe 2 i divisjon C. Hellas innledet Nations League med en forventet seier borte mot Estland (1-0), men røk så på bortetap mot Ungarn i den andre runden (1-2). Det betyr at denne gruppen er vidåpen i øyeblikket, men tar Hellas tre poeng fredag er de tilbake i matchen for fullt. 4-3 seier hjemme og 0-0 borte mot Ungarn i 2015.

Ungarn innledet sin Nations League med et skuffende 0-1 tap borte mot Finland, men vant altså den svært viktige hjemmekampen mot Hellas med 2-1. Ungarn har tapt fem og spilt uavgjort mot Hviterussland i sine seks siste bortekamper.

Hjemmebanefordel er ofte avgjørende i denne type kamper. H.

6. Hviterussland - Luxembourg

Denne kampen er hentet fra det laveste nivået i Nations League, divisjon D og her er det fire lag i alle gruppene.

Hviterussland innledet sin Nations League med å ta en meget forventet hjemmeseier mot San Marino og vant 5-0. "Nøyde" seg deretter med 0-0 borte mot Moldova og har fått en grei start på turneringen. Var i gruppe med nettopp Luxembourg i forrige VM-kvalifisering. Da endte det 1-1 i hjemmekampen, mens det ble 0-1 tap borte for Luxembourg.

Luxembourg har fått en pangstart på sin Nations League. Innledet med å banke Moldova 4-0 hjemme og tok en fin 3-0 seier borte mot San Marino i den andre runden. Faktisk står Luxembourg med oppsiktsvekkende sterke 5-2-1 på sine åtte siste landskamper, det skal dog tillegges at motstanden ikke har vært allverden.

Hviterussland blir store favoritter på midtukekupongen, men det er ingen tvil om at Luxembourg har poengsjanse. HU.

7. Tranmere - Macclesfield

Engels League One og League Two ruller på som normalt denne helgen og denne kampen er fra League Two.

Tranmere rykket ned fra League Two etter ha endt helt sist sesongen 2014/15. Endte på 6. plass i sin første sesong i National League, så ble det andreplass og playoff sesongen 2016/17, men Tranmere misset opprykk. Endte på 2. plass også forrige sesong, men tok seg til League Two etter å ha slått Boreham Wood 2-1 i opprykksfinalen på Wembley 12. mai. Har innledet sesongen i League Two ypperlig og står med 5-5-2 på sine 12 første seriekamper og ligger på 7. plass før helgens runde. Fine 3-2-1 hjemme på Prenton Bark hittil. 4-3 seier borte mot Morecambe sist lørdag og 1-0 hjemme mot Lincoln i serierunden før det.

Macclesfield rykket i likhet med Tranmere opp fra Nations League før denne sesongen og vant denne forrige sesong. Rykket ned fra League Two etter sesongen 2011/12 og har altså seks sesonger bak seg i National League. Men etter 12 serierunder står laget fortsatt uten seier og ligger helt sist med sine 4 poeng (0-4-8). Borte er fem av seks kamper tapt.

1-0-2 på de tre tilsvarende oppgjørene i National League de tre foregående sesongene. Historien har en tendens til på gjenta seg og med tanke på at Tranmere blir overstreket her, bruker vi helgardering. HUB.

8. Bray Wanderers - Derry City

De fire neste kampene på midtukekupongen er alle fra irsk premier division. Her er det spilt 33 serierunder, det er totalt 10 lag på øverste nivået i Irland og det gjenstår tre serierunder.

Denne kampen er flyttet og skal spilles først mandag 22. oktober og skal dermed trekkes. Fredag morgen viser prosentene 25-31-44. Vi tar sjansen på halvgardering. UB.

9. Cork City - Limerick

Det er spilt 33 serierunder i den irske toppdivisjonen, det er totalt 10 lag på øverste nivået i Irland og det gjenstår tre serierunder.

Cork City som var Rosenborgs motstander i den tredje kvalifiseringsrunden til Europa League i sommer, ligger på 2. plass med 68 poeng. Opp til den suverene serielederen Dundalk er det tolv poeng, så løpet er kjørt med tanke på ligatittelen. Ned til Shamrock Rovers på 3. plass er det også 12 poeng, så Cork blir nummer to uansett og fikser kvalifisering til Europa League også neste sesong. At laget er ferdigspilt er åpenbart, Cork har kun tatt ett poeng på de fire siste seriekampene. Totalt 12-2-2 på hjemmebane.

Limerick ligger nest sist på tabellen med 27 poeng, men har tolv poeng ned til Bray på direkte nedrykk. Nest siste plass gir kvalik og med tanke på det er 11 poeng opp til Sligo Rovers på plassen foran, så er det løpet kjørt. Kun en seier på de seks siste seriekampene, den seieren kom borte mot fortapte Bray Wanderers. 4-3-9 på bortebane.

Fredag morgen er Cork midtukekupongens aller største favoritt. Det er vanskelig å argumentere for at Limerick får noe ut av denne kampen. H.



10. St. Patricks - Shamrock Rovers

Hjemmelaget er ferdigspilt for sesongen og ligger på 5. plass med 44 poeng. Opp til Shamrock Rovers på den viktige 3. plassen (som gir kvalik til Europa League), skiller det nemlig 12 poeng. Formen er tross det ikke så aller verst med 4-2-4 på de ti siste seriekampene. Hele 29 (9-2-5) av lagets 44 poeng er tatt på hjemmebane.

Shamrock Rovers er ett av to lag i denne divisjonen som fortsatt har alt å spille for. Tre serierunder før slutt ligger laget på 3. plass med 56 poeng, men det er kun målforskjellen som holder laget foran Waterford på 4. plass. Og i neste serierunde er det nettopp Waterford som er motstander. Formen er strålende for bortelaget som står med 7-2-1 på de ti siste seriekampene. Bortestatsen er dog ikke bedre enn 6-4-6 totalt, men de fem siste bortekampene har gitt 4-1-0 og kun ett baklengsmål.

Lagene har møtt hverandre en gang tidligere i tilsvarende oppgjør denne sesongen, da vant St. Patricks 2-0. Bortelaget er gjort til store favoritter. UB.

11. Waterford - Dundalk

Waterford kjemper en innbitt kamp med Shamrock Rovers om den viktige 3. plassen. Tre serierunder før slutt er det kun målforskjellen som skiller lagene. Men Waterford skal altså først ut mot serieleder Dundalk fredag og deretter venter bortekamp mot Shamrock i neste seriekamp. Waterford står med sterke 11-2-3 på hjemmebane, men vesentlig svakere 6-3-8 på bortebane. Formen er ikke bedre enn 5-1-4 på de ti siste seriekampene.

Til tross for at Dundalk leder serien med 12 poeng ned til Cork på 2. plass og allerede er seriemester, er formen intakt. 8-1-1 på de ti siste seriekampene, det tapet kom hjemme mot formsterke Shamrock Rovers femte sist. Tre ettmålssseire etterpå det, mens det sist fredag ble 1-1 hjemme mot middelhavsfarer St. Patricks.

Waterford vant tilsvarende hjemmemøtet mot Dundalk med 2-1 i mai og har alt å spille for fredag kveld. HUB.

12. Deportivo La Coruna - Elche

Deportivo La Coruna rykket opp igjen til La Liga etter å blitt nummer to i Segunda sesongen 2013/14.

Etter å ha kjempet på nedre halvdel tre sesonger på rad, ble det nedrykk etter forrige sesong. Endte da tredje sist, men hadde hele 14 poeng opp til Leganes på sikker plass. Har innledet bra i Segunda denne sesongen og fasit etter de åtte første serierundene, er 5. plass og 15 poeng. Står med rekken 4-3-1. Tapet kom borte mot Alcorcon (som ligger på 4.plass) i den femte serierunden. Tre spilte hjemmekamper har gitt sju poeng, poengtapet kom hjemme mot serieleder Malaga sist helg (1-1).

Elche endte på 13. plass i La Liga sesongen 2014/15 og var poengmessig langt fra nedrykk, men ble tvangsflyttet ned til Segunda på grunn av økonomisk rot. Endte på 11. plass i Segunda sesongen 2015/16, men endte nest sist sesongen etter og måtta faktisk ta turen ned til nivå tre. Der ble det dog opprykk på direkten og laget er tilbake i Segunda til denne sesongen. Har innledet med kun to tap på de åtte første seriekampene, men samtidig kun en seier og fem poengdelinger. Ligger på 16. plass med totalt 8 poeng. Tre av fire bortekamper har endt uavgjort. Etter tre strake poengdelinger, ble det sesongens første trepoenger sist søndag med 2-1 seier hjemme mot Lugo, så formkurven er oppadgående.

Deportivo er blant midtukekupongens største favoritter, mens bortelaget rader opp poengdelinger. HU.

