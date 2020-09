Midtukekupong med Nations League

Det er kun kamper fra Nations League på ukens midtukekupong, deriblant Norge mot Østerrike.

Denne uken er det endelig klart for landslagsfotball igjen og det innebærer blant annet at kampene på ukens midtukekupong spilles torsdag og fredag. Samtlige 12 kamper på ukens midtukekupong er hentet fra Nations League. Seks av kampene spilles torsdag, mens de resterende seks kampene spilles fredag kveld. Innleveringsfristen er torsdag kl 20.40. Bonuspotten er på ca kr 600 000.

1. Tyskland - Spania

Første runde i den nye utgaven av Nations League. De 55 nasjonene deles inn i fire divisjoner etter ranking. De fire divisjonene deles inn i fire avdelinger med opp- og nedrykk. Vinnerne av de fire gruppene på øverste nivå spiller sluttspill om tittelen. Portugal vant finalen i Nations League i fjor.

Denne kampen spilles på Mercedes-Benz Arena i Stuttgart. Ingen av disse to storhetene vant sine gruppe i forrige runde av Nations League. Tyskland med kun to poeng i gruppe med Nederland og Frankrike og hadde også et veldig skuffende VM i Russland i 2018. Joachim Löw har likevel fortsatt tillit som landslagssjef og er inne i sitt tolvte år som sjef. Ingen spillere fra Bayern München er med i troppe til denne, men det er uansett godt med kvalitet.

Luis Enrique er tilbake som spansk landslagstrener etter at han var ute en periode grunnet familiære årsaker. Han har med seg en sterk tropp til Tyskland og veteranene Sergio Ramos og Sergio Busquets er fortsatt med. Adama Traore og Ansu Fati er begge med i troppen for første gang.

Tyskland er nok litt svekket siden ingen spillere fra Bayern München er med. Vrien kamp dette, men poengdeling virker klart nærmest. U.

2. Ukraina - Sveits

Nations League og de to øvrige lagene i gruppe 4, i tillegg til Tyskland og Spania. Kampen spilles i L'viv.

Landslagssjef Andrei Shevchenko har med seg åtte debutanter i troppen til denne åpningskampen. Ubeseiret på ti landskamper i 2019 (7-3-0) og slo blant annet Portugal 2-1 hjemme i en EM-kvalifiseringskamp i fjor høst.

Sveits med 4-1-1 på sine seks siste landskamper i 2019. Tapet kom borte mot Danmark i EM-kvaliken, men Sveits vant uansett sin gruppe. Ingen store endringer i sin tropp til denne kampen i Ukraina.

Ukraina er normalt sterke hjemme og vi taper neppe denne. HU.

3. Tyrkia - Ungarn

Gruppe 3 i divisjon B, de to øvrige lagene i denne gruppa er Russland og Serbia. Det er med andre ord en ganske sterk gruppe.

Senol Günes har levert bra som tyrkisk landslagssjef etter at han tok over og Tyrkia står med 9-2-1 etter at han overtok roret. Tok 2. plassen bak Frankrike i sin EM-gruppe.

Ungarn med fem tap på de seks siste landskampene sine og endte på en skuffende 4. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM. Har med fem potensielle debutanter til denne åpningskampen i Nations League.

Tyrkia blir blant midtukekupongens største favoritter og blir også en av våre sikre. H.

4. Russland - Serbia

Gruppe 3 i divisjon B, som i tillegg består av Tyrkia og Ungarn.

Russland med åtte seire på sine ti kamper i EM-kvalifiseringen og fem seire på sine seks siste landskamper. Tapet kom hjemme mot gruppevinner Belgia. Midtbanespilleren Golovin er ikke med, ellers skal det ikke være nevneverdige fravær.

Serbia må unnvære viktige spillere som Nemanja Matic, Sergej Milinkovic-Savic og Luka Jovic. Det er et klart minus for landslagssjef Yevgei Lutsenko som ellers har hatt en heldig hånd med Serbia etter at han tok over. 4-1-1 er fasiten under hans regi. Serbia er som kjent Norges motstander i EM-playoff om en drøy måned.

Russland er store favoritter på hjemmebane i denne, men ikke helt utenkelig at Serbia kan få med seg ett poeng. HU.

5. Finland - Wales

Gruppe 4 i divisjon B, der to øvrige lagene er Irland og Bulgaria. Kampen spilles i Helsinki.

Finland er altså klare for EM-sluttspill etter å ha endt om nummer to sin gruppe. Det til tross for at tapte tre av sine fem siste kvalifiseringskamper. Teemu Pukki er naturligvis den største stjernen. Fire av de fem hjemmekampene i EM-kvaliken ble vunnet, tapet kom mot gruppevinner Italia.

Wales er i likhet med Finland klare for neste sommers EM-sluttspill. Endte på 2. plass i sin gruppe etter å ha avsluttet EM-kvaliken med 2-0 seier hjemme mot Ungarn. Aaron Ramsey og Ashley Williams er ikke med til Finland. Ben Cabango (Swansea), Neco Williams (Liverpool) og Dylan Levitt (Manchester United) er alle med for første gang.

Finland er solide hjemme og får et snaut utgangstips. Dog setter vi HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

6. Bulgaria - Irland

Gruppe 4 i divisjon B, der to øvrige lagene er Finland og Wales.

Bulgaria rykket i likhet med Norge opp fra Divisjon C, etter forrige runde med Nations League. Imponerte ingen i EM-kvalifiseringen og endte opp med kun seks poeng etter 1-3-4 på sine åtte kvalifiseringskamper. Den seieren kom hjemme mot Tsjekkia i siste runde i fjor høst.

Hos Irland får Stephen Kenny sin debut som landslagssjef i denne kampen. Han kan glede seg over at både James McCarthy og Shane Long er tilbake. Irland som kun maktet tre poengdelinger og ett tap på sine fire siste EM-kvalifiseringskamper og måtte nøye seg med 3. plass i sin gruppe. Har således bortekamp mot Slovakia i playoff til EM om en drøy måned. Moderate 1-2-1 på bortebane i EM-kvaliken.

Nok en vrien kamp dette, men Irland bør kunne unngå tap. UB.

7. Nederland - Polen

De seks siste kampene på Midtukekupongen spilles alle fredag. Denne kampen er fra gruppe 1 i divisjon A. De to øvrige lagene i denne gruppa er Italia og Bosnia.

Nederland misset både EM-sluttspillet i 2016 og VM-sluttspillet i 2018. Men har vist veldig bedring igjen de siste sesongene. Vant sin Nations League-gruppe foran Frankrike og Tyskland og er også klar for neste sommers EM-sluttspill. Ronald Koeman er blitt Barcelona-trener, så fredag er det assistent Dwight Lodeweges som leder laget. Han må klare seg uten Matthijs de Ligt som er kneoperert, men har ellers alle de beste med.

Polen vant sin kvalifiseringsgruppe til EM etter 8-1-1 på de ti kvalifiseringskampene. Litt skuffende i VM i Russland ved å ryke ut allerede etter gruppespillet. Robert Lewandowski har fått fri etter en lang sesong, men ellers har landslagssjef Jerzy Brzęczek med seg de fleste til Nederland.

Nederland blir tunge favoritter på midtukekupongen og også vi tror sterkt på hjemmeseier. H.

8. Italia - Bosnia

Denne kampen er fra gruppe 1 i divisjon A. De to øvrige lagene i denne gruppa er Nederland og Polen.

Italia måtte altså sitt hjemme under fotball-VM i Russland, men har vist meget sterke takter siden da. Er uten tap på sine 14 sistee landskamper og leverte ti strake seire i EM-kvalifiseringen. Bortsett fra Marco Veratti har landslagssjef Roberto Mancini med seg alle sine sterkeste navn.

Bosnia rykket opp til divisjon A etter å ha vunnet sin gruppe i forrige utgave av Nations League og får det tøft i denne gruppa. De mislyktes i EM-kvalifiseringen og endte på 4. plass i sin gruppe. Playmaker Miralem Pjanic har meldt forfall til fredagens landskamp. Bosnia stiller forøvrig med ny landslagstrener til denne kampen. Dusan Bajevic har tatt over etter Robert Prosinecki.

Italia på hjemmebane mot et svekket Bosnia bør ende med hjemmeseier. H.

9. Norge - Østerrike

Første kamp i gruppe 1 i divisjon B. Norge rykket som kjent opp fra divisjon C etter at vi vant vår gruppe i forrige utgave av Nations League. Om en drøy måned venter playoff til EN hjemme mot Serbia, ergo er denne kampen også viktig. Martin Ødegaard har som kjent meldt forfall, men ellers har Lagerbäck alle andre tilgjengelig.

Østerrike kommer til Ullavaal uten to av sine beste spillere. Bayern München-profilen David Alaba trenger hvile etter en lang sesong, mens Marko Arnatouvic er koronafast i Asia. Østerrike er ellers klare for neste sommers EM-sluttspill, etter å ha endt som nummer to sin kvalifiseringsgruppe.

Det er mange store favoritter på midtukekupongen, og Norge er blant dem. Men ser oss råd til å ta med en halvgardering, selv om vi har klart mest tro på norsk seier. HU.

10. Romania - Nord-Irland

Gruppe 1 i divisjon B, der altså Norge og Østerrike er de to andre nasjonene.

Romania avsluttet sin EM-kvalifisering med 0-5 tap borte mot Spania og 0-2 tap hjemme mot Sverige. Endte på 4. plass i sin gruppe. Mirel Rădoi debuterer som landslagssjef i fredagens kamp.

Nord-Irland endte på 3. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM og er dermed klare for playoff borte mot Bosnia om en drøy måned. Var i gruppa med kanonene Tyskland og Nederland og 3. plass, var nok maks av det de kunne håpe på. Martin O'Neill har blitt manager for Stoke, ny landslagstrener for Nord-Irland er Ian Baraclough som kommer fra U-21 laget.

Romania er vanskelig å plassere. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. Skottland - Israel

Gruppe 2 i divisjon B. Dette blir en ren generalprøve på EM-playoffen mellom disse to lagene om en drøy måned.

Skottland endte på 3. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM med spesielle 5-0-5 på sine ti kamper. Landslagssjef Steve Clarke har en rekke spennende spillere i sin tropp. Andy Robertson, Kieran Teirney, Scott McTomiany, John Fleck, Olli McBurne og John McGinn er de mest kjente. Normalt hjemmesterke Skottland har faktisk tapt seks av sine 11 siste hjemmekamper.

Israel og Skottland var også i samme gruppe i forrige utgave av Nations League. Da vant Israel hjemmekampen med 2-1, mens Skottland vant 3-2 hjemme på Hampden Park. Svært moderate 1-1-4 på sine seks siste landskamper.

Skottland er også en av de tunge favorittene på midtukekupongen og ser bra ut, ihvertfall på papiret. H.

12. Slovakia - Tsjekkia

Gruppe 2 i divisjon B, som ellers består av Skottland og Israel. Slovakia endte på 3. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM og om en drøy måned venter playoff hjemme mot Irland. 2-2-2 på seks landskamper i 2019.

Tsjekkia på 2. plass bak England i sin kvalifiseringsgruppe til EM og dermed klare for neste sommers EM-sluttspill. Tok blant en sterk og overraskende 2-1 seier hjemme mot England i den kvaliken.

Slovakia og Tsjekkia var også i samme gruppe i forrige utgave av Nations League. Tsjekkia vant begge kampene da. 2-1 borte og 1-0 hjemme.

Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Tyskland — Spania U

2. Ukraina — Sveits HU

3. Tyrkia — Ungarn H

4. Russland — Serbia HU

5. Finland — Wales HUB

6. Bulgaria — Irland UB

7. Nederland — Polen H

8. Italia — Bosnia-Hercegovina H

9. Norge — Østerrike HU

10. Romania — Nord-Irland HU

11. Skottland — Israel H

12. Slovakia — Tsjekkia U

432-rekker:

1. Tyskland — Spania U

2. Ukraina — Sveits HU

3. Tyrkia — Ungarn H

4. Russland — Serbia HU

5. Finland — Wales HUB

6. Bulgaria — Irland UB

7. Nederland — Polen H

8. Italia — Bosnia-Hercegovina H

9. Norge — Østerrike HU

10. Romania — Nord-Irland HUB

11. Skottland — Israel H

12. Slovakia — Tsjekkia HUB