Midtukekupong med Norge - Serbia

Alle åtte playoffkampene til EM er med på ukens midtukekupong.

Det er en høyinteressant midtukekupong denne uken. Alle åtte playoffkampene til EM 2021 er med. I tillegg er det tre privatlandskamper og en dansk cupkamp. Innleveringsfristen er torsdag kl 17.55. Bonuspotten er på ca 700 000 kr.





1. Norge - Serbia

Vi innleder kupongen på Ullevaal og Norges kamp mot Serbia. Det spilles ikke hjemme/borte i denne playoffen, og vinneren av denne kampen får hjemmekamp mot vinneren av Skottland - Israel. Den kampen finner sted 12. november.

Norge og Lars Lagerbäck kan glede seg over et helt skadefritt mannskap. Martin Ødegaard var ikke med i Nations League-kampene i september, men Real Madrid-spilleren er med igjen i Norges tropp. Det er naturligvis også stekhete Erling Braut Haaland. Norge hadde en meget skuffende hjemmekamp mot Østerrike i første Nations League-kamp med 1-2 tap 4. september. Tre dager senere slo Norge tilbake med en meget overbevisende 5-1 seier borte mot Nord-Irland. Hjemmetapet mot Østerrike var faktisk Norges første hjemmetap under Lagerbäck. Norge stod med 9-5-0 på sine 14 første hjemmekamper før Østerrike-tapet. Det skal tillegges at motstanden ikke har vært en beste i alle disse, men vi har blant annet spilt 1-1 mot Spania.

Serbia er dog ingen kastekjepp. De var med i VM-sluttspillet i Russland i 2018, men maktet ikke å ta seg videre fra gruppespillet (i pulje med Brasil, Sveits og Costa Rica). De endte på 3. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM. Totalt ble det 14 poeng, mens gruppevinner Ukraina tok 20 poeng og Portugal på 2. plass endte på 14 poeng. Serbia hadde heller ingen nevneverdig suksess i sine to første Nations League-kamper i september. 1-3 tap borte mot Russland i første kamp og skuffende med kun 0-0 hjemme mot Tyrkia tre dager senere. Serbia kan stille med sitt sterkeste lag, det inkluderer spillere som Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Kolarov, Dusan Tadic og Nikola Maksimovic. Serbia har vært variable på bortebane og blant annet tapt 1-3 mot Russland og 0-5 mot Ukraina det siste året, men holdt Portugal til 1-1 i en EM-kvalifiseringskamp i fjor vår.

Norge var ikke gode hjemme mot Østerrike for en måned siden, men slo voldsomt tilbake mot Nord-Irland tre dager senere. Martin Ødegaard er med igjen og Braut Haaland viser kanonform i Tyskland.

Vi tror ikke Norge taper denne (ihvertfall ikke etter ordinær tid). HU.

2. Island - Romania

Playoff semifinale. Vinneren av denne kampen møter vinneren av Bulgaria/Ungarn og vil få bortekamp i playoffinalen.

Erik Hamren fikk ingen pangstart som islandsk landslagssjef. Island er faktisk på nivå A i Nations League, i gruppe med England, Belgia og Danmark. Gjorde en svært bra hjemmekamp mot England for en måned siden, men tapte litt ufortjent 0-1 i den kampen og brente også et straffespark på overtid. Tre dager senere ble det 1-5 tap borte mot Belgia.

Romania topper meget overraskende Norges gruppe i Nations League. Innledet med svake 1-1 hjemme mot Nord-Irland, men slo så tilbake med en meget overraskende 2-1 seier borte mot Østerrike. Endte på 4. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM (samme gruppe som Norge ble nummer tre i).

Island skal stå som favoritt i kraft av hjemmebane i denne og vi gir full tillit til Hamrens menn. H.

3. Skottland - Israel

Playoff og denne spilles på Hampden Park i Glasgow. Vinneren av denne kampen får bortekamp mot Norge eller Serbia i playoffinale 12. november.

Skottland har faktisk ikke vært i et sluttspill (EM eller VM), siden VM i Frankrike i 1998. Det betyr at ti sluttspill er gått uten skotsk deltagelse. Skottland kommer til torsdagens playoff med fin form i ryggen. EM-kvalifiseringen ble avsluttet med tre strake seirer mot San Marino, Kypros og Kasakhstan. I september var det endelig duket for landskamper igjen. Også i Nations League er Skottland og Israel i gruppe. Skottland måtte nøye seg med 1-1 hjemme på Hampden Park da, men overrasket med å slå Tsjekkia 2-1 borte tre dager senere. Liverpool-stjernen Andy Robertson er kaptein, ellers er det kjente Premier League-spillere som Liam Cooper (Leeds), Kieran Tierney (Arsenal), John Fleck (Sheffield United), Scott McTominay (Manchester United), John McGinn (Aston Villa), Oliver Burke (Sheffield United) og Olli McBurnie (Sheffield United) i troppen.

Israel overrasket med å klare 1-1 borte mot Skottland i Nations League-kampen for en måned siden, men skuffet med 1-1 hjemme mot Slovakia tre dager senere. De har kun en seier på sine sju siste landskamper og den eneste oppturen er egentlig bortekampen mot nettopp Skottland i Nations League for en måned siden. Det er ellers ikke mange kjente navn på dette israelske laget, uten at det nødvendigvis betyr allverden.

Det endte altså 1-1 i tilsvarende kamp i Glasgow i Nations League for en måned siden. HU.

4. Bulgaria - Ungarn

Playoff semifinale. Vinneren av denne får hjemmekamp mot Island/Romania i playoff-finalen. Bulgaria vant kun en av åtte kamper i EM-kvalifiseringen og innledet den nye utgaven av Nations League med 1-1 hjemme mot Irland og 0-1 tap borte for Wales. Men vil få hjemmekamp i en eventuell playoffinale mot enten Island eller Romania. Det er ikke rapportet om skader i troppen.

Ungarn med fire seire og fire tap i sin EM-kvalifiseringsgruppe. Endte på 4.plass i sin gruppe med 12 poeng, gruppevinner Kroatia hadde ikke mer enn 17 poeng. Innledet den nye utgaven av Nations League med en meget overraskende 1-0 seier borte mot Tyrkia, men røk så 2-3 hjemme for Russland tre dager senere.

Denne er vrien. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Slovakia - Irland

Playoff semifinale. Vinneren får bortekamp mot vinneren av Bosnia - Nord-Irland i en playoff-finalen. Slovakia hadde muligheten til direkte avansement til EM helt til det siste, men endte på 3. plass i sin gruppe med 13 poeng. Det var kun ett poeng opp til Wales på 2. plass. Tung start på Nations League med 1-3 tap hjemme for Tsjekkia og 1-1 borte mot Israel for en måned siden. Førstekeeper Martin Dúbravka og velkjente Martin Škrtel er ute til torsdagens kamp.

Irland endte på 3. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM, bak Sveits og Danmark. Tapte kun en av åtte kamper i den kvaliken, men halvparten av dem endte med poengdeling. Svært middels start på Nations League med 1-1 borte mot Bulgaria og 0-1 tap hjemme for Finland for en måned siden. Cieran Clark rekker ikke torsdagens kamp.

Følelsen er at det blir en lang kveld i Bratislava med ekstraomganger og kanskje også straffesparkkonkurranse. Vi lar det stå til og spiller ugardert U.

6. Bosnia-Hercegovina - Nord-Irland

Playoff semifinale. Vinneren av denne får hjemmekamp mot Slovakia/Irland i playoff-finalen.

Bosnia får i det minste ha 2 000 hjemmefans på denne kampen. Endte på en skuffende 4. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM med kun 13 poeng. Det var bortebane som lagets bane da, fire av fem bortekamper ble tapt. Pene 3-1-1 på hjemmebane. Spiller på nivå A i Nations League og møter følgelig tøff motstand der. Innledet med sterke 1-1 borte mot Italia, men tapte så 1-2 hjemme mot Polen tre dager senere i september. Edin Dzeko og Miralem Pjanic er fortsatt nøkkelspillere.

Nord-Irland ble løpt i senk av Norge for en måned siden og røk 1-5 i sin andre Nations League-kamp. Det var litt overraskende all den tid de klarte 1-1 borte mot Romania tre dager før. Gjorde en bra EM-kvalifisering med 3. plass i gruppe med både Tyskland og Nederland, men røk 1-3 mot Nederland og 1-6 mot Tyskland på bortebane. Jonny Evans må lede sine tropper på utmerket vis om Nord-Irland skal klare denne meget vanskelige oppgaven.

Bosnia blir blant midtukekupongens aller største favoritter og bør innfri. H.

7. Nord-Makedonia - Kosovo

Playoff semifinale. Vinneren av denne må ut i bortekamp mot vinneren av Georgia - Hviterussland i playoff-finalen. Alle disse fire nasjonene var gruppevinnere i League D i forrige periode av Nations League og de aller rykket opp til League C i den nåværende utgaven av Nations League.

Nord-Makedonia har innledet denne flott. 2-1 hjemme mot Armenia 5. september og tre dager senere ble det 1-1 borte mot Georgia. Endte på 4. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM med 14 poeng. 3-0-2 på fem spilte hjemmekamper da.

Kosovo endte også på 3. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM med totalt 11 poeng. Slo blant annet Bulgaria med 2-1 borte da og tapte også 3-5 borte mot England i et fyrverkeri av en fotballkamp. 1-1 borte mot Moldova og 1-2 tap hjemme for Hellas i to Nations League-kamper i september. Midtbanespillerne Milot Rashica, Besar Halimi og Bernard Berisha mangler.

Nord-Makedonia er motivert favoritt, men feelingen er at denne kan bikke alle veier. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

8. Georgia - Hviterussland

Playoff semifinale. Vinneren av denne får hjemmekamp mot vinneren av Nord-Makedonia - Kosovo i playoff-finalen.

Georgia endte nest sist i sin EM-kvalifiseringsgruppe med kun åtte poeng. Men vant altså sin Nations League-gruppe i 2018 og får dermed en gyllen sjanse til å kvalifisere seg til EM neste sommer. Rykket opp til League C i Nations League, og innledet denne utgaven av Nations League med 1-0 seier borte mot Estland og 1-1 hjemme mot Nord-Makedonia i september. Nord-Makedonia som er den mest trolige motstanderen i en eventuell playoff-finale. Tre hjemmeseire av tre mulige i forrige utgave av Nations League og 1-2-1 på hjemmebane i EM-kvalifiseringen. 0-0 mot sterke lag som Danmark og Irland på hjemmebane i EM-kvaliken.

Hviterussland tok kun fire poeng i EM-kvalifiseringen og tapte seks av sine åtte kvalifiseringskamper. Poengene ble tatt mot meget svake Estland. Men vant altså sin gruppe i forrige utgave av Nations League og får dermed denne ekstrasjansen til å nå et meget sjeldent sluttspill. 0-2 tap hjemme mot Albania og 2-1 seier borte mot Kasakhstan i september i Nations League.

Det er vanskelig å se at denne kan ende med borteseier, men Georgia er samtidig ikke laget som pøser inn mål. HU.

9. Russland - Sverige

Privatlandskamp som opprinnelig skulle vært spilt i Sverige. Men svenske myndigheter ga ikke noe unntak for land utenfor EU og koronapandemien medfører at denne spilles på Veb Arena i Moskva.

Russland med åtte seire og to tap mot Belgia i EM-kvalifiseringen og en soleklar 2. plass og dermed direktekvalifisert. 3-1 hjemme mot Serbia og 3-2 seier borte mot Ungarn i to Nations League-kamper i september. Var i samme gruppe som Sverige i forrige utgave av Nations League som ble spilt høsten 2018. Da endte det 0-0 i Russland, mens Sverige vant 2-0 i Stockholm. Russland var muligens litt VM-trøtte etter sitt VM på hjemmebane den sommeren. Golovin er fortsatt ute med skade for Russland.

Sverige gjorde som kjent et imponerende VM-sluttspill i Russland og tok seg helt til kvartfinale da. Vant deretter sin Nations League-gruppe den høsten og rykket opp til nivå A. Her er det som kjent steintøff motstand og tross hjemmebane ble det 0-1 tap mot Frankrike og 0-2 tap mot Portugal i de to første Nations League-kampene i september. Victor Claesson er dog tilbake nå og det styrker utvilsomt det svenske laget.

Russland bør kunne et Sverige som har fokus på viktigere landskamper den neste uken. H.

10. Belgia - Elfenbenskysten

Privatlandskamp som spilles i Brüssel. Belgia med en strålende start på Nations League med 2-0-seier borte mot Danmark og 5-1-seier mot Island i september. I EM-kvalifiseringen avga ikke Belgia ett eneste poeng og tok maksimale 30 poeng med voldsomme 40-3 i målforskjell. Landslagssjef Roberto Martinez har en kanonsterk tropp, men det gjenstår å hvor mange av de beste han velger å starte med i en privatlandskamp.

Elfenbenskysten har ikke møtt god europeisk motstand siden de tapte 0-5 borte mot Nederland i juni 2017. De har stort sett kun møtt afrikansk motstand de siste årene. Røk i kvartfinalen i Afrikamesterskapet i 2019 etter ekstraomganger og straffespark mot Algerie. Men har en rekke spennende spillere. Serge Aurier (Tottenham), Franck Kessie (AC Milan), Nicolas Pepe (Arsenal), Wilfried Zaha (Crystal Palace) og Gervinho (Parma) er de mest kjente.

Men å møte Belgia borte er uansett en meget tøff utfordring, privatlandskamp eller ei. Torsdag morgen er Belgia markert på 86 prosent. Det er høyt med tanke på at dette er en uviktig privatlandskamp. HU.

11. England - Wales

Privatlandskamp som spilles på Wembley. Gareth Southgate har en klart viktigere Nations League-kamp hjemme mot Belgia i Nations League søndag og neste onsdag er det hjemmekamp mot Danmark. Således er det ventet at Southgate vil stille med en del ferske spillere til denne privatlandskampen. Tammy Abraham, Jadon Sancho og Ben Chilwell er uansett uaktuelle grunnet brudd på Covid19-reglene. Raheem Sterling er ute med skade. Reece James, Bukayo Saka and Harvey Barnes er blant spillerne som kan få sjansen fra start.

Wales på sin side må klare seg uten den skadde kvartetten Hal Robson-Kanu, Gareth Bale, Joe Allen and Tom Lockyer. I tillegg er Aaron Ramsey coronafast i Torino. Wales har i tillegg viktige bortekamper mot hhv Irland og Bulgaria den kommende uken i Nations League. Der innledet Wales med to flotte 1-0 seire i september. Først en sterk 1-0 seier borte mot Finland og 1-0 seier hjemme mot Bulgaria.

England har vesentlig større bredde i sitt landslag enn det Wales har og dette lukter engelsk seier. H.

12. Esbjerg - Silkeborg

Vi avslutter midtukekupongen med en kamp fra andre runde i den danske cupen (DBU).

Esbjerg måtte ta den tunge turen ned til 1. divisjon etter å ha endt sist i Superligaen som ble avsluttet i sommer. Har innledet solid på dette nivået og står med 4-1-1 på de seks første seriekampene. 2-2 hjemme mot serieleder Viborg i lørdagens toppkamp.

Silkeborg rykket i likhet med Esbjerg ned fra Superligaen i sommer, og har også innledet sterkt med 4-0-2 på de seks første seriekampene. Ligger på 4. plass, men det er kun to poeng opp til serieleder Viborg. Vant kun to bortekamper i Superligaen forrige sesong (2-6-8) og den svake borteformen har fortsatt i 1. divisjon. To av de tre første bortekampene er tapt.

2-2 i tilsvarende seriekamp i Superligaen 25. august i fjor. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

