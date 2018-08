Midtukekupong med norske lag i skjebneoppgjør

Ukens midtukekupong består av fire kamper fra 2. runde i den engelske ligacupen, tre kamper fra Champions League-playoff og fem kamper fra returmøtene i Europa League-playoff. Bonuspotten er på vei oppover igjen og er på ca 1,2 mill kr. Innleveringsfristen er onsdag kl 20.40. NSju av kampene avvikles onsdag, de fem oppgjørene fra Europa League spilles alle torsdag kveld. Nederst i artikkelen og etter kampanalysene finner du hhv vårt 96-rekkers forslag og vårt 432-rekkers forslag.

1. Reading - Watford

De fire første kampene på midtukekupongen er alle hentet fra den engelske ligacupens 2. runde og generelt er det svært ulikt hvordan klubbene prioriterer denne turneringen.

Reading innledet sesongen med tre strake tap, og forrige onsdag ledet laget 2-0 borte mot Blackburn til pause, men måtte se at Blackburn scoret to mål etter pause. Reading kunne i det minste glede seg over sesongens første poeng. Fulgte opp med et sterkt bortepoeng mot Aston Villa i lørdagens seriekamp, men ligger nest sist med skarve to poeng. Slo Birmingham 2-0 hjemme i 1. runde for 14 dager siden. Manager Paul Clement gjorde en rekke endringer til den kampen og ventes å rokere en god del også i kveld.

Watford står med full pott og ni poeng etter sesongens tre første Premier League-kamper. Det skal naturligvis tillegges at motstanden ikke har vært den tøffeste. Premier League-lagene kommer inn i denne runden av ligacupen, bortsett fra topp sju-lagene fra sist sesong. Watford har hjemmekamp mot Tottenham søndag ettermiddag, så får vi se hvilken tilnærming manager Javi Garcia har til denne cupkampen. Han er også ventet å gjøre betydelige endringer i sin startellever.

Et redusert hjemmelag får trolig trøbbel mot godtgående Watford. UB.

2. Everton - Rotherham

Hardtsatsende Everton er ubeseiret etter de tre første rundene av Premier League. Begge bortekampene har endt med poengdeling, mens den eneste spilte hjemmekampen mot Southampton ble vunnet 2-1. Ledet både 1-0 og 2-1 borte mot Wolverhampton i seriepremieren og ledet også 2-0 borte mot Bournemouth lørdag, men begge de bortekampene endte 2-2. Har røket tidlig ut av ligacupen de to foregående sesongene, men var tapende semifinalist i sesongen 2015/16. Richarlison som ble utvist mot Bournemouth lørdag, fikk tre kampers karantene og starter karantenen i kveld.

Rotherham er den største nedrykkskandidaten fra Championship, men laget tok sin andre trepoenger søndag hjemme mot Millwall. To av tre hjemmekamper er vunnet, mens begge bortekampene er tapt. Har røket ut mot Premier League-motstand i ligacupen 13 ganger på rad.

Everton har hjemmekamp mot Huddersfield lørdag, og vil garantert rokere litt på laget. Uansett så bør Everton fikse avansement. H.

3. Nottingham Forest - Newcastle

Nottingham Forest har satset friskt foran årets sesong og er ubeseiret på på de fem første seriekampene. Fire av dem har endt med poengdeling, senest med 2-2 hjemme mot Birmingham lørdag kveld. Forest-boss Aitor Karanka vil helt sikkert gjøre noen endringer på sitt lag i kveld.

Newcastle endte på 10. plass i forrige sesongs comeback på øverste nivå i England og det skal manager Rafael Benitez ha kred for. Mannskapsmessig har han definitivt ikke den sterkeste troppen og den er heller ikke veldig forsterket foran denne sesongen. Røk 1-2 hjemme mot Tottenham i seriepremieren, men hadde fortjent poeng der. 0-0 borte mot Cardiff i sin hittil eneste spilte bortekamp og søndag ble det 1-2 tap hjemme mot Chelsea. Rafael Benitez må helt sikkert klare seg uten Jamaal Lascelles, Javier Manquillo, Jonjo Shelvey og Matt Ritchie som alle er skadet, mens Isaac Hayden soner karantene.

Pussig nok møttes disse to lagene også i 2. runde av ligacupen forrige sesong, da på St. James Park. Forest tok seg da videre etter å avgjort til 3-2 i ekstraomgangene.

Hjemmelaget tar seg av denne? HU.

4. Millwall - Plymouth

Etter å ha vært ubeseiret på de tre første seriekampene, har det blitt to strake ettmålstap for Millwall nå. Endte helt på 8. plass forrige sesong, etter en meget sterk andre halvdel av sesongen. Solide 12-7-4 på hjemmebane da og 1-1-0 på de to spilte hjemmekampene hittil denne sesongen. Røk ut i andre runde forrige sesong etter 1-3 borte mot Reading etter ekstraomganger.

Plymouth tok seg opp til League One foran forrige sesong. Gjorde en svært bra sesong da og endte på 7. plass, kun tre poeng fra playoff. Innledningen på denne sesongen har ikke vært i nærheten av samme standard. Står uten seier på de fem første seriekampene og kun med to poeng. Svake 6-8-9 på bortebane forrige sesong og begge bortekampene denne sesongen er tapt. Har røket ut i 1. runde av ligacupen begge de to foregående sesongene.

Millwall skal ha solide muligheter til å avansere og blir en av våre sikre på midtukekupongen. H.

5. PAOK Thessaloniki - Benfica

De tre neste kampene på midtukekupongen er alle returoppgjør i Champions League-playoff.

Greske PAOK Thessaloniki tok seg enkelt av Basel i den andre kvalifiseringsrunden (2-1 hjemme og 3-0 borte). Så var det opp mot russiske Spartak Moskva i den tredje kvalifiseringsrunden. Vant hjemmemøtet med 3-2 og holdt Spartak til 0-0 i returmøtet i Moskva. Fikk med seg et meget sterkt 1-1 resultat fra Lisboa forrige tirsdag og har gode sjanser til å ta seg til gruppespillet. Den hjemlige greske serien ble innledet sist helg og PAOK vant sin seriepremiere med 1-0 mot Asteras Tripolis.

Benfica har vært en gjenganger i Europa i evigheter. Var direktekvalifisert til gruppespillet forrige sesong grunnet at de ble seriemester i sesongen 2016/17. Forrige sesong endte dog med andreplass bak Porto, og dermed måtte laget gå via kvalifisering. Kom inn i den tredje kvalifiseringsrunden der det ble 1-0 hjemme og 1-1 borte mot Fenerbache. Sju poeng på de tre første serierundene i den hjemlige ligaen.

Benfica må score mål i Hellas i kveld og de må score mer enn et for å avansere til gruppespillet. Vi tror PAOK unngår tap og tar seg til gruppespill. HU.

6. PSV Eindhoven - Bate Borisov

Nederlandske PSV Eidnhoven hadde 15 sesonger på rad med gruppespill før den rekken endte før forrige sesong da laget røk ut for Osijek. Nå blir det ny sesong med Europacup og altså minimum Europa League. Snudde 0-1 til 3-2 seier i det første oppgjøret forrige tirsdag og har et strålende utgangspunkt foran returoppgjøret hjemme. Meksikaneren Hirving Lozano som imponerte slik i VM, scoret forøvrig ett av målene. Lozano som også spilte for PSV forrige sesong. PSV var forøvrig tilbake på tronen som seriemester forrige sesong og har også innledet denne sesongen på beste vis med tre strake seire. Bunnsolide 15-2-0 på hjemmebane i serien forrige sesong.

Hviterussiske Bate Borisov tok skalpen til sterke Qarabag i den tredje kvalifiseringsrunden, men klarte altså ikke å forvalte en tidlig 1-0 ledelse i hjemmemøtet sist tirsdag. Kom etterhvert bakpå med 1-2, men en viss Alexander Hleb (den tidligere Barcelona-spilleren er nå blitt 37 år gammel) utlignet for Bate i det 88 minutt. Men Donyell Malen scoret 3-2 målet for PSV minuttet etterpå. Bate er ellers klar serieleder i Hviterussland med sju poeng ned til FC Vitebsk på 2. plass når serien er drøyt halvspilt.

PSV er på oppadgående og er råsterke hjemme i Eindhoven. H.

7. Salzburg - Røde Stjerne

Det endte 0-0 i det første møtet i Beograd forrige tirsdag. Salzburg som eliminerte KF Shkendija i den tredje kvalifiseringsrunden etter komfortable 3-0 hjemme og 1-0 borte. Vertene har vært med i gruppespillet i Europa League fire av de fem siste sesongene og gikk til gruppespillet forrige sesong. Fem strake seire i den hjemlige ligaen og allerede fire poeng ned til andreplassen for Østerrikes klart beste lag det siste tiåret.

Røde Stjerne har vært med i Champions League-kvalifiseringen allerede fra den første kvalifiseringsrunden. 0-0 borte og 2-0 hjemme mot Spartaks Jurmala i den første runden, 3-0 hjemme og 2-0 borte mot Suduva i den andre runden og 1-1 hjemme og 2-1 borte etter ekstraomganger mot Spartak Trnava fra Slovakia. Røde Stjerne tok seg til sluttspillet i Europa League forrige sesong og avanserte også fra gruppespillet, men røk ut allerede i 16-delsfinalen mot CSKA Moskva.

Salzburg blir en våre sikre på ukens midtukekupong. H.

8. FC København - Atalanta

Ståle Solbakken og hans FCK var under massivt trykk det meste av kampen i Bergamo forrige torsdag, men kom seg unna med 0-0 og et bra utgangspunkt foran returmøtet. Ståle Solbakken endret mye på laget sitt til søndagens seriekamp hjemme mot Sønderjyske, men vant likevel 3-2. Leder superligaen med sine 16 poeng og har to poeng ned til FC Midtjylland på 2. plass. FCK har kommet seg til sluttspill de to siste sesongene.

Atalanta gjorde en brukbar sesong i Serie A i fjorårssesongen og endte på 7. plass med sine 60 poeng. Opp til Roma på 3. plass skilte det 17 poeng. Vant sin gruppe i gruppespillet i Europa League i fjor høst, men røk ut mot Borussia Dortmund i første runde av sluttspillet. Har vært involvert i kvalik til Europa League også nå i det siste. Tok seg enkelt av israelske Hapoel Haifa i den 3. kvalifiseringsrunden, men tross markant overtak måtte laget nøye seg med 0-0 hjemme. Tross store utskiftninger fra laget som startet mot FCK torsdag, klarte laget 3-3 borte mot Roma i Serie A mandag.

Fc København er seige hjemme i Parken, men får det uansett tøft mot et veldig bra italiensk lag. HUB.

9. Maccabi Tel Aviv - Sarpsborg 08

Maccabi Tel Aviv tapte altså 1-3 i Sarpsborg i det første møtet forrige torsdag. Det var en jevnspilt kamp og med bortemål med hjem til returmøtet, skal det være gode avansementmuligheter for israelerne. Som har vært i gruppespill i Europacupene de tre foregående sesongene.

Trener Geir Bakke valgte å skifte ut ti av de elleve som startet hjemme mot Maccabi til søndagens hjemmekamp mot Kristiansund i Eliteserien. Det straffet seg og Sarpsborg røk 1-2. Med to strake tap i serien, er nå avstanden opp til Haugesund på 3. plass på seks poeng. Sarpsborg 08 tok seg til playoff, etter en strålende utført bortekamp mot Rijeka i den tredje kvalifiseringsrunden. Men står ovenfor en klart tøffere oppgave nå.

Maccabi Tel Aviv får tillit som sikker på midtukekupongen. H.

10. Molde - Zenit St. Petersburg

Molde var ekstremt høyt oppe etter dobbeltseire mot Brann i Eliteserien og sterke prestasjoner mot Hibernina i den tredje kvalifiseringsrunden. Men de siste ti dagene har vært en sammenhengende nedtur for Molde og Solskjær. Forrige søndag ble det 1-3 tap borte mot Stabæk i Eliteserien, deretter ble 1-0 ledelse til pause snudd til 1-3 tap borte mot Zenit i første playoffoppgjør forrige torsdag og søndag røk laget overraskende 1-3 hjemme for Ranheim i Eliteserien. Plutselig er avstanden opp til serieleder Rosenborg på 10 poeng i Eliteserien og laget har et vanskelig utgangspunkt foran returkampen mot Zenit.

Zenit St. Petersburg har vært i fem strake sluttspill i Europa. De to siste sesongene i Europa League, de tre foregående i Champions League. Endte på 5. plass i den russiske serien forrige sesong og kom dermed inn i den tredje kvalifiseringsrunden. Der presterte laget å tape hele 0-4 for Dinamo Minsk i det første møtet, men klarte å snu i hjemmemøtet og vant 4-0 etter ordinær tid. Til tross for en mann utvist vant Zenit tilslutt 8-1 etter ekstraomganger og Artem Dzyuba stod for tre av målene. Zenit St. Petersburg var i Rosenborgs gruppe i gruppespillet forrige sesong og vant blant annet hjemmemøtet da med 3-1. I den hjemlig russiske serien har laget åpnet strålende med fem strake seire.

Molde biter normalt godt fra seg på hjemmebane og det er ikke helt utenkelig at de kan vinne returoppgjøret. HUB.

11. FC Midtjylland - Malmö

Fjorårets danske seriemester FC Midtjylland ble snurret rundt med i Malmö i det første oppgjøret og lå under 0-2 til pause. Men kom seg inn i matchen igjen i andre omgang og fikk med seg et strålende 2-2 resultat hjem. Har innledet solid også i den hjemlig serien og ligger på 2. plass etter sju serierunder. Solide 3-1-0 på hjemmebane og sterke 15-1-2 forrige sesong. Erik Sviatchenko er tilbake etter skade, men Rilwan Hassan blir ikke klar.

Uwe Rösler har fått bra sving på Malmö etter at han tok over som trener tidligere i sommer. Dog var det nok skuffende for Malmö at de ikke klarte å ta seg videre på bekostning av Vidi fra den tredje kvalifseringsrunden til Champions League. I Allsvenskan har Malmö avansert til 4. plass etter sterke 7-2-0 på de ni siste seriekampene, men det skiller fortsatt 11 poeng opp til serieleder AIK. Spissen Carlos Strandberg er fortsatt ute med skade for Malmö.

Det blir ikke lett for Malmö dette og vi tror ikke FC Midtjylland taper etter ordinær tid. HU.

12. KF Shkendija - Rosenborg

FK Shkendija fra Makedonia var sjanseløse mot Salzburg i den tredje kvalifiseringsrunden av Champions League. Tapte da første kamp hjemme med 0-1 og røk 0-3 i bortekampen. 1-0 seier hjemme og 0-0 borte mot Sheriff Tiraspol i andre kvalifiseringsrunden, mens walisiske The New Saints ble slått 5-0 hjemme i første kamp i den første kvalifiseringsrunden, før laget nesten rotet seg bort med å tape 0-4 i returmøtet borte. Lå under 0-3 til pause på Lerkendal forrige torsdag, men fikk med seg et meget viktig reduseringsmål etter pause.

Rosenborg med et veldig bra utgangspunkt for å kvalifisere seg til gruppespillet i Europa League også denne sesongen. Ble som kjent for små til å ta seg av Celtic i Champions League-kvalifiseringen tidligere i sommer, men hadde ingen problemer mot irske Cork i den tredje kvalifiseringsrunden i Europa League. Ledet 3-0 til pause mot Shkendija, men måtte altså slippe inn et reduseringsmål i andre omgang og ryker altså ut med 0-2 tap nå.

Vi utelukker ingenting og tar med alle tegn. HUB.

96-rekker:

1. Reading — Watford UB

2. Everton — Rotherham H

3. Nottingham Forest — Newcastle HU

4. Millwall — Plymouth H

5. PAOK Thessaloniki — Benfica HU

6. PSV Eindhoven — BATE Borisov H

7. FC Salzburg — Røde Stjerne H

8. FC København — Atalanta U

9. Maccabi Tel Aviv — Sarpsborg 08 H

10. Molde — Zenit St. Petersburg UB

11. FC Midtjylland — Malmö HU

12. FK Shkendija — Rosenborg HUB

432-rekker

1. Reading — Watford UB



2. Everton — Rotherham H

3. Nottingham Forest — Newcastle HU

4. Millwall — Plymouth H

5. PAOK Thessaloniki — Benfica HU

6. PSV Eindhoven — BATE Borisov H

7. FC Salzburg — Røde Stjerne H

8. FC København — Atalanta HUB

9. Maccabi Tel Aviv — Sarpsborg 08 H

10. Molde — Zenit St. Petersburg HUB

11. FC Midtjylland — Malmö HU

12. FK Shkendija — Rosenborg HUB