Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddsdobbel: Onsdagsdobbel til saftig odds

Oddssingel 1: Stoke jakter sin første seier

Oddssingel 2: Dinamo Zagreb kan overraske i Sveits

Tippetips: Midtukekupong med overspilte favoritter

V76 Klosterskogen: To kalde bankere i strålende omgang

V4 Bro Park: Kanonfin lunsjgalopp fra Bro Park

Ukens midtukekupong består av tre kamper fra første runde av Champions League-playoff, seks kamper fra Championship, to kamper fra League One og en kamp fra kvinnenes kvartfinale her hjemme. Bonuspotten ble som kjent delt ut sist lørdag. På midtukekupongen er denne på ca 450 000 kr. Innleveringsfristen er kl 19.55.

1. Ajax - Dynamo Kiev

De tre første kampene på midtukekupongen er første oppgjør i playoff til Champions League. Returkampene spilles neste uke.

Ajax tok seg greit videre fra den 3. kvalifiseringsrunden etter på ha slått belgiske Standard Liege 5-2 over to kamper. 2-2 i bortekampen og komfortabel 3-0 seier i returmøtet hjemme. Forrige sesong røk Ajax ut i den 3. kvalifiseringsrunden mot Nice. Endte på 2. plass i Eredivisie forrige sesong, fire poeng bak vinneren PSV. Innledet serien hjemme med skuffende 1-1 mot Heracles, mens det 1-0 seier bort mot VVV Venlo i helgen.

Dynamo Kiev kom inn i turneringen i den tredje kvalifiseringsrunden. 1-1 borte mot Slavia Praha borte i den første kampen og vant greit 2-0 hjemme forrige tirsdag. Ble toer i den ukrainske ligaen forrige sesong,, to poeng bak vinneren Shaktar Donetsk. Har innledet denne sesongen med fire strake seire. Var med i gruppespillet i Champions League sesongen 2016/17, men endte sist i sin gruppe.

Ajax er blytunge favoritter på midtukekupongen, men møtet tøff motstand her. HU.



Ca 67 millioner i førstepremiepotten i Viking Lotto - lever her

2. Vidi FC - AEK Athen

Ungarske Vidi scoret et avgjørende bortemål mot Malmö i den første kampen i den tredje kvalifiseringsrunden og holdt svenskene til 0-0 i Malmö. Vertene var sist i et gruppespill i 2012. Har kommet bra igang i den hjemlige serien og er uten tap etter de fire første serierundene (2-2-0). Vant serien forrige sesong og var uten hjemmetap da (13-4-0).

Greske AEK Athen kom inn i forrige runde og gjorde jobben med 1-1 borte og 2-1 hjemme over Celtic. Var med i gruppespillet i Europa League forrige sesong og tok seg videre til sluttspillet. Der røk laget allerede 16-delsfinalen mot Dynamo Kiev på bortemålsregelen. Sterke 8-6-1 på bortebane som seriemester i den greske ligaen forrige sesong.

Ingen tvil om at AEK Athen er favoritter over to oppgjør, men Vidi biter nok bra fra seg i hjemmekampen. UB.

3. Young Boys - Dinamo Zagreb

Etter åtte strake seriemesterskap for Basel, brøt Young Boys dominansen forrige sesong og endte opp som overlegne seriemestre hele 15 poeng foran Basel på 2. plass. Råsterke 13-2-1 på hjemmebane da. Har innledet denne sesongen i samme spor og vunnet samtlige fire spilte seriekamper. Young Boys har vært med i gruppespillet i Europa League de to foregående sesongene, men har ikke maktet å ta seg videre fra gruppespillet.

Dinamo Zagreb med 5-0 seier borte og 2-0 seier hjemme mot Hapoel Beer Sheva og 2-0 seier borte og 1-0 seier hjemme mot Astana i de to foregående kvalifiseringsrundene. Har vunnet serien ni av de ti siste sesongene i Kroatia. Var med i gruppespillet i Champions League sesongen 2016/17 uten å ta ett eneste poeng. Også sesongen før var laget med i gruppespillet og da ble det fem tap og en seier. Forrige sesong røk laget ut i playoffen i Europa League mot Skenderbeu fra Albania.

Young Boys er markert på 67 prosent onsdag morgen. Vi værer en smell og helgarderer. HUB.

4. Aston Villa - Brentford

De seks neste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra Championship.

Etter å ha innledet med to strake seire, måtte Aston Villa tåle sitt første poengtap da det ble 1-1 borte mot Ipswich lørdag. 3-1 borte mot Hull i seriepremieren og 3-2 hjemme mot Wigan i de to første serierundene. Aston Villa var blant de aller største opprykksfavorittene forrige sesong og endte da også på 4. plass og playoff. Sterke 14-7-2 på hjemmebane da. Villa har ingen nye skader eller karantener. Det betyr at Keinan Davis og Scott Hogan fortsatt er ute og det er ikke ventet at manager Steve Bruce gjør store endringer til kveldens kamp.

Velspillende Brentford endte på 9. plass forrige sesong og med 69 poeng var det kun seks poeng opp til Derby på playoffplass. Har innledet strålende denne sesongen og står med sju poeng på de tre første seriekampene. Den eneste spilte bortekampen endte med 1-1 mot Stoke. 9-4-10 totalt på bortebane forrige sesong. Brentford stiller uforandret fra lørdagens kamp.

1-1 og 0-0 i de to siste tilsvarende seriekampene. Dette blir ingen walkover for Aston Villa. HU.

5. Blackburn - Reading

Nyopprykkede Blackburn er uten tap på sine tre første seriekamper. Tok sesongens første trepoenger lørdag med 1-0 seier borte mot Hull. 0-0 hjemme mot Millwall i den eneste hjemmekampen til nå. Solide 15-6-2 på hjemmebane i opprykkssesongen fra League One. Forsvarsspilleren Derrick Williams er fortsatt ute, ellers er det få problemer for Blackburn.

Reading hadde en svak fjorårssesong og endte helt nede på 20. plass med totalt 44 poeng. Kun tre poeng skilte til Barnsley på nedrykksplass. Svake 5-6-12 på bortebane da. Har innledet meget svakt også denne sesongen og samtlige tre åpningskamper er tapt med ett mål, to av dem endatil på hjemmebane. Josh Sims er hentet på lån ut sesongen fra Southampton og er ventet å få sin debut i kveld. Ellers er det intet nytt fra Reading siden lørdagens seriekamp.

2-1-0 på de tre siste tilsvarende på Ewood Park. Vi gir hjemmelaget full tillit på en vanskelig midtukekupong. H.

6. Norwich - Preston

Norwich kommer fra en middels sesong, der laget endte på 14. plass med totalt 60 poeng. Det var omtrent like langt fra topp til bunn. James Maddison og Wes Hoolahan er blant spillerne som har forlatt klubben før denne sesongen. Har innledet med å kun ta ett poeng på de tre første seriekampene, det poenget kom i serieåpningen borte mot Birmingham (2-2). 3-4 tap borte mot West Bromwich i andre serierunde og lørdag ble 1-0 ledelse til 1-2 tap borte mot Sheffield United. Moderate 8-8-7 på hjemmebane forrige sesong. Høyreback Ivo Pinto mistet lørdagens seriekamp mot Sheffield United, men skal være tilbake i kveld.

Preston endte faktisk helt oppe på 7. plass forrige sesong og var kun to poeng bak Derby på den siste playoffplassen. Sterke 10-8-5 på bortebane da. Har innledet brukbart også denne sesongen og står med 1-1-1 på tre første seriekampene. Tapet kom i andre serierunde borte mot Swansea (0-1). I helgen ble det 2-2 hjemme mot Stoke. Spissen Paul Gallagher starter sin første av tre kampers karantene i kveld. Ellers mangler kun forsvarsspilleren Calum Woods.

0-1 og 1-1 i de to siste tilsvarende. Denne er vrien og vi helgarderer. HUB.

7. Sheffield Wednesday - Millwall

Etter å ha nådd playoff to sesonger på rad, ble fjorårssesongen en nedtur for Wednesday som endte på 15. plass med 57 poeng og hele 18 poeng opp til Derby på den siste playoffplassen. Variable 8-7-8 hjemme på Hillsborough da. Kun ett poeng på sesongens tre første seriekamper, det poenget kom hjemme mot svakt plasserte Hull i andre serierunde. 2-3 mot Wigan og 0-2 tap mot Brentford i de to øvrige seriekampene. Mannskapsmessig er det intet nytt for Wednesday som fortsatt har tre-fire spillere ute med skade.

Millwall hadde fantastisk andre halvdel av fjorårssesongen og endte tilslutt på 8. plass, kun to poeng bak Derby på den siste playoffplassen. Variable 7-8-8 på bortebane da. Innledet denne sesongen med to strake poengdelinger. 2-2 hjemme mot topptippede Middlesbrough i seriepremieren og 0-0 borte mot Blackburn. Lørdag kom første trepoengeren da Derby ble slått 2-1. Millwall er forventet å starte med samme ellever som mot Derby.

Wednesday vant tilsvarende oppgjør 2-1 forrige sesong. Under tvil velger vi å bruke Sheffield Wednesday som en våre sikre på midtukekupongen. H.

8. Bolton - Birmingham

Bolton var involvert i nedrykksstriden i det aller lengste forrige sesong, men med 3-2 hjemme mot Nottingham Forest og samtidig med at Barnsley røk 1-4 for Derby i siste serierunde, berget Bolton plassen. Er sammen med Rotherham vurdert til den største nedrykkskandidaten denne sesongen, men Bolton er ubeseiret etter de tre første serierundene og står med sju poeng. For sikkerhets skyld har begge seirene kommet på bortebane. Ledet 2-0 mot Bristol City i den eneste spilte hjemmekampen til nå, men der endte det tilslutt 2-2. Anstendige 9-4-10 på hjemmebane forrige sesong. Spissen Clayton Donaldson var tilbake etter skade mot Reading og spilte de siste minuttene. Han kan være aktuell for startplass i kveld, i likhet med matchvinneren fra lørdag, Yanic Wildschut.

Fredag lanserte undertegnede oddstips på Birmingham hjemme mot Swansea til flot odds. Birmingham dominerte kampen, men klarte ikke å score og dermed endte det 0-0. Det var lagets andre poengdeling på de tre første seriekampene, nest sist tapte Birmingham 0-1 i den hittil eneste bortekampen. Endte tre poeng foran Bolton på tabellen sist sesong, og hadde meget svake 3-4-16 på bortebane. Craig Gardner soner den siste av tre kampers karantene og manager Garry Monk er forventet å stille med samme startoppstilling som mot Swansea fredag.

0-1 i de tre siste tilsvarende, men nå skal det være gode poengsjanser for Bolton, men hensyntar statistikken og halvgarderer. HB.

9. Stoke - Wigan

Stoke måtte som kjent ta den tunge turen ned fra Premier League i vår, men er regnet blant de største opprykksfavorittene. Står uten seier hittil, men har møtt på meget sterk motstand. 1-3 tap borte mot Leeds i seriepremieren, 1-1 hjemme mot gode Brentford i den eneste spilte hjemmekampen hittil, og 2-2 borte mot gode preston sist lørdag. 5-5-9 på hjemmebane i nedrykkssesongen fra Premier League. Forsvarsspilleren Bruno Martins Indi mistet lørdagens kamp mot Preston på grunn av en ankelskade. Innlånte Cuco Martina kan få sin debut for Stoke i kveld.

Nyopprykkede Wigan innledet sesongen med å slå Sheffield Wednesday 3-2 hjemme, deretter ble det et meget surt 2-3 tap borte mot Aston Villa, der Villa scoret seiersmålet fire minutter på overtid. I helgen ledet Wigan både 1-0 og 2-1 hjemme mot Nottingham Forest, men det endte 2-2. Wigan hadde 16-3-4 på bortebane i opprykkssesongen. Midtbanespilleren Darron Gibson er fortsatt ute med skade, det samme gjelder nysigneringene Dan Burn og Joe Garner.

Stoke står uten seier foreløpig, men motstanden har vært tøff. Onsdag har vi veldig god feeling for at Stoke tar sesongens første seier og laget blir en våre sikre på søndagskupongen. H.

10. Gillingham - Sunderland

Gillingham er i gang med sin sjette sesong i League One, men en 9. plass i sesongen 2015/16 er det beste laget har oppnådd. Forrige sesong endte laget på 17. plass. Vant faktisk kun fem hjemmekamper da (5-11-7), men Gillingham har åpnet bra denne sesongen og står med to seire og ett tap på de tre første seriekampene. 2-0 seier borte mot Accringston Stanley i seriepremieren, ble etterfulgt av 3-1 seier hjemme mot Burton Albion. Lørdag kom sesongens første nederlag da det ble 1-2 tap borte mot Walsall. Det er ingen endringer for Gilligham siden lørdagens seriekamp.

Sunderland måtte ta den tunge turen ned fra Premier League etter sesongen 2016/17, og endte sist i Championship forrige sesong. To nedrykk på rad for den tradisjonsrike klubben, men starten i League One har vært bra. Søndag så imponerende 29 876 tilskuere laget ta sin andre seier for sesongen da Scunthorpe ble slått 3-0. 1-1 mot Luton i sesongens eneste spilte bortekamp. Svake 4-9-10 på bortebane i nedrykkssesongen fra Championship. Har hatt og har fortsatt seks-sju spillere ute med skade.

Ingen innbyrdes møter mellom lagene siden 2003/04-sesongen. Gillingham er ikke sjanseløse her. HUB.

11. Scunthorpe - Fleetwood

Scunthorpe tok seg til playoff i League One forrige sesong, etter å ha endte på 5. plass. Men røk ut i semifinalen mot Rotherham. Hadde flotte 9-8-6 på hjemmebane da. Etter fire poeng på de to første seriekampene, ble det sesongens første tap søndag da laget røk 0-3 borte mot Sunderland. Det er ingen nye fravær for Scunthorpe.

Fleetwood tok seg til playoff etter å ha endt på 4. plass sesongen 2016/17. Forrige sesong ble en nedtur fra det og det endte med en 14. plass. Velkjente Joey Barton er ny manager foran denne sesongen. Røk 0-1 hjemme for AFC Wimbledon i seriepremiene, deretter ble det 2-0 seier borte mot Oxford og i helgen ble det poengdeling og 2-2 hjemme mot Coventry. Spissen Ched Evans er blant flere usikre spillere foran kveldens kamp.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende. Scunthorpe skal stå som klare favoritter i kveld og blir en våre sikre på midtukekupongen. H.

12. LSK Kvinner - Vålerenga

Kvartfinale i NM for kvinner. LSK Kvinner fortsetter å dominere norsk kvinnefotball og helgens 2-0 seier hjemme mot Arna Bjørnar var lagets 15 strake seier av 15 mulige i årets serie. Står altså med full pott og ingen poengtap.

Vålerenga hadde store ambisjoner før denne sesongen og Eli Landsem ble hentet inn som trener. Etter 15 serierunder står laget med 22 poeng og ligger på en skuffende 6. plass etter rekken 7-1-7.

Det endte 2-0 i tilsvarende seriekamp 4. august og LSK kvinner blir storfavoritt igjen. Kupongens største favoritt innfrir nok igjen. H.

96-rekker:

1. Ajax — Dynamo Kiev HU

2. Vidi FC — AEK Athen UB

3. Young Boys — Dinamo Zagreb HUB

4. Aston Villa — Brentford HU

5. Blackburn — Reading H

6. Norwich — Preston U

7. Sheffield Wednesday — Millwall H

8. Bolton — Birmingham HB

9. Stoke — Wigan H

10. Gillingham — Sunderland UB

11. Scunthorpe — Fleetwood H

12. LSK Kvinner — Vålerenga H

432-rekker:

1. Ajax — Dynamo Kiev HU

2. Vidi FC — AEK Athen UB

3. Young Boys — Dinamo Zagreb HUB

4. Aston Villa — Brentford HU

5. Blackburn — Reading H

6. Norwich — Preston HUB

7. Sheffield Wednesday — Millwall H

8. Bolton — Birmingham HB

9. Stoke — Wigan H

10. Gillingham — Sunderland HUB

11. Scunthorpe — Fleetwood H

12. LSK Kvinner — Vålerenga H