Midtukekupong med Premier League

Det er ni kamper fra Premier League på ukens midtukekupong.

For tredje uke på rad så er det innleveringsfrist på midtukekupongen på en tirsdag. Det er midtukerunde i Premier League denne uken og ni av kampene er på midtukekupongen. Seks av disse spilles tirsdag kveld, mens tre spilles onsdag kveld. De tre øvrige kampene på midtukekupongen er hentet fra Championship. En av disse spilles tirsdag, mens de to øvrige spilles onsdag. Bonuspotten er på ca 1,2 mill og innleveringsfristen er tirsdag kl 20.25.

1. Chelsea - Arsenal

Denne spillles tirsdag kveld. Til tross for massiv dominans i lørdagens bortekamp mot Newcastle, endte Chelsea opp med å tape 0-1. Dermed er avstanden uforandret opp til Leicester på 3. plass (seks poeng) og ned til Manchester United på 5. plass (fem poeng), siden disse to lagene også tapte sine kamper i helgen. Chelsea altså på 4. plass med 39 poeng. Svært variable 3-1-3 på de sju siste seriekampene og har ikke bedre enn 5-2-4 hjemme på Stamford Bridge. Christian Pulisic og Ruben Loftus-Cheek er fortsatt ute, men manager Frank Lampard har ingen nye skader eller karantener.

Mikel Arteta og Arsenal måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Sheffield United lørdag etter sen utligning av bortelaget. Det betyr 1-2-1 på de fire seriekampene under Arteta. Arsenal på en meget skuffende 10. plass med 29 poeng, men det er kun fem poeng opp til Manchester United på 5. plass. Svake 2-6-3 på bortebane. Pierre-Emerick Aubameyang soner karantene også i denne kampen. Reiss Nelson, Sead Kolasinac, Kieran Tierney og Calum Chambers er skadet, mens midtstopper Sokratis er usikker med sykdom.

Det står 6-1-0 på de sju siste tilsvarende på Stamford Bridge. HU.

2. Sheffield United - Manchester City

Denne spillles tirsdag kveld. Nyopprykkede Sheffield United fortsetter å imponere. Lørdag fikset John Fleck 1-1 borte mot Arsenal og sørget for et nytt poeng. Imponerende 3-7-2 på bortebane og klart godkjente 5-2-4 på hjemmebane, sørger for at Sheffield United er helt oppe på 7. plass med 33 poeng. Spissen David McGoldrick mistet kampen mot Arsenal og er også høyst usikker til kveldens kamp.

Manchester City har nok dominert sine kamper enda mer enn Liverpool denne sesongen, men de fortsetter å avgi poeng. 72-28 i ballinnehav og 14-2 i cornere hjemme mot Crystal Palace lørdag, men presterte likevel å ende opp med 2-2. 16 poeng opp til Liverpool, men viste i forrige bortekamp hvor overlege de kan være, når de smadret Aston Villa 6-1. 7-1-3 totalt på bortebane. John Stones og Benjamin Mendy må testes på kampdagen, ellers er det kun langtidsskadde Aymeric Laporte og Leroy Sane som mangler for City.

Sheffield United har vært gode, men det vil overraske om de tar poeng i denne. B.

3. Bournemouth - Brighton

Denne spillles tirsdag kveld. Fire poeng på de 12 siste seriekampene for Bournemouth som nå ligger nest sist med kun 20 poeng. Ble slått 3-0 av Watford i forrige hjemmekamp og fortsatt sliter laget med en del skader. Svake 2-4-5 totalt hjemme på Vitality stadium. Forsvarsspilleren Steve Cook soner karantene etter å ha blitt utvist mot Norwich lørdag. Jack Stacey, Charlie Daniels, Chris Mepham, David Brooks, Arnaut Danjuma, Jordon Ibe og Joshua King er alle skadet.

Brighton klarte ikke å holde på sin 1-0 ledelse hjemme mot Aston Villa lørdag og måtte se at Jack Grealish utlignet for bortelaget. Står med totalt 25 poeng og har ikke mer enn tre poeng ned til Aston Villa under streken. Svake 2-2-7 på ti spilte bortekamper og de har tapt begge bortekampene mot Bournemouth etter opprykket til Premier League. Bortsett fra langtidsskadde Dan Burn og Jose Izquierdo hra Graham Potter alle sine spillere tilgjengelige.

2-0 og 2-1 til Bournemouth de to foregående sesongene på Vitality stadium. Midtukekupongens vanskeligste kamp. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

4. Everton - Newcastle

Denne spillles tirsdag kveld. Kun ett tap på de åtte siste seriekampene for Everton (4-3-1) og de tapet kom borte mot Manchester City. 1-1 borte mot West Ham lørdag i en jevnspilt kamp. Har avansert til 11. plass på tabellen og står med 29 poeng. Klart godkjente 6-2-3 hjemme på Goodison Park. Everton har viktige fravær. Toppscorer Richarlison og midtbanespillerne Gylfi Sigurdsson og Alex Iwobi er allet ute med skader. Andre Gomes and Jean-Philippe Gbamin er ute med langtidsskader, mens Michael Keane er usikker.

Newcastle ble i lange perioder utspilt hjemme mot Chelsea lørdag kveld, men fire minutter på overtid sørget Isaac Hayden for 1-0 til hjemmelaget og tre poeng. Nederlagsdømte Newcastle er allerede oppe i 29 poeng og har sju poeng ned til Aston Villa under streken. Svake 3-1-7 på elleve spilte bortekamper. Paul Dummett, DeAndre Yedlin, Ki Sung-Yueng, Andy Carroll, Yoshinori Muto, Javier Manquillo og Dwight Gayle er fortsatt ute med skader. Innlånte Jetro Williams pådro seg en alvorlig skade mot Chelsea og er trolig ute for resten av sesongen.

5-2-0 på de sju siste tilsvarende på Goodison Park. Everton får tillit som en våre sikre på midtukekupongen. H.

5. Crystal Palace - Southampton

Denne spillles tirsdag kveld. Flotte 3-6-1 på de ti siste seriekampene for Crystal Palace og lagets fjerde strake poengdeling når de på mirakuløst vis fikk med seg ett poeng borte mot Manchester City lørdag. Ligger på en flott 9. plass med 30 poeng og har kun fire poeng opp til Manchester United på 5. plass. Godkjente 4-4-3 hjemme på Selhurst Park. Luka Milivojevic soner den siste av tre kampers karantene etter sitt røde kort mot Derby i FA-cupen. Mamadou Sakho, Patrick van Aanholt, Jeffrey Schlupp, Andros Townsend og Christian Benteke er alle ute med skader.

Godtgående Southampton ledet 2-0 til pause hjemme mot Wolverhampton lørdag, men ranket i 2. omgang og endte opp med å tape 2-3. Stod med 13 poeng på de fem foregående seriekampene. Ligger på 13. plass med 28 poeng og har fem poeng ned til Aston Villa under streken. Klart godkjente 5-2-4 på bortebane. Forsvarsspilleren Jan Bednarek pådro seg en akillesskade mot Wolves og mister kveldens kamp. Ellers har manager Ralph Hasenhuttl ingen nye skader eller karantener.

2-0-2 på de fire siste tilsvarende og vi merker oss at Southampton har vunnet på Selhurst Park de to foregående sesongene. HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Aston Villa - Watford

Denne spillles tirsdag kveld. Nyopprykkede Aston Villa fikk juling så det holdt i forrige hjemmekamp da det endte 1-6 mot Manchester City. Men fikk en liten opptur i helgen med 1-1 borte mot Brighton. Ligger tredje sist med 23 poeng, men det er kun ett poeng opp til Watford på sikker plass. Hjemmetallene er ikke bedre enn 4-2-5. Spissen Wesley er ute for sesongen, mens Jonathan Kodjia er solgt. I tillegg er John McGinn, Tom Heaton og Jed Steer fortsatt ute med skader.

Watford og Troy Deeney misbrukte et straffesprak på stillingen 0-0 hjemme mot Tottenham lørdag ettermiddag og 0-0 ble da også sluttresultatet. Watford stod med kun ni poeng etter 17 serierunder. Men er nå ubeseiret på sine seks siste og har vunnet fire av disse. Både Manchester United og Wolverhampton er slått hjemme i denne perioden. Har kommet seg over nedrykksstreken, men det er altså kun ett poeng ned til tirsdagens motstander under streken. Moderate 2-3-6 på bortebane. Ismaila Sarr er ny på skadelisten for Watford. Will Hughes, Sebastian Prodl, Daryl Janmaat, Tom Cleverley og Danny Welbeck er alle fortsatt ute med skader.

Det endte 2-3 sist lagene møttes på Villa Park i Premier League. Det var sesongen 2015/16 og Villa rykket ned til Championship etter den sesongen. H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Manchester United - Burnley

Denne spillles onsdag kveld. Manchester United skal ha all ære av sin bortekamp mot Liverpool søndag kveld. Det stod 1-0 til Liverpool helt inn i sluttminuttene da og United satte Liverpool under press. Det endte tilslutt med 2-0 seier til Liverpool etter at Mohamed Salah scoret på en kontring tre minutter på overtid. United holdt sin 5. plass og står med 35 poeng. Solide 6-4-1 på Old Trafford og 4-0 og 4-1 seire i de to siste hjemmekampene. Scott McTominay, Paul Pogba og Marcus Rashford er ute med skader.

Et effektivt Burnley snudde 0-1 til 2-1 seier hjemme mot Leicester søndag ettermiddag og tok seg dermed opp på 14. plass på tabellen og står med 27 poeng. Det gjorde nok godt etter fire strake tap. Moderate 2-3-6 på bortebane. Ashley Barnes og Johann Gudmundsson er de eneste fraværene for Burnley.

Man skal aldri kimse av statistikk. De tre siste tilsvarende på Old Trafford har alle endt med poengdeling. HU.

8. Leicester - West Ham

Denne spillles onsdag kveld. Som forventet så tapte Leicester bortekampen mot Manchester City (1-3) og hjemmekampen mot Liverpool (0-4) i juleperioden. Men de slo tilbake med sterke borteseire mot hhv West Ham og Newcastle i de to siste i juleprogrammet. Men nå er rusk i maskineriet. Forrige lørdag ble det 1-2 tap hjemme for Southampton og søndag tapte laget 1-2 borte for Burnley. Toppscorer Jamie Vardy brente forøvrig straffe på stillingen 1-1 i den kampen. Holder fortsatt 3. plassen med sine 45 poeng og all den tid Chelsea også tapte i helgen, er avstanden ned til Chelsea på fortsatt seks poeng. Solide 7-2-2 hjemme på King Power Stadium. Daniel Amartey er skadet, mens Matty James og Wilfred Ndidi er usikre.

West Ham med 1-1 hjemme mot Everton i en jevnspilt kamp lørdag. Ligger utsatt til med sin 23 poeng og har kun ett poeng ned til Aston Villa under streken. Moderate 3-3-5 på bortebane. Lukasz Fabianski, Ryan Fredericks, Jack Wilshere og Andriy Yarmolenko er fortsatt ute med skader.

1-3-1 på de fem siste tilsvarende. HU.

9. Tottenham - Norwich

Denne spillles onsdag kveld. Svake 1-2-3 på de seks siste seriekampene for Tottenham som har falt ned til 8. plass på tabellen med sine 31 poeng. Det er likevel ikke mer enn åtte poeng opp til Chelsea på 4. plass. Har levert bra hjemme på Tottenham Hotspur stadium med 6-2-3 hittil. Harry Kane og Moussa Sissoko er fortsatt ute med skader. Danny Rose er usikker.

Norwich vant den meget viktige hjemmekampen mot Bournemouth lørdag 1-0 etter straffescoring av toppscorer Teemu Pukki. Ligger fortsatt sist med kun 17 poeng, men nå er det kun seks poeng opp til sikker plass. Meget svake 1-2-8 på sine elleve første bortekamper. Ben Godfrey soner karantene etter sitt røde kort mot Bournemouth lørdag.

Tottenham må ha meget gode vinnersjanser i denne. H.

10. Middlesbrough - Birmingham

De tre siste kampene på ukens midtukekupong er alle hentet fra Championship.

Denne spillles tirsdag kveld. Etter en meget flott periode med 4-1-0 på fem seriekamper, ble det som ventet for tøft borte mot hjemmesterke Fulham for Middlesbrough fredag kveld og tap 0-1. Har uansett kommet seg opp i 34 poeng og på 17. plass og har ti poeng ned til Barnsley under streken. Samtidig er det 11 poeng opp til Swansea på playoff. Klart godkjente 6-5-3 på hjemmebane. Manager Jonathan Woodgate har ingen nye skader eller karantener. Anfernee Dijksteel og Daniel Ayala er fortsatt skadet, mens George Friend og Ryan Shotton er tilbake i trening, men ikke klare til kveldens kamp.

Birmingham på plassen bak Middlesbrough med 33 poeng, men formen er svake med kun en seier på de åtte siste seriekampene (1-2-5). Men har i det minste tatt fire poeng på de to siste seriekampene. Moderate 4-3-7 på bortebane. Kaptein Harlee Dean soner fortsatt karantene, og midtbanespiller Maikel Kieftenbeld er fortsatt ute med skade.

Hjemmeseire i denne de to foregående sesongene og 11-1-1på de 13 siste tilsvarende. H.

11. Charlton - Fulham

Denne spillles onsdag kveld. Nyopprykkede Charlton innledet sesongen med 14 poeng (4-2-0) på de seks første seriekampene, men siden da har det betydelige tyngre for Lee Bowyers mannskap. Kun en seier på de 16 siste seriekampene (1-5-10), gjør at nedrykkstreken ikke er mer enn fem poeng unna. Står med totalt 29 poeng, men har anstendige 5-4-5 på hjemmebane og holdt serieleder West Bromwich til 2-2 i forrige hjemmekamp og har også slått serietoer Leeds på hjemmebane (1-0). Har en rekke skader i sitt lag.

Det betyr at det neppe er noen walkover for Fulham heller som ligger på 3. plass etter fredagens 1-0 seier hjemme mot Middlesbrough. Det er kun fire poeng opp til Leeds på 2. plass og direkte opprykk. Moderate 5-4-4 på bortebane. Aleksandar Mitrovic er fortsatt ute med skade.

Charlton tok altså poeng fra serielederen i forrige hjemmekamp. Fulham er uansett motiverte favoritter. UB.

12. Nottingham Forest - Reading

Denne spillles onsdag kveld. Nottingham med 4-1-0 på sine fem siste seriekamper. Søndag kom laget tidlig under 0-1 hjemme mot Luton, men snudde kampen til 3-1 seier. Er helt oppe på 5. plass med 47 poeng og har kun fem poeng opp til Leeds på 2. plass og direkte opprykk. Som vanlig solide hjemme med 7-2-4 hittil.

Etter en strålende periode med 4-3-0 på sju seriekamper, endte det med 0-2 tap borte for sterke Millwall lørdag for Reading. Til tross for den gode poengfangsten i det siste, er ikke Reading høyere enn på 16. plass med 36 poeng. Og moderate 4-5-5 på bortebane. Det er ni poeng opp til Swansea på playoff.

Det står 4-1-0 på de fem siste tilsvarende. Bra sjanse for hjemmeseier igjen. H.

