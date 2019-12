Midtukekupong med seks kamper fra Premier League

Det er en herlig midtukekupong onsdag. Både Manchester United - Tottenham og Liverpool - Everton er blant kampene på kupongen.

Ukens midtukekupong består av seks kamper fra midtukerunden i Premier League, fire kamper fra skotsk Premier League, en kamp fra Ligue 1 i Frankrike og avsluttes med en kamp fra Coppa Italia. Samtlige kamper spilles onsdag. Innleveringsfristen er kl 20.25. Bonuspotten vokser og er på ca 2,5 mill kr. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.





1. Manchester United - Tottenham

Svært skuffende hjemmekamp av United mot nyopprykkede Aston Villa søndag kveld og aldeles ikke ufortjent at Villa fikk med seg ett poeng fra Old Trafford. Riktignok ligger United på en tilsynelatende fin 9. plass, men det kun fire poeng ned til Everton på 17. plass. Til helgen er det bortekamp mot Manchester City og taper United disse to kampene, begynner det å se skummelt ut for Ole Gunnar Solskjær. Brukbare 3-3-1 på sju spilte hjemmekamper denne sesongen. Paul Pogba er fortsatt ute, mens Scott McTominay kan være tilbake. Også Nemanja Matic er tilbake i trening, men neppe klar til onsdagens storkamp. Eric Bailly, Timothy Fosu-Mensah og Diogo Dalot er alle fortsatt ute på ubestemt tid.

Jose Mourinho med to strake 3-2 seier i serien etter sin inntreden i Totteham. Har faktisk ledet 3-0 i begge de kampene, men sluppet inn to mål i sluttfasen i begge. Har avansert til femteplass på tabellen med sine 20 poeng, men er likevel ni poeng bak Manchester City på 3. plass. Svake 1-3-3 på bortebane hittil, men vant altså første bortekampen i regi Mourinho. Erik Lamela og Michel Vorm er fortsatt ute for Spurs, mens både Hugo Lloris og Ben Davies er langtidsskadd.

Tottenham vant på Old Trafford både i 2012/13 og 2013/14-sesongen, så ble det fire strake seire til Manchester United, før Tottenham vant 3-0 i tredje serierunde forrige sesong. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Leicester - Watford

Seieren satt lenge inne for Leicester hjemme mot Everton søndag, men innbytter Kelechi Iheanacho scoret seiersmålet fire minutter på overtid. Det var Leicesters sjette strake seier i Premier League og laget er på 2. plass med 32 poeng, åtte poeng bak serieleder Liverpool. Ni baklengs er færrest i serien, og 33 scoringer er nest flest. Bunnsolide 6-1-0 på sju spilte hjemmekamper. Brendan Rodgers kan glede seg over tilnærmet skadefritt mannskap.

Watford var en stor positiv overraskelse forrige sesong, men etter 14 serierunder denne sesongen har laget allerede gjort sparket to manager. Hayden Mullins leder laget onsdag. Ligger helt sist med åtte poeng. Lørdag ledet laget 1-0 til pause borte mot Southampton, men endte opp med å tape 1-2. Kun en av de fjorten første seriekampene er vunnet, den seieren kom borte mot Norwich tredje sist (2-0). De seks øvrige bortekampene har kun gitt to poeng. Christian Kabasele, Daryl Janmaat, Sebastian Prodl og Danny Welbeck er skadet, mens det er håp om at Craig Dawson, Tom Cleverley og Kiko Femenia alle kan være tilbake.

Fire strake hjemmeseire i de fire siste tilsvarende. H.

3. Chelsea - Aston Villa

Etter seks strake seire tapte som ventet høytflyvende Chelsea 1-2 borte mot Manchester City forrige lørdag. Dog var det langt mindre ventet at Chelsea skulle tape lørdagens hjemmekamp mot uberegnelige West Ham. Men det gjorde de med 0-1. Ligger uansett på en flott 4. plass og totalt 26 poeng. 3-2-2 hjemme på Stamford Bridge, det andre hjemmetapet kom mot Liverpool. Tammy Abraham måtte stå over lørdagens hjemmekamp mot West Ham og er også høyst usikker til denne. Ross Barkley er uaktuell grunnet sykdom, mens Ruben Loftus-Cheek er skadet

Aston Villa med et fullt fortjent poeng borte mot Manchester United søndag og nyopprykkede Villa står dermed med 15 poeng på sine 14 første seriekamper. Elleve av disse poengene er tatt hjemme på Villa Park. Men har vist at ikke blir noen kasteball denne sesongen. Borte hadde tapt fem av de seks første før søndagens kamp mot Manchester United. Høyreback Frederic Guilbert soner karantene for fem gule kort, mens Anwar El Ghazi som måtte gi seg underveis i kampen mot United heller ikke blir klar. Jota er derimot friskmeldt etter flere måneders fravær.

Siste tilsvarende møte mellom lagene var i 2015/16-sesongen, da vant Chelsea 2-0. Ikke helt utenkelig at Villa kan få med seg poeng nå. HU.

4. Southampton - Norwich

Etter en periode med marginer imot og kun to poeng på åtte kamper (0-2-6), snudde Southampton 0-1 til 2-1 seier hjemme mot Watford lørdag kveld. Avanserte til tredje siste plass med den seieren og står med totalt 12 poeng. Lørdagens 2-1 seier var faktisk lagets første hjemmeseir for sesongen, de seks første hadde gitt ett poeng. Jannik Vestergaard er tilbake etter sykdom, og ellers er det ikke noe nytt siden lørdagens kamp mot Watford.

Nyopprykkede Norwich har kommet seg på beina igjen etter en meget svak periode. Fulgte opp den overraskende 2-0 seieren borte mot Everton nest sist, med å klare 2-2 hjemme mot Arsenal søndag. Ligger nest sist med 11 poeng og hadde kun tatt ett poeng på de seks første bortekampene, før seieren borte mot Everton nest sist. Alexander Tettey stod over hjemmekampen mot Arsenal av personlige grunner, men er klar igjen onsdag. Kaptein Grant Hanley, Timm Klose og Josip Drmic er fortsatt uaktuelle.

Det er ikke gitt at Southampton tar sin andre strake hjemmeseier onsdag. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.



5. Wolverhampton - West Ham

Et tøft matchet Wolverhampton måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot overraskelseslaget Sheffield United søndag ettermiddag. Det var Ulvenes åttende poengdeling på de første 14 kampene. Kun to er tapt og fire er vunnet. Ligger på 6. plass med 20 poeng og står med 2-4-1 på sju spilte kamper på Molineux Ground. Romain Saiss er tilbake etter karantene, mens Matt Doherty er usikker. Morgan Gibbs-White er eneste fravær.

Uberegnelige og kapable West Ham stod med kun en seire, to uavgjorte og fem tap på sine åtte siste seriekamper, da de slo til med 1-0 seier borte mot Chelsea lørdag. Har likevel vært en liten skuffelse denne sesongen og kun tatt 16 poeng. Variable 2-3-2 på de sju første bortekampene. Issa Diop returnerer etter karantene, mens Manuel Lanzini, Lukasz Fabianski, Jack Wilshere og Winston Reid er ute.

3-0 til Wolverhampton i tilsvarende kamp forrige sesong. Vi gir full tillit til Wolverhampton. B.

6. Liverpool - Everton

Liverpool imponerte kanskje mer spillemessig forrige sesong, men poengmessig har det vært bortimot maks uttelling hittil. 13 av de 14 første seriekampene er vunnet og kun to poeng er tapt. Og det var bortekampen mot Manchester United sjette sist som endte med 1-1. Liverpool har blitt gode på ettmålsseire denne sesongen og faktisk har sju av de åtte siste seierenee til Liverpool vært med ett mål. Topper tabellen hele åtte poeng foran Leicester og 11 poeng foran Manchester City. Er uten tap på sine 47 siste seriekamper på Anfield og står med 37-10-0 i denne perioden. Førstekeeper Allison soner karantene etter sin utvisning mot Brighton lørdag, mens Joel Matip, Fabinho og Nathaniel Clyde alle fortsatt er ute med skader.

Elendigheten fortsetter for Everton. Søndag hadde laget ett poeng i lomma langt inn i overtiden i den tøffe bortekampen mot Leicester, men innbytter Kelechi Iheanacho scoret seiersmålet for Leicester fire minutter på overtid. Det var lagets femte tap på bortebane av sju mulige denne sesongen. Ligger faktisk fjerde sist med kun 14 poeng og det er nok bare tidsspørsmål før Marco Silva får sparken. Fabian Delph blir definitivt ikke klar, mens kaptein Seamus Coleman som har mistet de siste kampene, neppe blir klar til denne heller. Theo Walcott er dog friskmeldt etter sykdom.

Det står 8-7-0 på de 15 siste tilsvarende på Anfield. Men Liverpool har vunnet tre av de fire siste sesongene. Det er bortimot umulig å argumentere for borteseier. H.

7. Aberdeen - Rangers

De fire neste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra skotsk Premier League. Det er totalt 12 lag i denne divisjonen og åtte av lagene har spilt 15 seriekamper, mens fire lag har spilt 14 kamper.

Aberdeen har kun tre tap (8-4-3) og ligger på 3. plass, men det er hele ni poeng opp til tetduoen Celtic og Rangers. 0-5 borte for Rangers og 0-4 hjemme for Celtic tidligere denne sesongen, forteller at det er klart skille mellom Rangers og Celtic og resten av lagene i denne divisjonen. Etter 0-4 tapet hjemme for Celtic i slutten av oktober, har Aberdeen tatt 13 poeng på de fem neste kampene.

Rangers er poeng med serieleder Celtic og hjemmetapet for nettopp Celtic i fjerde serierunde, er samtidig det eneste serietapet for Rangers hittil. 12-1-1 totalt og sterke 6-1-0 på sju spilte bortekamper.

0-2-2 i de fire siste tilsvarende i Aberdeen de to foregående sesongene. B.

8. St. Mirren - Motherwell

Det skiller kun tre poeng mellom de seks nederste lagene i Premiership. St Mirren endte nest sist forrige sesong og de ligger nest sist også denne sesongen med kun 11 poeng. Men det er altså kun tre poeng opp til Livingston på 7. plass. Alle 11 poengene er tatt hjemme (3-2-2), borte har St Mirren tatt samtlige åtte kamper. Fem av de seks siste seriekampene er tapt, men fire av disse er spilt på bortebane.

Motherwell ligger på 4. plass med 25 poeng etter rekken 8-1-6 hittil. Variable 3-1-3 på sju spilte bortekamper. De tre tapene er kommet i de tre siste bortekampene, men både Celtic og Rangers har vært blant motstanderne, i tillegg til Hibernian på 6. plass. Ergo er det blitt ti poeng på fire bortekamper mot lagene på nedre halvdel.

Motherwell vant begge bortekampene mot St Mirren forrige sesong. UB.

9. Hearts - Livingston

Interimtrener Austin MacPhee leder kriserammede Hearts også onsdag. Det gamle storlaget har kun vunnet to av sine fjorten første seriekamper (2-5-7) og ligger tredje sist med kun 11 poeng. Endte på 6. plass forrige sesong med 51 poeng. Tok sin første hjemmeseier for sesongen med 5-2 over St Mirren tredje sist, men har deretter røket 0-3 borte mot Kilmarnock og 0-5 borte for Rangers i de to siste.

Livingston ligger øverst av sekstetten i bunn, men har kun 14 poeng og er altså ikke mer enn tre poeng foran Hearts. Fikk med seg fire poeng fra sesongens to første bortekamper, men de seks siste bortekampene har kun gitt ett poeng.

0-0 i tilsvarende kamp forrige sesong. HU.

10. Ross County - Hibernian

Hjemmelaget ligger på 8. plass med 14 poeng og er altså ett av seks lag som er involvert i den meget tette bunnstriden, der det kun skiller tre poeng ned til tabelljumbo St Johnstone. Er nederst på formtabellen sett til de ni siste serierundene og er uten seier i denne perioden (0-4-5). På hjemmebane er det blitt to seire på de sju første. Begge seirene kom tidlig i sesongen.

Hibernian er litt i ingenmannsland i øyeblikket, og holder den viktige 6. plassen med sine 19 poeng. Kun fire tap hittil, men nesten halvparten av kampene har endt med poengdeling (4-7-4). På bortebane står laget med 2-2-3. Formen er slett ikke verst og Hibernian er faktisk uten tap på sine ni siste seriekamper (3-6-0).

Ross County rykket opp til Premiership foran denne sesongen. De to tilsvarende møtene i 2017/18 sesongen endte med en seier til Hibernian og en poengdeling. UB.

11. Paris Saint-Germain - Nantes

Det er midtukerunde i Ligue 1. Med en kamp mindre spilt enn Marseille på 2. plass, leder likevel PSG serien med fem poeng. PSG har "tillatt" seg å tape tre kamper allerede, men de øvrige 11 er alle vunnet. Hjemme i Paris står laget med 6-0-1 og alle offensive nøkkelspillere er nå skadefrie.

Det er tett bak PSG og Marseille og det skiller kun seks poeng mellom Angers på 3. plass og Brest på 15. plass før midtukerunden. Nantes har gjort det ganske bra og ligger på 6. plass med 23 poeng. 16 av disse poengene er tatt på hjemmebane, borte står laget med 2-1-4 på sju spilte.

Seks strake hjemmeseire i de seks siste tilsvarende i Paris. PSG blir nok midtukekupongens aller største favoritt og vanskelig å argumentere for annet enn hjemmeseier i denne. H.

12. Udinese - Bologna

Midtukekupongen avsluttes med en kamp fra 4. runde i Coppa Italia og her spilles det ikke retur. Det er totalt åtte kamper i denne runden og vinnerne går til åttedelsfinaler der de åtte øverste lagene i Serie A forrige sesong, allerede er kvalifisert.

Udinese med to strake bortetap i Serie A og ligger på 16. plass (av totalt 20 lag) med 14 poeng. Ti av poengene er tatt hjemme i Udine (3-1-3). Udinese røk ut allerede i 3. runde forrige sesong etter ekstraomganger hjemme mot Benevento. Sesongen 2017/18 røk laget ut i åttedelsfinalen etter 0-1 tap borte for Napoli. Mens de også i 2016/17-sesongen røk ut i 3. runde, da med 2-3 tap hjemme for Spezia.

Bologna med en knallsterk 2-1 seier borte mot Napoli i helgens serierunde. Ligger på 12. plass med 16 poeng, men har tross borteseieren søndag ikke bedre enn 2-2-4 på åtte spilte bortekamper. Røk ut i åttedelsfinalen forrige sesong etter 0-2 tap hjemme mot Juventus, mens det ble exit allerede i 3. runde i 2017/18-sesongen. Da røk laget 0-3 hjemme mot Serie B-laget Cittadella.

Det er ikke lett å lese noen rød tråd for disse to lagene i Coppa Italia og helgardering synes svært fornuftig i denne. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

