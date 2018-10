Midtukekupong med semifinaler i cupen

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Ukens midtukekupong byr på begge semifinalene i cupen her hjemme, det er fem kamper fra den engelske ligacupens åttedelsfinaler, det er en hengekamp fra italiensk Serie A, det er en tysk cupkamp, det er to kamper fra Allsvenskan og avsluttes med storkamp mellom FC Midtjylland og FC København i den danske cupens åttedelsfinaler. Bonuspotten er på vei oppover igjen og på ca 900 000 kr. Innleveringsfristen er onsdag kl 19.55. Merk at fem av kampene først spilles torsdag kveld. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Strømsgodset - Lillestrøm

Den første av semifinalene spilles onsdag kveld og går direkte på NRK1. Midt i en svært hektisk bunnstrid i Eliteserien, skal altså disse to lagene kjempe om finalebillett.

Strømsgodset tok som ventet tre poeng hjemme mot Vålerenga lørdag kveld og forbedret sin situasjon betydelig i bunnstriden. Står med 29 poeng og har to poeng ned til nettopp Lillestrøm på kvalikplassen når det gjenstår tre serierunder. Søndag kveld skal Godset til Bergen for bortekamp mot Brann, mens laget i nest siste serierunde møter nettopp Lillestrøm på Marienlyst i serien. Godset tok seg til semifinale etter en noe overraskende 1-0 seier borte mot Haugesund i kvartfinalen. Marcus Pedersen er som kjent ute for resten av sesongen. Skuffende svake 5-3-6 på Marienlyst i seriespillet denne sesongen.

Lillestrøm gikk i ledelsen 1-0 borte mot Ranheim søndag, men endte opp med å tape 2-3. Det forsterket en allerede elendig bortestatitistikk til 2-2-10. Frode Kippe og Arnar Smarason var ikke med mot Ranheim, Smarason er helt sikkert tilbake i kveld. Det er mer usikkert med Frode Kippe som dog testes helt opp mot kampstart. Lillestrøm har en meget viktig hjemmekamp mot Bodø/Glimt søndag og er altså på kvalikplass i øyeblikket, så får vi hvordan Jørgen Lennartsson legger opp til denne cupkampen.

Det står 7-1-0 på de åtte siste tilsvarende seriemøtene på Marienlyst og det må være klar fordel hjemmelaget onsdag. H.

2. Rosenborg - Start

Rosenborg tok et langt skritt mott nytt seriegull med sin 2-1 seier borte mot Brann søndag kveld. Trønderne gjorde en brukbar førsteomgang da, mens det var tilbake til takter vi har sett mye av av RBK denne sesongen i andre omgang. Rytmen forsvant og Rosenborg var ikke som best da. Solide 8-4-1 hjemme på Lerkendal i serien hittil denne sesongen.

Start var i aksjon så sent som mandag kveld hjemme mot Molde. Gjorde en sterk førsteomgang der og ledet meget fortjent 1-0 til pause. Hadde bud på mer tidlig i andre omgang, men endte opp med å tape kampen 1-3. Ligger to poeng klar av Lillestrøm i Eliteserien, og har heller ikke det enkleste programmet igjen i de tre siste. Start har som kjent aldri spilt cupfinale.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende seriekampene på Lerkendal. Rosenborg blir igjen store favoritter og tar seg normalt til finale. Storfavorittene står imidlertid i kø på midtukekupongen, så vi tar med en halvgardering. HU.

3. Arsenal - Blackpool

Arsenal stod med 11 strake seire i alle turneringer før det endte med 2-2 borte mot Crystal Palace i Premier League søndag. Arsenal var tapende finalist mot Manchester City i fjorårssesongen, men har ikke vært videre enn kvartfinalen de tre sesongene før det. Arsenal kom først inn i ligacupen i tredje runde og slo da Brentford enkelt 3-1 hjemme. Manager Unai Emery stilte ikke med sitt sterkeste lag der og gjør garantert ikke det onsdag heller og vil nok gjøre betydelige endringer.

Blackpool holder til daglig til i League One. Ligger på 12. plass deretter rekken 5-7-2 på sine 14 første seriekamper. Har eliminert Barnsley, Doncaster og Queens Park Rangers på veien til åttedelsfinale og kun tapt en av sesongen seks første bortekamper i serien (1-4-1). Stod med elleve kamper uten tap før det ble 2-3 tap borte for Fleetwood lørdag. Blackpool vil helt sikkert være uten Donervon Daniels (hamstring) og Armand Gnanduillet (soner karantene), men vil nok ellers stille med sitt beste lag.

Arsenal blir blant midtukekupongens aller største favoritter og selv om lørdagens seriekamp hjemme mot Liverpool helt sikkert forstyrrer litt, skal Arsenal ta seg videre til kvartfinale. H.

4. Chelsea - Derby

Chelsea vant ligacupen sesongen 2014/15, men røk ut allerede i åttedelsfinalen de to påfølgende sesongene. I fjorårssesongen tok Chelsea seg til semifinale, men røk der mot Arsenal. Kom i likhet med Arsenal inn i tredje runde og tok der en overraskende 2-1 seier borte mot Liverpool. Begge lagene stilte forøvrig med overraskende sterke lag i den kampen. Etter søndagens meget overbevisende 4-0 seier borte mot Burnley er Chelsea fortsatt ubeseiret i Premier League og ligger på 3. plass, to poeng bak serieleder Manchester City. Hvilken startellever Chelsea sender utpå i kveld, er uvisst.

Derby med velkjente Frank Lampard som ny manager for sesongen, henger bra med i tetstriden i Championship. Etter 15 serierunder ligger Derby på 6. plass med 25 poeng og har kun fire poeng opp til serieleder Sheffield United. Men kun to seire på de seks siste seriekampene. Avanserte til åttedelsfinalen etter å ha slått ut selveste Manchester United på Old Trafford i 3. runde. 2-2 etter ordinær tid i den kampen, så vant Derby på straffesparkkonkurranse. Derby må klare seg uten Craig Bryson, George Evans, Joe Ledley og Marcus Olsson som alle er skadet.

Det blir garantert spesielt for Frank Lampard å møte Chelsea i denne åttedelsfinalen. Selv om Derby slo ut Manchester United i forrige runde, blir nok onsdagens oppgave mye tøffere. Chelsea roterer sikkert litt på sitt mannskap, men tar seg normalt greit videre. H.

5. West Ham - Tottenham

Reprise av seriekampen som ble spilt London stadium for kun ti dager siden. Den kampen vant Tottenham 1-0. West Ham har hatt en rufsete start på sesongen og kun tatt åtte poeng. Sterkt bortepoeng mot Leicester i helgen dog. Har holdt Chelsea til 0-0 og slått Manchester United 3-1 hjemme allerede i seriespillet. Tok seg til åttedelsfinale etter å ha smadret League Two-laget Macclesfield hele 8-0 hjemme i 3. runde. Tapende kvartfinalist de to foregående sesongene i ligacupen. Marko Arnautovic, Andy Carroll, Winston Reid, Carlos Sanchez og Manuel Lanzini er ikke aktuelle for hjemmelaget, men Mark Noble som ble utvist i helgens seriekamp mot Leicester, kan spille da hans karantene ikke starter før lørdag.

Tottenham var i aksjon så sent som mandag kveld hjemme mot Manchester City i Premier League. Tapte den kampen fortjent 0-1. Det var sesongens tredje tap for Spurs som ligger på 5. plass med 21 poeng ettersom de sju øvrige seriekampene er vunnet. 2-2 hjemme mot Watford i 3. runde, men sikret avansement etter straffesparkkonkurranse. Mauricio Pochettino kan muligens bruke Dele Alli og Christian Eriksen da ingen av disse spilte mot Manchester City. Pochettino sier også at han vil bruke spillere som ikke har vært involvert i de siste kampene, hva nå det måtte bety.

Disse to lagene møttes også i åttedelsfinalen i ligacupen forrige sesong. Den kampen ble spilt på Wembley. Til tross for at Tottenham tidlig var i 2-0 ledelse, snudde West Ham og vant 3-2 og tok seg videre. Tottenham kommer garantert til å rotere på sitt lag i kveld, all den tid denne spilles kun to dager etter seriekampen mot Manchester City. Det bør være fordel West Ham. HB

6. Middlesbrough - Crystal Palace

Det er nok opprykk til Premier League som er sesongens hovedmål for Middlesbrough som ligger på 3. plass i Championship etter de 15 første serierundene. Med 27 poeng er det kun to poeng opp til serieleder Sheffield United. To strake poengdelinger i seriespillet nå. Fine 4-3-1 på hjemmebane hittil. Tok seg til åttedelsfinale etter straffesparkkonkurranse borte mot Preston i 3. runde. Tony Pulis er ventet å gjøre betydelige endringer i sin startellever.

Opptur for Crystal Palace hjemme mot Arsenal i søndagens Premier League-kamp.Tok tidlig ledelsen 1-0 i den kampen, men Arsenal snudde kampen til 2-1 ledelse i andre omgang. Luka milivojevic satte dog sitt andre straffespark for Palace sju minutter før slutt og sørget for poengdeling og 2-2. Har uansett hatt en under pari start i Premier League og tapt seks av sine ti første seriekamper. Tok seg til åttedelsfinale etter en sterk 3-0 seier borte mot West Bromwich. Christian Benteke, Joel Ward og Scott Dann er helt sikker uaktuelle for Palace, så får hvilken tilnærming Roy Hodgson ellers har til denne 4.runde-kampen.

Denne er vrien. Vi helgarderer. HUB.

7. Manchester City - Fulham

Denne kampen spilles torsdag. Regjerende ligacupmester Manchester City leverte en solid bortekamp mot Tottenham mandag kveld og vant fortjent 1-0. Tok dermed tilbake serieledelsen fra Liverpool og står med solide 8-2-0 på sine ti første seriekamper. Enkel 3-0 seier borte mot Oxford i tredje runde.

Fulham-manager Slavisa Jokanovic lever farlig for tiden. Meget skuffende 0-3 tap hjemme for Bournemouth lørdag og etter ti seriekamper, har Fulham allerede 28 baklengsmål. Da hjelper det ikke med en bra offensiv slagkraft. Til helgen venter en meget viktig bortekamp mot Huddersfield for Fulham som ligger tredje sist med 5 poeng. Kun ett poeng er tatt på de fem første bortekampene.

Pep Guardiola tok denne turneringen på alvor forrige sesong og selv om han nok roterer litt på laget sitt til denne cupkampen, blir det vanskelig for Fulham. H.

8. Milan - Genoa

Denne er en hengekamp i Serie A og ble altså utsatt etter den store brotragedien i Genova i premierehelgen i august.

AC Milan har levert varene hjemme på San Siro hittil og tatt ti poeng på sine fire første hjemmekamper. Gennari Gattusos mannskap har imidlertid underprestert stort på bortebane og kun tatt fem poeng (1-2-2) på sesongens fem første bortekamper. Ligger likevel på 5.plass og vil ta seg forbi Lazio på 4. plass med seier i denne hengekampen.

Genoa ble det første laget til å ta poeng fra Juventus denne sesongen da Daniel Bessa sørget for 1-1 i bortemøtet i Torino forrige helg. Men klarte ikke å følge opp den bragden og skuffet med kun å klare 2-2 hjemme mot Bologna søndag. I den kampen ble Cristian Romero utvist og han soner følgelig karantene her. Moderate 1-1-2 på de fire første bortekampene.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende i Milano. Genoa klarte poeng borte mot Juventus og da skal de også kunne ta poeng borte mot Milan. HU.



9. RB Leipzig - Hoffenheim

Andre runde i DFB Pokal som er navnet på den tyske cupen. I motsetning til den engelske ligacupen, er lagene fra Bundesliga allerede med fra 1. runde.

RB Leipzig har ikke tatt seg til kvartfinale noen av de to foregående sesongene. I fjorårssesongen røk laget ut i 2. runde mot Bayern München, mens det ble exit allerede i 1.runde sesongen før der igjen mot Dynamo Dresden. Den tabben skjedde ikke denne sesongen. Viktoria Köln ble enkelt slått 3-1 borte. RB Leipzig står med kun ett tap på sine ni første seriekamper, men fire av kampene har endt med poengdeling. Står med 16 poeng og ligger på 5. plass og er ubeseiret hjemme (3-2-0).

Hoffenheim er som kjent med i gruppespillet i Champions League og det har nok påvirket seriespillet noe. Fire av de ni første seriekampene er tapt (4-1-4) og laget har levert en ustabil innledning. Ligger på 8. plass med 13 poeng. 2-0-2 på de fire første bortekampene. Solid 6-1 seier borte mot Kaiserslautern i 1. runde. Røk ut i andre runde forrige sesong etter å ha tapt 0-1 borte mot Werder Bremen.

2-1 og 2-5 i de to siste tilsvarende i Bundesliga. Vrient. HUB.

10. Malmö - Ørebro

Det er midtukerunde i Allsvenskan og kampene spilles tirsdag, onsdag og torsdag og de to kampene som er fra Allsvenskan på midtukekupongen spilles begge torsdag.

Solid bortekamp av Malmö borte mot serieleder AIK på Friends Arena mandag kveld. Hele 31 160 tilskuere var på plass og Malmö hadde tre poeng i lomma, når hjemvendte Sebastian Larsson satte inn utligningen for AIK seks minutter på overtid. Så istendenfor at Malmö hadde kommet a poeng med Hammarby på 3. plass, skiller det fortsatt to poeng når det gjenstår tre serierunder. 3. plass gir som kjent Europa League og Malmö er på 5. plass, mens Häcken er på 4. plass med ett poeng mer. Hammarby og Häcken skal møtes i nest siste serierunde, mens Malmö har et klart overkommelig program i sine tre siste. Solide 8-4-1 på hjemmebane denne sesongen.

Ørebro er ferdigspilt og ender trolig på 9. plass. 5-4-5 på hjemmebane og 4-4-5 på bortebane forteller om et lag som presterer noenlunde likt på hjemme- og bortebane. Kun en seier på de seks siste seriekampene.

10-3-0 på de 13 siste tilsvarende i Malmö og hjemmelaget har i tillegg alt å spille for. H.

11. Östersund - AIK

Etter å ha solgt unna spillere i stor stil og mistet suksesstrener Graham Potter til Swansea i sommer, har det naturligvis blitt mer variable takter av hjemmelaget. 4-0-4 på de åtte siste seriekampene illustrerer det godt. Stod med fire strake seire før bortekampene mot topplagene Häcken (tap 0-2) og Norrköping (tap 2-4). Har riktignok ikke mer enn seks poeng opp til Hammarby på 3. plass, men med tre serierunder igjen å spille er nok det for mye.

AIK lå altså under 0-1 hjemme mot Malmö i mandagens toppkamp hjemme i Stockholm, men berget ett poeng seks minutter på overtid. Rikard Norlings AIK har dermed fire poengs avstand ned til IFK Norrköping på 2. plass, når det står igjen tre serierunder. AIK har hjemmekamp mot GIF Sundsvall i nest siste serierunde og bortekamp mot ferdigspilte Kalmar i siste serierunde. Vinner AIK to av disse blir de seriemestre uansett om Norrköping tar full pott i sine tre siste. AIK står med 7-5-1 på bortebane, men har kun vunnet tre av sine sju siste seriekamper (3-3-1).

0-2 og 0-3 i de to siste tilsvarende i Östersund, og AIK unngår nok tap igjen. UB.

12. FC Midtjylland - FC København

Vi avslutter med en skikkelig toppkamp fra den danske cupen og denne spilles torsdag.

FC Midtjylland ble altså seriemester i Danmark i vår etter at lenge ledende Brøndby kollapset i sluttfasen. Har også innledet denne sesongen ypperlig og viste moral i hjemmekampen mot nettopp Brøndby mandag kveld. Kom bakpå både 0-1 og 1-2 i den kampen, men snudde til 3-2seier og beholdt dermed serieledelsen på bedre målforskjell enn FC København. Solide 9-4-1 på de 14 første seriekampene. Nederlaget kom borte mot Aalborg i andre serierunde (1-2). Som vanlig leverer FC Midtjylland sterkt på hjemmebane med 7-1-0 hittil.

FC København og Ståle Solbakken røk på et skuffende 0-1 tap hjemme mot Slavia Praha i gruppespillet i Europa League torsdag kveld og forverret sine sjanser til avansement med det tapet. Søndag ble det komfortable 4-2 hjemme mot Aarhus i superligaen. Forsvant ut av DBU Pokalen allerede i åttedelsfinalen forrige sesong med 0-1 tap hjemme for Brøndby.

FC Midtjylland har vunnet fire av de fem siste seriemøtene hjemme mot FC København i Herning. Fordel hjemmelaget og ren H på 96-rekkeren, men vi helgarderer på 432-rekkeren.

