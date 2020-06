Midtukekupong med spennende Bundesliga-match

Werder Bremen har våknet, men har de våknet for sent? Vi tror Eintracht Frankfurt får det tøft på Weserstadion.

Midtukekupongen består av én kamp fra Bundesliga, én kamp fra 2. Bundesliga, fire kamper fra tysk 3. Liga, tre kamper fra østerriksk Bundesliga, én kamp fra den tjekkiske toppserien og to kamper fra den portugiske toppdivisjonen. Alle kampene spilles onsdag. Bonuspotten gjelder igjen og er nå steget til ca 850 000 kr. Innleveringsfristen er onsdag kl. 18.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Werder Bremen—Eintracht Frankfurt

Werder Bremen kjemper desperat for å overleve i Bundesliga, og de har oppevd en opptur etter koronapausen. Werder har vunnet to av de tre siste kampene De slo Freiburg 1-0 for halvannen uke siden, og i helgen vant 1-0 mot Schalke. Begge seirene kom på bortebane. Florian Kohfeldts mannskap tok også ett poeng hjemme mot Gladbach på Weserstadion mellom de to bortekampene.

Oppturen til tross, Werder ligger fortsatt nest sist. Men de er nå kun to poeng bak Fortuna Dusseldorf som ligger på nedrykkskvaliken, og Rune Bratseths gamle klubb har én kamp mindre spilt enn nedrykksrivalene. At kampene spilles uten tilskuere på tribunen har vært en fordel for bortelagene, men en hjemmeseier virker mest sannsynlig her med tanke på formen til Werder.

Eintracht har vært ustabile, men de tok en viktig 2-1-seier mot Wolfsburg på lørdag, men før det gikk de på et 2-5-nederlag mot serieleder Bayern Munchen og et 1-3-tap hjemme mot Gladbach, før de spilte 3-3 i en høydramatisk kamp hjemme mot Freiburg. Eintrachts fire kamper etter koronapausen har inneholdt 20 mål. Statistikken bærer bud om en underholdene match på Weserstadion.

Frankfurt skal være i stand til å score i onsdagens kamp, men de har vært gavmilde bakover, hvor de har sluppet inn 22 mål på syv kamper. Eintracht har tapt fire bortekamper 1-2 i Bundesliga, og tre av tapene kom mot Augsburg, Mainz og Paderborn, som alle ligger i nedrykkssumpen sammen med Werder. HU

2. Hannover 96—SG Dynamo Dresden

Hannover 96 gikk på et skuffende 1-3-tap mot Sandhausen. Tapet gjorde at Sandhausen klatret forbi dem på tabellen i 2 Bundesliga. Die Roten, som Hannover kalles, har vært svake på hjemmebane denne sesongen, hvor de kun har vunnet to av 13 kamper.

Dynamo Dresden er bunnlaget i 2. Bundesliga. Etter 0-2-tapet mot opprykksjagende Stuttgart, har laget åtte poeng opp til Nürnberg som ligger på trygg plass. Det er liten grunn til å tro at gjestene skal få med seg tre poeng fra Hannover. Laget har bare vunnet én av tolv bortekamper denne sesongen, men de er faktisk ubeseiret i de tre siste kampene på utebane. Det kan virke som alvoret endelig har gått opp for dem, men det spørs om det ikke er litt for sent.

Hannover er en uavgjort-spesialist på eget gress De har spilt uavgjort i åtte av 13 hjemmekamper. Gjestene har vært vanskeig å slå på bortebane etter koronapausen, og de må fortsetter å pukke poeng på bortebane om de har tenkt å overeve i 2. Bundesliga. Dette blir antakeligvis en tett og jevn kamp. HU

3. MSV Duisburg—FC Carl Zeiss Jena

Topp mot bunn i 3 Liga. Serieleder Duisburg er det beste hjemmelaget på tredje nivå i tysk fotball, men formen skranter. De har tapt fire av de fem siste kampene, og de må skjerpe seg om ikke opprykket skal ryke. Mini Jacobsens gamle klubb har 47 poeng, like mange som Unterhaching og Waldhof Mannheim, men begge de to sistnevnte har én kamp mindre spilt. De kan beholde luken på tre poeng med seier mot bunnaget Carl Zeiss Jena. Det må gire dem litt opp.

Tabelljumboen har seks poeng opp til Hallescher som ligger over nedrykksstreken, og de virker helt fortapt når det gjenstår ti serierunder av sesongen. Gjestene har kun vunnet én av de siste ni kampene. På bortebane har de bare vunnet to av 14 kamper, og de har sluppet inn 36 mål, som gjør dem til det dårligste bortelaget. Duisburg må vinne. H

4. Hallescher FC—Eintracht Braunschweig

Kun målforskjellen gjør at Hallescher er på rett side av nedrykksstreken etter 28 serierunder. De er inne i en blytung periode, hvor de står uten seier i elleve kamper på rad. Forrige gang de vant én kamp var i slutten av november da Hallescher FC vant mot serieleder Duisburg.

Braunschweig er i kjempeform. De har vunnet syv av de åtte siste kampene. Det ligger an til å bli en thriler hvem som skal rykke opp til 2. Bundesliga denne sesongen. Kun tre poeng skiller Würzburger Kickers og serieleder Duisburg. Braunschweig står med 5-4-4 på bortebane så langt. Hallescher bortestatistikk er 4-55 og 26-26 i målforskjell. Fremadstormende Braunschweig har ikke gitt opp å rykke opp igjen til 2. Bundesliga. Vi spiller B på 96-rekkeren og UB på 432-rekkeren.

5. Kaiserslautern—TSV 1860 München

Kaiserslautern har hatt en skuffende sesong, og nå handler alt om å unngå nedrykk for den tidligere Bundesliga-klubben. De har kun én seier på de åtte siste kampene, og er bare fire poeng over nedrykkssonen. Litt av problemet er at de ikke klarer å avgjøre kamper. Vertene har nemlig blitt en uavgjortspesialist, særlig på hjemmebane. Åtte av de siste tolv hjemmekampene har endt med poengdeling.

Nå møter de et opprykksjagende 1860 München-lag, som kun er to poeng bak en direkte opprykksplass. Bortestatistikken gir likevel grunn til bekymringsfull. De står med 5-3-4 på utebane så langt. TSV 1860 München er ubeseiret i de femten siste kampene, men de får det tøft på Fritz-Walter-Stadion. Dennematchen er ganske åpen. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

6. Chemnitzer FC—SG Sonnenhof Großaspach

Sonnenhof Grossaspach ligger på nest sisteplass på tabellen. De har tolv poeng opp til trygg grunn. Formen er elendig. De har tapt seks av de syv siste kampene. Det pussige er at de har tatt flere poeng borte enn hjemme denne sesongen, men det hjelper antakeligvis ikke mot et Chemnitzer FC-lag som viser glimrende form. Vertene står med to seire på rad før onsdagens kamp. Formen er upåklagelig. De har kun tapt én av de siste åtte kampene, men de er fortsatt bare fire poeng over nedrykksstreken, så de kan ikke slappe av. Chemnitzer FC er solide på hjemmebane, hvor de kun har tapt to av 14 kamper. Hjemmelaget trenger poeng for å holde seg unna nedrykkskampen. H

7. LASK Linz—TSV Hartberg

Topp mot bunn i østerriksk Bundesliga. LASK har ikke spilt en avgjørende kamp siden 0-5-tapet mot Manchester United i Europa League 12. mars, men i den forrige kampen i Bundesliga tok de tre poeng borte mot Mattersburg. En scoring av João Klauss etter 21 minutter gjorde at de fortsatt har tre poengs forsprang på Salzburg.

Hartberg er tabelljumbo i Mesterserien i Østerrike etter at de står uten en eneste seier etter vinterpausen. De har tapt tre av fire kamper i denne perioden, og sluppet inn hele 13 mål. Med den formen vinner de ikke mot serielederen. Hartberg har kun vunnet én av de siste 15 kampene mot LASK Seieren kom da begge lagene spilte på nest øverste nivå. I Bundesliga har agene møttes fire ganger, og LASK har vunnet tre av de fire. Vi tror LASK tar en grei seier onsdag. H

8. Sturm Graz—WAC Wolfsberg

Sturm Graz tapte 0-2 i den siste Bundesliga-matchen da de møtte titteljagende Salzburg, og de har kun klart å vinne én av de fem siste kampene etter vinterpausen i den østerrikske toppdivisjonen.

Wolfsberger er tre poeng foran onsdagens motstander, og ligger på fjerdeplass før onsdagens kamper. Laget var på gang før koronapandemien gjorde at Bundesliga ble stengt. De sto med to seire og én uavgjort på de fire siste ligakampene Det blir interessant å se om laget klarer å fortsette der de slapp i mars.

Wolfsberger er formlaget av de to, og de har hatt et godt tak på Graz i det siste. Fasiten viser at de har tre seire på de fire siste kampene. Wolfsberger har faktisk tatt flere poeng i snitt på bortebane enn Sturm Graz har gjort hjemme på banen som en gang het Arnold Schwarzenegger Stadion. Wolfsberger har bare tapt 27 prosent av bortekampene denne sesongen. Vi heller mot borteseier, men denne kampen er vrien. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. FC Salzburg—Rapid Wien

Salzburg ligger fortsatt tre poeng bak LASK etter 2-0-seieren hjemme mot Sturm Graz før Bundesliga ble stengt ned i mars, men Rapid Vienna forlenget rekken av ubeirede kamper til ni etter at de spilte 2-2 mot Wolfsberger før koronapausen. Bare fire poeng skiller disse to lagene før onsdagens kamp, og vi venter en åpen kamp i Mozarts hjemby onsdag.

Rapid har tapt syv av de åtte siste bortekampene mot Salzburg. De har ikke vunnet borte mot Salzburg siden 2015. Vertene er solide hjemme i sin egen hule, hvor de kun har tapt mot serieleder ASK denne sesongen, så det virker lite sannsynlig at de skal tape onsdag. Salzburg har scoret utrolige 74 mål denne sesongen, og 45 av dem har kommet på hjemmebane. Rapid makter ikke stoppe titteljagende Salzburg, selv om de mangler Erling Braut Haaland og Takumi Minamino. H

10. Sparta Praha—FK Teplice

Nordmannen Andreas Vindheim og Sparta Praha ligger nede på en skuffende sjetteplass med fire serierunder igjen av sesongen. De trenger en seier i onsdagens kamp, for å trygge en plass blant topp seks-lagene som ska spille i Mesterskapsgruppen. Slovácko og Mladá Boleslav har nemlig like mange poeng som Sparta, men dårligere målforskjell. Vindheim hadde startet fem kamper på rad før han ble plassert på benken i forrige serierunde, men bergenseren kom inn helt på tampen av kampen.

Teplice er nede på tolvteplass, og at tyder på at laget må belage seg på å kjempe for å unngå nedrykk denne sesongen. Gjestene har nemlig fem poeng opp til Sigma Olomouc som ligger over nedrykksstreken. Teplice er ute av form. De har bare vunnet én av de syv siste kampene.

Etter seks kamper på rad uten seier, vant Sparta 4-1 borte mot Karviná som ligger på plassen bak Tepice på tabellen. Er det vendepunktet? Vi tror det. Sparta taper iallfall ikke denne matchen. HU

11. Portimonense SC—FC Gil Vicente

Portimonense har seks poeng opp til trygg plass i den portugisiske toppdivisjonen med kun ti kamper igjen. De begynner å få hastverk med å ta poeng om de skal overleve på øverste nivå i Portugal. Vertene har kun vunnet to av 24 kamper,. Manglende kreativitet offensivt må ta mye av skylden for den skuffende sesongen. Antonio Folhas mannskap har kun scoret 16 ganger. De har faktisk gått målløse av banen i elleve av 24 kamper, men de har vært brukbare defensivt og har delt poengene i ti kamper. Seks av de ti kampene ble spilt på hjemmebane. Portimonense har kun tapt fire av elleve hjemmekamper, og det er verdt å merke seg at tre av tapene har kommet mot tungvekterne i portugisisk fotball: Porto, Braga og Sporting.

Gil Vicente rykket direkte opp til Primeira Liga fra nivå tre etter at nedrykket i 2006 ble annullert, og de har grepet muligheten de fikk med begge hendene. Laget ligger på niendeplass, 14 poeng over nedrykkssonen, og de har bare tapt tre av de siste elleve kampene. To av tapene kom mot tittelrivalene Porto og Benfica. Gil Vicente har tapt kun to av de siste åtte bortekampene. Superspissen Sandro Lima, som har scoret ti mål og som scoret i 1-1-kampen mot Portimonense på Estadio Cidade de Barcelos i oktober, har vært et angrep alene hos gjestene. De har spilt uavgjort i tre av de siste seks bortekampene, og det er mulig de må ta til takke med ett poeng her. Hjemmelaget er uavgjort-spesialister De har spilt uavgjort i fem av syv hjemmekamper. Vi spiller UBpå 96-rekkeren og HUB på 43-rekkeren.

12. Famalicao—FC Porto

Denne kampen spilles på nøytral bane, og det styrker bare favorittstempelet til serieleder Porto, som vant 3-0 da disse to lagene møttes tidigere denne sesongen. Porto kan ikke slappe av. Benfica er kun ett poeng bak de portugisiske serielederne. Porto har vunnet ni av de siste elleve kampene, og må være skjerpet etter to måneders koronapause.

Sergio Conceicaos mannskap er soleklare favoritter, men de har sluppet inn mål i syv av de siste ti kampene, og bakover har konsentrasjonen sviktet i flere kamper. Porto liker å styre kampene på motstanderlagets banehalvdel, og det presset tror vi vil lønne seg. Samtidig vil de være sårbare på kontringer.

Nyopprykkede Famalicao imponerte i starten av sesongen De vant seks av de syv første kampene, men formkurven peker nedover nå. De har kun vunnet tre av de siste 13 kampene Det kan virke som de andre lagene har gjennomskuet dem. Famalicao har gått på braktap mot Benfica (0-4) og Vitoria Guimaraes (0-7) i denne perioden, og med tanke på at de bare har vunnet fire av tolv bortekamper, vil det å spille på en nøytra bane være en stor ulempe for nykommeren. Til tross for en dårlig periode før koronapausen, ligger Primeira-debutanten helt oppe på syvendeplass. De har slitt defensivt, og de feilene risikerer de å bli hardt straffet for mot Porto. Joao Pedro Sousas lag har sluppet inn 40 mål på 24 kamper, bare bunnlaget Aves har flere baklengsmål. Porto har vunnet de fem siste bortekampene, og vi tror på en ny seier her. B

