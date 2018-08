Midtukekupong med tre norske lag

Det er Europa League det skal handle om på ukens midtukekupong. Samtlige 12 kamper er hentet fra returkampene i den tredje kvalifiseringsrunden og tre norske lag har fortsatt mulighet til å ta seg til playoff. Bonuspotten er på gedigne 2,9 mill kr og midtukekupongen er siste mulighet til å slå kloa i denne, ettersom den kommer til bli delt ut på lørdagens tippekupong, dersom ingen spillere er alene om å ha 12 rette på midtukekupongen. Innleveringsfristen på midtukekupongen er kl 18.25. Under spillboksen finner du analyser av samtlige 12 kamper.

1. FC København - CSKA Sofia

Ypperlig utgangspunkt for FCK etter at Ståle Solbakkens elever snudde 0-1 underlege til 2-1 seier i det første oppgjøret i Bulgaria sist torsdag. Hjemmelaget ledet 1-0 til pause da, men pådro seg en utvisning i det 40. minutt og dermed kunne FCK snu kampen. Søndag var over 27 000 tilskuere på plass da FCK slo bryrival Brøndby 3-1 i serien. Etter et skuffende 1-2 tap hjemme for AC Horsens i seriepremieren, har nå FCK fire strake seire i serien og laget er på topp av denne. FCK tok seg til gruppespill i Europa League forrige sesong, og tok seg også videre fra dette, men røk da ut for Atletico Madrid.

CSKA Sofia ble nummer to i den hjemlige serien forrige sesong, og endte sju poeng bak serievinner Ludogorets. Har innledet strålende denne sesongen og vunnet samtlige fire seriekamper hittil og topper tabellen to poeng foran Levski Sofia. CSKA har dog ingen meritter fra Europa de senere sesongene.

Ståle Solbakken har fått sving på FCK igjen etter en skuffende fjorårssesong og skal ha veldig gode muligheter til å ta seg til playoff. Må ikke vinne dog, så vi tar med en halvgardering. HU.

2. Apoel Nicosia - Hapoel Beer Sheva

Apoel Nicosia har vunnet den kypriotiske serien fire år på rad, men røk noe overraskende ut for Suduva fra Litauen i den første kvalifiseringsrunden til Champions League, og måtte derfor over i Europa League-kvalifiseringen. Der ble det enkelt avansement mot Flora Tallin i andre kvalifiseringsrunde og forrige torsdag fikk laget med et godt resultat med 2-2 i bortekampen mot israelske Hapoel. Solide 15-1-2 på hjemmebane i seriespillet forrige sesong. Var med i gruppespillet i Champions League forrige sesong, men fikk kun med seg to poeng i gruppe med Tottenham, Real Madrid og Borussia Dortmund.

Israelske Hapoel Beer Sheva røk ut i andre kvalifiseringsrunden av Champions League med totalt 2-7 mot Dinamo Zagreb. Hapoel har kvalifisert seg for gruppespillet i Europa League begge de to foregående sesongene og sesongen 2016/17 tok de seg også videre. Tre strake seriegull i Israel, men er normalt best på hjemmebane.

Apoel Nicosia har bra erfaring fra Europa og bør kunne ta seg til playoff. H.

3. Molde - Hibernian

Etter en litt skuffende 2-2 kamp borte mot Lillestrøm forrige mandag, har Molde hevet seg igjen. Fikk med seg solide 0-0 borte mot Hibernian forrige torsdag og gjorde en strålende hjemmekamp mot Brann i Eliteserien søndag og vant 5-1 og har meldt seg på i gullkampen i Eliteserien. Solide 8-0-2 på hjemmebane i seriespillet.

Hibernian har åpnet med fire poeng i den skotske serien, men motstanden har ikke vært den beste. Endte på 4. plass forrige sesong, totalt 15 poeng bak serievinner Celtic. 7-9-3 på bortebane da. Tok seg til denne runden ved å slå ut Asteria Tripolis sammenlagt 4-3 i andre kvalifiseringsrunde.

Molde bør ha svært gode muligheter til å vinne denne og ta seg til playoff og vi bruker Molde som en våre sikre på midtukekupongen. H.

4. FC Luzern - Olympiakos

Sveitserne kom i turneringen i denne runden, men har blytungt utgangspunkt etter å tapt 0-4 i Hellas i det første møtet forrige torsdag. Luzern har ikke hatt noen suksess i Europa de siste årene og røket ut på første hinder ved de fem siste forsøkene. Endte på 3. plass i serien forrige sesong, men var hele 30 poeng bak serievinneren Basel. Har åpnet svakt denne sesongen og tapt tre av de fire første seriekampene.

Etter sju strake seriemesterskap måtte Olympiakos nøye seg med 3. plass i serien forrige sesong, hele 13 poeng bak vinneren AEK Athen. Men selv om serien ikke er startet i Hellas denne sesongen, ble det komfortable 4-0 i hjemmemøtet forrige torsdag. Olympiakos har vært med i gruppespill sju sesonger på rad, men tok kun ett poeng i gruppe med Barcelona, Juventus og Sporting Lisboa i gruppespillet i Champions League forrige sesong.

Olympiakos bør kontrollere dette greit. UB.

5. LASK Linz - Besiktas

Østerrikske LASK Linz tok seg som kjent videre til den tredje kvalifiseringsrunden etter å ha eliminert Lillestrøm i den andre kvalifiseringsrunden med 4-0 seier hjemme og 2-1 seier borte. Endte på 4. plass i Østerrike forrige sesong, 25 poeng bak vinneren Salzburg. Har innledet med 4 poeng på de tre første seriekampene denne sesongen. Har et bra utgangspunkt foran returmøtet, ettersom det kun ble 0-1 tap i Istanbul forrige torsdag.

Besikta med velkjente Pepe som hærfører burde nok vunnet mer enn 1-0 sist torsdag, men har uansett et bra utgangspunkt. Besikta endte på 4. plass i serien forrige sesong, men det skilte kun fire poeng opp til vinneren Galatasaray. Tapte ikke en hjemmekamp da (14-3-0), men med 7-5-5 på bortebane ble det for mange avgitt poeng på reisefot. Vant sin gruppe i Champions League forrige sesong, men røk ut mot Bayern München i åttedelsfinalen.

LASK Linz vil nok føle at de har en viss sjanse til å avansere. Vi helgarderer. HUB.

6. Basel - Vitesse Arnhem

Sveitsiske Basel røk overraskende ut for PAOK Thessaloniki i andre kvalifiseringsrunden til Champions League. Tapte da det første bortemøtet med 1-2, og var store favoritter foran hjemmereturen som laget presterte å tape 0-3. Ble toer i ligaen forrige sesong, hele 15 poeng bak vinneren Young Boys. Har inneldet med sju poeng på de fire første seriekampene denne sesongen og er allerede fem poeng bak Young Boys som står med full pott. Basel har ellers vært en gjenganger i sluttspill det siste tiåret.

Nederlandske Vitesse Arnhem kom inn i kvaliken i andre runde. Der ble det avansement etter 2-2 borte og 3-1 hjemme mot rumenske Viitorul Constanta. Endte helt nede på 6. plass i serien forrige sesong og hadde 34 poeng opp til serievinneren PSV. Svært moderate 6-4-7 på bortebane da.

Basel har ikke sett strålende ut hittil denne sesongen, men skal likevel håndtere normalt bortesvake Vitesse. HU.

7. Maribor - Rangers

Slovenske Maribor har vært med i gruppespill fem av de sju siste sesongene, men røk altså 1-3 for Rangers i det første møtet og har et tøft utgangspunkt foran returmøtet. Ble toer i den slovenske serien forrige sesong og har innledet flott også denne sesongen med 3-1-0 på de fire første seriekampene.

Rangers trenes som kjent av Steven Gerrard og har ambisjoner om å utfordre Celtic om seriemesterskapet denne sesongen. Forrige sesong endte laget 12 poeng bak Celtic og ble nummer tre. 1-1 borte mot Aberdeen i seriepremieren og komfortabel 2-0 seier hjemme mot St. Mirren forrige helg og altså 4 poeng på de to første seriekampene. 11-5-3 totalt på bortebane forrige sesong.

Maribor har etterhvert fått ganske så bra erfaring i Europa og skal ikke utelukkes her. Vi bruker alle tegn. HUB.

8. Lech Poznan - Genk

Kanonstart for Lech Poznan i hjemlig serie med full pott og 12 poeng på de fire første seriekampene. Både Thomas Rogne og Christian Gytkjær er i klubben. Endte på 3. plass forrige sesong, 10 poeng bak serievinner Legia Warszawa. Men måtte ha ekstraomganger mot Shaktar Soligorsk for å ta seg videre til tredje kvalifiseringsrunde. Og har en jobb å gjøre med tanke på at det endte med 0-2 i det første møtet i Belgia sist torsdag.

Genk med Sander Berge som en av sine sentrale spillere har altså et godt utgangspunkt foran returmøtet med 2-0 ledelse. Genk gikk til kvartfinalen i denne turneringen i 2016/17-sesongen og Genk har også åpnet bra i hjemlig serie med sju poeng på de tre første seriekampene og begge bortekampene er vunnet.

Genk var klart best i det første oppgjøret, men vi utelukker ikke at Lech Poznan kan vinne returoppgjøret hjemme. HUB.

9. Steaua Bucuresti - Hajduk Split

To gamle kjenninger i Europa dette, selv om de ikke preget fotball-Europa lengre. Steaua Bucuresti har vært med i gruppespillet i Europa League de to foregående sesongene, og tok seg også videre til sluttspillet forrige sesong, men røk da ut mot Lazio i 16-delsfinalen. Tre strake andreplasser i hjemlig serie. De fire første seriekampene denne sesongen har gitt 7 poeng, men laget er likevel på 2. plass. Solide 13-5-0 på hjemmebane i seriespillet forrige sesong.

Hajduk Split endte på 3. plass i den kroatiske serien forrige sesong, sju poeng bak serievinner Dinamo Zagreb. Kun to poeng på de tre første seriekampene denne sesongen. Hajduk Split er fast inventar i disse kvalifiseringene, men har ikke tatt seg videre til sluttspill siden 2010.

Rutinerte Steaua bør fikse denne. H.

10. Rosenborg - Cork City

Etter en skuffende Champions League-kvalik mot Celtic, skaffet Rosenborg seg et strålende utgangspunkt borte mot Cork sist torsdag. Med 2-0 i bagasjen fra Irland, må det ett under om Rosenborg ikke tar seg til Europa League-playoff. Skuffet riktignok mye hjemme mot Stabæk i Eliteserien søndag (1-1), men RBK har hatt et tøft kampprogram i det siste og hemmes også av en god del skader.

Cork kjemper en kamp med Dundalk om det irske seriemesterskapet denne sesongen. Cork leder serien i øyeblikket med to poeng ned til Dundalk, men de har to kamper til gode på Cork som kun har fem seriekamper igjen. Cork har sjelden forbløffet noen i Europa og Rosenborg skal ha full kontroll i returoppgjøret, men trenger altså ikke å vinne.

Uansett bør RBK også vinne returoppgjøret. H.

11. Rijeka - Sarpsborg 08

Rijeka kom inn i turneringen i denne runden og har lang erfaring fra Europa. Siden 2013 har laget vært med i gruppespillet i Europa League tre ganger. Fikk sitt viktige utligningsmål til 1-1 sju minutter før slutt i Sarpsborg forrige torsdag. Endte på 2. plass i den kroatiske serien forrige sesong, kun to poeng bak serievinner Dinamo Zagreb. Sju poeng på de tre første seriekampene denne sesongen, alle spilt på hjemmebane. Totalt 14-1-3 på hjemmebane i serien forrige sesong.

Kristoffer Zachariassen sendte Sarpsborg 08 i ledelsen 1-0 i forrige torsdags første oppgjør, men dessverre for Sarpsborg fikset altså Rijeka et viktig utligningsmål. Det betyr at Sarpsborg 08 må score i Kroatia torsdag kveld. Har ellers vist bra form i Eliteserien i det siste og ligger på 5. plass med 32 poeng, kun seks poeng bak serieleder Brann.

Rutinerte Rijeka er store favoritter hos bookmakerne og dette ser tøft for Sarpsborg 08. H.

12. Burnley - Istanbul Basaksehir

Burnley imponerte ikke i den andre kvalifiseringsrunden og etter 1-1 borte mot Aberdeen i det første møtet, endte det også 1-1 etter ordinær tid på Turf Moor i returmøtet. Dermed ble det ekstraomganger der Burnley viste seg best. Innledet årets Premier League-sesong med 0-0 borte mot Southampton søndag. Ble presset i store deler av det første møtet i Istanbul forrige torsdag, men kom seg unna med 0-0 og har et bra utgangspunkt foran returmøtet.

Istanbul Basaksehir var med i gullkampen i Tyrkia til det siste forrige sesong, men måtte tilslutt ta til takke med 3. plassen, kun tre poeng bak serievinneren Galatasaray. Innledet årets sesong med 2-0 seier hjemme mot Trabzonspor søndag.

Burnley blir store favoritter på midtukekupongen, men vi er ikke helt overbeviste om at Burnley innfrir på hjemmebane og tar med en halvgardering. HU.



96-rekker:

1. FC København — CSKA Sofia HU

2. Apoel Nicosia — Hapoel Beer Sheva H

3. Molde — Hibernian H

4. Luzern — Olympiakos UB

5. LASK Linz — Besiktas UB

6. Basel — Vitesse Arnhem HU

7. Maribor — Rangers H

8. Lech Poznan — Genk HUB

9. Steaua Bucuresti — Hajduk Split H

10. Rosenborg — Cork City H

11. Rijeka — Sarpsborg 08 H

12. Burnley — Istanbul Basaksehir HU

