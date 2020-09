Midtukekupong med Viking og Bodø/Glimt

Det er en herlig midtukekupong vi har foran oss torsdag. Både Bodø/Glimt og Vikings hjemmekamper i Europa League er på kupongen.

Det er midtukekupong denne torsdagen og det skal i all hovedsak handle om 2. kvalifiseringsrunde i Europa League. Ti av kampene er hentet derfra, mens de to siste kampene er fra 2. runde i den engelske ligacupen. Bonuspotten er på ca 1,9 mill kr. Innleveringsfristen er kl 17.55.

1. Bodø/Glimt - Zalgiris Vilnius

13 serierunder før slutt er Bodø/Glimt fortsatt ubeseiret i Eliteserien etter fenomenale 15-2-0 og 62 scoringer på de 17 første seriekampene. Avstanden ned til Molde på 2. plass er på hele 13 poeng. Feide litauiske Kauno Zalgiris av banen med 6-1 i den første kvalifiseringsrunden og møter ikke noe tøffere motstand nå.

Zalgiris Vilnius tok seg til andre runde etter 2-0 seier mot Paide Linnameeskond fra Estland i den første runden. Fire serierunder gjenstår av den hjemlige ligaen, der ligger laget på 2. plass med to poeng opp til serieleder Suduva, mens det er to poeng ned til Kaunas Zalgiris på 3. plass.

Bodø/Glimt blir nok midtukekupongens største favoritt og det skal veldig gode vinnersjanser for Glimt i denne. H.

2. Lokomotiv Plovdiv - Tottenham

Hjemmelaget endte på 5. plass i den bulgarske ligaen forrige sesong. Var da 19 poeng bak serievinner Ludogorets. Har innledet denne sesongen med 3-0-2 på sine fem første seriekamper, begge hjemmekampene er vunnet. 1-0 seier borte mot Irska fra Montenegro i den første runden.

Tottenham med en skuffende seriepremiere hjemme mot Everton søndag og tap 0-1. Har vært i Champions League de tre foregående sesongene, men røk ut allerede i åttedelsfinalen i vår etter tap både hjemme og borte for RB Leipzig.

Det er uansett ikke lett å argumentere for annet enn borteseier i denne, all den tid det kun spilles en kamp i disse kvalifiseringsrundene. B.

3. IFK Göteborg - FC København

Etter 14 seriekamper på rad uten seier, ble det suksess på direkten for den nye treneren Roland Nilsson og 3-0 seier borte mot Falkenberg forrige søndag. Kun seks av kampene er tapt, hele 11 har endt med poengdeling.

FC København med en svært skuffende seriepremiere borte mot Odense søndag og 2-3 tap. Har ellers veldig gode meritter fra Europa de senere årene, men får ingen walkover i Gøteborg torsdag kveld.

Denne ser veldig åpen ut på forhånd og alle utfall er tenkbare. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. CSKA Sofia - Bate Borisov

CSKA med 2-1 seier hjemme mot Sirens fra Malta i den første runden. Endte på 2. plass i den bulgarske ligaen forrige sesong, men var hele 13 poeng bak vinneren Ludogorets. Er uten tap på sine fem første seriekamper denne sesongen med 3-2-0.

Hviterussiske Bate Borisov ligger på 2. plass i serien når det gjenstår sju serierunder. De er a poeng med serieleder Shakhter Soligorsk. Bate har vært en gjenganger i Europa de senere sesongene, men røk ut mot Rosenborg i Champions League-kvalifiseringen forrige sesong.

CSKA skal stå som favoritt, men i og med at Bate Borisov har lang erfaring i Europa velger vi å helgardere denne. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Piast Gliwice - Hartberg

Piast Gliwice på en flott 3. plass i sesongen som ble avsluttet i midten av juli. Men har fått en dårlig start på den nye sesongen og tok sitt første poeng i helgen med 0-0 borte mot Warta Poznan i den tredje serierunden. 2-0 seier borte mot hviterussiske Dinamo Minsk i den første kvalifiseringsrunden.

Østerrikske Hartberg kommer inn i denne runden og spiller faktisk sin første europacupkamp noensinne. Innledet den østerrikske sesongen med 1-1 borte mot Altach i helgen. Ustabile 7-2-7 på bortebane i forrige sesong.

Hjemmelaget blir store favoritter på midtukekupongen, men har trøblet fælt i sesongstarten. HU.

6. Viking - Aberdeen

Viking kommer inn i denne runden. Etter en moderat start på sesongen i Eliteserien, er Viking nå ubeseiret på sine fem siste seriekamper med 3-2-0. Knallsterk 5-3 seier borte mot Kristiansund lørdag kveld og Veton Berisha er i knallform. Variable 3-2-3 hjemme i Stavanger.

Aberdeen endte på 4. plass i den skotske sesongen som ble avsluttet 7. mars. Det var hele 35 poeng opp til vinneren Celtic og 22 poeng opp til Rangers på 2. plass. Har innledet denne sesongen med 4-0-1 på de fem første og tapet kom mot Rangers. 6-0 seier hjemme mot Runavik fra Færøyene i den første kvalifiseringsrunden.

Viking skal ha en fair sjanse til å avansere og vi nøyer oss med en halvgardering i denne. HU.

7. Coleraine - Motherwell

Coleraine endte på 2. plass i den nordirske serien som ble avsluttet to serierunder før slutt i starten av mars grunnet coronapandemien. Hadde fire poeng opp til Linfield på det tidspunktet. Den nordirske serien har ikke startet på neste sesong. Slo meget overraskende ut Maribor på bortebane i den første kvalifiseringsrunden etter 1-1 og straffesparkkonkurranse.

Skotske Motherwell med 5-1 seier hjemme mot nordirske Glentoran i den første kvalifiseringsrunden. Glentoran som kun endte sju poeng bak Coleraine forrige sesong. Motherwell endte på 3. plass i den skotske sesongen som ble avbrutt i mars etter 30 serierunder. Var på det tidspunktet 34 poeng bak serieleder Celtic. Pene 7-3-5 på bortebane da. Har innledet denne sesongen meget svakt med 1-2-4 på de sju første seriekampene og kun ett poeng er tatt på de tre første bortekampene.

Motherwell blir stor favoritt på midtukekupongen, men kan være en favoritt fare. UB.

8. Osijek - Basel

Kroatiske Osijek røk ut i denne runden forrige sesong etter å vunnet 1-0 hjemme og tapt 0-1 borte mot CSKA Sofia. Det måtte straffesparkkonkurranse til og CSKA vant denne. Osijek kommer inn i denne runden, slik de også gjorde forrige sesong. Endte på 4.plass i serien da, og hadde 18 poeng opp til vinneren Dinamo Zagreb. Solide 13-4-1 på hjemmebane da. Har innledet denne sesongen ujevnt med 1-1-2 til tross for at tre av kampene er spilt hjemme.

Basel gikk til kvartfinalen i Europa League forrige sesong. Det etter å ha slått tyske Eintracht Frankfurt både borte og hjemme i åttedelsfinalen. I kvartfinalen som ble spilt for en drøy måned siden, ble det 1-4 tap mot Shaktar Donetsk. Den sveitsiske serien starter forøvrig opp først til helgen. Den foregående ble avsluttet tidlig i august. Basel endte på 3. plass da, 14 poeng bak Young Boys.

Basel er med andre litt ute av sesong nå, men fikser normalt dette. B.

9. Servette - Reims

Servette har fortsatt sommerferie i den sveitsiske ligaen, men åpnet med 3-0-seier mot Ruzomberok i den første kvalikrunden. Endte på 4. plass i sesongen som ble avsluttet 3. august, men hadde 13 poeng opp til Basel på 3. plass og hele 27 poeng opp til vinneren Young Boys. Har ikke vært med i Europa siden sesongen 2012/13. 8-7-3 på hjemmebane forrige sesong.

Franske Reims er definitivt ingen gjenganger i Europa og har ikke spilt Europacupkamp siden 1963. Kvalifiserte seg til Europa League etter 6. plass i den franske sesongen som ble avbrutt i mars. Har innledet denne sesongen svakt med kun ett poeng på sine tre første seriekamper.

To lag med lite erfaring fra Europa. Vrient og vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

10. Honved Budapest - Malmö

Ungarske Honved Budapest måtte ha ekstraomganger hjemme mot finske Inter Turku for ta seg videre fra den første kvalifiseringsrunden. Ingen god start på den hjemlig serien med to tap før det endelig ble 4-2 seier borte mot Diosgyori lørdag. Endte på 5. plass forrige sesong, men hadde hele 32 poeng opp til vinneren Ferencvaros.

Malmö med komfortabel 2-0 seier hjemme mot polske Cracovia i den første kvalifiseringsrunden. Har fortsatt seks poengs ledelse i Allsvenskan til tross for kun en seier på de fem siste seriekampene (1-3-1). Viktige Anders Christiansen er ikke til Budapest.

Malmö er svekket uten Christiansen, men skal ikke ryke ut middels ungarsk motstand. UB.

11. Wolverhampton - Stoke

De to siste kampene på midtukekupongen er fra 2. runde i den engelske ligacupen. Wolverhampton med en strålende start i Premier League og bunnsolid 2-0 seier borte mot Sheffield United mandag kveld. Røk ut i åttedelsfinalen forrige sesong etter 1-2 tap borte mot Aston Villa. Skal ikke ut i Europa denne sesongen og kanskje ligacupen blir prioritert.

Stoke med 0-0 borte mot Millwall i lørdagens seriepremiere i Championship. Måtte ha straffesparkkonkurranse for å eliminere Blackpool i den første runden av ligacupen. Røk ut i 3. runde forrige sesong mot League Two-laget Crawley. Svake 5-5-13 på bortebane i Championship forrige sesong.

Wolverhampton blir naturlig nok store favoritter på midtukekupongen og vi ser ingen grunn til å spekulere. H.

12. Brighton - Portsmouth

Brighton gjorde en solid seriepremiere hjemme mot Chelsea mandag kveld og hadde muligens fortjent poeng. Men endte opp med å tape 1-3. Røk ut i 3. runde forrige sesong etter 1-2 tap hjemme for Aston Villa.

Portsmouth er blant opprykksfavorittene i League One denne sesongen og måtte ha straffespark borte mot League Two-laget Stevenage i den første runden, for å ta seg videre. Innledet ligasesongen lørdag med et litt skuffende 0-0 hjemme mot Shrewsbury. Det er langtfra sikkert at Portsmouth vektlegger suksess i ligacupen denne sesongen, da opprykk er det store målet.

Så selv om Graham Potter trolig velger å rotere litt på sitt Brighton-lag, skal det være bra sjanse for hjemmelaget i denne. H.

96-rekker:

1. Bodø/Glimt — Zalgiris Vilnius H

2. Lokomotiv Plovdiv — Tottenham B

3. IFK Göteborg — FC København U

4. CSKA Sofia — BATE Borisov HU

5. Piast Gliwice — Hartberg HU

6. Viking — Aberdeen HU

7. Coleraine — Motherwell UB

8. NK Osijek — Basel B

9. Servette — Stade Reims HUB

10. Honvéd Budapest — Malmö UB

11. Wolverhampton — Stoke H

12. Brighton — Portsmouth H

432-rekker:

1. Bodø/Glimt — Zalgiris Vilnius H

2. Lokomotiv Plovdiv — Tottenham B

3. IFK Göteborg — FC København HUB

4. CSKA Sofia — BATE Borisov HUB

5. Piast Gliwice — Hartberg HU

6. Viking — Aberdeen HU

7. Coleraine — Motherwell UB

8. NK Osijek — Basel B

9. Servette — Stade Reims HUB

10. Honvéd Budapest — Malmö UB

11. Wolverhampton — Stoke H

12. Brighton — Portsmouth H