Midtukekupong på en fredag

Landslagspausen gjør at det blir tippekupong tre dager på rad denne helgen. Det var ingen fotballkamper av betydning onsdag og torsdag og dermed er midtukekupongen flyttet til fredag. Klubbfotballen ruller igjen fra og med i dag. Midtukekupongen består av en kamp fra Championship, en kamp fra Bundesliga, en kamp fra Liga og en kamp fra Segunda i Spania, en kamp fra belgisk toppserie og en kamp fra Ligue 1. De seks siste kampene er alle hentet fra Ligue 2 i Frankrike. Innleveringsfristen er kl 19.55.

1. Sheffield Wednesday - Middlesbrough

Hjemmelaget var inne i flott periode før landslagspausen. Etter å ha slått Aston Villa 2-1 borte fjerde sist, ble det to ganger 1-1 hjemme mot topplagene Leeds og West Bromwich. I siste seriekamp ble det så en sterk 2-1 seier borte mot Bristol City. Wednesday har dermed avansert til 6. plass etter 12 serierunder og står med 19 poeng. Hjemme på Hillsborough er laget fortsatt ubeseiret (2-4-0). Både Barry Bannan og Steven Fletcher er klare til dyst, etter at duoen måtte forlate banen underveis i Wednesdays siste kamp før landslagspausen. Fernando Forestieri er stadig skadeplaget og er ikke klar til kveldens kamp, i likhet med langtidsskadde Sam Winnall og Joost van Aken.

Middlesbrough har kun tapt to av sine tolv første seriekamper og ligger på 4. plass med 22 poeng. Opp til serieleder Sheffield United er det kun tre poeng. Dog er begge tapene kommet i løpet av de seks siste serierundene og laget har ikke bedre enn 2-2-2 i denne perioden. Skuffende 0-2 tap hjemme for Nottingham Forest i siste serierunde og bortestatsen viser 2-3-1. Boro-sjef Tony Pulis har hatt ti spillere avgårde på ulike landslagsoppdrag og det er uvisst om det er skader blant disse.

3-0-2 på de fem siste tilsvarende, men begge seirene til Middlesbrough er tatt på de to siste tilsvarende. Sheffield Wednesday er ubeseiret på hjemmebane hittil og blir trolig det også etter fredagens kamp. HU.

2. Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf

Variabel sesonginnledning av hjemmelaget som står med 3-1-3 på sine sju første seriekamper. Men tok to strake trepoengere før landslagspausen. 4-1 hjemme mot Hannover, ble etterfulgt av en sterk 2-1 seier borte mot Hoffenheim. 1-1-1 på de tre første hjemmekampene. I den kampen ble Ante Rebic utvist og han soner følgelig karantene her. Utover Rebic kan trener Adolf Hütter stille med sitt beste mannskap.

Nyopprykkede Fortuna Düsseldorf har fått en tung start på sesongen og kun vunnet en av sine sju første seriekamper. Den seieren kom hjemme mot Hoffenheim i tredje serierunde. Har spilt uavgjort i to av de tre første bortekampene, men røk 0-3 for tabelljumbo Nürnberg i siste bortekamp. Forsvarssspilleren Niko Gieselmann (startet alle sju seriekampene) mister kveldens kamp.

Hjemmelaget blir store favoritter på midtukekupongen og skal ha bra vinnersjanse. H.

3. Celta Vigo - Alaves

Etter åtte serierunder av La Liga er det meget jevnt på øvre halvdel. Fra serieleder Sevilla med 16 poeng, skiller det kun seks poeng ned til Eibar på 12. plass.

Celta Vigo har kun tapt to av sine åtte første seriekamper, men samtidig spilt uavgjort i halvparten. Ligger på 10. plass med ti poeng. Er ubeseiret på hjemmebane på fire forsøk, men kun en av dem er vunnet. Den seieren kom til gjengjeld mot Atletico Madrid. Tapte 1-2 borte for serieleder Sevilla sist og i den kampen ble Nestor Araujo utvist, han soner følgelig karantene fredag. Ellers er spissen Maxi Gomez usikker med ankelproblemer.

Alaves tok altså skalpen til Real Madrid i den siste serierunden. Manu Garcia scoret seiersmålet fem minutter på overtid. Det var lagets andre hjemmeseier på de fire første hjemmekampene, der laget hittil er ubeseiret. Ustabile 2-0-2 på de fire første bortekampene, tapene er kommet mot hhv Barcelona (0-3 i seriepremieren) og Levante (1-2 i siste bortekamp). Alaves hadde ikke bedre enn 6-1-12 på bortebane forrige sesong. Førstekeeper Fernando Pacheco (startet i alle åtte seriekampen) har pådratt seg en ankelskade og spiller ikke kvelden kamp. Ellers kan trener Abelardo stille med sitt beste lag.

Celta Vigo har vunnet de to siste tilsvarende etter at Alaves tok seg tilbake til La Liga før sesongen 2016/17. Begge oppgjørene har endt 1-0. Hjemmelaget får et klart utgangstips og vi bruker denne som en våre sikre. H.

4. Elche - Malaga

Segunda der det er spilt ni serierunder. Det er totalt 22 lag i denne divisjonen. De to øverste rykker direkte opp til La Liga, mens lag tre til seks spiller playoff om den siste ledige plassen. De fire siste rykker direkte ned.

Elche ble tvangsflyttet ned fra La Liga etter sesongen 2014/15 til tross for at laget endte på 13. plass. Endte på 11. plass den påfølgende sesongen i Segunda, men endte nest sist sesongen 2016/17 og dermed ble det nytt nedrykk. Men tok seg tilbake til Segunda på første forsøk. Men stod uten seier på de sju første seriekampene (0-4-3) før det endelig ble sesongens første trepoenger i forrige hjemmekamp. Lugo ble slått 2-1 da. Men kom kjapt ned på jorden ved å tape 0-4 borte mot Deportivo La Coruna i den siste seriekampen før landslagspausen. 1-2-1 på de fire første hjemmekampene og magre 3-4 i målforskjell på disse.

Malaga hadde en fryktelig sesong i Primera og endte helt sist med kun 20 poeng og var klar for nedrykk lenge før serien var ferdigspilt. Har dog levert meget bra på dette nivået og topper tabellen etter sju seire på de ni første seriekampene. Vant kun en bortekamp i La Liga forrige sesong, men har nå allerede tatt to borteseire på kun fire kamper. Har avgitt poeng borte mot Las Palmas (som ligger på 5. plass) og Deportivo La Coruna som ligger på 3. plass.

Malaga er normalt ikke laget som rader opp på bortebane, og vi værer en skrell her. Vi spiller kun U på 96-rekkeren, men tar med alle tegn på 432-rekkeren. HUB.

5. Club Brügge - Waasland Beveren

Regjerende mester Club Brugge holder 2. plassen poenget bak Genk. Etter 8-1-0 på de ni første ligakampene kom det første tapet borte mot Standard Liège sist. Er som kjent med i gruppespillet i Champions League denne sesongen og har en meget viktig hjemmekamp der mot Monaco førstkommende onsdag. Samtlige fem hjemmekamper i serien er vunnet.

Waasland Beveren ligger nede på 13. plass med sine 9 poeng. Samtlige fem hjemmekamper er endt med poengdeling, mens tre av fem bortekamper er tapt. Den eneste seieren kom i forrige bortekamp mot tabelljumbo Mosucron. Faktisk er Waasland uten tap på sine fire siste seriekamper, men motstanden har ikke vært allverden i denne perioden.

Fire strake hjemmeseire i de fire siste tilsvarende. H.

6. Lyon - Nimes

Etter en bra periode med 2-2-0 på fire seriekamper, gikk Lyon i veggen borte mot PSG i den siste seriekampen før landslagspausen. PSG ga seg ikke før det stod 5-0. Lucas Tousart ble utvist i den kampen og soner karantene fredag (suspensjonen er dog under behandling). Viktige Nabil Fekir er uansett ute med skade. 3-1-1 på de fem første hjemmekampene.

Nyopprykkede Nimes har klart seg brukbart hittil. Står med 10 poeng etter rekken 2-4-3 på sine ni første seriekamper. Men begge seirene ble tatt innledningsvis. 4-3 seier borte mot Angers i seriepremieren, ble fulgt opp av en flott 3-1 seier hjemme mot Marseille. 1-2-2 på sine fem spilte bortekamper. Fredag må både Baptiste Guillaume og Loick Landre sone karantene for gule kort.

Lyon blir store favoritter på midtukekupongen og bortelaget har sentrale spillere ute med karantene. H.

7. Metz - Niort

De seks siste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra Ligue 2 i Frankrike. I denne divisjonen er det 20 lag og det er spilt ti serierunder. De to øverste lagene rykker direkte opp, mens lagene fra tre til fem spiller playoff. De to nederste lagene rykker direkte ned, mens laget som ender tredje sist må spille kvalik.

Metz endte sist i Ligue 1 forrige sesong og rykket ned. Men de har åpenbart planer om å gjøre oppholdet i Ligue 2 kortvarig. Etter 8-0-2 på de ti første seriekampene er Metz i føringen med ett poeng ned til Lens på 2. plass. Åpnet serien med sju strake seire, røk så på to ettmålstap, men var tilbake på vinnersporet borte mot Sochaux sist (2-1 seier).

Også Niort har hatt en bra innledning på sesongen. Står med 17 poeng og ligger på 5. plass etter rekken 5-2-3 på sine ti første seriekamper. Variable 2-1-2 på fem spilte bortekamper.

Det står 2-2-0 på de fire siste tilsvarende. Metz er store favoritter på midtukekupongen, men det er nok en viss U-fare i denne. HU.

8. Nancy - Grenoble

Hjemmelaget rykket ned fra Ligue 1 etter sesongen 2016/17. Endte fjerde sist i "comebacksesongen" og var kun to poeng fra nedrykk. Det var mye grunnet en meget svak bortestatistikk med kun to seire (2-5-12). Innledningen på denne sesongen har dog vært enda svakere. Åtte tap på de ti første seriekampene og kun en seier. Ligger helt sist med fire poeng og har kun maktet å ta ett poeng på sine fem første hjemmekamper.

Grenoble klarte å ta seg opp fra nivå 3 etter forrige sesong, da det ble 3. plass. Hadde flotte 8-5-3 på bortebane i opprykkssesongen. Har innledet flott etter opprykket og ligger på 6. plass med totalt 17 poeng etter rekken 5-2-3 på sine ti første seriekamper.I motsetning til opprykkssesongen, har laget vært best på hjemmebane hittil. Borte er det kun blitt en seier på fire forsøk (1-1-2).

Denne er vrien og vi helgarderer. HUB.

9. AC Ajaccio - Havre

Kun to seire på de ti første seriekampene for hjemmelaget som ligger fjerde sist med kun ni poeng. Det er nok skuffende for laget som endte på 3. plass sist sesong, kun fem poeng etter Nimes på andreplass. Hadde strålende 14-2-3 på hjemmebane da. Hittil denne sesongen er det kun blitt en seier på fem forsøk.

Le Havre har endt topp ti fire sesonger på rad, men ikke vært helt med i opprykkskampen i noen av de sesongene. Har innledet bra også denne sesongen og står bokført med kun to tap på de ti første seriekampene (4-4-2). Ligger på 7. plass med 16 poeng. Hadde ikke bedre enn 6-4-9 på bortebane forrige sesong, men har innledet denne sesongen med sterke 3-1-1 på de fem første bortekampene.

Bortelaget har åpnet klart best og vi tror ikke de taper denne. UB.

10. Paris FC - Chateauroux

Paris FC fikk en fin start under nyansatte Mehmed Baždarevićs ledelse. Sesongens andre tap kom borte mot Chamois Niortais sist. Hjemme i Paris har laget gjort rent bord på sine fire første hjemmekamper. Men borte er laget uten seier på sine seks første (0-4-2) og dermed er ikke Paris høyere enn på 8.plass på tabellen med 16 poeng.

Chateauroux har hatt en svakere sesongstart og står bokført med 10 poeng etter sine ti første seriekamper. Begge lagets seire er tatt på hjemmebane, borte står laget med 0-3-2 på de fem første kampene.

Det endte 0-0 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Chateauroux har allerede spilt uavgjort i tre av fem spilte bortekamper. HU.

11. US Orleans - Valenciennes

Hjemmelaget er i gang med sin tredje sesong i Ligue 2 etter opprykket fra nivå 3 etter sesongen 2015/16. Kjempet mot nedrykk gjennom hele sesongen i 2016/17, men berget seg og endte tredje sist. Det var klar bedring forrige sesong da laget endte på 12. plass. Respektable 7-6-6 på hjemmebane da. Har åpnet brukbart også denne sesongen og står med rekken 5-1-4 på de ti første seriekampene og totalt 16 poeng. Det holder til en foreløpig 9. plass. Tapte sesongens to første hjemmekamper, men har vunnet sine tre siste. Alle hjemmeseirene er tatt med mer enn ett mål.

Valenciennes rykket ned fra Ligue 1 etter sesongen 2013/14 og er i gang med sin femte strake sesong i Ligue 2. har endt på nedre halvdel i alle de fire foregående sesongene, men stort sett vært godt klar av nedrykksstriden. Endte på 13. plass forrige sesong (plassen bak Orleans) og hadde da 7-2-10 på bortebane.

Begge de to siste har faktisk endt med borteseier og dermed setter vi alle tegn i denne kampen. Vi spiller dog kun HU på 96-rekkeren. HUB.

12. Troyes - Sochaux

Troyes har flere ganger vært oppi i Ligue 1 det siste tiåret, men har rykket ned til Ligue 2 både etter 2012/13-sesongen, etter 2015/16-sesongen og etter fjorårssesongen. Tre opprykk altså og tre nedrykk bare i løpet av de siste seks sesongene. Foreløpig ser det ikke ut som laget igjen skal klare å rykke tilbake til Ligue 1 på første forsøk. Har innledet med 4-1-5 på de ti første seriekampene og ligger på 11. plass med totalt 13 poeng. Det er dermed allerede ti poeng opp til Lens på direkte opprykksplass. Ustabile 2-0-3 på de fem første seriekampene.

Sochaux rykket ned fra Ligue 1 etter sesongen 2013/14 og har ikke markert seg i tetkampene i de fire sesongene laget har vært i Ligue 2 etter nedrykket. Endte på 10. plass forrige sesong og det er det høyeste laget har vært. 5-6-8 på bortebane i fjorårssesongen og 6-5-8 sesongen før der igjen. Har hatt en svak innledning på denne sesongen og tapt seks av sine ti første seriekamper. Kun en av tre seire er tatt på bortebane der laget står med 1-1-3 på de fem første.

1-3 i tilsvarende oppgjør i 2016/17-sesongen, den sesongen rykket Troyes opp fra Ligue 2. Sesongen 2014/15 rykket også Troyes opp fra Ligue 2, da vant laget 2-0 i hjemmemøtet mot Sochaux.

Vi tror på hjemmeseier her. H.

