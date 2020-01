Midtukekupong på en tirsdag

Tirsdagens semifinale mellom Manchester United og Manchester United er den største godbiten på ukens midtukekupong som har innleveringsfrist i kveld.

Ukens midtukekupong har spillestopp allerede tirsdag. Den består av første begge semifinalene i den engelske ligacupen, fem kamper fra 3. runde i Football League Trophy i England, en kamp fra League One i England, den spanske supercupfinalen og avsluttes med tre kamper fra den franske ligacupen. Seks av kampene spilles tirsdag, og seks av kampene spilles onsdag. Innleveringsfristen er tirsdag kl 20.25. Bonuspotten vokser og er på ca 1,7 mill kr.

1. Manchester United - Manchester City

En herlig klassiker venter i den ene av de to semifinalene i den engelske ligacupen og her skal det spilles hjemme/borte.

Manchester United fortsettere å levere på hjemmebane i Premier League og det fortsetter å underprestere på bortebane. Står med 5-4-1 på ti spilte hjemmekamper og svake 3-3-5 på elleve spilte bortekamper. Etter en flott bortekamp mot Burnley 4. juledag som endte med 2-0 seier, var det tilbake til gamle takter og 0-2 borte mot Arsenal 1. nyttårsdag. Vant ligacupen i 2016/17-sesongen, men har ikke tatt seg til kvartfinale de to foregående sesongene. Paul Pogba og Scott McTominay er fortsatt ute med skader. Jesse Lingard, Anthony Martial og Luke Shaw stod alle over kampen mot Wolverhampton lørdag, og er usikre foran kveldens kamp på Old Trafford.

Manchester City vant både FA-cupen og ligacupen forrige sesong og de vant også ligacupen i 2017/18-sesongen. Således er det ingen tvil om at Pep Guardiola tar de hjemlige cupene på alvor. Denne sesongen er neppe noe unntak, all den tid de er 14 poeng bak Liverpool i serien og det kan ikke City ta igjen. Tok seg veldig enkelt til semifinale etter 3-1 borte mot Oxford i kvartfinalen. Bedret skadesituasjon for City nå, ettersom langtidskadde Leroy Sane og Aymeric Laporte er de eneste fraværene.

0-1-3 på de fire siste serieoppgjørene på Old Trafford og selv om Manchester United slo City 2-1 på Etihad i serien 7. desember, er det umulig å ikke gi utgangstipset til Manchester City. UB.

2. Leicester - Aston Villa

Semifinale i den engelske ligacupen og her spiller det hjemme/borte. Returkampen spilles på Villa Park tirsdag 28. januar. Denne kampen spilles onsdag kveld.

Leicester holder koken og tok seg videre til 4. runde i FA-cupen med 2-0 seier hjemme mot Wigan lørdag. Manager Brendan Rodgers hadde gjort ti endringer til den kampen. Innledet juleperioden med 1-3 tap borte mot Manchester City og 0-4 tap hjemme for Liverpool andre juledag. Men har slått tilbake med sterke borteseire mot hhv West Ham (2-1) og Newcastle (3-0). Holder fortsatt 2. plassen i Premier League med 45 poeng og har hele 14 poeng ned til Manchester United på 5. plass. Solide 7-2-1 hjemme på King Power Stadium. Røk ut etter straffespark i kvartfinalen hjemme mot Manchester City forrige sesong etter at det stod 1-1 etter ordinær tid. Brendan Rogders kan fortsatt glede seg over å ha tilnærmet fullt mannskap til disposisjon.

Aston Villa forsvant som ventet ut av FA-cupen borte mot Fulham lørdag med 1-2 tappå Craven Cottage. Jack Grealish og Tyrone Mings var blant spillerne som ble spart i den kampen. Villa hadde nok fokus på denne semifinalen og serien i forkant av den FA-cupkampen. Tok en sterk borteseier mot Burnley i siste seriekamp 1. nyttårsdag og opp på sikker plass. Men det er kun ett poeng ned til Bournemouth under streken. Svært moderate 2-1-8 på bortebane totalt. Tok seg ellers til semifinale etter å ha slått juniorlaget til Liverpool 5-0 i kvartfinalen. Spissen Wesley er ute for resten av sesongen. John McGinn, Matt Targett og Tom Heaton er også ute med skader.

Det var klasseforskjell på lagene da de møttes på Villa Park i Premier League 8. desember. Da vant Leicester 4-1. Leicester skal har svært gode muligheter til å å vinne den første semifinalen hjemme. Men det er mange gode sikkeralternativer på midtukekupongen, så tar vi med en godt betalt U. HU.

3. Doncaster - Shrewsbury

Den eneste seriekampen på midtukekupongen er fra League One i England. Doncaster har kun spilt 21 kamper og ligger på 15. plass med 31 poeng. Det skiller kun fem poeng opp til Peterborough på 6. plass og playoff og Doncaster har tre kamper mindre spilt. Tok sju poeng på de fire kampene i jula og innledet nyåret med 1-0 seier hjemme mot Oxford. Brukbare 6-4-3 hjemme.

Shrewsbury med 1-1 borte mot Bristol City i FA-cupens 3. runde lørdag og fikset omkamp hjemme. Den omkampen spilles neste tirsdag. Ligger på plassen foran Doncaster på tabellen (14. plass) med 32 poeng etter 22 spilte seriekamper. I likhet med Doncaster ble det sju poeng på de fire kampene i jula, men kun ett poeng på de to siste. Brukbare 3-5-3 på bortebane.

HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Newport County - Milton Keynes Dons

De fem neste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra Football League Trophy og 3. runde eller åttedelsfinale som det egentlig er. Denne turneringen innledes alltid med et gruppespill, og de som går videre derfra går til 2. runde.

Newport County tok seg til 3. runde etter å ha vunnet på straffer borte mot Brighton U21 i 2. runde. Spiller i League Two til daglig, men har ikke levert like bra som forrige sesong. Midtveis i sesongen er laget helt nede på 15. plass med 30 poeng og det er 11 poeng opp til 7. plassen (som er den siste playoffplassen). Kun to poeng på de fire julekampene og de tre siste hjemme er alle endt 1-1. Totalt 5-6-2 hjemme.

Milton Keynes Dons tok seg til 3. runde etter 2-0 seier hjemme mot Coventry i 2. runde. Holder til i League One til daglig, men sliter og ligger fjerde sist med 24 poeng. Bury er som kjent kastet ut av divisjonen, så kun de tre nederste rykker ned. Har således tre poeng ned til Tranmere under streken. Meget svake 1-2-8 på 11 spilte bortekamper.

MK Dons er så svake på bortebane, at dette skal fordel Newport County. HU.

5. Fleetwood Town - Accrington Stanley

Fleetwood med solid 4-0 seier borte mot Everton U21 i 2. runde. Holder til i League One til daglig og gjør det bra der. Ligger på 7. plass med 36 poeng, men har både en og to kamper tilgode på lagene foran og kun fem poeng opp til Rotherham på 2. plass. Solide 7-4-1 på tolv spilte hjemmekamper.

Accrington Stanley med 2-0 seier hjemme mot Bolton i 2. runde og i likhet med hjemmelaget, spiller de i League One til daglig. Ligger på 17. plass med 29 poeng og har svake 2-6-5 på 13 spilte bortekamper.

2-0 til Fleetwood i tilsvarende seriemøte i slutten av august. Bra sjanse for hjemmelaget igjen. H.

6. Salford - Port Vale

Kjendisklubben Salford slo ut Wolverhampton U21 med 3-0 hjemme i 2. runde. Spiller i League Two til daglig og ligger på 12. plass der med 32 poeng. Etter sju poeng på tre kamper, er begge de to siste seriekampene tapt. Moderate 4-4-5 på hjemmebane.

Divisjonskollega Port Vale måtte ha straffespark hjemme mot League Two-laget Mansfield i 2. runde etter at det stod 2-2 etter ordinær tid, men gjorde jobben i straffesparkkonkurranse. Har tre poeng mer enn Salford og ligger på 10. plass med 35 poeng. Det er seks poeng opp til playoff. Svært moderate 2-5-5 på tolv spilte bortekamper. Var forøvrig i kvartfinalen i denne turneringen forrige sesong, men det endte det med 0-3 tap borte for Bristol Rovers.

1-1 i tilsvarende seriekamp i den tredje serierunden i fjor. H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Walsall - Portsmouth

Hjemmelaget tok seg videre til 3. runde etter å ha eliminert Chelsea U21 med 3-2 seier hjemme i 2. runde. Holder til i League Two til daglig der de ligger på 11. plass med 33 poeng og er litt i ingenmannsland. Men viser bra form med 4-2-1 på de sju siste seriekampene. Dog ikke bedre enn 3-4-6 på hjemmebane.

Portsmouth nøyde seg med 2-1 seier hjemme mot Northampton i 2. runde. Holder til i League One til daglig og 10. plass der med 35 poeng. Kun ett poeng skiller opp til playoff. Er det eneste ubeseirede laget på hjemmebane (7-5-0) i League One, men ditto svake borte (2-3-6).

Denne er vrien. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

8. Bristol Rovers - Stevenage

Denne kampen spilles onsdag kveld. Bristol Rovers ledet både 1-0 og 2-1 hjemme mot Coventry i FA-cupens 3.runde søndag, men det endte 2-2 og omkamp borte mot Coventry neste tirsdag. Måtte ha straffer hjemme mot Leyton Orient i 2. runde av Football League Trophy etter at det stod 1-1 etter ordinær tid. Tok seg helt til semifinalen i denne turneringen forrige sesong, men der endte det med 0-2 tap hjemme for Sunderland. Spiller i League One til daglig og gjør det bra der. Ligger på 8. plass med 36 poeng og er med i kampen om playoff. Fine 5-5-2 på hjemmebane.

Stevenage med 2-1 seier borte mot Colchester i 2. runde. Holder til League Two til daglig og ligger nest sist der og på direkte nedrykksplass med kun 18 poeng. Det er fem poeng opp til Macclesfield på sikker plass. Har kun tapt seks av tretten bortekamper, men de sju øvrige har alle endt med poengdeling.

Bristol Rovers blir blant midtukekupongens aller største favoritter og skal normalt ta seg videre. H.

9. Valencia - Real Madrid

Denne kampen spilles onsdag kveld. Den spanske supercupfinalen er lagt om til denne sesongen. De fire øverste lagene i La Liga forrige sesong. Valencia og Real Madrid møtes i den semifinalen onsdag kveld, mens Barcelona og Atletico Madrid møtes i den andre. Begge kampene spilles på King Abdullah Sports City i Jidda i Saudi-Arabia og finalen spilles søndag.

Valencia innledet andre halvdel av sesongen med 1-0 seier hjemme mot Eibar søndag og ligger på 6. plass i La Liga med 31 poeng. Det er kun fire poeng opp til Sevilla på 4. plass. Vant også sin gruppe i gruppespillet i Champions League i fjor høst og skal opp mot Atalanta i åttedelsfinalen.

Real Madrid med overbevisende 3-0 seier borte mot Getafe lørdag. Er igjen a poeng med Barcelona ettersom de måtte nøye seg med 2-2 i byderbyet borte mot Espanyol lørdag kveld. Kun ett tap på sesongens 18 første seriekamper (11-7-1).

Dette er altså nøytral bane, Real Madrid er naturligvis favoritter og taper normalt ikke. UB.

10. Lyon - Brest

Denne kampen spilles onsdag kveld. De tre siste kampene på midtukekupongen er alle kvartfinaler i den franske ligacupen. Det er den ene av to cuper i Frankrike, den andre heter Coupe De France.

Ingen god første halvdel i Ligue 1 for Lyon som faktisk er helt nede på 12. plass etter halvspilt serie med kun 26 poeng. Svært moderate 3-2-4 på hjemmebane. Men lyktes med å ta seg videre fra gruppespillet i Champions League og skal ut mot Juventus i åttedelsfinale i februar. Innledet det nye året med 7-0 seier borte mot Bourg-en-Bresse i 32-delsfinalen av Coupe de France søndag. Tok seg til kvartfinale i ligacupen etter 4-1 seier hjemme mot Toulouse onsdagen før julaften.

Brest på sin side tok seg til kvartfinale etter 2-0 seier hjemme mot Bordeuax. Ligger på 15. plass i serien med 22 poeng og har fem poeng ned til Amiens under streken. Har sin styrke hjemme (4-5-1), borte er det kun blitt en seier hittil (1-2-6).

Det skjer litt av hvert i de franske cupene, men dette er tross alt kvartfinale og det skal være toppsjanse for Lyon. H.

11. Lille - Amiens

Denne kampen spilles onsdag kveld. Lille ble som ventet et nummer for liten i høstens gruppespill i Champions League og tok kun ett poeng på sine seks kamper i gruppespillet. Tok seg til kvartfinale i ligacupen etter en sterk 3-0 seier borte mot Monaco like før jul. Har levert en bra første halvdel av sesongen og ligger på 4. plass i Ligue 1 med 31 poeng. Er det eneste ubeseirede laget på hjemmebane (8-2-0), men står med håpløse 1-2-6 på ni bortekamper.

Amiens feiret jul og nyttår på nedrykksplass. Ligger tredje sist med kun 17 poeng, men det skiller kun målforskjellen opp til sikker plass. Tok seg til kvartfinale i ligacupen med å beseire Rennes 3-2 hjemme like før jul. Kun en seier på bortebane hittil i serien (1-3-6).

Lille blir storfavoritt på midtukekupongen og har vært strålende på hjemmebane denne sesongen. H.

12. Paris Saint-Germain - Saint-Etienne

Denne kampen spilles onsdag kveld. Etter å ha vunnet den franske ligacupen fem sesonger på rad, røk PSG sensasjonelt ut i kvartfinalen forrige sesong med 1-2 tap hjemme for Guingamp. I serien er det blitt tolv seire og tre tap på de femten første og PSG leder serien, sju poeng foran Marseille. 4-1 seier borte mot Le Mans i åttedelsfinalen like før jul.

Saint-Etienne tok seg til kvartfinale etter 2-1 seier borte mot Nimes i sin åttedelsfinale. Det var samme laget de røk ut for i 16-delsfinalen forrige sesong. Var sist i kvartfinalen i 2014/15-sesongen. Viste svak form i Ligue 1 før jul, med fire tap på de fem siste.

7-1-0 på de åtte siste i Paris, og ikke lett argumentere for at PSG går på en lignende mine som de gjorde i kvartfinalen forrige sesong. H.

96-rekker:

1. Manchester United — Manchester City UB

2. Leicester — Aston Villa HU

3. Doncaster — Shrewsbury HU

4. Newport County — Milton Keynes Dons HU

5. Fleetwood Town — Accrington Stanley H

6. Salford — Port Vale H

7. Walsall — Portsmouth HUB

8. Bristol Rovers — Stevenage H

9. Valencia — Real Madrid UB

10. Lyon — Brest H

11. Lille — SC Amiens H

12. Paris Saint-Germain — Saint-Etienne H





