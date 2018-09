Midtukekupongen er absolutt spillbar

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Midtukekupongen denne uken spilles på fredag, grunnet manglende kamper tirsdag og onsdag. Tipperne har således to ekstra dager på å forberede spillet. Vi utfordres av en kupong med mange ukjente lag. Innslag fra England, Skottland, Tyskland, Spania, Danmark og Frankrike gjør kupongen særdeles internasjonal. Vi har analysert både kjente og ukjente innslag på kupongen. Trolig blir det bra utbetaling til de som klarer 12 rette! Innleveringsfristen er 18:55, og bonuspotten ligger på 2,5 millioner kroner.

Sjekk ut våre analyser her:

1. Birmingham - West Bromwich

Her er det snakk om et Birmingham-derby i Championship, når WBA tar turen over til andre siden av byen til møtet med Birmingham på St. Andrews. Begge lag har startet svakere enn forventet. Hjemmelaget har virkelig slitt i innledningen.



Kampen om hegemoniet i Birmingham er tøft i år, med både Birmingham, WBA og Aston Villa i Championship. Birmingham har startet meget svakt. Laget har ennå ikke vunnet etter seks spilte, og bare målforskjell skiller fra nedrykk. Det er og sportslig problemer i Birmingham, da de trues med trekk på tolv poeng, etter brudd på fairplay-regler. Det er tidlig ennå, men Birmingham må opp i ringene, ingen tvil om det. Det er tøffe tider. Hjemme på St. Andrews har laget rukket å spille tre kamper så langt, og alle oppgjørene har endt i poengdeling. De blå spilte 0-0 mot QPR sist kamp.



West Bromwich rykket ned fra Premier League sist sesong. De fikk en meget tøff start på sesongen da de tapte for Bolton i sesonginnledningen, og det på hjemmebane. Målsetningen er helt klart å gjøre oppholdet i Championship så kort som mulig. Ut ifra det har starten på denne sesongen ikke vært mer enn brukbar. 10 poeng etter de første seks spilte, og fire poeng bak Leeds på tabelltoppen er ikke bra nok. Sist bortekamp ble det tap mot Middlesbrough. Borteformen lyder på 1-1-1 etter de første tre. Undertegnede så kampen mot Forest da det ble 1-1. En meget jevn kamp. Slik rapportene lyder, har de to andre bortekampene også vært meget jevne. Sist ble Stoke slått 2-1 hjemme på The Hawthorns.



Spennende by derby i Birmingham. Hjemmelaget har spilt mye uavgjort på hjemmebane, og derfor prøver vi UB.



2. St. Mirren - Celtic

Kamp to fører oss opp til Skottland og Celtics besøk på The Simple Digital Arena og møtet med St. Mirren. Celtic på andreplass etter fire kamper, mens St. Mirren er nest sist på tabellen.



St. Mirren rykket opp som serievinnere i skotsk Championship sist sesong. Livet i toppdivisjonen blir nok vesentlig hardere. Tre poeng etter fire spilte, og bare Dundee bak på tabellen. Det begynte bra for St. Mirren som åpnet med å slå Dundee, men etter dette har det altså blitt tre strake nederlag. Derfor valgte ledelesen og sparke trener Alan Stubbs, bare tre måneder etter han ble ansatt. Oran Kearney er ny trener. Hjemme har laget en seier og et tap. I siste kamp tapte St. Mirren 1-4 for serieleder Heart of Midlothian.



Celtic har kommet greit i gang. Ni poeng av de første 12 mulige og andreplass på tabellen. Brendan Rodgers sikter garantert mot nok et ligagull med sitt Celtic. Laget har tapt sin eneste bortekamp så langt med 0-1 for ligaleder Heart of Midlothian. Celtic er også klare for gruppespillet i Europa League, og har vist klasse. Det har vært mye kamper den siste tiden, men det skal bli en grei seier mot dagens motstand.



Her skal det være stor forskjell. Vi blir meget overrasket om ikke Celtic vinner. B



3. Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

Kamp tre bringer oss til Tyskland og Bundesliga. Eintracht Frankfurt gjester Borussia Dortmund på Signal Park. Bare to runder spilt i Bundesliga så langt. Vertene med fire poeng, gjestene med tre.



Dortmund endte på fjerdeplass sist sesong, og forventes i toppen også i år. Laget er sterke på hjemmebane, foran et alltid fullsatt stadion. 4-1 over Leipzig i eneste hjemmekamp så langt. Laget har spilt en treningskamp under pausen, og vant 6-0 over Osnabrück. De seks siste tilsvarende kampene har alle endt med hjemmeseier. Nyansatte Lucien Favre har en bra tropp å velge fra, og er misfornøyd med alt annet enn tre poeng i dagens kamp.



Eintracht Frankfurt avsluttet sist sesong med en åttendeplass. De har en nyansatt trener i Adi Hütter. I øyeblikket er de seks poeng etter dagens hjemmelag. Så langt denne sesongen har det blitt en seier og et tap. Sist ble det 1-2-tap hjemme mot Werder Bremen. I serieåpningen ble Freiburg slått 2-0.



Litt vanskelig å vurdere Bundesliga etter bare to runder. Vi mener allikevel at Dortmund bør avgjøre på hjemmebane og spiller H.



4. Huesca - Rayo Vallecano

Vi fortsetter ferden rundt i Europa, og ender i Spania i kamp nummer fire. Rayo Vallecano gjester



nyopprykkede Huesca på El Alcoraz. Vertene med fire poeng, gjestene poengløse så langt.



Huesca rykket opp til La Liga etter sist sesong, og har kommet greit i gang. Fire poeng på de første tre kampene er fangsten så langt. Legg merke til at alle de tre første er spilt på bortebane. Dette blir således hjemmedebut i La Liga. Laget tapte hele 2-8 for Barcelona sist, og ble virkelig satt på plass. Det er dog ikke mot Barcelona skal ta poeng for å sikre ny kontrakt. Vi har virkelig likt dette laget så langt, og de la nok opp taktikken helt feil mot Barcelona. Alt ble feil. Vi tror på laget i denne kampen.



I likhet med hjemmelaget rykket også Rayo Vallecano opp etter sist sesong. Laget har tapt de to første, og er eneste lag uten poeng så langt i årets La Liga. I serieåpningen ble det 1-4 for Sevilla, mens man i siste kamp tapte 0-1 i Madrid for Atletico. Her var det også fullt fortjent at Atletico tok hjem seieren. De var et bedre lag enn dagens bortelag Rayo Vallecano.



To nyopprykkede lag møtes. Vi tror hjemmelaget reiser seg etter smellen mot Barcelona og vinner dette. H



5. Esbjerg - OB

Turen går videre, og denne gangen til den danske Superligaen. Odense gjester Esbjerg på Blue Water Arena. Esbjerg på sjette plass, gjestene nest sist på tabellen etter åtte kamper.



Esbjerg er brukbare. 11 poeng etter åtte kamper og en plass rundt midten av tabellen. Etter en noe trøblete start på serien, slo Esbjerg tilbake og har vunnet tre av de siste fire kampene. Hjemme har laget litt svake 1-1-2 på de fire første. Laget tapte 0-2 for København i siste kamp, men hadde tre strake seire før det. De har til tider spilt veldig god fotball, og skal regnes med hyggelig vinnersjanser i dagens hjemmekamp.



Odense ligger nest sist på tabellen etter åtte spilte kamper. Det skiller dog bare fem poeng opp til dagens vertskap. Den danske Superligaen er jevn. Gjestene har 1-0-3 på fremmed gress. Laget spilte 0-0 sist mot Nord Sjælland, og vant 2-0 mot Vejle nest sist. Det virker tøft for gjestene og hente poeng herfra.



Vi tror mest på Esbjerg, men tar med uavgjort på det store spillet. H (HU på 432 rekker spillet)



6. Nice - Rennes.

I kamp seks er vi innom det sjette landet på denne kupongen. Vi er i den franske toppdivisjonen, hvor Rennes gjester Nice på Allianz Riviera Stadion. Nice med fire poeng etter fire runder, Rennes med sju.



Nice oppnådde en åttendeplass sist sesong, men har ikke startet bra denne sesongen. Fire poeng innspilt av de første 12 mulige er svakt. De to hjemmekampene hittil er tapt, uten at Nice har scoret mål. Dette er ikke et godt tegn. Laget vant 1-0 borte mot Lyon i siste kamp, men tapte 0-4 hjemme for Dijon i kampen før. Det var dog en opptur at laget tok en trepoenger mot Lyon sist. Dette kan laget bygge på. På de siste fire tilsvarende oppgjørende har det endt 2-2-0. Den tidligere Arsenal-stjernen Patrick Vieira er manager i Nice, og har en stor jobb å gjøre.



Rennes har startet noe bedre enn vertene med sine sju poeng etter fire kamper. Borte har laget et tap og en uavgjort. Grei 2-0-seier hjemme mot Bordeaux sist, 2-2 borte mot Marseille før det. Rennes har en bra tropp, og endte helt oppe på plass fem i fjor. Hatem Ben Arfa er kommet inn i troppen etter å ha blitt frigitt av PSG sist sesong.



Meget vanskelig kamp å tippe. Vi tar med alle tre tegnene. HUB

7. Paris Saint Germain - Saint- Etienne

Vi fortsetter i Frankrike, hvor Saint-Etienne tar turen til hovedstaden og det tøffe møtet med Paris Saint Germain på Parc des Princes. Vertene suverene i Frankrike, mens gjestene med en middels innledning så langt.



Paris Saint Germain vant ligaen i Frankrike sist sesong, med en margin på hele 13 poeng. I år har PSG startet med fire strake seire i årets franske toppdivisjon. Sist ble Nimes slått 4-2 på bortebane. Vertene er ganske enkelt et europeisk topplag, og normalt uten konkurranse i Frankrike.



Saint-Etienne har kommet greit i gang med seks poeng på de første fire spilte, og har ennå ikke tapt i ligaspillet. Borte kan man vise til to uavgjorte mot Strasbourg og Montpellier. Lagene i Frankrike sloss om plass to på tabellen, så overlegne er normalt Paris St G.



En soleklar hjemmeseier. Alt annet vil sjokke. H



8. Red Star FC - Lorient.

Kamp åtte betyr nivå to i Frankrike. Kupongens fem siste kamper er hentet fra dette svært ukjente nivået for norske tippere. Lorient gjester Red Star FC i den første av disse fem.



Red Star FC rykket opp fra nivå tre etter sesongen i fjor. Har slitt litt i innledningen, og bare kapret fire poeng av de første 18 mulige. Denne serien har rukket å spille seks runder, og Red Star tapte sin siste kamp 1-2 borte mot Gazelec.



Lorient har startet på en helt annen måte enn vertene. Laget har inntatt andre plass på tabellen etter seks spilte. Laget har 2-1-0 på bortebane, og har ennå ikke tapt en kamp. 1-0 seier i siste kamp hjemme mot Grenoble.



Vi synes Lorient ikke skal tape dette, og prøver UB.



9. Troyes AC - Chamois Niort FC

Ny kamp fra nivå to i Frankrike. Vertene nest sist etter seks kamper, Chamois på tredjeplass.



Troyes har startet sesongen meget svakt. De første seks kampene har gitt en seier og fem tap. Laget ligger på nedrykk nest sist på tabellen. Bare to mål er scoret på disse seks spilte. Hjemme har Troyes startet med tre strake tap. I sin siste kamp endte det med 0-2 borte mot Paris FC.



Chamois har i motsetning til hjemmelaget startet meget bra. 4-1-1 og 13 poeng på de første seks spilte, gir tredje plass på tabellen. Laget har ikke tapt på de tre siste, og vant 2-0 hjemme mot Ajaccio i siste kamp.



Vi mener bortelaget er best her og spiller UB.



10. Nancy - Havre

Havre gjester Nancy i en ny kamp fra fransk nivå to. Nancy uten poeng hittil, Havre med ni poeng innspilt på de første seks kampene i ligaen.



Nancy har hatt en maredrømstart. Seks strake tap kunne ikke vært verre. Laget berget plassen så vidt i fjor og ser ut til å gå en ny tung sesong i møte. Siste kamp ble tapt 0-1 borte mot Chateauroux. Ting må snu etter denne tunge starten.



Havre har lagt seg i midtsjiktet på tabellen etter seks spilte kamper. Borte lyder statistikken 1-1-1 etter tre spilte kamper. Sist ble Orleans slått 3-1 på hjemmebane.



Normalt borteseier, men Nancy kan ikke fortsette og bare tape. Vi dekker opp på det store spillet. UB ( HUB på 432 rekker spillet)



11. Clermont - Auxerre

Auxerre gjester Clermont i en kamp hvor begge lag har startet greit, men heller ikke mer.



Clermont har startet greit, med åtte poeng etter de første seks kampene. Laget endte på sjette plass sist sesong, og en plass i midtsjiktet er nok mest trolig igjen. Etter tre kamper på eget gress har laget 1-1-1 å vise til. Sterk seier 4-0 borte mot Valenciennes i siste kamp.



Auxerre har innledet sesongen med seks poeng innspilt av de 18 første mulige. To mindre enn vertskapet, og ikke mer enn det faktisk må være. Auxerre har 1-0-2 på utebane, og tapte siste kamp hjemme med 0-2 for Stade Brestois.



Ny vanskelig kamp. Vi heller ørlite i favør av hjemmelaget, men dekker med alle tegn på det store spillet. HU (HUB på 432 rekker spillet)



12. Grenoble - Valenciennes

I kupongens avsluttende kamp tar Valenciennes turen til Grenoble. De to lagene er naboer på tabellen, og står begge med åtte poeng på kontoen etter seks serierunder.



Grenoble har startet greit med 2-2-2 etter åtte spilte. Hjemme har laget ikke tapt på tre kamper, og heller ikke sluppet inn mål i noen av disse. 2-1-0 er hjemmestatistikken. Laget tapte i sin siste kamp 0-1 borte for Lorient.



Valenciennes har som hjemmelaget startet med 2-2-2 på de første seks spilte. Laget gikk på en stygg smell i siste seriekamp og tapte 0-4 hjemme på eget gress for Clermont.



Vi tror hjemmebane avgjør her, og prøver oss med bare et tegn. H

