Mikel Arteta sender Arsenal til himmels

Det ligger i kortene at Mikel Arteta får oppleve suksess i sin første hjemmekamp som Arsenal-manager.

Søndagens langoddsprogram byr på tre kamper fra Premier League og både Liverpool, Arsenal, Chelsea og Manchester City er i aksjon. I tillegg er det full serierunde i både Championship, League One og League Two i England. Det er også full serierunde i skotsk Premiership. På hockeyfronten er det kamper i Hockeyallsvenskan, junior-VM og i NHL. Søndag går også det første rennet i den tysk/østerrikske hoppuka, det er sprint for både menn og kvinner, det er slalåm for kvinner i Leinz og det er kombinasjon for gutta i Bormio.

Arsenal - Chelsea H 2,75 (spillestopp kl 14.55)

Mikel Arteta fikk en grei start som ny Arsenal-manager med 1-1 borte mot Bournemouth. Arsenal ligger faktisk helt nede på 11. plass og er uten tvil sesongens aller største skuffelse hittil. Står med 24 poeng, men har ikke mer enn seks poeng opp til Wolverhampton på 5. plass. Svært moderate 3-4-2 hjemme på Emirates. Rob Holding, Sead Kolasinac og Dani Ceballos er fortsatt ute, mens Gabriel Martinelli og Hector Bellerin er usikre. Calum Chambers er klar igjen etter karantene.

Variable takter av Chelsea i det siste. Tredje sist ble det hjemmetap 0-1 mot et skaderammet Bournemouth, mens det sist søndag ble en knallsterk 2-0 seier borte mot Tottenham. 2. juledag ble det ny nedtur med 0-2 hjemme mot Southampton. Holder fortsatt 4. plassen med 32 poeng, men har ikke mer enn to poeng ned til Wolves på 5. plass. 6-0-3 på ni spilte bortekamper. Mateo Kovacic er tilbake etter karantene, mens Marcos Alonso og Reece James må testes nærmere kampstart.

2-1-0 på de tre siste tilsvarende på Emirates. Det ligger i kortene at Mikel Arteta får en opptur i sin første hjemmekamp på Emirates som Arsenal-manager. 2,75 på hjemmeseier er uansett klar overodds på hjemmeseier og spilles.

