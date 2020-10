Millionvinner hos Norsk Tipping onsdag

Nordmenn elsker Vikinglotto, og det er det god grunn til.

Spillet Vikinglotto kom i 1993, og var faktisk det første spillet med trekninger hver uke som var i flere land. Vikinglandene er i dag Norge, Danmark, Sverige, Island, Finland, Estland, Litauen, Slovenia og Latvia.

Den 14. oktober 2020 var det over 100 millioner i førstepremiepotten. Tallene som ble trukket ut var 10, 12, 17, 26, 32, 37 og tilleggstallet 4.

Det var ikke noen lykkerekke, siden ingen tok førstepremien. En person fra Finland kunne likevel innkassere premie nummer 2 på rundt 5 millioner kroner.

Vet millionvinneren at hun har vunnet?

Selv om det ikke ble millionvinner i Vikinglotto ble det over 1 million kroner i Joker til en kvinne fra Stavanger. Norsk Tipping fikk ikke tak i vinneren før og etter sendingen, så det e rikke sikkert at hun vet at hun vant 1 165 000 kroner.

Det betyr samtidig en førstepremiepott onsdag 21. oktober på rundt 122 millioner kroner. Førstkommende fredag er potten på Eurojackpot 619 milloner kroner.

Vinnersjanse i Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersjansen blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersjansen på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890