Minnesota og Zuccarello jager en sluttspillplass

Vi tror at Mats Zuccarello og Minnesota Wild slår flopplaget San Jose Sharks i natt.

Torsdagens langoddsprogram byr på godbiten Derby County mot Manchester United i FA-cupen, hvor den tidigere Manchester United-stjernen Wayne Rooney møter gamleklubben. Det skal også avgjøres hvem som møter Real Sociedad og Martin Ødegaard i den spanske cupfinalen. Athletic Bilbao eller Granada? På ishockeyfronten er det full serierunde i den norske Get-ligaen og i svensk SHL I tillegg er det ti kamper fra NHL natt til fredag.

San Jose Sharks - Minnesota Wild 2,50 - 3,80 - 2,20 B (spillestopp kl. 0425)

San Jose Sharks gjorde svenske Erik Karlsson til NHLs best betalte back da de reforhandlet kontrakten hans sist sommer. California-klubben tok mål av seg å kjempe om Stanley Cup-trofeet denne sesongen, men troféjakten har ikke gått helt som planlagt i høst og i vinter. Sharks ligger nede på sjetteplass i Pacific Division og har 15 poeng opp til Calgary Flames som innehar den siste sluttspillplassen.

Wild Card-plass i sikte for Minnesota

De er også et stykke bak i racet om en wild card-plass. Med kun 16 kamper igjen av sesongen, har San Jose nemlig tolv poeng opp til den siste wild card-plassen. Selv om de har vunnet tre strake kamper før nattens kamp mot Minnesota, virker veien frem til en sluttspillplass for lang.

Minnesota Wild og Mats Zuccarello derimot banker på døren til sluttspillet før de skal ut i tre kamper på rad i California. Wild fikk en fryktelig start på sesongen, og i midten av februar dro en av klubbens beste offensive spillere, Jason Zucker, til Pittsburgh, samtidig fikk trener Bruce Boudreau fikk sparken.

Til tross for urolighetene i klubben har Minnesota krøpet opp i ryggen på Winnipeg i kampen om den andre wild card-plassen i Western Conference. Zuccarello & Co. er nå kun ett poeng bak Jets med to kamper mindre spilt. Wild er i kanonform. De har vunnet seks av de åtte siste kampene. De vant blant annet den viktige kampen mot Nashville 3-1 natt til onsdag i Saint Paul.

Sveitser setter Zucca i skyggen

Alex Stalock har imponert mellom stengene de siste ukene. Han hadde 37 redninger mot Predators. Keeperen, som kommer fra Saint Paul, har spilt de fem siste kampene og vunnet fire av dem. I denne perioden har han sluppet inn to mål i snitt og har en redningsprosent på 93. At Stalock fortsetter å tette igjen bakover blir viktig mot et Sharks-lag som har scoret 13 mål på de tre siste hjemmekampene.

Offensivt har det sprudlet av Minnesota den siste drøye uken. De har scoret 24 mål på fem kamper. Sveitseren Kevin Fiala scoret ett mål og hadde en målgivende mot Nashville i forrige match. Det var femte kampen på rad at han noterte seg for to poeng eller mer. Han har nå 23 poeng på de 15 siste kampene, og vi tror sveitseren kan skape problemer for Erik Karlsson og Sharks i natt.

Veteran-forwarden Zach Parise er også i form. Han scoret mot Nashville. Dermed har han scoret i tre kamper på rad, og han har tatt seks poeng på de fire siste kampene. Dean Evason, som har overtatt midlertidig som trener for Minnesota etter Boudreau, kan lede laget til sluttspillplass for tredje gang på fire sesonger. Wild har en fordel i forhold til konkurrentene. De skal nemlig spille seks av de neste ni kampene på hjemmebane.

Wild på jakt etter revansj

I de tre neste bortekampene møter de overkommelig motstand. Da skal de spille mot San Jose (13.-plass i Western Conference, 62 poeng), Los Angeles (15.-plass med 56 poeng) og Anaheim (14t.-plass med 60 poeng).

Nattens kamp er den tredje mellom lagene denne sesongen. San Jose vant de to første, ja, de har faktisk vunnet de fem siste kampene mot Minnesota. Likevel tror vi at et playoffjagende Minnesota-lag kan ta alle poengene mot San Jose borte i the Shark Tank. Wild er supermotiverte, og de har vist solid spill i de siste kampene. Vi tror de vinner i natt til 2,20 i odds. Spillestopp er klokken 0425.

