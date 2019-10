Mirakelmannen leder Villarreal til ny seier

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det er naturligvis NM-semifinalen mellom Odd og Haugesund som er det sportslige høydepunktet på torsdagens langoddsprogram. Som ellers består av de tre siste kampene i midtukerunden i La Liga og Serie A-kampen mellom Milan og Spal. I Danmark spilles det åttedelsfinaler i cupen denne midtuken, og to av disse finnes på torsdagens program. På hockeyfronten er det full runde i Get-ligaen her hjemme og det er full runde i SHL i Sverige. Så spilles det to kamper i NHL natt til fredag.

Eibar - Villarreal B 2,40 (spillestopp kl 18.55)

Denne sesongen var det ventet at Eden Hazard skulle sette sitt preg på spansk La Liga, men den store stjernen i Spania så langt har vært en mann legene ikke trodde skulle spille fotball på øverste nivå igjen. I 2018-2019-sesongen viste Santi Cazorla at han fortsatt har noe å bidra med etter den karrieretruende skaden, og denne sesongen har 34-åringen vært en av de beste på absolutt høyeste nivå.

Med fire ligamål er den lille midtbanemagikeren nest mest scorende i Villarreal. Bare toppscorer i La Liga, Gerard Moreno, har scoret mer enn ham. Villarreal-angriperen har syv scoringer hittil. Det er ikke rart at den spanske landslagssjefen Roberto Moreno tok 34 år gamle Cazorla ut i landslagstroppen til kampene mot Norge og Sverige tidligere denne måneden.

Cazorla er hovedårsak til at Villarreal kjemper i toppen av La Liga denne sesongen. De ligger på syvendeplass før torsdagens kamp, og The Yellow Submarine vil med seier mot Eibar klatre helt opp til tredjeplass.

En av Europas mest kreative spillere

Dagens Cazorla er en spiller Villarreal ikke hadde hatt råd til å signere om de måtte betalt overgangssum for ham nå. Det er oppsiktsvekkende med tanke på hvordan situasjonen hans var for ett år siden. Da han returnerte til Spania inviterte Villarreal ham på trening, mens han fortsatte med opptreningen i det som virket å være et usannsynlig comeback på toppnivå. Den tidligere Arsenals-stjernen ble etter hvert tilbudt en kontrakt med moderat lønn pluss bonus for hver kamp han spilte. Nå har han spilt 46 kamper, og er tilbake fot fullt.

Statistikken viser at han er den fjerde mest kreative spilleren i Europa. Han har skapt 30 målsjanser for Villarreal denne sesongen. Bare Fiorentina-stjernen Erick Pulgar (30), Manchester City-spilleren Kevin De Bruyne (36) og Liverpool-profilen Trent Alexander-Arnold (37) har bidratt til flere sjanser enn Cazorla i de fem beste liagene i Europa. Det er ikke rart at Arsenal-fansen vil ha ham tilbake til Emirates. Med tre seire på de fire siste kampene er Villarreal et av formlagene i La Liga i øyeblikket, og jeg tror de kommer til å gunne på for en seier mot Eibar som har falt ned til 16.-plass etter to strake tap.

Hjemmeformen svikter Eibar

Villarreal fikk en tung start på sesongen. De tok kun to poeng på de tre første kampene, men Javier Calleja sitt lag har hatt jevn stigning siden. Cazorla & Co. har vunnet fem av de siste syv kampene, og de har nå heng på La Liga-lederne. De viste muskler i helgens kamp hvor de slo Alaves 4-1. El Submarino Amarillo har har scoret 17 mål på eget gress, og det er det nest høyeste antallet hjemmemål i den spanske toppdivisjonen. Villarreal har ikke vært like bra på bortebane. De har bare vunnet én av de tre siste bortekampene.

Eibars svake form gir Villarreal grunn til å være optimister. Baskerne har vanligvis vært et sterkt hjemmelag, men de har kun vunnet to av de fire siste kampene på Ipurua denne sesongen. De står uten seier i de tre siste kampene før hjemmekampen mot Villarreal. Gjestene viser fin form., og vi tror på en knapp Villarreal-seier torsdag. Oddsen er 2,40. Det er ok.

