Mirandes gjør det vanskelig for Ødegaard og Sociedad

Mirandes er ubeseiret på hjemmebane i Copa del Rey, selv om de har møtt tre La Liga-lag. Martin Ødegaard og Sociedad trenger ikke å vinne for å gå til finalen.

Mirandes - Real Sociedad U 3,65 (spillestopp kl 20.55)

Copa del Rey, semifinale. Mirandes har vært La Liga-lagenes skrekk i cupen. Etter å ha slått ut tre La Liga-lag, dro Mirandes til San Sebastian full av selvtillit og det merktes på prestasjonen. Laget fra nivå to i Spania dominerte ikke banespillet, men de var uredde når de erobret ballen og gikk rett i angrep. At de sikret seg ett bortemål i Baskerland gjør at Mirandes fortsatt har et lite håp om å ta seg til finalen i Copa del Rey.

Mirandes er farlige på kontringer

Prestasjonene på hjemmebane mot både Sevilla og Villarreal lover bra før onsdagens kamp Mirandes har vist at de har kvalitet og vilje til å vinne mot lag fra toppdivisjonen. De har særlig vært farlige på kontringer. Ikke bare har de scoret syv mål mot La Liga-lagene, men de har også hatt 26 skudd og 14 skudd på mål. Det viser at de kan lage problemer for Real Sociedad i kveld. Det som taler mot vertene er det faktum at de ikke klarte å tette igjen bakover verken mot Sevilla eller Villarreal, og de klarte heller ikke å hindre dem i å komme til målsjanser. Det kan straffe seg mot et Real Sociedad-lag som har vært blant de mestscorende lagene i La Liga denne sesongen, bare Real Madrid og Barcelona har scoret mer enn Martin Ødegaard og lagkameratene.

Real Sociedad vant den første kampen med ett måls margin og Martin Ødegaard scoret det viktige 2-1-målet Det gjør at baskerne ikke trenger å vinne onsdagens returkamp. Samtidig er det litt risikabelt å spille på et uavgjortresultat siden Mirandes har skaffet seg et viktig bortemål. Jobben er ikke gjort for Sociedad.

Sociedad har slitt på bortebane

Mirandes vet at de neppe vinner denne kampen 1-0. De mangler den defensive styrken til å holde nullen mot Sociedad, så vi tror de kommer til å velge en offensiv tilnærming i denne kampen. Martin Ødegaard & Co må passe seg for kontringene til Mirandes.

Sociedad har kun vunnet én av de siste fem bortekampene i La Liga. Fasiten viser tre tap, en seier og en uavgjort. Vi tror Martin Ødegaard og lagkompisene tar seg til cupfinalen, men de må nøye seg med uavgjort i returoppgjøret mot Mirandes. U gir fine 3,65 i odds. Spillestopp er klokken 2055.

