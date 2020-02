Mitrovic skyter Fulham inn i opprykksstriden

Aleksandar Mitrovic lager problemer for Blackburn lørdag.

Det er et et herlig oddsprogram som venter lørdag, til tross for at det bare to Premier League-kamper på langoddsprogrammet. Everton møter Crystal Palace hjemme på Goodison Park, mens Brighton og Watford møtes til bunnkamp på Amex Stadium. Det er full rulle i Championship, League One og League Two. I Tyskland skal Erling Braut Haaland og Dortmund spille borte mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. Det er viktige kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. Ellers er det verdenscup i slalåm fra Chamonix og verdenscup i langrennssprint for kvinner og herrer i Falun. I tillegg til verdenscup hopp for menn i Willingen.

Blackburn - Fulham B 2,35 (spillestopp kl 15.55)



Det nye året har startet bra for Blackburn. De er ubeseiret i de fire siste kampene, hvorav to er vunnet, og nå ligger de bare seks poeng bak Bristol City som innehar den siste playoffplassen i øyeblikket. Det har faktisk vært noen bra måneder for Rovers, som kun har tapt to av 14 ligakamper. På hjemmebane har Tony Mowbrays menn vært vanskelige å slå. De har ikke tapt på Ewood Park siden slutten av september. De har siden vunnet fem og spilt uavgjort i fem kamper foran egne fans. Selv om de ikke akkurat har vist blendende offensivt spill, så har de vært brukbare fremover. Det er likevel forsvarsspillet som har vært nøkkelen til de gode hjemmeresultatene. Rovers har kun sluppet inn tre mål på de seks siste hjemmekampene, og de har holdt nullen i tre av kampene.

Et Fulham-lag som jakter opprykk blir en tøff oppgave for Blackburn. The Cottagers røk ikke overraskende ut av FA-cupen mot Manchester City, men i Championship står de uten tap i de fire siste kampene. Tre av dem er vunnet. Det gjør at gjestene fra hovedstaden bare er fire poeng bak ligaleder West Bromwich. Mens lørdagens verter har vært solide forsvarsmessig på hjemmebane, har Fulham gjort en god jobb defensivt på bortebane. Kun to lag har sluppet inn færre mål enn Fulham på bortebane denne sesongen.

Blackburns midtbanespiller Lewis Holtby skadet kneet. Han er ute sammen med Bradley Dack og Corry Evans. Joe Rothwell og Charlie Mulgrew spiller heller ikke lørdagens kamp.

Fulham må teste kantspilleren Anthony Knockaert som har slitt med en strekkskade. Tim Ream er tilbake etter å ha vært suspendert. Det er også en annen forsvarsspiller, Terence Kongolo. Midtstopperne Maxime Le Marchand og Alfie Mawson er begge på skadelisten sammen med Harrison Reed.

Aleksandar Mitrovic har tidvis vært et angrep alene denne sesongen. Serberen har scoret 19 mål, og det er nesten halvparten av Fulhams totalt 42 mål. Etter å ha vært ute i to kamper, var Mitrovic tilbake forrige helg, og han scoret det tredje målet for London-klubben da de slo Huddersfield 3-2 hjemme. Den serbiske måltyven scoret også ett av målene da Fulham vant 2-0 mot Blackburn på Craven Cottage. Vi tror han kan lage problemer for Blackburn-forsvaret igjen i lørdagens kamp.

Fulham vet at de kan klatre opp på direkte opprykksplass med tre poeng. Mitrovic og lagkameratene vil være topp motiverte 2,35 i odds på Fulham-seier er ok.

