Mjøndalen tenker på Buskerud-derbyet

For en fotball-mandag vi har foran oss. Viking møter Mjøndalen hjemme i Stavanger i Eliteserien, men alle Viking- og Mjøndalen-supporterne får ha oss unnskyldt, når vi sier at det utvilsomme høydepunktet for de fleste fotballgale nordmenn er storkampen i Premier League mellom Manchester United og Arsenal. Det spilles også tre kamper i Allsvenskan og én kamp i den danske Superligaen. Ellers spilles det et viktig oppgjør i bunnen av OBOS-ligaen mellom Skeid og Strømmen.

Viking - Mjøndalen (Pause/fulltid dobbel) H/H - 2,75 i odds (spillestopp kl. 1855)

Begge lagene spilte kvartfinaler i cupen i forrige uke, men med forskjellig utfall. Det ble en dramatisk kamp for Viking på Sunnmøre. Først fikk de straffe og mål mot seg etter elleve minutter. Etter å ha misbrukt en rekke store sjanser, utlignet Fredrik Torsteinbø. Dommer Kai Erik Steen overså et straffespark til Aalesund - på overtid i 2. omgang. Etter 1–1 etter både ordinær og 30 minutter ekstra spilletid, gikk kampen til straffespark-konkurranse. Den vant Viking.

Etter en litt tung start på høstsesongen, hvor det ble tap mot Molde og Bodø/Glimt, som er nummer én og nummer to på tabellen, har de skjerpet seg i slutten av august og september.

Kampen mot Aalesund var Vikings syvende strake uten tap. i Eliteserien har siddisene virkelig vært i dytten. De har nå to strake seire og 6-0 i målforskjell, mot henholdsvis Odd og Vålerenga. Fire seire og to uavgjorte i serien er fasit så langt. Bjarne Berntsen sine menn ligger på syvendeplass før mandagens hjemmekamp. Med seier vil de klatre opp til femteplass.

De trenger ikke å bekymre seg for nedrykk, og laget har gode muligheter til å ta seg til sin første på 18 år. Forrige gang de spilte cupfinale var i 2001. Den gangen slo de Bryne 3-0 på Ullevaal.

Eliteserie-tabell

Mens Viking kunne juble for semifinale, røk Mjøndalen ut av cupen etter å ta tapt 1-3 hjemme mot FK Haugesund. Formpilen peker nedover for Mjøndalen. De står nå med fem kamper på rad uten seier, og de har kun vunnet én av de siste åtte kampene.

Laget til Vegard Hansen ligger på nedrykkskvalik-plassen med 21 poeng. Det er tett som hagl i bunnen av Eliteserie-tabellen. Mjøndalen har kun ett poeng ned til tabelljumbo Sarpsborg 08, men samtidig har de bare ett poeng opp til Godset på tolvteplass.

De trenger desperat tre poeng i denne kampen, mn det er lite som tyder på at de skal klare å vinne i Stavanger. Buskerud-lagets bortestatistikk viser 1-5-5 og 11-19 i målforskjell. Mjøndalens eneste borteseier så langt kom i lokalderbyet mot et formsvakt Godset-lag. Nettopp Strømsgodset er motstander for Mjøndalen førstkommende fredag. Det er ikke utenkelig at den kampen ligger i bakhode på spillerne før mandagens kamp, for sjelden har det stått så mye på spill i det såkalte Ælv Classico-derbyet. Begge Buskerud-lagene kjemper for å overleve i Eliteserien denne sesongen, og fredagens kamp kan bli helt avgjørende.

Gjestene mangler kaptein Christian Gauseth. I tillegg er spissen Sondre Liseth tvilsom.

Mjøndalen har lagt under til pause i tre av de fire siste bortekampene sine. Viking på sin side har gått til pause med ledelse i sine to siste kamper.

Viking viser solid form, og d har vunnet de to siste hjemmekampene mot Mjøndalen i Eliteserien. Jeg tror de vinner igjen mandag kveld. Oddsen er 1,80. Det er litt tamt. Derfor går jeg for en variant hvor Viking leder til pause og vinner etter 90 minutter. Et likt scenario gir 2,75 i odds. Det mener jeg er spillbart.

