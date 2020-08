Mjøndalen er fullt kapable til å lage trøbbel for Rosenborg

Det har blitt seks poeng og full pott på de to siste kampene for Vegard Hansens Mjøndalen etter en tung periode med sju strake tap. Lørdag kveld kommer Rosenborg på besøk til Consto Arena.

Mjøndalen var inne i en ordentlig tung periode med sju strake tap. Vegard Hansen inviterte derfor spillerne ut på pizza og øl og etter det har det blitt full pott mot FK Haugesund og Brann i de to siste kampene. Vi er inne på at de kan lage trøbbel også for Rosenborg i kveld.



Mjøndalen - Rosenborg U 3,35 (spillestopp 20:25)

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 1-2. Etter sju strake tap har Vegard Hansens Mjøndalen virkelig våknet til liv og tatt to strake seire og seks viktige poeng i kampen for tilværelsen i Eliteserien. Søndag ødela de festen for Bergenserne i Kåre Ingebrigtsens første kamp som Brann-trener da de vant 1-0 borte på Brann Stadion. De har dermed klatret opp på 13. plass med 14 poeng og vekk fra kvalikkplassen. Har to seire og fire tap hjemme på Consto Arena til nå, der trepoengerne har kommet mot Sarpsborg 08 tidlig i sesongen og FK Haugesund i forrige hjemmekamp. Diomande er ute med skade, mens lagkaptein Gauseth har stått over de siste kampene.

Rosenborg slapp til slutt med skrekken da laget slo tabelljumbo Aalesund 3-2 hjemme på Lerkendal i hovedkampen på Lerkendal søndag kveld. Har med det to strake hjemmeseire på samvittigheten i løpet av én uke og er oppe på 4. plass med 24 poeng. Hele 14 poeng skiller opp til serieleder Bodø/Glimt for klubben som tirsdag presenterte Åge Hareide som sin nye hovedtrener fra 1. september. 2-1-3 borte, der de to siste på reisefot mot Odd og FK Haugesund begge har endt med tap. Keeper Hansen, Skjelbred og Konradsen er fortsatt ute, mens Zachariassen trolig blir klar etter smellen sist. Holse var syk i begynnelsen av uken, men rapporteres klar igjen.

En tøff test for Rosenborg dette mot et lavtliggende og kompakt hjemmelag som helt sikkert vil gjøre det surt for trønderne. Prøver U til ok odds.

