Mjøndalen har aldri vunnet i Sandefjord

Vi tror ikke Mjøndalen vinner onsdagens treningskamp mot Sandefjord heller.

Onsdag spilles det tre treningskamper før oppstarten i Eliteserien. Direktesport har rettighetene til å vise alle tre. Vi viser Rogalandsderbyet mellom FK Haugesund og Viking (klokken 18.00), Sandefjord - Mjøndalen (klokken 18.00) og Sarpsborg 08 - Start (klokken 19.00). Alle de direktesendte kampene vil du finne her!

Sandefjord Fotball - Mjøndalen 2,50 - 3,50 - 2,25 U (spillestopp kl. 17.55)

Lørdag tapte Sandefjord 1–3 mot Sarpsborg 08, og onsdag kveld skal de teste formen mot Mjøndalen. Trener Martì Cifuentes har ikke vært fornøyd med hvordan laget hans har fremstått defensivt i vinter. Tallene forteller hvorfor.

Sist sesong slapp vestfoldingene inn 30 mål på 30 kamper. Det gir ett snitt på ett mål per kamp. I vinter har snittet økt til 1.5 baklengs per kamp, etter ti treningskamper.

I tre av treningskampene har laget holdt nullen, men samtidig har fire av kampene gitt tre baller baklengsmål.

At det har blitt rullert mye på laget i vinter, kan være en årsak til økningen. Men i helgens tap, stilte Cifuentes med toppet mannskap.

Sandefjord stilte med dette laget mot Sarpsborg: Jacob Storevik – Brice Wembangomo, Lars Grorud, Marc Valés, Anton Kralj – Zé Eduardo, Emil Pálsson, William Kurtovic – Erik N. Brenden, Rufo, Kristoffer Normann Hansen. Cifuentes vil antakeligvis ikke gjøre store endringer ti kampen mot Mjøndalen.

Mjøndalen blir det tredje eliteserielaget Sandefjord sparrer mot i oppkjøringen. De tapte 0-1 mot Vålerenga tilbake i februar og i helgen tapte de 1-3 mot Sarpsborg. Mjøndalen er imidlertid et lag de har hatt stålkontroll på hjemme i Vestfold. De har vunnet fem av de seks siste hjememkampene mot dem i ligaen, og den siste kampen endte uavgjort.

Dette er siste test før Eliteserien sparkes i gang mot Odd kommende tirsdag.

Åtte treningskamper på rad uten seier

Mjøndalen spilte den første treningskampen etter koronapausen mot Strømsgodset. Det ble spilt to ganger 35 minutter på Marienlyst, og Vegard Hansens mannskap tapte 1-2 i årets første «Ælv Classico». I forrige uke gikk de på et nytt tap. Da tapte de 0-2 mot Vålerenga. Dermed står de nå uten seier i de åtte siste treningskampene.

Selv om det ikke deles ut poeng i treningskamper, så er det ikke godt for selvtilliten å tape gang på gang.

Joackim Olsen Solberg og Kristoffer Nesse Stephensen ikke har vært med i de siste treningskampene grunnet skader og sykdom. Det er usikkert om de spiller i Sandefjord. Dødballfoten til Olsen Solberg vil bli savnet.

Mjøndalen har begynt å få litt mer fasong på spilllet sitt i de to siste kampene mot SIF og VIF - til tross for 2-1-og 2-0-tap, men de sliter med effektiviteten offensivt. Diomande er langtidsskadd. Det er et tap for bruntrøyene.

Dette er to lag som trolig kommer til å kjempe på nedre halvdel av tabellen denne sesongen. Ingen av dem har virket overbevisende i de siste kampene. Vi tror denne matchen ender uten en vinner U til 3,50 i odds er verdt et forsøk.

